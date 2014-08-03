Ырка





Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:39

Причина: Заменила раздел (был Криптозоология).

Гаспар Просмотров: 88 Комментарии: 5 +7 Вчера, 19:39 by

Автор-составитель - я (с опорой на источники)Ырка (также называемый Ыр или Ыро) – персонаж славянской мифологии, злой ночной дух, нападающий на путников ночью в степи.По свидетельствам старожилов «не дай Бог увидать его тьмавое лицо, глаза у него, как у большой кошки, светятся, посмотришь – он тебя и заворожит» [1]. Также некоторые свидетельства говорят о том, что он (или скорее она, потому что некоторые словоформы намекают на то, что Ырка женского рода) в целом похож на человека, но на его теле видны язвы и трупные пятна [2]. Встречается и такое описание, правда, из художественной литературы: «Существо стояло на двух ногах, но при этом сильно горбилось…Ярко выраженные скулы, круглый рот, из которого торчало шесть острых клыков, нос как у мертвеца, который пролежал непогребенным под землю уже не один год, два светящихся желтым светом глаза без зрачков и ничем не отличающееся от человека тело» [3].Ырка, хотя и относится к нечисти, не является порождением инфернального мира. Старожилы утверждают: «Ырка не черт, но темный человек, он из тех, может, что повесились или горло себе ножом перерезали, утопились… Оборвал ведь жизнь, а дожить ее должен» [1]. Таким образом, это неуспокоенная душа самоубийцы, которая, как считается, ходит по земле о тех пор, когда человеку была уготована естественная кончина. Также считается, что самоубийца перевоплощается в Ырку через год после смерти [2].Ырка обитает исключительно в поле. Именно поэтому упоминания о нем встречаются преимущественно в фольклоре жителей степной полосы. В лес Ырка не может зайти, потому что его Леший не пускает, а к жилью он близко не подходит, потому что боится огня. Считается, что Ырка обладает гипнотическим взглядом, умеет морочить голову, вызывать пространственные искажения и довольно болтлив. Ырка умеет крайне быстро перемещаться – либо прыжками, либо летая.Поскольку Ырка – живой мертвец, для поддержания жизни ему необходимо питаться – пить по одной версии жизненную силу людей, по другой – кровь. Поэтому по ночам он выходит на охоту в поле. Считается, что особенно опасен он в ночь Купалы, а также часто нападает на людей в августе [2].У Ырки есть помощник – Укрут (также Укруток, Скрутек). Его обычно описывают как черного человека с мешком за спиной. Родители в деревнях часто пугали детей тем, что он ловит тех, что не слушается, сажает в мешок и относит Ырке, который выпивает из них жизнь. [2]. Также есть упоминания о том, что Ырка работает в паре с Мрякой. Мряка является человеку и пугает его, парализует страхом, а потом прилетает Ырка и выпивает всю кровь [4].Ырка выходит ночью в поле и ищет одинокого путника. Его задача – вынудить жертву обернуться и посмотреть ему в глаза. Когда путник идет, Ырка крутит его, удлиняет дорогу, сбивает с пути. У жертвы возникает спонтанная тревога, ощущение, что за ним следят и желание обернуться – чего и ждет Ырка. Если добыча не торопится оборачиваться, Ырка начинает звать его на разные голоса, причем обычно голосами родственников или других близких людей. Особо упорных, которые так и не оглянулись, Ырка обгоняет и бегает впереди, стараясь глянуть в глаза. Когда жертва все-таки обернется или заглянет в глаза, Ырка в один миг настигнет её и, загипнотизировав своим взглядом, начнет забалтывать. После этого несчастного уже ничто не спасет – Ырка выпьет из него всю кровь и после этого на некоторое время успокоится.Если необходимо остаться ночевать в поле, непременно надо разжечь костер – Ырка боится огня и не подойдет. Если же в ночь надо идти через поле, идти надо быстро и не оглядываясь, даже если есть стойкое ощущение, что за тобой наблюдают. Если же из-за спины начали звать знакомыми голосами – надо ни в коем случае не оборачиваясь предпринимать меры. Если рядом есть лес или хотя бы лесопосадка – можно укрыться там – Ырка в лес не пойдет. Хотя, если зайти в лес ночью, там может начать крутить Леший, и надо будет думать, как спасаться от него. Другой вариант – защититься огнем – зажечь факел или хотя бы зажигалку или спички жечь. Но самый верный способ – защититься заветными словами. Можно призвать на помощь Сварога, сказав трижды «Чур меня, чур Пращур!», и тогда звать Ырка перестанет. Однако, это его, очевидно, злит и тогда он начинает забегать вперед и преграждать путь. Тут надо сказать «Деде, Прадеде, Пращуре, слышишь?» В ответ издалека должно раздаться «Слышу!» - это значит Сварог пришел на помощь и Ырка после этого отстанет [1]. Однако, Сварог может и на захотеть прийти на помощь, а если Ырка умудрился заглянуть вам в глаза – точно не поможет.Другой вариант – действующий всегда и безотказно – прочитать «Отче наш» - это убережет от Ырки даже если он уже начал вас гипнотизировать своими кошачьими глазами. Как вариант – попросить самого Ырку прочитать «Отче наш» - он начнет страшно плакать и выть, и тут надо убегать от него со всех ног.А вообще – если не хотите встретиться с Ыркой – не шатайтесь ночью по полям.1. Миролюбов, Ю.П. Русский языческий фольклор. Очерки быта и нравов – М.: Беловодье, 1995 – 350 с.2. Бычков, А. Энциклопедия славянской мифологии – М.: Олимп, Аст, 2008. – 352 с.3. Белостудцев К. Ворота. Электронный ресурс URL: https://books.google.ru/books?id=ppY3DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (Дата обращения 20.10.2017)4. Степанов С. Нижегородские тайны – М.: Посев, 2017. – 380 с.

Ключевые слова: существо Ночь поле славянская мифология

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