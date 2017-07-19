"Не закрывай люк!"

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 12:44

Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел

Arhip Просмотров: 858 Комментарии: 6 +19 Вчера, 12:43 by

Рассказ друга. Воевал он в Афганистане, уже в самом конце войны, был механиком-водителем танка.И вот как-то спит он в казарме, снится ему сон, что сидит он у себя на даче и курит. Тут входит его покойный отец, он берет сигарету, закуривает, а потом говорит: "Не закрывай люк!". И с этими словами уходит.А наутро друга послали сопровождать колонну транспорта. Его танк идет во главе колонны. Люки у танка все закрыты. Ну а другу жарко очень в закрытой кабине, он и, вопреки запрету инструкции, открывает люк и едет, наружу голову высунув. И тут танк на мину наезжает.Друг отделался выбитыми об броню зубами и синяками. А те, кто в башне были, из-за перепада давления получили серьезные контузии. Вот тогда он и вспомнил свой сон. Не открой он люк - ему бы гораздо хуже пришлось.

Ключевые слова: Танк служба отец предупреждение сон авторская история

Другие, подобные истории: