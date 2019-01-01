Обряд

«В ночь чёрной луны оглушают дремучую чащу звуки великого шабаша. Знают нечистые, как сильно в этот час колдовство одинокой хозяйки звёздного неба. Всякого склоняет она ко злу и коварству. Во всякой душе затевает сомнение. Всё низменное и греховное пробуждает в человеческом естестве.

Веселятся всласть ведьмы и колдуны, бессильные противиться её дьявольским чарам, ибо не к лицу кротость праведников на безудержном празднике тьмы».

***

Растворилось солнце в закатной дымке, забирая алое небо. Грядёт долгожданная ночь...

Лес затих. Притаились все звери и птицы в своих тёплых норах и гнёздах. Не слыхать даже сов – этих верных спутников подлунного мрака. Многое сегодня предстоит им узреть, но лучше не возвещать о своём присутствии. Усевшись на ветви могучих елей, едва тёмный купол укроет чащу, они безмолвно вперят жёлтые очи, в действо загадочное, но страшное, происходящее лишь единожды в году, в самом сердце древнего леса.

- Далеко ли нам ещё? - шёпотом спросила Анна девушку, шедшую впереди.

- Мы почти на месте, - холодно прозвучало в ответ.

От этих слов Анна невольно вздрогнула. Даже мрачная чаща, в которую с каждым шагом увлекала её спутница, не пугала так сильно, как близость предстоящего «праздника».

Вскоре извилистая тропка затерялась в колючих зарослях, но девушки ни на минуту не прекратили своего пути.



Слабый огонёк их единственной свечи, бессильный разгонять тьму, жалобно дрожал.

Анна взволнованно озиралась по сторонам, как взгляд её остановился на не замеченной доселе причудливой перемене: всюду странные знаки испещряли деревья. Неизвестно кем и когда начертанные, они, подобно змеям, вились от ствола к стволу, застывая крепкими кольцами на вековой коре.

- Путеводные письмена, - довольно произнесла идущая впереди.

- Откуда они здесь?

- Да почём мне знать! Главное, что мы нашли их. Посмотри.

Девушки остановились. До ушей донеслись звуки музыки, а впереди сквозь чёрные лапы елей пробивался свет.

- Идём быстрее!

Спутница крепко схватила Анну за руку.

Душу и сердце будоражил терпкий дым, пролившийся в ночную прохладу.

Весёлая трель нарастала.

«И узрели пришедшие высокий костёр и люд возле него, стар и млад.

Под скрипучие стоны шалмеев водили нагие плясуньи хоровод вокруг огня. Всюду царили бесстыдство и блуд. Всяк потворствовал Дьяволу.

В тесных рядах нечестивцев тлела злоба. И не было среди них деяния более почётного, чем предание веры господней.

Как равные перед лицом смерти, так и здесь, бедные и богатые сидели бок о бок и никто не противился этому порядку. В едином гневе оскверняли они имена святых и апостолов, в едином неистовстве проклинали весь род людской».

Анна смотрела, как её подруга резвится в кругу вакхической пляски. Лепестки жаркого пламени едва не касались ног, но ведьмы кружились с дьявольской быстротой. В неугомонном буйстве движений их раскрасневшиеся весёлые лица покрыла испарина, но тела не стесняла усталость.

- А ты что, к земле приросла? - внезапно насмешливо раздалось за спиной.

Анна обернулась. Говорившей оказалась темноволосая девчонка сидевшая рядом. На вид ей было не больше шестнадцати.

- Небось боишься свой хвост поджарить, - подтрунивала безымянная.

- Боюсь... - растерянно прошептала Анна. - Сегодня моё отречение.

- Так чего же ты скулишь, радуйся! Ради тебя старая Бригита вон какое варево затеяла, -девчонка указала на согбенную старуху, что в стороне от общего гомона что-то бормотала, склонившись над широкой чашей.

На пергаментном лице ведьмы чернели грубые рисунки, нечто похожее Анна заметила и на босых ногах своей собеседницы.

