Кошмарный холод

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:15

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«Град побивает колосья пшеницы, смерть одного для другого рожденье» - HagalazСкандинавия, около 9 в. н.э.Хельга дрожала от холода, а зубы ее стучали, словно кости на ветру, вывешенные на просушку. Эта зима - Doedwinter - так называли ее немногие, кто пережил тот год. Земля, на которой росли односельчане Хельги, была суровой, неплодородной и дикой. Казалось, только пот и кровь могли быть для нее удобрением. Иных даров она не желала знать. Люди гибли от голода, дохли от болезней как скот - разборки ярлов, неурожаи, эпидемии - словно бы Враг Богов Локи испортил рог изобилия - сыпались на жителей Соргбю чаще, чем колючий снег. Эта зима - Зима Мертвецов - не была исключением. Пастухи забивали стада, чтобы хоть как-то протянуть еще несколько недель, но мясо таяло на костях животных быстрее, чем оказывалось на столе, словно неведомый зверь вынимал его из-под кожи жалкой исхудавшей скотины.Солнце, и без того скупое на тепло в этих горах, кривых, как зубы Мимира, словно закуталось в саван облаков. Не успевшие еще набрать силу колосья еще летом в одну ночь уничтожил град, а вместе с ними умерла и надежда людей Соргбю на сытую зиму. Хельга дрожала от холода. Ветер гулял по горам, ветер свистел и заглядывал в щели, как вор, выкрадывая остатки тепла.Дрова в очаге давно прогорели, а Хаген ушел в лес и казалось лес поглотил его, словно ненасытная утроба. Хельга стучала зубами и качала колыбель. В колыбели спал мальчик. Ее первый сын. Ее защита и утешение в старости - если Хельга сможет дожить до старости, и ее единственная радость в эти дни, когда день неотличим от ночи и мрак властвует над Детьми Хеймдалля. Хельга качала колыбель, засыпая от усталости, не имея сил противиться холоду. Стук дерева о дерево - резкий, словно удар грома, вырвал ее из небытия,и мир снова начал принимать свои мрачные очертания. На пороге стоял Хаген.- Hellvete! - хрипло прорычал он и рухнул на пол. Его ладонь словно примерзла к тощему животу.Его куртка, подбитая облезшим от времени волчьим мехом, залатанная и заштопанная десятки раз, стремительно приобретала новый цвет - цвет сырого мяса, брошенного на снег.- Хаген! - попытался крикнуть Хельга, но из ее горла вырвался только сиплый шепот. Муж не отвечал.- Хаген, держись! Я позову Йонаса! - Хельга выбежала из дома, забыв об усталости, о своей накидке из козьей шерсти, забыв о младенце, который, почувствовав, что мать больше не рядом, принялся истошно вопить. Женщина бежала что было сил в ее ослабшем, измученном теле и вскоре старик в покосившемся домишке, больше похожем на землянку, нежели на достойное мужа жилище, поковылял к двери, услышав слабый, но настойчивый стук.- Да иду, я иду, чтоб вас повесили! Старый Йонас еще не оглох! Развелось попрошаек, чтоб их медведь съел!Хельга бросилась к старику, схватила его за руку и потянула за собой, но Йонас сердито выдернул руку:- Какого тролля, женщина? Тебе молния в голову ударила? Вытаскивать бедного старика из дому, где и без того холодно как в клятом Нифльхейме, на мороз!- Хаген! Он ранен! Он умирает! Скорее! - На лице Хельги показалась слеза, которая едва было хотела скатиться вниз по щеке, но нет - дочь Гуннара никогда не заплачет. Даже сейчас.- Хаген ранен. Подумаешь, еще один бездельник отдаст Хель душу! - проворчал Йонас. Покидать жилище и идти в метель за полубезумной соседкой старику не хотелось.- Йонас, я заплачу! Ради Гуннара, ты же был другом моего отца! Ради моего сына, которому нужен отец, пусть даже такой простофиля как Хаген! – гримаса отчаяния кривила лицо Хельги, хотя она и пыталась это скрыть.- У тебя есть мясо? Эль? Зерно? - Йонас недоверчиво поднял бровь.- Нет, старик, - Хельга понуро опустила голову. - У кого сейчас это есть?- Тогда ступай прочь, женщина, я никуда не пойду! - Старик оттолкнул Хельгу и собрался захлопнуть дверь.Оставалось последнее средство:- Я отдам тебе цепь моего отца. Пол-спанна в толщину. Чистое серебро. Неужто твое сердце замерзло, как земля Соргбю? Спаси Хагена!Йонас почесал в затылке:- Цепь мертвого ярла? Цепь моего бывшего друга? Хорошую же цену ты платишь за жизнь такого недотепы, как Хаген, Хельга Гуннарсдоттир! Да что ты стоишь как столб? Бери дрова, у вас и дров-то наверняка нет! Не стой, время дорого!На самом деле, Йонас просто не хотел, чтобы женщина видела, где он прячет лекарственные травы.Хельга послушно отвернулась и схватила охапку дров. Старик прокряхтел:- Нашел! - и оба спешно покинули жилище.В доме Хельги истошно надрывался младенец. Хаген, из последних сил стараясь сохранять сознание, полусидел, прислонившись к стене. Кровь больше не прибывала - одежда примерзла к телу и закупорила рану, но охотник был слаб. Йонас лишь покачал головой и неодобрительно поцокал языком, видя, как Хельга прижимает к груди кричащее дитя.- Эта зима - время мертвых, а не живых, женщина. И уж точно не время детей, - сказал он.- Делай свое дело, старик! - огрызнулась Хельга, прижимая к себе младенца еще крепче.- Fiken Vargen! - выругался старик, оглядев разрывы на боку Хагена. - Оставь ребенка, женщина! Какого тролля я должен делать все сам?Переводя глаза с ребенка на старика, со старика на Хагена, а с Хагена снова на ребенка, Хельга положила младенца в колыбель, и он снова зашелся плачем. Пока старик раскладывал целебные травы и пытался освободить бок раненого от примерзшей ткани, женщина успела набрать полный котел снега и развести огонь в очаге. Старый Йонас знал свое дело. Долг был уплачен. Хаген был спасен.Первый месяц бедняга был слаб. Не могло быть даже и речи о том, чтобы пойти на охоту. Хельга побиралась по соседям, усмирив свою гордость.Кто-то делился с ней припасами, помня ее отца хорошим ярлом, кто-то же хотел большего, чем благодарность, но Хельга не продавала своей верности, и в такие дни семья голодала, а Хаген бранил жену за то, что она вновь не сумела достать еды. Все больше и больше его раздражала собственная слабость, голод, холод и вечно надрывно плачущий сын.- Женщина, понимаешь ли ты, что мы едва держимся сами? Как ты собираешься прокормить дитя? – спросил он в один из дней.- Что ты несешь, bärenschisse? Он – твой сын, а ты даже не дал своему сыну имени! Достойно ли мужа такое поведение, Хаген? – лицо Хельги исказил гнев.- Я не буду давать имя тому, кто не будет жить! И тебе придется выбрать – либо выживем мы двое, либо вовсе никто! – огрызнулся в ответ муж.- Если бы твой отец был таким как ты, Хаген Ярвсенн…, - зло чеканила Хельга. – Это – твой сын. Это – мой сын. И он будет жить, чего бы нам это не стоило!Трусливый отец лишь плюнул на пол и отвернулся. Вскоре он уснул, тяжело, с присвистом всхрапывая.- И этого человека я спасла от гибели? Прав был старый Йонас. - Думала женщина невеселые мысли и качала колыбель.Дни шли за днями, а Хаген не вставал. То ли он потерял много крови, и теперь все не мог набраться сил, то ли просто расхотел бороться и готов был медленно угаснуть от голода, как угасли многие в Соргбю в ту злосчастную зиму. Напрасно Хельга взывала к самым разным его чувствам. Ребенок рос, и с каждым днем его голодный и требовательный плач раздавался все чаще и чаще. Настал час, и верность Хельги уступила желанию жить самой и сохранить жизнь другим. В тот день она притащила на санях целых три мешка муки. Хитрец Олаф из соседней деревушки Сёргорден всегда заглядывался на дочь ярла. И всегда был запаслив. Хаген сначала был рад муке. Теперь в доме будет хлеб. Пресный и грубый, как сама земля Соргбю, но он даст им шанс дотянуть до весны. Хаген ел хлеб и набирался сил. Ребенку же хлеб не годился, а молока у Хельги становилось лишь меньше – у каждого тела есть предел. Что-то ее грызло, что-то поселилось в ее сердце, как червь в самом зрелом из плодов лета. Хоть муж и не был особо умен, но и он понял, что мука досталась жене не из уважения к памяти отца и не за работу по дому. Разговор был недолгим. Хельга быстро призналась в содеянном, словно скинув со спины последний мешок муки, пригибающий ее к земле своей тяжестью.