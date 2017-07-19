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Истории из жизни / Сны

"Не закрывай люк!"

Рассказ друга. Воевал он в Афганистане, уже в самом конце войны, был механиком-водителем танка.

И вот как-то спит он в казарме, снится ему сон, что сидит он у себя на даче и курит. Тут входит его покойный отец, он берет сигарету, закуривает, а потом говорит: "Не закрывай люк!". И с этими словами уходит.

А наутро друга послали сопровождать колонну транспорта. Его танк идет во главе колонны. Люки у танка все закрыты. Ну а другу жарко очень в закрытой кабине, он и, вопреки запрету инструкции, открывает люк и едет, наружу голову высунув. И тут танк на мину наезжает.

Друг отделался выбитыми об броню зубами и синяками. А те, кто в башне были, из-за перепада давления получили серьезные контузии. Вот тогда он и вспомнил свой сон. Не открой он люк - ему бы гораздо хуже пришлось.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 12:44
Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел
Вчера, 12:43 by ArhipПросмотров: 858Комментарии: 6
+19

Ключевые слова: Танк служба отец предупреждение сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: mr Mixter
Вчера, 13:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 54
Значит так и должно было быть - тем контузия, а другу визит к лучшим в мире врачам. Бесплатно сделали лучше чем было, да еще медальку дали, повезло. Как скот в этих танках, тогда как в Леопардах и прочих меркавах кондиционеры. Но это полезно ибо солдат должен уметь преодолевать трудности и лишения, не то что некоторые, без полевого сортира не возьмет свою смехотворную винтовку даже, а без колы и бургеров умирает за день.
Жаль людей - погибло около миллиона(!!!!!!!!!!!!!) афганцев из-за империалистов. Рейган настоящий монстр-рептилоид!!!
Зарегистрирован: 19.07.2017
#2 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 15:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 59
Отец лучше бы сказал, что по этой дороге вообще не стоит ездить, там мина. Зачем зубы -то выбивать?
Зарегистрирован: 23.04.2014
#3 написал: Talisha
Вчера, 15:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (947|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 129
Отцу надо было ещё сказать: и голову высунь! Сам по себе открытый люк разве помог бы?
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:34
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 33
Комментариев: 401
Жара сделала своё дело и друг произвольно не вспоминая сон,открывает люк.Это потом уже он вспомнил сон и подумал,что во сне отец помог ему дельным советом. Данная история лишь отождествляет то, что надо иногда сны толковать правильно,а не вспоминать после случившегося уже события.Повезло другу,спасибо надо сказать жаре !
А сон про отца и то,что он предостерегал,вспоминать как вещий сон.
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#5 написал: Snejnay
Вчера, 23:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (989|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 365
Нас зачастую предупреждают во снах. Порою реальностью сна, порою знаками, символами. Плюс
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#6 написал: Arhip
Вчера, 23:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 41
Цитата: Шарлотта Корде
Отец лучше бы сказал, что по этой дороге вообще не стоит ездить, там мина. Зачем зубы -то выбивать?

Это армия. как скажут ехать так и поедешь. Приказы не обсуждаются
Зарегистрирован: 29.08.2017
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