Plague Doctors. Глава первая

Plague Doctors,

Глава Первая: Приезд.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:30

Лисет Просмотров: 54 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 12:30 by

Погода в Англии оставляла желать лучшего. Конечно, за последний год количество ливней заметно уменьшилось, но англичане считают, что уже никогда не смогут увидеть солнце.Ветер холодной дрожью пробирал до самых костей. На протяжении всей дороги я ни разу не почувствовал тепло, которое последний раз на нашем пути было лишь во Франции. Стоит упомянуть также, что людей встречается маловато, хотя мы проезжали достаточно обширные деревенские территории. Если мы и видели людей, останавливались, то в ответ на вполне закономерный вопрос: "Как проехать к графскому поместью?" - получали невнятное мычание. От того ли все это, что пережила Англия за последний год? Увы, никто из нас и предположить не мог, что послужило причиной столь странного поведения здешних людей. Возможно, что до нас не дошли те из слухов, что могли разъяснить хоть малую долю ситуации. До Франции доходили обыкновенные слухи, как правило, касающиеся ограничения поставок или повышения цен на товары. Про погоду также во Франции не упоминалось, потому лично я совершенно не подготовился к бесконечным ливням. Наш проводник очень долго не мог смотреть на меня без смеха, когда вспоминал, как я в чистых и новых туфлях пробирался через грязь.Да, я здесь в принципе был чужим человеком, не знающим здешних правил и законов. Меня послали сюда, как эксперта в области судебной медицины, но я не был уверен, что смогу помочь. Дело в том, что после получения письма и дела об убийстве молодой девушки, у меня случилось что-то похожее на приступ. Этого не случалось со мной уже долгие годы. В то самое время я находился в архиве, где мог спокойно отдохнуть от суеты и громких возгласов недовольных коллег. Я часто прихожу сюда, если не могу найти причину смерти или связь с уликами, найденными местной полицией. И тогда мне пришел конверт, а в нем всего пару рукописных строк и пухлая папка с делом об убийстве. В тот день, могу поклясться, я чувствовал себя отлично, но после вскрытия конверта и взгляда на фотографии мне стало дурно. Сначала ничего не происходило, а после я услышал смех маленького ребенка. Как и любой другой человек я пытался проигнорировать все это, списав на «послышалось», но после увидел пробегающую тень среди полок архива. Когда я позвал незнакомца, который, как я думал, проник в архив, то услышал лишь еле различимый всхлип в конце ряда.Стараясь не привлекать внимание, я осторожно пробирался туда, пока меня с силой не толкнули лицом в пол и не начали наносить удары чем-то тяжелым. В тот момент я успевал только закрывать голову руками, поэтому не мог разглядеть лицо нападавшего. Через пару минут все прекратилось, но я все еще боялся подняться, хотя не слышал ни единого шороха в достаточно изолированном от внешнего шума архиве. Возможно, я мог бы пролежать так вечность, пока кто-нибудь не спустился сюда проведать меня, но хриплый голос, прошептавший мне на ухо: "Брось это дело," – мигом заставил меня вскочить на ноги, безумно озираясь по сторонам в поисках источника. В архиве не было никого, кроме меня. Только сквозняк раздувал огромные хлопья пыли. Я шумно вдыхал каждую частичку воздуха, словно вот-вот задохнусь. Тишина разрывала меня изнутри на части.Как чувствует себя человек, потерявший рассудок и прекрасно осознающий это? Я осел на пол и схватился за волосы, не понимая, что произошло и что мне делать теперь. Почему мой разум решил играть со мной в подобные игры только сейчас, когда я уже несколько лет работаю судмедэкспертом и никогда не случалось подобных казусов. Может, в обед что-то подмешали и через пару часов я приду в себя, снова смогу работать. Именно такие мысли занимали мою голову последующие пару дней, пока не пришло время отправляться в Англию, откуда и пришло данное письмо. Да, я безумен, господа.