Утро в подарок. Часть первая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:29

Причина: Стилистика автора сохранена

Булахов Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:28 by

Вовка позвонил ранним утром, часы на телефоне показывали половину седьмого.- Обухов, грузоперевозки, - машинально ответил я, подавляя зевоту.- Спишь, бродяга?- Спал! - буркнул я в трубку. - Пока кто-то не позвонил.- Вот ты молодец! - хохотнул Вовка. - А как же наш сплав? Или ты решил днюху без нас справлять?Я тяжело вздохнул. На мой день рождения мы решили сплавляться по Чусовой. И зачем я только на это согласился? Сейчас бы себе спал, как человек.- А без меня никак? – жалобно спросил я.- Ну-ну, ты сам себя слышишь?- В такую рань?!- Спецом бужу тебя пораньше. А то ты у нас быстрый олень, когда дело сборов касается. Часа три мы из-за твоей быстроты точно теряем.- О, боже, - простонал я и сел на диване. – Рейс у меня был тяжёлый, замотался, спать хочу.- Хватит хныкать, дружище. Мне ничего не стоит заехать прямо за тобой.- Не надо! – завопил я в трубку. – Я уже собираюсь.Вовка с кем-то поздоровался, а затем вновь заговорил в трубку:- Я с Сегуном договорился, он нас на своём драндулете до Мартьяново докинет, а там на вёслах.Я встал и с грустью поплёлся на кухню.- Сколько у меня времени?- Сбор в десять, девчонки уже в курсе. Так что дело за виновником торжества, - засмеялся Вовка. - Или за тобой персонально заехать?- Нет уж! – вскрикнул я. - Сам доберусь.- Тогда до встречи! – сказал Вовка и положил трубку.Я тяжело вздохнул. Пронесло. Если б сюда сейчас нагрянул Вовка, то мои сборы превратились бы в настоящий кошмар. Этот товарищ умел вносить хаос в жизнь. Собрались бы мы быстро. Вот только что мы с собой собрали, было бы известно одному ему. И то он бы явно не запомнил, куда и что запихал. Я не любил таких сборов. Для меня всегда было важно всё чётко разложить по своим местам и ничего не забыть. Всё-таки мы на три дня собирались.Я насыпал в кружку две ложки растворимого кофе и залил кипятком. Добавил сахара и сливок, затем уселся на стул и задумался.Вовка Старостин мой друг со школы. Работает тренером в фитнес центре. Парень без комплексов. Балагур и бабник. Каждый год мы с ним выбираемся на сплав по реке Чусовая. А в этом году у него какой-то новый друг появился, базу нам предоставил свою для отдыха. Вовка там уже был, понравилось ему очень, теперь хочет мне показать. Только, чтоб до неё доплыть, надо много сил потратить, а у меня их и так почти не осталось.Я допил кофе и пошёл в душ стряхивать с себя остатки сна и мыслей. После душа я достал с антресолей рюкзак и покидал в него всё необходимое, кроме продуктов питания и спиртного. Для них я выделил отдельную дорожную сумку. Как говорил мой знакомый дальнобойщик: «Собрался в рейс на три дня, бери припасов на неделю, мало ли что». Руководствуясь такими принципами, я основательно подготовился к предстоящему сплаву: еды набрал немерено и водки столько, что два дня можно не просыхать. Слава богу, матушка всего этого не видела, а то сплав мой закончился бы прямо в моей комнате. Дальше бы она мне не дала уплыть.Я еле оторвал сумку от пола и отнёс её к машине. Затем вернулся в дом, вытащил из сейфа травматический пистолет в кобуре и сунул его в рюкзак. Выпил ещё одну кружку растворимого кофе, написал мамке записку о том, что вернусь через три дня, и оставил ей денег, зная, что она в любом случае к моему приезду затеет праздничный стол. Звонить ей не стал, побоялся, что она тут же начнёт отчитывать по поводу того, что не уделяю ей должного внимания и бросаю в такой день.В девять часов утра я выехал со двора. Лучи утреннего июльского солнца на миг ослепили глаза, и я опустил защитный козырёк. Проскочив мост, я добавил скорости и промчался мимо мамкиного киоска. Главное, чтоб она меня не заметила. Иначе мне пришлось бы возвращаться и выслушивать её нотации. Она у меня была ещё тем мозгочистильщиком – только дай ей повод, и считай, что всё пропало. И не важно, что мне сегодня стукнуло двадцать семь лет, я был её единственной жертвой. Батька от неё сбежал три года назад, а сеструха в отличие от меня умела ей ответить, поэтому она давно перестала к ней цепляться.Я оставил машину на стоянке возле Вовкиного спортзала. Проблем не возникло, все охранники давно меня знали. Я бросил одному из них ключи и, подхватив рюкзак с сумкой, двинулся в сторону центрального входа.На входе были свалены в кучу сумки, рядом стояли две девушки - Полина Фалеева и Мила Барышева. Полина бросалась в глаза из-за своих огненно-рыжих кудряшек, она была невысокого роста и слегка полновата. Полина работала в книжном магазине и увлекалась какой-то чушью, связанной с оккультизмом и прочим шаманизмом. Милу же можно было принять за пацана подростка: высокая, с короткой стрижкой, в джинсовом костюме и горных ботинках. Она работала айтишником в банке и разбиралась во всём, что имело электронную начинку.Я подошёл к девушкам и поставил свои сумки на землю.- Привет, красавицы. Давно скучаете?- Женька, салют! - вскрикнула Полина, она вытерла губы тыльной стороной ладони, видимо что-то до этого ела, обняла меня и громко чмокнула в щёку.Милка в знак приветствия выставила ладонь, и я хлопнул по ней своей пятернёй.- Где Вован?- Утрясает график.Я ещё раз оглядел девчонок. Полина в шортиках и лёгкой кофточке с разрезами по бокам и глубоким вырезом выглядела довольно сексуально, несмотря на то, что была полноватой. Особый шарм придавали ей очки. Да и бюст у неё был такой, что как не старайся отводить от него глаза, они сами обратно к нему возвращались.- Ясно. Как у вас дела?Полина тут же затараторила про новое поступление книг. Мила даже не стала её перебивать, зная, что это надолго, она только неопределённо пожала плечами.- Ё-моё, кого я вижу! – завопил Вовка Старостин. Он хлопнул дверью и стал быстро спускаться к нам по ступенькам. – Я не верю своим глазам. По моим расчётам, ты должен был появиться не раньше двенадцати.- Как так получилось, - попытался отшутиться я.Вовка подмигнул девушкам. Никогда не мог понять, что в этом качке с длинными жирными волосами, козлиной бородкой и кривоватым носом находили девушки, липнувшие к нему пачками. Оделся он в водонепроницаемую куртку с москитной сеткой и большим карманом на груди, широкие армейские штаны и дырявые кеды. Дырки он специально сделал, чтоб вода внутри них не задерживалась.- Презики все взяли? – загоготал Вовка. - Или только я один?- Зачем они тебе? – засмеялась в ответ Милка. – Шарики надувать будешь?- Обижаешь! Мои шарики и так надуты. Я ж спортсмен.Внезапно из-за поворота выскочил джип Судзуки и затормозил прямо перед нами. Глаза у Вовки тут же округлились, словно он увидел свою смерть.- Твою бабушку! – выкрикнул он. - Чтоб мне секса неделю не видать!Из джипа вылезли две девахи, одна из них – довольно-таки страшненькая - тут же бросилась к Вовчику и поцеловала его в нос.