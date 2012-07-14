Иван-да-Марья

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:11

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:11 by

В то лето я решил отдохнуть от благ цивилизации и поехал в гости к своему дальнему родственнику-леснику в гости. Странноватый он немного, но кто нормален?— Иван — молчун, расспросами донимать не станет, если захочет — может что-то рассказать о своей Квитке… А ты потом из его истории роман накатаешь, издашь и прославишься! — сказал отец.На станции меня встретил мужик лет сорока, крепкий, чуть седоватый…Вечерело. Я достал привезенную с собой бутылку коньяка, кое-какую закуску, хозяин зажег свечи, и мы расположились на веранде.— А чего ты в такую глушь забрался? — поинтересовался я у него.— У меня в этом лесу душа осталась… Не могу я без нее…Было заметно, что ему хочется поговорить.— Все началось, как у Гоголя…— В смысле? — не понял я.— Ну, помнишь: «Достанешь мне черевички, как у царицы — выйду за тебя замуж!» — засмеялся он. — Так было и со мной. Раньше я жил в поселке неподалеку. Вот моя на то время невеста возьми и заяви: «Принесешь цвет папоротника в Купальскую ночь — буду твоей женой!» Вот я и поперся! Заблудился в лесу ночью, при свете луны вышел на эту заброшенную избушку. Разжег костер и стал ждать рассвета. О каком цветке уже могла идти речь? И вдруг откуда ни возьмись на поляну выходит молодая девушка неописуемой красоты! Посмотрел я в ее глаза, да и утонул в них!Казалось, что до встречи с ней и не жил вовсе! Сначала подумал, что мне все снится или сошел с ума.— Кто ты, прекрасная юная незнакомка? — спрашиваю.— Много лет назад я была дочкой лесничего, а потом заболела и умерла… Батюшка похоронил меня недалеко отсюда, а сам покинул эти места. При жизни меня звали Марья, отец называл: «Квиточка моя!» То есть цветочек. А сейчас я — призрак, душа леса. Частичка меня есть и на ромашковом поле, и на земляничной поляне, и в душистых цветах дикого шиповника. Я — нигде, и в то же время — везде…Это была любовь с первого взгляда. И у меня, и у нее. Ночь мы провели вместе, а когда начало светать, я спросил:— Когда мы увидимся снова? Я не могу себе представить, что нам предстоит расстаться!— Ровно через год. Я умерла в волшебную Купальскую ночь, когда влюбленные ищут цвет папоротника. А незамужние девушки стремятся найти цветки руты, которые только в эту ночь меняют цвет. Кто найдет их — будет счастлив! Наверное, поэтому я и не могу покинуть этот мир. Ты не сможешь меня забыть, не сможешь разлюбить, да и я тебя… До встречи через год! Но знай, что я всегда рядом: улыбнусь тебе желтым глазком ромашки, засмеюсь перезвоном капели, помашу ветками деревьев…Иван закашлялся, некоторое время молча курил.— Тебе бы курить бросить, — посоветовал я родственнику.— Да уже с год кашель не проходит, впрочем, чем скорее на тот свет, тем лучше, — хмыкнул он. — Устал я от такой жизни… А потом продолжил: — Я шел искать цветок папоротника, который делает людей счастливыми, а нашел — свою любовь, лесную нимфу. С тех пор бросил город и перебрался сюда, благо место в лесничестве было. Живу в ожидании встречи с моим цветом папоротника, с моей любимой — купальским призраком.«Полоумный он все-таки!» — подумал я тогда.Приближалась ночь на Ивана Купала. На поляне за домиком хозяин приготовил место для костра, запасся дровами.— Так, смотайся-ка ты на денек в мою квартиру в поселке. Там переночуешь, продуктов прикупишь и вернешься. Нечего тебе здесь делать: я Марью встречать буду. Не хочу, чтобы ты ее видел, ведь тот, кто посмотрит ей в глаза, не забудет никогда. И разлюбить не сможет. А я не желаю тебе своей судьбы: вся жизнь — в ожидании одного дня встречи раз в году. И снова наваливаются тоска и одиночество. Вся жизнь — в ожидании чуда. Много лет. Это тяжело…Поверил ли я ему? Тогда — нет.Вечером перед Купальской ночью сделал вид, что ухожу на последнюю электричку, а сам решил понаблюдать за лесником: в темноте он меня все равно не увидит. Ночь окутала лес темным покрывалом, Иван разжег костер, а я подобрался как можно ближе. От костра в небо поднимался столб дыма, и вдруг я увидел, как из тьмы образовался женский силуэт. Видение было в светлом платье, на голове — венок из лесных цветов.Призрак приблизился к Ивану, и они обнялись. Лесник гладил ее волосы, тихонько касаясь губами лица:— Как же я соскучился по тебе, Квиточка моя!— И я по тебе, любимый… Несколько часов мы пробудем вдвоем, пока цветет папоротник, а потом — снова разлука.— А если я умру, будем вместе? — спросил Иван.— Не спеши… Всему свое время! Дыши за меня, любуйся закатом, радуйся жизни… за меня…Я тряхнул головой, потер глаза, чтобы прийти в себя и отогнать странное видение, а в голове возникло: «Они — как рожденный той же Купальской ночью цветок иван-да-марья!»Я не рассказал Ивану, что подглядывал за ними. Стыдно было. Вскоре уехал домой.А через год отец огорошил меня новостью:— Иван умер. Рак у него был, врачи ничего не смогли сделать. Такая вот судьба…— Отправился к Квиточке, теперь они будут вместе… Он хотел этого. Да и она тоже. Им теперь хорошо.— Ты веришь в эти его странные рассказы? — удивился папа.— Верю. Мало того, я ее видел.Мы с отцом поехали переоформить документы на домик в лесничестве. Вся поляна перед ним заросла цветами иван-да-марья, издавна считавшимися символом любви. Надеюсь, что влюбленные теперь вместе. И не нужно ждать целый год ночи, когда зацветает папоротник…Автор - Дмитрий.

Ключевые слова: Лесник призрак душа леса Купальская ночь Квиточка смерть лесника Иван-да-Марья

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