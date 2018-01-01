Снежная охота (Часть Девятая)

Часть Девятая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:09

Nik_dk Просмотров: 24 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:09 by

Сегодняшним утром охотники и учёные суетились на первом этаже. В атмосфере царили напряжение и боевой дух. Привидение было узнано, а потому дням лени и неизвестности подошёл конец. Терпение и время безопасного пребывания на Антарктиде также исчерпали себя. Охотники в последний раз проверяли снаряжение, нельзя было допустить даже малейшую оплошность. Хелли Холл, которая до этого скромно стояла у стены, не желая мешать, робко подошла к Кайли, держа в руках браслет.— Он точно вам нужен?— Мне очень жаль, что придется забрать твоё семейное наследие, но оно нам необходимо. Ты, по неведению, прочитала надписи, тем самым выпустив норвежского духа желаний. К счастью, как я читала, заклинаний было несколько, именно поэтому он освободился частично и наши счётчики не фиксировали его присутствие. Энскир был безвреден до недавнего времени. Привидение проникало в наши сознания, особого вреда это не приносило, но оно накапливало силы. И когда дошёл черед до Гарретта, то он их уже набрал сполна.— Знаю. Хорошо, что он пробудился не в людном месте, да?— Верно, появись он, к примеру, в Нью-Йорке, то за пару дней восстановился бы полностью, браслет треснул и он высвободился, принося значимый вред всем жителям.Блондиночка сжала дорогое для неё украшение.— А что вы с ним сделаете?Кайли вздохнула.— Мы отъедем на дальнее расстояние и разрушим его бластерами. Энксир нам нужен целый, только так мы сможем отправить его в нашу ловушку.Светловолосая девушка печально посмотрела на браслет.— Прабабушка зря купила его. Держи, — она протянула его Гриффин.— Спасибо, — охотница мягко улыбнулась и положила руку на плечо Хелли. — Скоро всё закончится, обещаю.— Кайли, — раздался голос Риверы. — Нам пора.— Удачи вам, — Холл с волнением схватила Гриффин за руки. — Я буду на связи. Если что, то сразу вызывайте, держите нас в курсе происходящего.— У нас не будет времени отвлекаться, — обратился Эдуардо к ученой.— Но все же… — протянула Холл.— Не груби, Эдуардо, — сердито сказала Кайли.— Грубить? — возмутился мужчина.Мэгарэн Гонсалес подошла к ребятам.— Я готова.— Ты едешь с нами? — удивилась Кайли, увидев у неё за спиной их бластер, но старой модели.— Да, кто-то же должен везти снегоход.— Это да, но… бластер.— Лишние силы не помешают, — встрял Ривера, приобняв Мэги.— Я справлюсь, — Гонсалес подмигнула Кайли.— Так, все в сборе? — подъехал Гарретт. — Меня аж всего изводит, как мне не терпится надрать задницу этому Энскиру за всё хорошее!— Старина, не утруждайся, тебе будет тяжело в заснеженных далях. Мэгарэн может тебя заменить, — обратился к инвалиду Эдуардо. — И, да, может, дашь ей своё снаряжение? Оно новее.Миллер покосился на мрачную Гонсалес и отвел взгляд.— Алан довезет меня на собачьей упряжке. Когда вы соберетесь освободить нашего нематериального дружка, я, конечно, не смогу передвигаться, но с места из бластера я выстрелить в состоянии! Так что мой ответ очевиден, — скривил недовольную гримасу Миллер.— Мне больше нравится эта модель, — улыбнулась ученая, касаясь плеча Риверы, чтобы тот немного остудил свой пыл.— Вот те на, — фыркнул латинос, — о нём же беспокоюсь. Это ведь опасно!— А я и не первый год охотник, — поднял бровь Гарретт.— Ребята, этого ещё нам не хватало — ссориться перед боем, — вскинул руками подошедший Роланд. — Всё готово. Пора выдвигаться.Охотники, Алан и Мэгарэн унисонно кивнули. Полные решимости, они вышли на улицу на последнюю битву людей, привидения и беспощадного, сурового климата; оставшимся осталось лишь верить в удачу и мысленно держать кулачки за ребят.