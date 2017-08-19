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Стихи

Сценарий жизни

Кто пишет для нас жизни сценарий,
Кто знает, что ждет и что будет,
Кому долго жить, а кому умирать,
А кто при рождении сгинет,
Кому жить в богатстве, кому в нищете,
Кому при мече, а кому на щите,
У каждого разные роли.

И каждый из дней мы все в них играем,
Играем всю жизнь, а потом умираем,
И кто же продюсер и кто режиссер,
И что же нас ждет после смерти,
Кому вечный рай и блаженство,
Кому вечный ад и мученья,
Быть может уже все равно,
Понять нам, увы, не дано.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:08
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Сегодня, 16:03 by qqq666Просмотров: 36Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Жизнь смерть игра душа рай ад размышления авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:27
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Группа: Журналисты
Репутация: (1867|0)
Публикаций: 864
Комментариев: 7 423
Мне понравился стих! Проникновенно и жизненно! good +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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