- Привет, - промяукала она и оценивающе посмотрела сначала на меня, а затем на девчонок. - Это и есть твои друзья?Лицо Вовки стало пунцовым.- Да, - ответил он. - Это Жека, а это Милка с Полишкой.- Они тоже с нами в поход поедут? – спросила деваха и помахала рукой несмелой подруге, чтобы она подошла.Полина от такой наглости чуть не задохнулась и бросила испепеляющий взгляд на Вовку.- В смысле - с нами едут?Вовка окончательно стушевался.- Я сейчас всё объясню. Это Даша, моя знакомая. И Эля сотрудник нашего центра. Они узнали про сплав, и я, так понимаю, очень хотят с нами поехать.Милка, которая до этого пристально разглядывала вновь прибывших, решила тоже вставить своих пару копеек. Уж больно они ей не понравились.- Хочется уточнить. Они узнали, или кто-то им напел про сплав красочно и романтично? В наши планы это не входило.- Ребят, вы чего? - Вовка пытался оправдаться. - Я просто похвастался, что мы собираемся на сплав. И что у нас катамаран большой.- А Дарья в этом собирается плавать? – Милка ткнула пальцем на плетёные босоножки Дарьи и летний сарафанчик, едва прикрывающий тело девушки. Спутница Дарьи была одета в спортивный костюм и кеды. Правда, не в такие дырявые, как у Вовки.- А в чём, собственно, проблема? – Дарья посмотрела на Милку, затем на Старостина. - Вовчик, на что она намекает?- Она говорит, что твой наряд безусловно красив, но совершенно не подходит для нашего мероприятия.- И чо? - Дарья окинула взглядом присутствующих. - Она думает, что я настолько глупа, что не взяла с собой нужные вещи?- Успокойся, никто так не думает, - Вовка умоляющим взглядом посмотрел на меня, показывая глазами, что нужно отойти и поговорить.- Вован, можно тебя на секундочку, - сказал я, повернулся и пошёл в сторону крыльца.Вовка поспешил за мной.- Минуточку, я сейчас вернусь, - выкрикнул он вместо извинения.Мы удалились на приличное расстояние. Я внимательно посмотрел на Вовчика.- Ну, давай, милый друг, кайся.- Чего тут каяться, - Вовка посмотрел на оставленных подруг. - Проболтался я ей, что мы на сплав собрались. Она вот и выкинула такой фортель.- А она кто? – спросил я. - Эльмиру я видел, она у вас по персоналу, можешь не объяснять.В свободное от рейсов время я заглядывал к Старостину в фитнес центр поразмяться, но не более. Крутой мышцы, как у Вовки или Сегуна у меня не было, да и ростом, как они, я не выдался. Зато Эльмиру я знал хорошо. Не раз вместе чаёк попивали. Она ещё тот экспериментатор над своей внешностью. Последним экспериментом было неудачное увеличение губ. Их так разнесло, что она долго пыталась вернуть свою прежнюю красоту. Мне всегда её хотелось называть куклой Барби, вроде и красивая, но какая-то неестественная.Вовка мечтательно вздохнул.- Она принцесса. И мастер спорта по сексу.- Ты мне в уши не дуй,- оборвал я его мечтательный порыв, взглянув на это страшненькое создание природы, уши торчком, нос пяточком. - Где ты эту обезьянку нашёл?- У неё абонемент на наш центр. А я её персональный тренер. Батя у неё владелец сети заправок.- Королева бензоколонки, - засмеялся я. - И что ты собираешься сейчас делать?Вовка умоляюще посмотрел на меня.- Надо их как-то оригинально отшить. Давай, ты скажешь, что мест на катамаране нет, и мы возьмём их в следующий раз.- Ну, ты жучила. Сам девочек охмурил, а отдуваться я должен.- Ты же понимаешь, я не могу ей напрямую отказать. Выручай, дружище, беда! Она на меня серьёзные планы точит! Мне это, ой, как не надо!- Во, как, - я снова засмеялся и хитро посмотрел на Вована. – Ну, пойдём.- Куда пойдём? – встрепенулся Старостин.- К девочкам твоим.- Что ты задумал?- Увидишь.Мы подошли к девчонкам. Дарья взяла Вовку под руку, и опустила голову ему на плечо, показав всем, что это её собственность. Мне даже друга немножко жалко стало. Но совсем-совсем немножко.- Мы тут с Владимиром посовещались, - начал я. - И решили, почему бы не взять вновь прибывших с собой, тем более мест на катамаране хватает.Вовка закашлялся, а Полина вытаращила глаза.Милка, сжав губы, покачала головой и посмотрела мне в глаза.- Ты хорошо подумал?- Да, - ответил я. - Мой день рождения, мои и гости. А гостям отказывать нехорошо.Я посмотрел на Эльмиру, она поймала мой взгляд и широко улыбнулась. В этот момент к нам подрулил чёрный микроавтобус Фольксваген с тонированными в салоне стёклами.- Вот и Сегун подъехал, - сказал Вовка, и, заметив, что все отвлеклись на машину, показал мне кулак.Из машины выбрался высокий здоровый парень с длинными русыми волосами, собранными на затылке в хвост. Это был Серёга Урицкий (Сегун – так мы его обзывали) - Вовкин однокурсник - они вместе учились на физкультурном. Только в отличие от Вовы, Серёга был каким-то скрытным. Чем он занимается, никто толком не знал.Сегун поздоровался, осмотрел нашу компанию и задержал взгляд на мне.- Вас вроде бы с утра меньше должно было быть? – заметил он и посмотрел на Вована. Тот что-то пробормотал, но я так и не понял что.- Мы тут размножаемся, - ответил я, поймав на себе взгляды Милы и Полины. - Почкованием.- Понятно, - ответил Сегун. - Ну, что, грузимся?Катамаран и лодка - сдутые и упакованные - лежали на верхнем багажнике машины. Сегун открыл заднюю дверь, и мы покидали туда свои пожитки.- Горючего много взяли?- Взяли, не переживай, - ответил Сергею Вовка. – Если, что, Александр сказал, чтобы мы не волновались насчёт еды и алкоголя.- Александр - это кто? – задал я вопрос Вовке.- Я ж тебе про него рассказывал. Это управляющий базой, на которую мы направляемся. А сама база принадлежит его отцу. Поэтому можно считать, что он тоже её хозяин.- И с чего вдруг такая щедрость?- Я ему доброе дело, он мне. Он часто и надолго по делам уезжает, и я за его хатой приглядываю. Пёсиков его кормлю. А всё началось с того, что я за его жену заступился, она ему рассказала, и он меня лично отблагодарил.- Прикольно вы подружились.- Мы с ним не один литр водки вместе выпили. Он весёлый чувак, такой же как и мы. С ним не соскучишься. И бабла у него немерено.Девчонки стали занимать места в салоне микроавтобуса, Полина залезла на переднее сидение, заявив, что внутри её укачивает.Ко мне подошёл Серёга.- Отойдём, есть разговор.Мы отошли в сторонку.- Жека, слушай тут такое дело, - было видно, что Сегуну не очень приятен этот разговор. - Мне деньги нужны. Вовка сказал, что у тебя можно перезанять по случаю.- Вовка, говоришь, сказал. А сколько нужно?- Ну, да. Я у него спросил. Но откуда у него деньги, он их все на девчонок спускает. Мне бы пятьсот штук, наших деревянных.- Ясно, - жестко сказал я. – Извини, Серый, но сейчас денег нет, - я посмотрел на Сегуна. - Я всё в дело пустил. Пятьсот штук это много.- Да уж, немало.- Извиняй, но сейчас не могу. Сам с трудом кручусь-верчусь. Лишнюю копейку сразу в дело пускаю.Вовка высунулся из микроавтобуса.- Вы где там застряли? Заснули что ли?- Идём! – крикнул Сегун и хлопнул меня по плечу. – Ладно, не парься. Я сам чего-нибудь придумаю. А сейчас погнали отдыхать. Тем более в нашем полку прибыло слабого пола.