Я не хотел соглашаться на дело, но в глубине души понимал, что обязан исполнить свой долг и помочь этим людям всем, чем смогу. Конечно, я не верю во всю эту потустороннюю чушь и призраков, которые передают людям послания через завесу, а потому меня не интересовал тот факт, что после случая в архиве я постоянно ощущал чье-то присутствие рядом. Списывать все это на потерю рассудка мне изрядно надоело, я решил просто не обращать на это внимание, а после завершения дела уйти в отпуск хотя бы на пару дней. Знал ли я, что мой план обречен на провал? Нет, не знал.- Эй, проснитесь! Мы подъехали.Я открыл глаза и первое, что увидел: пропитую рожу нашего сопровождающего. Вряд ли это можно назвать приятным зрелищем, а запах дешевого спиртного так и вынуждал вывернуть наизнанку прошлый ужин. Я оттолкнул его от себя и приподнялся с места, чтобы через окно оглядеть поместье, куда мы и должны были приехать сегодня утром. Поместье вряд ли можно назвать ухоженным, судя по практически заброшенному саду и побитому фасаду здания. Сопровождающий примостился рядом и, нелепо откинув жирную прядь волос назад, добавил: "Да, Вы привыкли, чтобы все сияло, но это вам не Франция. И тем более не Лондон, ближе к нему, конечно, тоже мало осталось живописных местечек, но побогаче этого. Граф местный уже несколько лет после смерти своей жены не может опомниться, велел ухаживать лишь за вишней в саду, а остальные деревья просто погибли. Теперь еще и дочка померла, совсем загнется мужик, но, видимо, на все воля Божья".Я вновь взглянул в окно, заприметив ту самую вишню, а в голове промелькнула мысль: "Как просто оправдать всю нашу жизнь Божьей волей".Перед поместьем нас должны были встретить, но скорее всего граф не распорядился об этом вовремя, потому нам пришлось самим тащиться до самых дверей. Сопровождающий несколько раз постучал в массивную дверь, но ответа не последовало. Я уже начинал терять свое терпение, когда послышался тихий щелчок и из-за двери показалась молодая девчушка лет 9-ти. Она осмотрела нас с головы до ног, что-то прошептала, а затем вновь скрылась за дверью. Сопровождающий окликнул меня, чтобы я постучал еще, а то ему, видите ли, неудобно иной раз. Мне не пришлось этого делать, так как дверь сама отворилась передо мной. На пороге стояла грузная женщина, а за ее спиной мельтешила та самая девчушка. Женщина взглянула на меня исподлобья, махнула рукой, приглашая нас войти. Все происходило в полнейшей тишине, отчего мне стало не по себе еще до того момента, как я вошел в дом. Девчушка выхватила мои чемоданы, а после скрылась в проеме гостиной. Женщина же продолжала идти вперед по коридору, не обращая на нас ни малейшего внимания.Сопровождающий вздохнул, потер бороду, но, наверное, ничего так и не понял, впрочем, как и я. Единственный звук, который мы слышали – тиканье стрелок часового механизма. Дом изнутри выглядел чуть лучше, чем снаружи, хотя пыль было видно невооруженным взглядом. Огромные шкафы с книгами, наверняка не тронутыми человеком уже несколько лет. Портреты прошлых владельцев поместья, чучела животных, манекены и прочий хлам, который давно пора выкинуть отсюда, но хозяину по-видимому до этого совершенно нет дела. Хоть он потерял жену и дочь, но ухаживать за домом извольте.Я проходил мимо ряда витрин с охотничьими трофеями, но заметил весьма интересную вещицу. Такие я видел только в музее во Франции: внешне она напоминала египетскую пирамиду, но на каждом уровне были изображены неизвестные иероглифы. Время не затронуло ее, а потому она выглядела лучше всего остального, что расположилось на полках. Иероглифы, казалось, отдавали зеленоватым свечением, если долго вглядываться в них, стараясь понять смысл. Еще будучи студентом, помню, любил изучать подобные штуковины, фантазируя как мог бы стать знаменитом исследователем древности.- Сомневаюсь, что вы расшифруете и слово из этого, – женский голос окликнул меня, заставив отвлечься от созерцания столь увлекательного трофея. По бледным плечам струились иссиня-черные локоны, а фиалковые глаза с интересом рассматривали мою одежду, будто я прибыл не из того века, а на лице застыла усмешка. Она приблизилась ко мне еще на пару шагов, прежде чем я смог ее остановить. Ее глаза вблизи казались огромными черными дырами, которые вот-вот затянут тебя, и ты никогда не сможешь выбраться, навеки погрязнешь в этой бездонной пустоте.