- Зачем это?

- Защита. «Бледнолицая» на ущербе сосёт силы, как пиявка кровь. Незачем ей давать больше дозволенного. Конечно, не ко всякому она прицепиться может, так только, к дряхлым да неопытным.

- Верно и ты недавно... отрекалась?

- Какое там, - отмахнулась девушка. - Две зимы уже прошло.

- Знать несмышлёная, но упрямая, - вслух заключила Анна.

- Вот и бабка мне тоже самое говорила, пока однажды ночью её чёрт не унёс.

- Врёшь!

- Вот ещё! Я своими глазами видела. Явился, чёрный как смоль, схватил старуху за шиворот, да и нырнул в трубу...

Договорить они не успели.

Закутанная в алый плащ женщина, жестом подозвала Анну к себе.

- Готова? - лукаво поинтересовалась пришедшая.

Анна утвердительно кивнула, но от цепкого взгляда ведьмы по телу пробежала дрожь.

Девушку привели в центр высыпанного пеплом круга и строго настрого наказали не сходить с места, ибо за его границу ступит новая ведьма, а не

простая крестьянка, коей вошла Анна.

Собравшиеся, до той поры увлечённые разнузданным гуляньем, жадно подались вперёд. В десятках пристально изучающих глаз вспыхнуло звериное любопытство.

Девушка уставилась в землю. Чёрным душам претил стыд и прельщала нагота отрекающейся. Чувствуя как судорожно сжимается сердце она испугалась, что силы сейчас оставят её.



Наконец за спиной раздались тяжёлые шаги того, кто этой ночью принял на себя облик вероломного духа, отступника и противника небес...

В напряжённой тишине прозвучал первый вопрос:

- Как тебя зовут?

- Анна, - дрогнувшим голосом ответила девушка.

- По своей ли воле ты здесь, Анна?

- Да.

- Отрекаешься ли ты от прошлой жизни?

- Да.

- Кого призываешь себе в свидетели?

- Призываю всех, кто видит меня, зримых и незримых. Да не усомнятся они в моих словах.

- Эта ночь изобличает любую ложь, - громко прозвучало рядом. - Ты говоришь правду.

Девушка шумно выдохнула. Ещё немного и всё кончится.

В следующую секунду говоривший вступил в круг. Горячие ладони легли на плечи девушке. Колдун наклонился к самому уху и произнёс:

«Этот терпкий отвар был приторно-сладким лишь поначалу, проникая глубже, он жаром пронизывал нутро.

Смешанные воедино: заговорённые кровь и вино, дикий хмель, бересклет и полынь».

Едва Анна сделала последний глоток, всё тело пронзила судорога. Ноги подкосились. Она упала на колени, подставив лицо чёрному небу.

Высоко встрепенулось янтарное жало костра.

Колдун зловеще затянул ритуальную песнь, обходя круг. Все собравшиеся вторили его словам.

Глаза девушки закатились, а из горла вырвался истеричный вопль.

Новая сила зарождалась в слабом теле...

Каждый из присутствующих здесь проходил через эту боль. Её невозможно облегчить, её нужно вытерпеть!

Не всякому глазу доступно то, что этот лес показал юной крестьянке.

Последние слова песнопений унеслись во тьму.

«Шумно возрадуются нечистые новоявленной ведьме.

Немало дурных обрядов сотворит она до восхода, по наитию чёрных душ.

Великой ночью обретаются страшные знания.

Отныне неведомо ей благочестие. Не запятнает она себя более и молитвой святой. Отринут крест и раскаяние.

Пробирается в сердце злоба, вперив жёлтые очи в зарождающийся рассвет».

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гальдр Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:11 by

- Отныне и навсегда, даёшь ли ты право Дьяволу владеть твоим телом и душой?- Даю! - хрипло вырвалось из груди.Бригита протянула девушке чашу и приказала:- Пей до дна!Анна безропотно повиновалась и поднесла сосуд к губам.

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