***Спокойствие и идеальную, снежную гладь нарушали бег собак и два снегохода. Яркие, но не тёплые солнечные лучи пытались ослепить ребят своим блеском, отражаясь от белоснежной поверхности. Морозный, непоколебимый воздух здешних мест обволакивал всего, чего касался, проникая и во внутрь жертвы, которая сама шла на риск. То, что охотники и двое учёных были обмотаны по глаза толстыми, шерстяными шарфами ничуть не спасало их от холода. Близилось время весны и таяния, но с наступлением «жарких» сезонов погода здесь не сильно меняется. Царство холода останется им до тех пор, пока не расколется пополам последний ледник, а это будет очень, очень не скоро.Алан вез Гаррета в собачьей упряжке, по скорости равняясь со снегоходами, на одном из которых сидели Мэгарэн и позади неё Эдуардо, а на другом Роланд с Кайли. На удивление Кларка, механик быстро освоил управление снегоходом, но тот для безопасности всё равно пытался ехать не так быстро. Отъехав, по мнению ученого на достаточно безопасное расстояние, он кивнул Гонсалес, и те начали медленно останавливаться, за ними затормозил и Джексон. Все встали со своих мест, Гарретт завертел головой по сторонам — кругом одинокие, безжизненные равнины.— Считаешь, что здесь самое подходящее место? — спросил он у Алана.— Сейчас мы с Мэгарэн это проверим. Главное, не торопиться и не делать лишних движений.Мужчина и девушка достали из своих сумок специальные приборы и стали проверять местность, делая аккуратные шаги.— Под снегом плотный уровень льда, — с облегчением заявил мужчина после двадцати минут.— Должно выдержать, но бластерами, всё же, лучше не стрелять вниз, — дополнила чёрноволосая девушка, пряча приборы.— Пф, ими в землю и не стреляют, — бросил Миллер.— Я просто прошу соблюдать осторожность, — безэмоционально ответила Гонсалес, не взглянув на мужчину.— У меня от холода уже виски сжимает, — потирая руки, сказал Ривера. — Давайте разберёмся с ним побыстрее и уедем обратно домой, где есть горячая ванна, телик, фастфуды и все времена года нормальные!Кайли полезла в карман куртки и вытянула вперёд руку с браслетом.— Алан, тебе лучше отойти в сторону, — обратился к учёному Роланд.Кларк отцепил собак и отошёл с ними на безопасное расстояние.— Удачи вам! — крикнул Алан Кларк, с волнением глядя на ребят.— Становимся в круг, — с серьёзным видом произнёс Эдуардо тихим голосом.Встав недалеко от Гарретта, охотники образовали круг.— Я кидаю? — спросила Кайли.Все настроили бластеры и, выдохнув, послали Гриффин одобряющий взгляд.— Насчет три. Раз, — Кайли немного согнула колени. — Два, — девушка тяжело сглотнула и грозно посмотрела вперёд. — Три!Охотница подкинула наверх украшение, в которое сразу же направились лучи всех бластеров. Несколько секунд браслет не хотел раскалываться, но потихоньку из него поднялась сиреневая дымка. Вскоре из бесформенной летучей частицы все увидели, как стал вычерчиваться образ. Когда лик привидения полностью проявился, браслет задрожал и треснул, а его осколки превратились в пыль. Энскир был среднего роста, с рыжими, вьющимися по плечи волосами, со светлыми глазами и небольшим носом, поверх него сидела меховая накидка, руки и шею утяжеляли различные украшения. В целом его облик создавал приятное впечатление, и от него не хотелось кривиться, как от некоторых мерзких привидений, с которыми довелось сталкиваться охотникам, но факт оставался фактом, Энскир — эктоплазменное существо, вредящее людям, а, значит, его место в хранилище.— Кайли! — крикнул Джексон.Охотница уже машинально-быстрым движением руки достала ловушку и, бросив под призрака, открыла.— Най! — хрипло закричал Энскир, увидев ловушку, которая стала его затягивать.