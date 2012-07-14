Иван-да-МарьяСияет Марья в жёлтом сарафане,
Она — невеста, а Иван — жених,
Он в сине-фиолетовом кафтане,
И дан им стебель общий на двоих.
Всегда вдвоём в союзе неразлучном
Среди лугов встречаются они —
Иван-да-Марья — в том названье звучном
Знак верной неизмеренной любви!
В то лето я решил отдохнуть от благ цивилизации и поехал в гости к своему дальнему родственнику-леснику в гости. Странноватый он немного, но кто нормален?
— Иван — молчун, расспросами донимать не станет, если захочет — может что-то рассказать о своей Квитке… А ты потом из его истории роман накатаешь, издашь и прославишься! — сказал отец.
На станции меня встретил мужик лет сорока, крепкий, чуть седоватый…
Вечерело. Я достал привезенную с собой бутылку коньяка, кое-какую закуску, хозяин зажег свечи, и мы расположились на веранде.
— А чего ты в такую глушь забрался? — поинтересовался я у него.
— У меня в этом лесу душа осталась… Не могу я без нее…
Было заметно, что ему хочется поговорить.
— Все началось, как у Гоголя…
— В смысле? — не понял я.
— Ну, помнишь: «Достанешь мне черевички, как у царицы — выйду за тебя замуж!» — засмеялся он. — Так было и со мной. Раньше я жил в поселке неподалеку. Вот моя на то время невеста возьми и заяви: «Принесешь цвет папоротника в Купальскую ночь — буду твоей женой!» Вот я и поперся! Заблудился в лесу ночью, при свете луны вышел на эту заброшенную избушку. Разжег костер и стал ждать рассвета. О каком цветке уже могла идти речь? И вдруг откуда ни возьмись на поляну выходит молодая девушка неописуемой красоты! Посмотрел я в ее глаза, да и утонул в них!
Казалось, что до встречи с ней и не жил вовсе! Сначала подумал, что мне все снится или сошел с ума.
— Кто ты, прекрасная юная незнакомка? — спрашиваю.
— Много лет назад я была дочкой лесничего, а потом заболела и умерла… Батюшка похоронил меня недалеко отсюда, а сам покинул эти места. При жизни меня звали Марья, отец называл: «Квиточка моя!» То есть цветочек. А сейчас я — призрак, душа леса. Частичка меня есть и на ромашковом поле, и на земляничной поляне, и в душистых цветах дикого шиповника. Я — нигде, и в то же время — везде…
Это была любовь с первого взгляда. И у меня, и у нее. Ночь мы провели вместе, а когда начало светать, я спросил:
— Когда мы увидимся снова? Я не могу себе представить, что нам предстоит расстаться!
— Ровно через год. Я умерла в волшебную Купальскую ночь, когда влюбленные ищут цвет папоротника. А незамужние девушки стремятся найти цветки руты, которые только в эту ночь меняют цвет. Кто найдет их — будет счастлив! Наверное, поэтому я и не могу покинуть этот мир. Ты не сможешь меня забыть, не сможешь разлюбить, да и я тебя… До встречи через год! Но знай, что я всегда рядом: улыбнусь тебе желтым глазком ромашки, засмеюсь перезвоном капели, помашу ветками деревьев…
Иван закашлялся, некоторое время молча курил.
— Тебе бы курить бросить, — посоветовал я родственнику.
— Да уже с год кашель не проходит, впрочем, чем скорее на тот свет, тем лучше, — хмыкнул он. — Устал я от такой жизни… А потом продолжил: — Я шел искать цветок папоротника, который делает людей счастливыми, а нашел — свою любовь, лесную нимфу. С тех пор бросил город и перебрался сюда, благо место в лесничестве было. Живу в ожидании встречи с моим цветом папоротника, с моей любимой — купальским призраком.
«Полоумный он все-таки!» — подумал я тогда.
Приближалась ночь на Ивана Купала. На поляне за домиком хозяин приготовил место для костра, запасся дровами.
— Так, смотайся-ка ты на денек в мою квартиру в поселке. Там переночуешь, продуктов прикупишь и вернешься. Нечего тебе здесь делать: я Марью встречать буду. Не хочу, чтобы ты ее видел, ведь тот, кто посмотрит ей в глаза, не забудет никогда. И разлюбить не сможет. А я не желаю тебе своей судьбы: вся жизнь — в ожидании одного дня встречи раз в году. И снова наваливаются тоска и одиночество. Вся жизнь — в ожидании чуда. Много лет. Это тяжело…
Поверил ли я ему? Тогда — нет.
Вечером перед Купальской ночью сделал вид, что ухожу на последнюю электричку, а сам решил понаблюдать за лесником: в темноте он меня все равно не увидит. Ночь окутала лес темным покрывалом, Иван разжег костер, а я подобрался как можно ближе. От костра в небо поднимался столб дыма, и вдруг я увидел, как из тьмы образовался женский силуэт. Видение было в светлом платье, на голове — венок из лесных цветов.
Призрак приблизился к Ивану, и они обнялись. Лесник гладил ее волосы, тихонько касаясь губами лица:
— Как же я соскучился по тебе, Квиточка моя!
— И я по тебе, любимый… Несколько часов мы пробудем вдвоем, пока цветет папоротник, а потом — снова разлука.
— А если я умру, будем вместе? — спросил Иван.
— Не спеши… Всему свое время! Дыши за меня, любуйся закатом, радуйся жизни… за меня…
Я тряхнул головой, потер глаза, чтобы прийти в себя и отогнать странное видение, а в голове возникло: «Они — как рожденный той же Купальской ночью цветок иван-да-марья!»
Я не рассказал Ивану, что подглядывал за ними. Стыдно было. Вскоре уехал домой.
А через год отец огорошил меня новостью:
— Иван умер. Рак у него был, врачи ничего не смогли сделать. Такая вот судьба…
— Отправился к Квиточке, теперь они будут вместе… Он хотел этого. Да и она тоже. Им теперь хорошо.
— Ты веришь в эти его странные рассказы? — удивился папа.
— Верю. Мало того, я ее видел.
Мы с отцом поехали переоформить документы на домик в лесничестве. Вся поляна перед ним заросла цветами иван-да-марья, издавна считавшимися символом любви. Надеюсь, что влюбленные теперь вместе. И не нужно ждать целый год ночи, когда зацветает папоротник…
Автор - Дмитрий.
Источник.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:11
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 12:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 12Комментарии: 1
Ключевые слова: Лесник призрак душа леса Купальская ночь Квиточка смерть лесника Иван-да-Марья