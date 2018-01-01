Меня спас оборотень

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:37 by

Нашу группу собрали в считанные минуты, провели инструктаж. Работать на поражение 20 объектов, не удивляться, в плен не брать. По завершении не разглашать.Приближалась Олимпиада-80, и группы быстрого реагирования регулярно выполняли задания. Это было одно из них. После короткого инструктажа осталось множество вопросов. Нас высадят на секретной научной базе некоего НИИ, где что-то пошло не по плану. Неизвестно, как объекты вооружены, но известно, что они очень опасны, поскольку не люди. Военный борт высадил нас среди тайги, рядом с одноэтажным зданием, мы заняли позицию. Предполагаемый противник никак себя не проявлял, да мы и не знали, как он может себя проявить.Мы приблизились к зданию и проникли внутрь через разбитое окно. Окна оказались все выставлены. Двери в целости и сохранности, а некоторые еще и заперты. Внутри все оборудование разнесено в щепки. В одной из комнат обнаружились изуверски расчлененные останки двух ученых. С потолка, там, где разбитая лампочка висела на проводе, свисали замысловато связанные между собой кишки, словно злодеи плясали с ними, а потом забросили их на лампу, захлестнув ими провод. Одному из нас от увиденного стало плохо. Я до сих пор не имею права разглашать имена участников той операции, хоть парни и заслужили быть известными.Условно назову его Вторым. Мы вытащили Второго в коридор, дождались, пока он придет в норму, и стали обходить периметр здания. Еще в двух запертых помещениях обнаружились зверски расчлененные трупы ученых. По следам удалось примерно восстановить порядок произошедших событий. В некоторых помещениях были клетки. Видимо, там содержался подопытный материал. Неизвестно как, но узникам удалось выйти из-под контроля. Вместо того, чтобы скрыться в тайге, они устроили показательную казнь — врывались в помещения через окна и вымещали на людях всю накопившуюся ненависть. Выходить на след разрушителей было поздно по времени. Уже смеркалось.Мы решили приступить к поискам утром, а пока устраивали лагерь на чердаке лаборатории. Нашли приставную лестницу и забрались туда. Выставив караул у обоих слуховых окон, мы приготовились к ночлегу. Едва лес погрузился в полумрак ночи, как совсем рядом раздался хриплый вой, настолько же волчий, насколько и человеческий. Из глубины леса ему ответили такие же голоса, но сосчитать их я не успел. Второй снова проявил слабость. Он запаниковал, а поскольку находился у одного из слуховых окон, то выдал автоматную очередь в лесные сумерки. Что-то метнулось между деревьями, и Второй опять стал стрелять.С трудом удалось остановить его. Выдернули рожок и сняли Второго с караула. Отправили его в центр чердака, а сами попарно заняли позиции у окон. Приставную лестницу втянули внутрь. Вдруг в наше слуховое окно повалилась вершина ближайшего дерева. Она процарапала стену, сорвала доску рамы, треснула и вошла внутрь. Похожий шум раздался от противоположного окна. «Ползут!» — крикнули там и открыли огонь. Мы тоже увидели, как по стволу к окну лезут ловкие существа. Вот уже появилась передо мной жуткая клыкастая морда. Я выстрелил. Следом за отвалившимся людоедом оказался второй. Атака мохнатых зубарей в наше окно закончилась лишь после того, как мы с напарником уничтожили пятерых.Ребята у другого окна тоже были напуганы.— Отродясь такого не видали! — сказали они, пытаясь выдвинуть наружу впертый внутрь чердака ствол дерева. — Неизвестные твари, а действуют слаженно. Мы троих сбили!.— Стреляйте одиночными, — посоветовал я, — думаю, полезут снова.Я ошибался. Существа отказались от штурма, но выли хриплыми голосами. Впихнутые в окна деревья нам удалось выдвинуть наружу и скинуть.