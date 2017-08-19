Мексика, Сан–Хуан–Парангарикутиро: Церковь, застывшая в лаве

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Церковь Сан-Хуан-Парангарикутиро (San Juan Parangaricutiro Church), расположенная в одноименной деревне, была погребена под лавой вулкана Парикутин в 1944 году. Потоки лавы высотой в несколько метров полностью уничтожили деревню. Чудом остались нетронутыми алтарь и церковная колокольня, окруженные руинами храмового комплекса.В 1943 году в горах Мексики, в штате Мичоакан, произошло рождение нового вулкана Парикутин. На пути лавы, извергавшейся из нового вулкана, встали две небольшие деревни: Сан-Хуан-Парангарикутиро и Парикутин, однако противостоять стихии они не смогли.5 февраля 1943 года жители деревни Парикутин ощутили дрожание земли и услышали раздающееся из-под земли глухое громыхание. За несколько последующих дней в окрестностях произошло более 300 толчков. Появления вулкана произошло 20 февраля. Относительно его возникновения существует множество версий. Согласно одной из них, 20 февраля 1943 года крестьянин Дионисио Пулидо на своем кукурузном поле заметил дырочку размером 7 см, из которой под напором валил дым. Через несколько часов комиссия, посланная главой города Сан-Хуан-Парангарикутиро, которого Пулидо уведомил, обнаружила уже сильно дымившую дыру глубиной 9 метров. Вечером того же дня на месте образующегося вулкана начались взрывы. С 24 февраля вулкан начала исследовать комиссия Геологического института Мексиканского университета. Лава потекла через пару суток после начала образования вулкана. Ее потоки, имея вначале длину 300 метров, к 1944 году достигли в длину 4 километров. Через три дня с момента начала извержения вулкан достиг высоты 44 метра, к 27 февраля — 106 метров, 20 марта — 148 метров, 20 мая — 190 метров, 20 декабря — 299 метров.В течение года вулкан продолжал расти и через год достиг высоты 336 метров. К тому времени он полностью покрыл кукурузное поле Дионисио. Последние выбросы и взрывы оставили на вершине конуса воронкообразный кратер, из которого на поверхность горы стали изливаться и стекать вниз расплавленные породы.Жители соседних деревень успели уйти задолго до начала извержения, поэтому, когда раскаленные потоки лавы поглотили деревушку Сан-Хуан-Парангарикутиро, там уже никого не было. Потоку лавы понадобилось около года, чтобы добраться до небольшой церкви, однако наконец медленная река лавы взломала церковную ограду и вломилась в церквушку. Говорят, во время извержения колокола деревенской церкви непрестанно звонили, как и в течение долгого времени после извержения.Удивительно, но церковь Сан-Хуан-Парангарикутиро выстояла под мощным потоком лавы. Сама церковь на сегодняшний день остается единственным указателем на то, что раньше здесь находилась деревня, все остальные здания погребены под слоем застывшей лавы.За извержением в 1943 году последовало еще 8 лет активной жизни вулкана Парикутин, который регулярно выбрасывал в воздух клубы пепла и дыма, а также выпускал реки лавы.Остов церкви до сих пор возвышается среди застывшей лавы, трогательно белея на фоне черного поля. Несмотря на то, что задняя стена церкви почти отсутствует, боковые стены и фасад здания сохранились довольно хорошо, как не смогла лава уничтожить и алтарь маленькой церкви.Каждый год перед пасхой жители деревни Парикутин отмечают день рождения вулкана. Они совершают паломничество на место разрушенной деревни. Сюда приезжают туристы, чтобы увидеть вулкан и окружающий его безжизненный ландшафт. С наблюдательного пункта в ближайшей деревне Ангахуан открывается незабываемый вид на 25-километровое лавовое поле и высящийся за ним конус Парикутина. Колокольня церкви Сан-Хуан-Парангарикутиро стоит среди застывшей черной лавы как доказательство могущества подземных сил. Можно нанять проводника с лошадьми и совершить более дальнее путешествие по крутым склонам и застывшей лаве. Нелегкий получасовой подъем — небольшая цена за потрясающий вид на кратер и окружающий его «лунный» ландшафт, который всё больше покрывается зеленью молодых растений.Вулкан продолжал действовать 9 лет, после чего «уснул». Высота Парикутина с учетом того, что он начал расти на возвышенном горном плато, достигла 2774 м над уровнем моря, а излившаяся лава покрыла поверхность площадью в 25 квадратных километров. Потерявший свое поле и ферму, местный житель Дионисио Пулидо продал свой участок с грозным «новообразованием» известному мексиканскому художнику Атлю, влюбленному в вулканы. Атль потратил на исследование Парикутина много лет и выполнил более 11000 рисунков и 1000 пейзажей маслом.Автор: Spikermen.

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