Суматошно окинув охотников взглядом, он хитро улыбнулся. В следующее мгновение перед глазами ребят возникло то, от чего они поспешили отвести лучи, невольно позволяя норвежскому духу выбраться из опасной уловки. Охотники предполагали, что Энскир будет прибегать к таким действиям, и морально готовились, чтобы не повестись, но столкнувшись, на уровне рефлексов отвели руки. Каждый вновь столкнулся со своими желаниями лицом к лицу. Роланд увидел созданного им Пи Джея, Эдуардо двоих сыновей от Кайли, Гарретт воплощение Мэгарэн, сама же Гонсалес встретилась с нарисованным ею когда-то чудовищем, а Гриффин стояла перед идеальной версией себя в свадебном, чёрном платье.— Что за мерзкая тварь! — скривила лицо Мэгарэн, глядя на монстра, чьё тело на одну половину состояло из шипов, а на другую из металла.Девушка ещё раз направила на него бластер, но на её удивление, заряд не остановил зверя, а лишь замедлил его движение.— Чёрт, — огрызнулась Гонсалес и быстрым взглядом обвела охотников. — Чего вы стоите?! Стреляйте! — сделала шаг назад.— Тебе легко говорить, — тяжело сглотнул Эдуардо, встревоженным взглядом смотря на Джека и Киана.— Это ведь призрак! Не поддавайтесь ему! — продолжала шагать назад Гонсалес, пытаясь сдержать приближающееся к ней существо.Вскоре у Мэгарэн не хватило сил, чтобы сдерживать монстра, и когда учёная отвела бластер, он повернулся к ней боком и с силой ударил хвостом в живот, из-за чего девушка отлетела на несколько метров.— Мэги! — закричал Ривера и хотел ринуться к ней, как подросток остановил его, лёгким движением руки отодвигая назад.— Какой же ты отвратительный отец! — злостно выплеснул старший сын. — Обижаешь младшего, а теперь покинуть нас вздумал, — он сжал руку в кулак.— Это не то, что ты подумал! — поспешно начал оправдываться Эдуардо, переключая всё своё внимание на двух мальчиков. — И я никогда не обижал Киана!Младший Ривера подошёл к брату, беря того за руку и бросая на латиноса обиженный взгляд.— Ты не достал мяч, — пояснил Джек.— Тогда… он пропал… вроде, — в голове Эди стали появляться моменты того дня.— Но мы ведь дадим папе шанс? — спросил Киан у брата.— Конечно, — ухмыльнулся тот. — Папа, — Джек протянул руку, — отдай бластер.— Бластер? — как в дурмане переспросил мужчина. — Но ведь… это опасно, — как только он договорил, в его щеку заехал кулак Джека, сваливая того с ног, тем самым заставляя выпустить из рук протонное оружие.Тем временем перед Кайли стояла мрачная невеста.— Твой вид удручает меня, — призрак подняла фату, показывая идеально красивое лицо. — Такая страшила, как ты, не достойна ни мужчины, ни жизни.— Это не тебе решать!Невеста стала надвигаться на Гриффин.— Думаешь, что важен только ум? Но ведь глядя в зеркало, ты всегда желаешь видеть в нём более красивую и ухоженную. Однако, этому не суждено сбыться.Невеста элегантным движением приподняла рукав платья, обнажая пальцы с очень острыми ногтями.— Я помогу тебе избавиться от страданий, — девушка возвела руку и провела ногтями по лицу Кайли, царапая его.Пока Гриффин боролась со своим видением, перед Гарреттом стояла другая женщина в чёрном. Подол её платья развевался от невидимого ветра, а оголённые плечи так и манили к себе. С победной улыбкой она властно взирала на инвалида сверху вниз.— Скажи мне, что ты желаешь? — сладко протянула Мэгарэн.— Прикончить тебя! — прорычал Миллер. — В прошлый раз ты чуть не забрала мою жизнь, зато в этот раз я заберу твою!Девушка засмеялась.— Чуть не забрала, но сохранила от замерзания. И после этого ты считаешь меня злой? Это обижает, — состроила печальный взгляд. — И даже несмотря на это, я готова воплотить твои тайные мысли в жизнь.— Руки на себя наложишь, что ли?!Мэгарэн резко придвинулась к упряжке и коснулась ног Гарретта.— Поцелуй. А потом, — она стала проводить пальцем по правой ноге Миллера, — я, возможно, исцелю твои конечности. Ты будешь ходить.Руки Гарретта крепко сжали бластер, но вид охотника выглядел растерянным.Пи Джей, скрестив руки на груди, недовольно смотрел на Джексона.