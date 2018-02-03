Страшная сказка. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:51

Arhip Просмотров: 49 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 12:51 by

Космонасть уже который час вела неравный бой с Шестиногими Трехголовыми Волосатыми гусеницами с Бетельгейзе 1. Ее тяжелый линкор залпами плазменных орудий главного калибра превращал в пыль вражеские крейсеры. Фотонные излучатели и лазерные пушки уничтожали эсминцы и корветы гусениц. Мазеры жарили десантные абордажные боты, которые волна за волной выпускались в сторону линкора.Линкор периодически содрогался от попаданий ракет класса «космос-космос». Ремонтные дроиды носились, как огалтелые, заделывая пробоины в корпусе. Реактору не хватало мощности для восстановления защитных полей.Но линкор все еще держался.Звено эсминцев совершило обходной маневр, зашло к линкору с фангов и выпустило очередную волну абордажных ботов. Боты прилепились к обшивке линкора, вскрыли ее плазменными резаками и в трюмы ворвались абордажные команды десанта Шестиногих Волосатых гусениц. На всех палубах завязались рукопашные бои. Ремонтные дроиды с их лазерными горелками были сметены моментально. Команда линкора в бронескафандрах пока сдерживала атаки гусениц, но постепенно, с потерями, отступала к командной рубке. Турели противоабордажной обороны одна за другой выходили из строя под выстрелами электромагнитных ружей гусениц. Жить линкору оставалось всего несколько часов.А Архип, даже не подозревая, какая опасность угрожает планете, прибыл на заправочную станцию, одиноко стоящую посреди огромного поля. Навстречу ему вышла Долгопят.- Мне бы коня напоить, – сказал Архип и дал Долгопяту пару золотых монет.- Напоим, – ответила Долгопят.- А, еще выхлопную трубу ему тряпочкой протрите.- Да вы что? Я девушка скромная, на такое не подписывалась! – возмутилась Долгопят.Архип хотел что-то ответить, но тут его отвлек подскочивший откуда-то Сделано_в_СССР и в быстром темпе заговорил:- Здравствуйте! Вы сегодня наш юбилейный, первый посетитель! И поэтому Темный Властелин дарит вам подарок – вот этот кухонный набор серебряных кинжалов. В ответ вы всего лишь должны пообещать, что будете голосовать за него на предстоящих выборах.- Буду-буду, давай сюда, – протянул руку Архип.Но Сделано_в_СССР спрятал коробку с кинжалами за спину и продолжил:- К этому набору кинжалов прилагается амулет против вампиров! Всего за 10 золотых монет! Во всех магических лавках он стоит втрое дороже!- Хорошо, давай сюда.- Но это не все! Еще прилагается комплект бесплатных перстней с рунами от магических воздействий. Совершенно бесплатно. Всего за 25 монет!- А зачем он мне? У меня вроде есть рунный перстень.- Уже нет, – тихо хихикнула Долгопят, быстро засовывая что-то себе в карман.- Да как зачем? – удивился Сделано_в_СССР. – Ведь еще в придачу идет бутылка Святого Пива! Сама Helldog ее освятила!- Да вот с этого и надо было начинать! Беру!- Отлично. С вас 150 золотых.Архип распихал покупки по карманам, оседлал своего отдохнувшего коня и продолжил путь.Спустя час он выехал на очередную поляну. На поляне стояла избушка на курьих ножках. Вокруг избушки бегала Ырка с неприличными словами, дробовиком в одной руке и с шаманским бубном в другой. Бубном она била себя по голове, а из дробовика палила во все стороны.Увидев Архипа, Ырка от неожиданности пустила ему заряд серебряной картечи поверх головы. При этом приклад дробовика от отдачи соскользнул с ее плеча и треснул Ырку по носу. От удара Крокозябла несколько раз перевернулась в воздухе и упала в пыль.Архип подошел, поднял Ырку с земли и отряхнул:- Ты чего это творишь? – поинтересовался Архип- У меня в избушке какая-то нечисть завелась. Вот пытаюсь ее изгнать- Тогда так. Дробовик разряди и положи куда подальше. Возьми вот иконку с ликом Почетного Святого. Кстати, сегодня какое число?- Третье, – отвечала Ырка.- Тогда не пойдет. Это он по ЧЕТНЫМ дням Почетный святой, а по НЕЧЕТНЫМ– неизвестно кто. Отдай сюда и возьми иконку со Святым Шиндлером.- А сработает? У него вроде как бы ранг поменьше. Чей-то там бастард. То ли графа, то ли барона.- Если он сейчас трезвый и не перепутал опять этиловый спирт с метиловым, то должно сработать. В общем, бегай вокруг избушки с иконой и бей бубном по стенам. А я изнутри посыплю все порошком от всякой нечисти и полью углы Святым Пивом.Спустя несколько минут экзорцизма из избушки с диким криком, снеся крышу, вылетела Blackmaiden и исчезла в неизвестном направлении. Крышу избушки отбросило метров на 200.- Ну, вот и все, с нечистью покончено, – сказал Архип.В этот момент избушка с треском развалилась. На земле остались стоять лишь курьи ножки посреди обломков.- Ну мне пора ехать. Я Soul master ищу. Не знаешь, где он может быть?- Конечно, знаю. Вот там, – Ырка сделала широкий горизонтальный жест рукой примерно в 180 градусов.- Хорошо, тогда я поехал в указанном тобой направлении. Только вот эти окорочка возьму. На закуску сгодятся, – Архип схватил куриные ножки и уселся на коня.- Подожди, – окликнула его Ырка. - Мне все равно теперь жить негде. Можно я с тобой? Если что, помочь смогу.- Ну, садись позади меня. Только шлем надень. А то не хватало еще, чтобы ты с коня грохнулась.Ырка надела шлем, увенчанный серебряными рогами (таким очень хорошо бодать вампиров и оборотней), и они тронулись в путь.А линкор Космонасти доживал последние минуты. Шестиногие гусеницы наступали по всем фронтам. Все новые и новые абордажные боты прилеплялись к линкору. Половина орудий была выведена из строя. Защитного поля больше не существовало. Реактор работал на 30 процентов от мощности. Экипаж держал оборону в рубке управления и на орудийных палубах. Все вокруг было забрызгано кровью экипажа и слизью Волосатых гусениц. Линкор доживал последние минуты.

Ключевые слова: Страх бой избушка нечисть авторская история

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