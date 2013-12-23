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Стихи

Стихи про Ырку

Стихи взятые из комментариев истории Встреча с Ыркой https://4stor.ru
Что бы эти шедевры не затерялись, решил опубликовать отдельной темой.
Авторы -
https://4stor.ru/
https://4stor.ru/
https://4stor.ru/
https://4stor.ru/

alex.kuzmenko2017

Из соседней деревеньки,
Отдохнуть к друзьям маленько
Как-то раз я заглянул.
До утра-б там и заснул...

...Банька, шашлычок пивко....
Жить, казалось-бы, легко...
Но возникли вдруг дебаты,
И не поняли собраты,

Всей толпою навалили,
Тем меня и разозлили,
Злой-презлой пошёл по нОчи,
Через поле. Так короче.

Вдруг: "Постой!", кричит мне кто-то,
Отвечать мне не охота,
Гордый дальше я иду,
Даже ухом не веду..

"Стой, зараза!!!" - мне опять,
Что-ж за Ёшкина за Мать!!!
Кто-ж достать меня решил?
Иль бесстрашен тот дебил?

Тут он забежал вперёд...,
Что за глупый идиот?...
Щас, поближе подпущу,
Пиз.... сигаретой угощу..

Глядь!: от бублика там дырка....
Что-ж то было???
Это ж Ырка!!!!


Крокозябла

(читать обязательно на мотив песни группы "Любэ")
Выйдем ночью в поле с конем,
Ночкой в поле Ырку найдем.
Огонек зажжем, "Отче наш" прочтем...
И пойдем с конем по полю вдвоем)))


Серебряная пуля

Не бросайте в девку камень,
Кто женат и не женат,
Городской в деревне парень,
Однозначно на расхват!
И с горящими глазами,
Из соседнего села,
Ирка бегала за вами,
Догоняла, как могла..
Спотыкалася девица:
"Обожди меня милок!"
Но блеснул в глазах у принца,
Ох, не добрый огоёк,
Не врала бы мама дочке,
Что полюбят и с горбом,
Не носилась бы та ночью,
За приезжим мужиком.


kusi

В темноте глазищи горят,
Это Ырки ищут ребят.
Ходят , бродят, не считая минут.
Может кто пройдёт уже тут?!

Предвкушая ужаса вкус
Облизнулись :" Встретился б трус!"
Затаились, парень идёт,
И не знает что его ждёт.

Шествуя за ним по пятам,
Придаваясь смелым мечтам.
Окликают парня, а он,
Ноль вниманья! Ясно, пижон.

Подожди, остановись ,не спеши!
(Мы устроим тебе праздник души)
Он, не повернув головы,
Отослал их всех подальше, увы

"Стой!" - кричит одна из пяти,
Обежав его ,встаёт на пути.
Он ей бросил яростный взгляд,
Чует Ырка растерзать её рад.

Сделал шаг , как вкопанный встал,
Что то из кармана достал,
Да к губам своим потянул,
Чикрнул чем то ,алый цвет и блеснул.

Ырка поняла в тот же час;
Это был её сородичей глаз!
С перепугу в ночь она подалась,
Будто заново сейчас родилась.

Остальные следом за ней,
Кто кого обгонит быстрей.
Вот такой вот он , человек..
Разговоров теперь будет, на век.



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Вчера, 22:06 by ArhipПросмотров: 55Комментарии: 8
+3

Ключевые слова: Ырка стихи комментарии

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:20
+3
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 316
Наконец-то. Здорово, великолепно 336
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Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#2 написал: kusi
Вчера, 22:41
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2010|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 509
Ах, Arhip, ах затейник! blush
Ырка у нас нынче звезда сезона. ))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Arhip
Вчера, 22:44
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 199
Цитата: kusi
Ах, Arhip, ах затейник! blush

Ну не мог же я допустить что бы ваши творчества просто так пропали :-)
зелёное яблочко спасибо за идею
Зарегистрирован: 29.08.2017
#4 написал: kusi
Вчера, 22:53
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2010|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 509
Arhip, ты рассказал нам о встречу с Ыркой, а неровен час мы увидим историю об икающей Ырке.После того как мы её тут обсудили ( кости перемыли , стихами историю закрепили ).Думаю она долго икать будет ))) Справедливости ради стоит принести извинения автору встретившему икающую Ырку. её икота эта всецело наша вина)))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:57
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (78|0)
Публикаций: 103
Комментариев: 914
Идея хорошая, да и очередной раз восхищён находчивостью и талантом Авторов сия достопримечательностей в виде творческого экспромта. Плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#6 написал: Arhip
Вчера, 22:59
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 199
Цитата: kusi
Arhip, ты рассказал нам про встречу с Ыркой, а неровен час мы увидим историю об икающей Ырке.После того как мы её тут обсудили ( кости перемыли , стихами историю закрепили ).Думаю она долго икать будет ))) Справедливости ради стоит принести извинения автору встретившего икающую Ырку. её икота эта всецело наша вина)))


Встреча с икающей ыркой. Думаю пострашнее моей будет. Или там можно другое название - Встреча с ыкающей Иркой. Или с рыгающей. Или вообще не пойми с кем.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#7 написал: kusi
Вчера, 23:03
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2010|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 509
Arhip, это ладно если одну икающую встретит, а прикинь если их штук пять десять будет)))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#8 написал: Arhip
Вчера, 23:36
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 199
Цитата: kusi
Arhip, это ладно если одну икающую встретит, а прикинь если их штук пять десять будет)))

И все хором икают. Дык тут путник помрет от инфаркта. Вот эти Ырки расстроятся что без ужина остались. Вот пишу сейчас и думаю - идет кто-то в данный момент по полю, а тут Ырки. И икают с каждой секундой все сильнее.
Зарегистрирован: 29.08.2017
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