— Ты — предатель и слабак. Ты создал меня, и в благодарность я предложил тебе пойти со мной в другой, более счастливый и совершенный мир. В последний момент ты струсил! Отказался от собственного творения! Это такая низость!— Если творение способно причинить вред человечеству, то мастер должен принять поражение и уничтожить созданное.Наблюдавший со стороны Алан Кларк, очень волновался за охотников и учёную. Он не видел тех, кто явились им. Он смотрел, как ребят отбрасывает в стороны, как они кричат, но бездействуют. Не в меньшей мере его беспокоило то, что он больше не видел Энскира. Вокруг охотников образовалась тонкая линия, которую он не сразу заметил. Собаки также вели себя неспокойно, они постоянно поворачивали головы, словно они следили за чем-то.— Надо им помочь, — Кларк полез в свою сумку. — Что же я могу сделать?Тут раздался лай, который менялся с рыком. Хаски тянули поводки.— Вы видите Энскира? — Алан опустился к собакам.Отцепив каждую собаку, они понеслись вперёд к охотникам. Добежав до ребят за считанные секунды, хаски набросились на привидения, которые сразу же отпрянули назад от своих потенциальных жертв.— Стреляем! — скомандовал Роланд.Эдуардо схватил свой бластер и направил на Джека с Кианом.— Это ведь бесчеловечно, — промямлил он.— Соберись! — окликнула Риверу Кайли. — Вспомни, это не реальность, это Энскир.— Раз! — прохрипела Гонсалес. — Два!Охотники, один за другим, включили бластеры на максимальную мощность и, переборов свои желания, выстрелили. Все образы, дёргаясь, поднялись в воздух. Кайли нажала на кнопку, и ловушка открылась, притягивая к своему центру многоликость призрака. Все воплощения соединились в истинный лик привидения. Энскир, завизжав, скукожился. Ещё несколько долгожданных секунд и ловушка закрылась, спрятав в себе норвежского исполнителя желаний. Все стояли на своих местах, ни произнося ни звука, осмысливая произошедшее.— Мы его победили, — вполголоса подытожил Гарретт. — Мы его уделали! — радостно воскликнул охотник.— О да-а, дом! — Эдуардо возвёл руки к небу.Ребята с облегчением вздохнули, всех быстро наполнили позитивные эмоции.— Но это было ужасно, — произнёс Роланд.— И не поспоришь, — кивнула Кайли и присела рядом с собакой. — Спасибо за помощь, — она погладила пушистую шею и чмокнула в голову довольного хаски.— Четвероногие друзья нас спасли, — усмехнулся Гарретт, поглаживая лежавшего на нём пса.К охотникам подбежал Алан.— Вы как, в порядке?— Все целы, шеф! — отдал наигранное почтение Миллер.— Есть царапины, но это пустяк, — отмахнулась Кайли и аккуратно дотронулась щеки.— Ничего нет, — сказал Ривера, вглядываясь в лицо охотницы. — Ни царапин, ни ран.— С исчезновением призрака, по ходу, ушли и его деяния, — сказал Роланд.— Это прекрасная новость, — молвил Алан Кларк. — Невозможно передать словами, как мы вам благодарны!— Не стоит, это наша работа. Мы ведь учёные, как никак! — вознёс палец Эдуардо. — Считайте, что коллеги.— Поехали уже отсюда, хочу побыстрей убраться отсюда, — пробурчала Мэгарэн.— Понятное дело, сейчас прикреплю собак и отправляемся, — кивнул ей Алан.— Мэги… слушай… — с робостью в горле подал голос Миллер. — Ты… это… прости меня, — он почесал затылок.— За то, что считал меня монстром и грозился выстрелить в меня?— За это больше всего жаль. Кто же знал, что ты не причастна?!— Действительно, — Гонсалес фыркнула и прошла мимо охотника к снегоходу.— Ну ты и чудила, — обратился к Миллеру Эдуардо.— Да замолчи ты! И без тебя паршиво.Дорога до базы показалась быстрее и легче, может, это потому что висевший долгое время груз спал и теперь у всех появилось время, которое теперь они могут проводить без волнений. Хорошая весть невероятно обрадовала Хелли, Джонатана и Игона. Вечером учёные решили отметить победу над Энскиром и заодно в последний раз поужинать на Антарктиде с охотниками за привидениями.