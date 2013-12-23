Стихи про Ырку

Стихи про ЫркуСтихи взятые из комментариев истории Встреча с Ыркой https://4stor.ru
Что бы эти шедевры не затерялись, решил опубликовать отдельной темой.
Авторы -
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https://4stor.ru/
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alex.kuzmenko2017
Из соседней деревеньки,
Отдохнуть к друзьям маленько
Как-то раз я заглянул.
До утра-б там и заснул...
...Банька, шашлычок пивко....
Жить, казалось-бы, легко...
Но возникли вдруг дебаты,
И не поняли собраты,
Всей толпою навалили,
Тем меня и разозлили,
Злой-презлой пошёл по нОчи,
Через поле. Так короче.
Вдруг: "Постой!", кричит мне кто-то,
Отвечать мне не охота,
Гордый дальше я иду,
Даже ухом не веду..
"Стой, зараза!!!" - мне опять,
Что-ж за Ёшкина за Мать!!!
Кто-ж достать меня решил?
Иль бесстрашен тот дебил?
Тут он забежал вперёд...,
Что за глупый идиот?...
Щас, поближе подпущу,
Пиз.... сигаретой угощу..
Глядь!: от бублика там дырка....
Что-ж то было???
Это ж Ырка!!!!
Крокозябла
(читать обязательно на мотив песни группы "Любэ")
Выйдем ночью в поле с конем,
Ночкой в поле Ырку найдем.
Огонек зажжем, "Отче наш" прочтем...
И пойдем с конем по полю вдвоем)))
Серебряная пуля
Не бросайте в девку камень,
Кто женат и не женат,
Городской в деревне парень,
Однозначно на расхват!
И с горящими глазами,
Из соседнего села,
Ирка бегала за вами,
Догоняла, как могла..
Спотыкалася девица:
"Обожди меня милок!"
Но блеснул в глазах у принца,
Ох, не добрый огоёк,
Не врала бы мама дочке,
Что полюбят и с горбом,
Не носилась бы та ночью,
За приезжим мужиком.
kusi
В темноте глазищи горят,
Это Ырки ищут ребят.
Ходят , бродят, не считая минут.
Может кто пройдёт уже тут?!
Предвкушая ужаса вкус
Облизнулись :" Встретился б трус!"
Затаились, парень идёт,
И не знает что его ждёт.
Шествуя за ним по пятам,
Придаваясь смелым мечтам.
Окликают парня, а он,
Ноль вниманья! Ясно, пижон.
Подожди, остановись ,не спеши!
(Мы устроим тебе праздник души)
Он, не повернув головы,
Отослал их всех подальше, увы
"Стой!" - кричит одна из пяти,
Обежав его ,встаёт на пути.
Он ей бросил яростный взгляд,
Чует Ырка растерзать её рад.
Сделал шаг , как вкопанный встал,
Что то из кармана достал,
Да к губам своим потянул,
Чикрнул чем то ,алый цвет и блеснул.
Ырка поняла в тот же час;
Это был её сородичей глаз!
С перепугу в ночь она подалась,
Будто заново сейчас родилась.
Остальные следом за ней,
Кто кого обгонит быстрей.
Вот такой вот он , человек..
Разговоров теперь будет, на век.
Кому понравилось - плюсуя историю - плюс авторам
Вчера, 22:06 by ArhipПросмотров: 55Комментарии: 8
Ключевые слова: Ырка стихи комментарии