А на следующую ночь Хаген, крадясь, как вор, вынул сына из колыбели, и, заткнув ему рот влажным комком снега, чтобы тот своим плачем не разбудил мать, вышел из дома.Хельга проснулась ближе к полудню. Увидев через погребальный покров облаков солнце так высоко, она удивилась, ведь обычно плач сына будил ее задолго до того, как холодное светило появлялось на горизонте. Хельга встала и подошла к колыбели. Колыбель была пуста. Догадка пронзила ее разум как швейная игла. Подскочив к лавке, на которой спал Хаген, Хельга что есть силы ударила мужа по носу.Раздался хруст, кровь нашла свою дорогу, а Хаген вскочил с места. С лицом, перекошенным от боли, он крикнул:- Что на тебя нашло, женщина?- Где. Мой. Сын? – каждое слово Хельга бросала в лицо, как камень.- Твой? Твой, но не мой. Я не собирался кормить ублюдка Олафа. Надеюсь, он страдал недолго, и его маленькая неприкаянная душа присоединилась к свите Хольды…, - Хаген бросал слова равнодушно, словно сор в выгребную яму.Договорить ему не удалось. Топор опустился на голову Хагена стремительно, как кара Богов, и Хаген стал оседать как тающий сугроб. Хельга издала крик, полный ярости и боли, словно кричала не женщина, а неведомый дикий зверь, и, выронив топор из рук, впервые в жизни разразилась рыданиями.Тело Хагена она вынесла ночью на окраину деревни, там, где начинался лес, и зарыла в снегу. Сначала она хотела бросить его так – чтобы медведь, уже вкусивший плоти ее жалкого трусливого мужа в тот злополучный вечер, смог завершить свою трапезу, но после то малое, что осталось от ее чести, потерянной и сломленной, взяло верх. Хоронить мужа в земле не было возможным, ибо промерзшая земля была тверда, как камень. Снег стал его могилой. Найдут ли тело дикие звери – уже не ее забота. Она выполнила свой долг. Тяжело вздохнув, Хельга уже было направилась в сторону деревни, как услышала до боли знакомый звук. Плач. Ее сын…жив? Хельга остановилась. Плач становился все настойчивее. Хельга сорвалась с места и побежала на звук. Ребенка нигде не было видно."Я, видно сошла с ума от горя!" – воскликнула она отчаянно. Прикосновение. Нечто маленькое и очень холодное касалось ее ноги. Хельга опустила глаза. Ребенок. Ее сын! Он…стоял? Хельга не верила своим глазам."Кушать. Голоден. Голоден, мать" – произнес ее дорогой малыш свои первые слова.Слово зачарованная, Хельга подняла ребенка и прижала его к груди. Ребенок нащупал сосок и тут же Хельга почувствовала резкую боль. Зубы? У младенца? Она хотела бросить его наземь, но ребенок оторвался от груди, взглянул ей в глаза и снова произнес:"Голоден, мама. Кушать".И снова, как безвольная кукла, Хельга поднесла ребенка к груди, чувствуя, как маленькие острые зубы все сильнее вгрызаются в ее плоть.- Что…ты…делаешь….сын? – только и смогла сказать она. Тело не слушалось, руки словно бы примерзли к нему, а ноги прилипли к земле.Язык ребенка внезапно коснулся ее уха:"Так холодно, мама, мне так холодно, прижми меня покрепче, я так хочу кушать…".…Йонас не думал идти в лес в то утро, но у старика заканчивался хворост. У самого края деревни, там, где из снега начинали вырастать деревья, старик заметил знакомую фигуру. Хельга лежала на снегу, ее грудь была истерзана и окровавлена.В первую очередь старик подумал о волках или голодном медведе. «Надо скорее позвать Хагена» - подумал он и уже развернулся в сторону Соргбю. Нога его зацепилась за что-то, и Йонас упал. Старик поднялся, отряхнул с себя снег и увидел маленький детский трупик, посиневший от холода. Рот ребенка был забит снегом, кулачки были конвульсивно сжаты, а лицо искажено гримасой беззвучного плача. Йонас вскочил и собрался уйти прочь из этого проклятого богами места, но за спиной его раздался голос:"Голоден…".Автор - Gunther Stramm, переводчик и консультант German Shenderov.

Ключевые слова: Зима холод голод отчаяние убийство монстр смерть творческая история

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