***В комнату на втором этаже вошёл Эдуардо. Кайли Гриффин сидела на кровати и складывала вещи в чемодан.— Уже собираешься?— Вертолёт прилетит завтрашним утром. Сумка всегда собирается с вечера. И тебе советую, вещей ведь у тебя больше.Ривера присел рядом с охотницей.— Да, займусь этим после ужина, — Эдуардо потёр ладони. — Не помню вызова ужасней.Кайли оторвалась от своего занятия и повернулась к латиносу.— Нам пришлось перешагнуть через себя. Это нелегко.— И аморально.— В первый раз ты сказал, что гонялся за мячом, но это не совсем так, верно?— Мы стреляли в Энскира, но видел я своих детей.Кайли с сочувствием отнеслась к сказанному.— Но ты не убийца, — она положила тоненькую руку на плечо мужчины. — Понимаю, что это тяжело. Просто постарайся забыть это. То не были твои дети, и ты не способен на преступление.Эдуардо коснулся нежной кисти, принимая поддержку охотницы.— А что было у тебя?— Пришлось убить саму себя.— Оу.— Себя, как невесту и красивую женщину.— Что за бред! — подскочил Эдуардо. — Во-первых, ты очень красивая, а во-вторых, твоя жизнь ещё не закончилась, и невестой ты когда-нибудь обязательно станешь!— Не знаю мужчину, который согласился бы на брак с мрачной охотницей.— Я знаю! — возмущённо воскликнул Ривера, после чего резко затих ненадолго. — Знаешь, есть ещё один немало важный момент с моим желанием, — Кайли вскинула бровь, — матерью моих сыновей была ты.Гриффин окинула охотника удивлённым взглядом.— Не Мэгарэн? Несмотря на наши былые, отрывочные романы, здесь с ней ты смог хорошо сблизиться.— Чего? Ты что, совсем рехнулась? Холод мозги отморозил?— Не говори со мной так!— А я не знаю как по-другому реагировать, когда твоя любимая женщина сводит тебя с твоей же сестрой, уж извините!— Се… что?— Ох, — Эдуардо засмеялся и плюхнулся на кровать, закрывая руками лицо. — Что за бразильский сериал?!— Ты сам виноват, ты нам её не представил! И я впервые слышу, что у тебя есть сестра.Ривера убрал одну руку.— Дурная, — Эдуардо притянул Кайли к себе, и та легла на его грудь. — Разве я не сказал вам о ней?— Ни слова.— Её бабушка является кузиной моего деда. Не знаю, как это зовётся правильно, поэтому для меня просто сестра. В детстве мы частенько вместе проводили время и имели много схожих интересов. Всякой паранормальной дребеденью она увлекалась ещё тогда. И, кстати, была студенткой Игона, но в то время привидения не беспокоили Нью-Йорк, и она подалась в другую науку, а позже мне посоветовала придти на лекцию. Как-то так.— Действительно сериал какой-то.Эдуардо поцеловал Кайли в макушку.— К слову, — он приподнялся и потянулся к прикроватной тумбочке, откуда достал футляр. — Она мне отдала это, держи.Охотница открыла бархатную коробочку.— Красивое колье.— Мэги некоторое время понаблюдала за тобой и решила подарить это украшение. Посчитала тебя единственной достойной стать Риверой.— Какая честь, — Кайли издала короткий смешок. — Надо было просто поговорить, а не строить догадки.— И есть ещё одно, — охотник шмыгнул носом. — Помнишь тот вечер в ресторане, когда нам и сообщили о поездке сюда?— Помню.— Дурная, — Эдуардо притянул Кайли к себе, и та легла на его грудь. — Разве я не сказал вам о ней?— Ни слова.— Её бабушка является кузиной моего деда. Не знаю, как это зовётся правильно, поэтому для меня просто сестра. В детстве мы частенько вместе проводили время и имели много схожих интересов. Всякой паранормальной дребеденью она увлекалась ещё тогда. И, кстати, была студенткой Игона, но в то время привидения не беспокоили Нью-Йорк, и она подалась в другую науку, а позже мне посоветовала придти на лекцию. Как-то так.— Действительно сериал какой-то.Эдуардо поцеловал Кайли в макушку.— К слову, — он приподнялся и потянулся к прикроватной тумбочке, откуда достал футляр. — Она мне отдала это, держи.Охотница открыла бархатную коробочку.