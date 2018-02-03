Страшная сказка. Часть 2

Страшная сказка. Часть 2Космонасть уже который час вела неравный бой с Шестиногими Трехголовыми Волосатыми гусеницами с Бетельгейзе 1. Ее тяжелый линкор залпами плазменных орудий главного калибра превращал в пыль вражеские крейсеры. Фотонные излучатели и лазерные пушки уничтожали эсминцы и корветы гусениц. Мазеры жарили десантные абордажные боты, которые волна за волной выпускались в сторону линкора.
Линкор периодически содрогался от попаданий ракет класса «космос-космос». Ремонтные дроиды носились, как огалтелые, заделывая пробоины в корпусе. Реактору не хватало мощности для восстановления защитных полей.
Но линкор все еще держался.
Звено эсминцев совершило обходной маневр, зашло к линкору с фангов и выпустило очередную волну абордажных ботов. Боты прилепились к обшивке линкора, вскрыли ее плазменными резаками и в трюмы ворвались абордажные команды десанта Шестиногих Волосатых гусениц. На всех палубах завязались рукопашные бои. Ремонтные дроиды с их лазерными горелками были сметены моментально. Команда линкора в бронескафандрах пока сдерживала атаки гусениц, но постепенно, с потерями, отступала к командной рубке. Турели противоабордажной обороны одна за другой выходили из строя под выстрелами электромагнитных ружей гусениц. Жить линкору оставалось всего несколько часов.
А Архип, даже не подозревая, какая опасность угрожает планете, прибыл на заправочную станцию, одиноко стоящую посреди огромного поля. Навстречу ему вышла Долгопят.
- Мне бы коня напоить, – сказал Архип и дал Долгопяту пару золотых монет.
- Напоим, – ответила Долгопят.
- А, еще выхлопную трубу ему тряпочкой протрите.
- Да вы что? Я девушка скромная, на такое не подписывалась! – возмутилась Долгопят.
Архип хотел что-то ответить, но тут его отвлек подскочивший откуда-то Сделано_в_СССР и в быстром темпе заговорил:
- Здравствуйте! Вы сегодня наш юбилейный, первый посетитель! И поэтому Темный Властелин дарит вам подарок – вот этот кухонный набор серебряных кинжалов. В ответ вы всего лишь должны пообещать, что будете голосовать за него на предстоящих выборах.
- Буду-буду, давай сюда, – протянул руку Архип.
Но Сделано_в_СССР спрятал коробку с кинжалами за спину и продолжил:
- К этому набору кинжалов прилагается амулет против вампиров! Всего за 10 золотых монет! Во всех магических лавках он стоит втрое дороже!
- Хорошо, давай сюда.
- Но это не все! Еще прилагается комплект бесплатных перстней с рунами от магических воздействий. Совершенно бесплатно. Всего за 25 монет!
- А зачем он мне? У меня вроде есть рунный перстень.
- Уже нет, – тихо хихикнула Долгопят, быстро засовывая что-то себе в карман.
- Да как зачем? – удивился Сделано_в_СССР. – Ведь еще в придачу идет бутылка Святого Пива! Сама Helldog ее освятила!
- Да вот с этого и надо было начинать! Беру!
- Отлично. С вас 150 золотых.
Архип распихал покупки по карманам, оседлал своего отдохнувшего коня и продолжил путь.
Спустя час он выехал на очередную поляну. На поляне стояла избушка на курьих ножках. Вокруг избушки бегала Ырка с неприличными словами, дробовиком в одной руке и с шаманским бубном в другой. Бубном она била себя по голове, а из дробовика палила во все стороны.
Увидев Архипа, Ырка от неожиданности пустила ему заряд серебряной картечи поверх головы. При этом приклад дробовика от отдачи соскользнул с ее плеча и треснул Ырку по носу. От удара Крокозябла несколько раз перевернулась в воздухе и упала в пыль.
Архип подошел, поднял Ырку с земли и отряхнул:
- Ты чего это творишь? – поинтересовался Архип
- У меня в избушке какая-то нечисть завелась. Вот пытаюсь ее изгнать
- Тогда так. Дробовик разряди и положи куда подальше. Возьми вот иконку с ликом Почетного Святого. Кстати, сегодня какое число?
- Третье, – отвечала Ырка.
- Тогда не пойдет. Это он по ЧЕТНЫМ дням Почетный святой, а по НЕЧЕТНЫМ– неизвестно кто. Отдай сюда и возьми иконку со Святым Шиндлером.
- А сработает? У него вроде как бы ранг поменьше. Чей-то там бастард. То ли графа, то ли барона.
- Если он сейчас трезвый и не перепутал опять этиловый спирт с метиловым, то должно сработать. В общем, бегай вокруг избушки с иконой и бей бубном по стенам. А я изнутри посыплю все порошком от всякой нечисти и полью углы Святым Пивом.
Спустя несколько минут экзорцизма из избушки с диким криком, снеся крышу, вылетела Blackmaiden и исчезла в неизвестном направлении. Крышу избушки отбросило метров на 200.
- Ну, вот и все, с нечистью покончено, – сказал Архип.
В этот момент избушка с треском развалилась. На земле остались стоять лишь курьи ножки посреди обломков.
- Ну мне пора ехать. Я Soul master ищу. Не знаешь, где он может быть?
- Конечно, знаю. Вот там, – Ырка сделала широкий горизонтальный жест рукой примерно в 180 градусов.
- Хорошо, тогда я поехал в указанном тобой направлении. Только вот эти окорочка возьму. На закуску сгодятся, – Архип схватил куриные ножки и уселся на коня.
- Подожди, – окликнула его Ырка. - Мне все равно теперь жить негде. Можно я с тобой? Если что, помочь смогу.
- Ну, садись позади меня. Только шлем надень. А то не хватало еще, чтобы ты с коня грохнулась.
Ырка надела шлем, увенчанный серебряными рогами (таким очень хорошо бодать вампиров и оборотней), и они тронулись в путь.
А линкор Космонасти доживал последние минуты. Шестиногие гусеницы наступали по всем фронтам. Все новые и новые абордажные боты прилеплялись к линкору. Половина орудий была выведена из строя. Защитного поля больше не существовало. Реактор работал на 30 процентов от мощности. Экипаж держал оборону в рубке управления и на орудийных палубах. Все вокруг было забрызгано кровью экипажа и слизью Волосатых гусениц. Линкор доживал последние минуты.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:51
Сегодня, 12:51 by ArhipПросмотров: 49Комментарии: 6
Ключевые слова: Страх бой избушка нечисть авторская история