Серёга засмеялся и пошёл к водительской двери.- Жека, ты где?! – не унимался Старостин.- Да иду, успокойся!Я забрался в салон и плюхнулся на свободное место рядом с Милкой.- Граждане, передавайте за проезд! – загоготал за моей спиной Вовка, он взял бейсболку и протянул её, как бы прося подаяние. - Следующая станция Мартьяново!В Мартьяново Сегун выгрузил нас на берегу Чусовой и отправился к знакомому с целью, чтоб оставить во дворе у него машину.Всё было готово к отплытию. Катамаран, рассчитанный на восемь человек, стоял на воде. К нему была привязана лодка, часть наших вещей, включая палатки и котелки, мы сложили в неё.Полина подняла камень и бросила его в воду.- Чур, я вперёд! – выкрикнула она.- Тогда я на корму, - решила Милка. - Удобнее будет фоткать, всех видно.Дарья не упустила момента прижаться к Старостину.- А я рядом с Вовчиком. Мы будем вместе шестом управлять.- Не шестом, а веслом, - фыркнула Полина. - И я боюсь, вместе у вас не получится, баланс нарушится.Дарья тут же оторвалась от Вовки.- На себя посмотри, корова! Я всего шестьдесят килограмм вешу.Полина резко повернулась к Силенской и гневно посмотрела на неё.- Ты кого коровой назвала, овца?!Понимая, что всё сейчас может перейти в печальное русло, Вовка тут же встал между девчонками.- Так, дамы, успокоились! Успеете ещё друг другу выцарапать глаза. Решено, Дарья сядет передо мной.Милка с улыбкой посмотрела на двух разгневанных девушек.- Вот и подружились.Сегун в этот момент уже спускался с пригорка к речке.- Я что-то пропустил? – спросил он.- Самую малость, - ответил Вовка. - Рождение дружбы.Я громко хлопнул в ладоши.- Всё, мальчики и девочки! Занимаем места, согласно купленных билетов.Я занял место впереди, напротив Полины, за мной уселась Эльмира, за ней - Сегун и Милка. Остальные разместились на соседнем баллоне. Чтобы не было перевеса на нашу сторону, рюкзаки и сумки уложили на настил ближе к левому баллону катамарана.- С Богом! - сказал я и оттолкнулся веслом от берега.- Ура! – закричал Вовка. - Можно я буду капитаном?- Хоть майором, - ответил ему Сегун.- Полный вперёд! - не унимался Старостин. - Свистать всех наверх! Впереди айсберг!- Какой айсберг? – встрепенулась Силенская. - Лето же.- Это я фигурально, - ответил ей Вовка. - Ты Титаник смотрела?- Обижаешь! Там Ди Каприо такой милашка.Вовка отложил весло и изобразил стойку бодибилдера на соревнованиях.- Чем я хуже?- Я не сказала, что ты хуже, - тут же отреагировала Дарья, она наклонилась и зачерпнула рукой воду из реки. - Тёплая. А мы купаться будем?- Конечно, - заржал Вовка, - только голышом и при луне.С нашей стороны на вёслах сидели я и Серёга, с другой - Вовка и Полина.Течение было умеренное, и мы почти не прилагали никаких усилий, чтобы двигаться вперёд. Только подруливали.Населённый пункт остался позади, и по берегам реки раскинулась тайга: ели вперемешку с пихтами и лиственницами, местами осинник и липняк. Всё пространство перед водой было густо затянуто ивняком и осокой. И повсюду трещали неугомонные сороки. Перекатов пока не предвиделось, поэтому все расслабились и нежились на июльском солнышке.- Вовчик! - Дарья повернулась к Эльмире и подмигнула ей.- Чего тебе, радость моя?Дарья стянула через голову футболку, оставшись в шортах и откровенном купальном лифчике. Погода позволяла, и наши дамы по приезду переоделись.- Мы тут с Элечкой поспорили.Вовка наклонился, почерпнул ладонью воду и брызнул на девушку.