— Красивое колье.— Мэги некоторое время понаблюдала за тобой и решила подарить это украшение. Посчитала тебя единственной достойной стать Риверой.— Какая честь, — Кайли издала короткий смешок. — Надо было просто поговорить, а не строить догадки.— И есть ещё одно, — охотник шмыгнул носом. — Помнишь тот вечер в ресторане, когда нам и сообщили о поездке сюда?— Помню.— Мы до этого повздорили немного, а так я ещё тогда хотел, — он полез в карман и, достав футляр поменьше, открыл его. — Ты станешь моей? Женой имеется в виду.Кайли слегка распахнула рот от такой неожиданности, но быстро собралась.— Хоть позу полагающуюся прими.— Извините, мэм, — Эдуардо быстро опустился на одно колено и тяжело сглотнул. — Так… что?— Конечно, я согласна!Быстро надев кольцо на безымянный палец девушки, латинос подскочил и впился в губы, которые так давно не целовал, но которые всегда были ему такими желанными. Увлёкшись страстным поцелуем, они не заметили, как в комнату вошёл Роланд.— О, вы снова вместе, — улыбнулся механик, немного смущаясь. — Пора идти ужинать, все уже собрались.— Да, сейчас спустимся, — оторвавшись от губ Риверы, ответила счастливая Кайли.Не заставляя других долго ждать, пара спустилась на прощальный ужин, который они провели тепло и уютно, добавляя к воспоминаниям о ледяной Антарктиде ещё один волшебный момент.***Нью-Йорк. Июль.Мэгарэн вплела в волосы Кайли последний цветок. Образ невесты был готов.— Ты просто красавица, — улыбнулась учёная, отходя от неё, чтобы Гриффин взглянула на себя в зеркало.— Сегодня позволено ею быть.Кайли выбрала себе белое свадебное платье, на котором были тонко вышиты чёрные цветы, от фаты она отказалась. Пара профессиональных рук сделала её похожей на представительницу знатной династии. Ещё немного оставалось до начала церемонии и чуть больше времени до произнесения заветного согласия. Последние минуты Гриффин.— Могу я побыть наедине? — спросила невеста у присутствовавших, которые не посмели ей отказать.Мэгарэн тоже вышла и решила прогуляться по коридорам, в одном из которых она столкнулась с Гарреттом.— Здравствуй, — начала девушка.— Привет, — он поднял руку. — Ты сегодня в бордовом, не сразу узнал тебя.— Сняла на время чёрное обличье.Миллер хихикнул, после чего серьёзно посмотрел на Гонсалес.— Послушай, тогда… Я прошу прощения, что не доверял тебе. Я тогда был сам не свой, у меня уже начиналась какая-то паранойя. Та неразбериха с призраком, атмосфера, да и-и…— Что?— Я запутался тогда.— А сейчас?— Признался сам себе. Глупо, отрицать очевидное.— Поделишься? — изогнула бровь Мэгарэн.— Ты мне понравилась, — монотонно произнёс Гарретт. — И сейчас нравишься, — он сжал губы.— Наконец-то ты перестал вести себя как трус.— Я не трус!— Я знаю, — Мэгарэн наклонилась к охотнику и промурлыкала, — ты мне тоже, — девушка мягко коснулась губ охотника, приоткрывая их.Гарретт ответил на поцелуй, превращая его из плавного в ненасытный. Миллер хотел запустить ладонь в волосы учёной, но был моментально остановлен.— Причёску испортишь. Мы на свадьбе, — кротко улыбнулась она. — Нам пора занимать свои места.— Не могу поверить, — он преподнёс палец к своим губам, будто запечатывая на них прикосновения Мэгарэн, — что Кайли скоро будет носить фамилию Ривера.— Зато она исполнит своё желание, — пожала плечами учёная.— И это куда лучше, чем если бы их исполнил Энскир.Мэгарэн Гонсалес встала позади Гарретта и схватила ручки коляски.— Намного лучше.Пока они ехали к церемониальному залу, не переставали перекидываться фразами, каждому было, что сказать. Вскоре им пришлось воздержаться от слов, внимательно слушая заключавшую союзы клятву, а после — торжественную музыку. Антарктида была холодна и одинока, но сердцам своих гостей она подарила теплоту и крепкую любовь.Автор: Ацуза.Источник.

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