Я всегда не совсем адекватно воспринимал критику или упреки в свою сторону даже от преподавателей, а тут еще и какая-то незнакомая девчонка лезет. Естественно, что меня это сильно возмутило, но и возразить я не мог: действительно ни одного значения для иероглифов не знал. Девушка в это время протянула руку, которую я сухо пожал, а затем вытер свою о подол плаща. Она хмыкнула, но сделала вид, что ее мое поведение ничуть не оскорбило, хотя во Франции я бы уже сейчас объяснялся перед дамой. Видимо, здесь привыкли к подобным выходкам со стороны людей.- Вы приехали сюда из-за убийства, верно? – девушка провела пальцем по стеклу, а после внимательно посмотрела мне в глаза.Я утвердительно кивнул, хотя и не понимал до конца, почему вообще должен отвечать на ее вопросы. Разве что из вежливости, да?- Возможно вас заинтересует тот факт, что эта штуковина, - она указала в сторону пирамиды, - в этом доме считается причиной всех несчастий, произошедших за последние несколько лет. Девушка повернулась ко мне и продолжила: первый граф привез ее много лет назад, как подарок от влиятельного знакомого. Только вот после этого он его больше не видел, говорят, что тот пропал спустя пару дней после отъезда графа. Куда? Не в курсе даже его слуги: не вернулся в поместье. Поставили здесь, пришлось покупать витрину специально для нее. Остальной хлам не столь важен, до кучи добавили, как видите. Сначала мелочи: шаги в коридоре поздно ночью, скрежет по входной двери. А дальше становилось лишь хуже, дошло до пропажи ребенка одной из горничных. Нашли спустя полгода, когда зашла речь об устройстве мини-фонтанчика на заднем дворике. Откопали тело. Один из дворецких ослеп и перестал говорить вовсе после того, как ночью вышел из комнаты для слуг. Видите ли, решил проветриться. Слишком много совпадений для просто подарка, как считаете?Я махнул рукой: "Мало ли, что народ говорит. Если бы я всегда верил во всякие бредни, то не стал бы и младшим следователем. Поверьте, у меня таких «проклятых предметов» было за всю работу штук сто, но за каждой мистической историей стоит человек. Увы, мы пытаемся оправдать свои поступки проделками нечистых, тут то же самое. Скорее всего ребенка убил кто-то из прислуги. А любая болезнь могла свести в могилу и графиню, и ее дочь. Сейчас на каждом шагу эпидемии. Пока не увижу тела, то не могу назвать это все убийством".Собеседница поправила волосы: "Вы верите в Бога?"Этот вопрос позабавил меня в тот момент, что я шутливо ответил: "Абсурд".- Лучше начните верить прямо сейчас, потому что назад пути не будет, - девушка развернулась и прошла вдоль коридора, завернув в сторону. Я хотел пройти за ней и закончить разговор, но меня окликнул слегка охрипший голос сопровождающего, который пропустил самое интересное, как я тогда подумал. Он вяло похлопал меня по плечу: Нас позвали отужинать с графом, хотя его самого с нами не будет. Вместо него какой-то молодой парень из Брюсселя. Старшая горничная сказала, что он приехал до похорон убитой, приходится ей давним ухажером. Смешно, но я его приметил еще по приезду. Симпатичный юнец, хотя далеко не мужской фигуры: тощий, как смерть. Но девушкам нравится, - на последней фразе он грустно уставился на свой выпирающий из-под рубахи живот, - в общем, такой расклад. Когда позволят осмотреть – неизвестно. Могу сказать лишь то, что здесь нам не очень рады.Я кивнул головой в знак согласия, в действительности люди недолюбливают подобных нам, кто постоянно норовит сунуть свой нос в чужие дела. Я уже заранее приготовился к тому, что мне расскажут не всю правду. Девушка. Возможно, стоит спросить о ней у кого-нибудь из поместья. А тот юнец тоже под подозрением: может быть, страсть у юной дамы поутихла и тот убил ее из ревности? Порой люди идут на ужаснейшие поступки, которым нет оправдания. Хотя я до сих пор не уверен, что это действительно убийство. Глухое местечко. Самосуд здесь же обычное дело. В большинстве случаев люди скорее сдадутся нам, нежели загнанным дворянам. Иногда убийцы кажутся мне милосерднее.

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