- О чем вы поспорили?Силенская взвизгнула.- Элечка сказала, что ты меня специально позвал в этот поход, чтобы сделать предложение, - Силенская снова подмигнула Шафиковой.- Что? - закашлялся Вовка и пошёл красными пятнами.Милка не выдержала и громко захохотала, за ней Полина, и через мгновение все сплавщики смеялись во весь голос.- Вот ты, Вован, попал, - отдышавшись, сказал Сегун и вытер выступившие на глазах слёзы.Одному Вовке было не до смеха.- С чего вдруг? Дашь, а ты с чего взяла, что я тебе буду предложение делать?- Ну, я же сказала, Эля предположила.- А если она тебе забеременеть предложит, ты тоже согласишься?- Ну, знаешь! А чего это ты с разговора соскакиваешь? Или я тебе в жены не гожусь?- Почему не годишься? - смутился Вовка. - Только мы же с тобой так дружим, без обязательств.- Ничо себе! - возмутилась Дарья. – Месяц во всех позах ты называешь дружбой?!Сцена была такой душещипательной, что смех не прекращался.- Ребята, вы катамаран потопите, - едва выговорил я, когда смеяться уже не было сил. - Хватит ржать.- А что мы-то, - уже чуть ли не плакала Милка. - Тут такие перлы выдают. Камеди отдыхает.- Так, что, Вовчик? - как ни в чём не бывало, продолжала Дарья. - Соблазнил бедную девушку и в кусты?- Да уж, бедную, - пробормотал мой друг. - Я тебе, правда, ничего не обещал.Силенская хлопнула ладошкой по боку баллона.- Так ты пообещай!Вовка уже не находил себе места от этого разговора.- А если мы торопимся? Ты пойми, мы ещё очень молоды и можем наделать глупостей.- Я уже сделала глупость, - Дарья посмотрела на Вовку. - Когда дала тебе. Надо было тебя, дурачка, ещё за нос поводить.- Пойми, дело не в тебе, - Вовка усиленно подбирал слова. - Ты девочка-мечта, дело во мне.- Ты стал импотентом? – засмеялась Силенская. - Или переквалифицировался на мальчиков?- Я?! – задохнулся Вовка от возмущения. - Да я прямо сейчас тебе докажу, как я переквалифицировался.- Только не на мне, - засмеялся я. - Вон Сегун ближе сидит.- Злые вы, - с улыбкой выдохнул Старостин. - Уйду я от вас.Вовка перекинул ногу через баллон.- Вовочка, успокойся, - засуетилась Дарья. - Я пошутила, не уходи.Катамаран вновь сотряс взрыв хохота.- Предлагаю всем выпить, - сказал Сегун, когда народ начал успокаиваться, и полез в сумку.- А мы не возражаем, - весело сказала Милка.- И закусить доставай, - настояла Полина. - А то от смеха уже живот свело.- Полишка, - снова засмеялась Милка. - Мы же завтракали.- Война войной, а обед по расписанию, - ответил за Полинку Сегун и начал раздавать всем пластиковые стаканчики с налитым коньяком.- Пас, - ответил я, увидев протянутый стаканчик. - Пока на берег не сойду, пить не буду.- Это почему? – спросил Старостин.- Должен же в вашей гоп компании быть хотя бы один трезво мыслящий товарищ, - ответил я.- Ну и ладно, нам больше достанется, - сказал Вовка и поднял вверх руку со стаканчиком. - За милых дам!- Нет, - возразила Полишка. - Давайте за встречу.- Давайте за неё, - поддержал Старостин. - До дна.Дальше плыли с периодическим позвякиванием сумки Сегуна. Вовка старался всячески избегать разговоров с Дарьей. Она была хотя и дочь богатенького папки, но далеко не красавица. Зная характер друга, я мог с уверенностью сказать, что заводить долговременные отношения он явно не собирался, уж очень он любил свою холостяцкую жизнь.Солнце пекло, ветер полностью стих, даже прохлада от воды мало спасала от жары. На пути встречались перекаты, но совершенно безопасные. На одном, правда, волной чуть не смыло сумку Сегуна.