Сценарий жизни

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:08

Причина: Авторская стилистика сохранена.

qqq666 Просмотров: 36 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 16:03 by

Кто пишет для нас жизни сценарий,Кто знает, что ждет и что будет,Кому долго жить, а кому умирать,А кто при рождении сгинет,Кому жить в богатстве, кому в нищете,Кому при мече, а кому на щите,У каждого разные роли.И каждый из дней мы все в них играем,Играем всю жизнь, а потом умираем,И кто же продюсер и кто режиссер,И что же нас ждет после смерти,Кому вечный рай и блаженство,Кому вечный ад и мученья,Быть может уже все равно,Понять нам, увы, не дано.

Ключевые слова: Жизнь смерть игра душа рай ад размышления авторский стих

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