Едва рассвело, мы полезли из укрытия. Первым шел я. Не успел я добраться до земли, как из окна раздалась короткая очередь, и рядом со мной завизжало раненое существо. Впервые я увидал его при свете. Оно двигалось на задних ногах, изредка опираясь на передние, которые были, скорее, руками. Я вскинул автомат и влепил ему в спину. Существо упало ничком, и тут же из кустов раздались хриплые завывания. Я выстрелил на слух. Бесполезно. Очень быстро они научились прятаться за стволами или прижиматься к земле. Жутко сообразительные! Трупов тех, которых мы застрелили ночью, рядом не было. Позднее выяснилось, что они их едят. Через пару секунд вся группа была внизу.Мы взяли убитую тварь, чтобы хорошенько ее разглядеть. Это было нечто среднее между человеком и волком. Мохнатое, зубастое, большеголовое. Это было что-то жуткое, с остроконечными ушами над умной мордой. Мы допустили ошибку. Пока рассматривали убитую тварь, отвлеклись. Тут же и поплатились. Чудовища выпрыгнули одновременно со всех сторон. Их действия были столь скоординированными, словно все одиннадцать — один организм. Если бы мы заметили их раньше, то операция была бы завершена успешно, но…Второй погиб первым. Мохнатая зверюга схватила его сзади и впилась в шею. На моего бывшего напарника напали одновременно три твари. Первую он застрелил, но остальные две повалили его наземь и тут же прикончили. Двое других бойцов успели сделать по нескольку коротких очередей и захватили с собой на тот свет четверых. Все это произошло в мгновение ока, но мой мозг четко фиксировал ход боя. Одиночными выстрелами мне удалось аннулировать двоих. Третий вцепился зубами в левое плечо в тот самый момент, когда пристегнутый к автомату штык-нож вспорол ему брюхо.Удивительно, как они распределились для того, чтобы на более сильных противников приходилось больше нападавших! Договаривались заранее? Чуяли нутром? Пока я добивал монстра, трое выживших переключились на меня. Отпихнув ногой убитого, я вскинул автомат. «Калаш» запрыгал хаотично и стыдно, посылал пули не прицельно. Две твари словили свое. Единственный зверь, который остался от нападавших, вцепился во все то же раненое плечо и опрокинул меня наземь. Я увидел прямо перед собой взгляд его желтых, нечеловеческих глаз. Мерзко пахнуло из зубастой пасти, и я приготовился умереть.Внезапно зверь отпрянул и кинулся прочь. Не веря еще в спасение, я глянул вбок. Посреди поля боя стоял здоровенный медведь. Встретившись взглядом со мной, он сказал почти внятно: «Уолки. Не люблю», — вот это было уже совсем плохо. Я решил, что пришло время предсмертных галлюцинаций. Но медведь, как я понял потом, был как раз 20-й единицей предназначенных к уничтожению объектов. Судя по всему, он тоже оказался плодом генетических экспериментов.Но, в отличие от остальных тварей, он не жил в клетке. Наверное, он имел много свободы и мог отлучаться в тайгу. Иначе почему он не спас ученых, когда их громили и грызли волко-люди? «Уолки злые» — повторял медведь, волоча меня на середину вертолетной площадки, а потом, едва заслышав далекий стрекот мотора, развернулся и ушел в тайгу. Прилетели служивые. Подобрали тела моих товарищей, подсчитали трупы убитых зверей, забрали меня.Когда в прессе разгорелся шум вокруг овечки Долли, то и в моем понимании срослись обстоятельства той давней экспедиции. Очевидно, не только в авиации, космосе и атомной промышленности, но еще и в генетике мы далеко опережали европейский мир, но все это было под грифом «секретно». Даже наша ограниченная группа не должна была знать, во что впутались ученые, каких устрашающих результатов смогли достичь. Попытки получить гибриды людей с животными пророчески отражены во многих произведениях. Гениальные предвидения заключались в предупреждении о тщетности таких попыток, но разве людям есть дело до предсказаний?Мне пришлось пересечься с подобными экспериментами, и кто знает, проводятся ли подобные опыты сейчас? Разгребать неудачи горе-генетиков всегда приходится таким как я, готовым работать на благо Родины, держа язык за зубами. Я и держал его там, несмотря на то, что страна развалилась на части, даже архивы давно исчезли на свалке. Кроме внутренней дисциплины, молчать меня заставляло еще и чувство благодарности медведю. Как-никак, но он спас мою жизнь, хоть сам и был жертвой генетического эксперимента.Автор - Мирон Г.

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