- Я её к себе привяжу. А то без горючего останемся.- Нашёл, о чем переживать, - Вовка махнул веслом. - Жека взял, я тоже не пустой. Огненной воды у нас в избытке.В лесу по берегам весело щебетали птицы. Местами попадались дикие пляжи. Скальные породы по правому берегу создавали видимость неприступной стены, вдоль которой мы сплавлялись. Несколько раз мы причаливали к берегу, чтобы справить естественную нужду. День постепенно клонился к вечеру. Воздух был неподвижным, и духота давила со всех сторон.Сегун вытер пот со лба.- Парит. Боюсь, к ночи гроза будет.Я посмотрел на небо. С востока приближалась тёмная громада туч.- Согласен. Надо место для ночёвки искать.- А мы что на базе ночевать не будем? - удивилась Дарья и посмотрела на Вовку.Тот мгновенно сделал вид, что очень заинтересован рыбкой у левого борта катамарана.- Будем, - весело сказала Милка, - но не сегодня. До базы ещё день пути.- Вот, блин! - Силенская хлопнула себя по шее. - Нас же здесь сожрут.- Не переживай, - Сегун порылся у себя в сумке и подал Дарье баллончик. - Держи репеллент. Он отпугивает всякую кусачую нечисть. Никому больше не надо?Остальные отрицательно замотали головами.- Смотрите! – воскликнула Полина и указала пальцем на берег, где в Чусовую впадал ручей. - Предлагаю больше не плыть, а пристать здесь на ночёвку.Я махнул два раза веслом, чтобы катамаран повернул к берегу.- Место замечательное, - согласилась Милка, разглядывая поляну, заросшую травой и небольшим кустарником. - Здесь и заночуем.За еланушкой высилась громада леса. Берег на другой стороне был представлен небольшим скалистым утёсом, за которым угадывались верхушки деревьев.Я выпрыгнул на берег и потянул на себя лодку с палатками.- Так, Вован, паркуй плавсредства. Сегун, на тебе костёр. Девчонки, разбирайте сумки. Я займусь палатками.Не спеша я установил три трёхместные палатки, натянул полога от дождя и, присев на траву, оглядел наш лагерь. Серега развел костер, и Мила с Полиной начали кашеварить. Вовка вбил колья в песок и закрепил лодку с катамараном. Эля с Дарьей переоделись и стояли в сторонке, не зная, чем заняться.Я встал и потянулся.- Девчонки, чего скучаете? Заняться нечем?- Понимаешь, - ответила Эля. - Мы же впервые на таком мероприятии. Если что-то нужно помочь, вы только скажите.- Дуйте к девчонкам, они вас организуют, - я посмотрел на затянутое тучами небо. – Похоже, грозы не миновать.На востоке то и дело вспыхивали молнии. Грома пока слышно не было.Девчонки совместно сообразили гречку с тушенкой, и мы сытно поужинали. Сегун, как обычно, заведовал баром. Над нами сверкнула молния, и громыхнуло так, будто утёс обвалился на противоположном берегу. На песок упали первые капли дождя.Дарья присела к Старостину.- Жуть какая! Вова, обними меня, мне страшно.- Чего тут бояться, - засмеялась Полина. - Гроза как гроза.- Ничего себе, - вздрогнула после очередного раската Эльмира. - В городе таких нет.- Вот вам урбанистическое поколение, кара господня, - зловеще прошептала Полина. - Вы, зависимые от благ цивилизации, первыми погибнете в первородной стихии.- Иди ты! - засмеялась Милка. - Оракул доморощенный.- А давайте, как в детстве, рассказывать страшилки, - предложил Вовка.- Нашёл время, - фыркнула Силенская. - Да и место тоже.После очередной особенно яркой вспышки, пока глаза привыкали к темноте, с противоположного берега реки раздался рёв.- Что это? – вскрикнула Дарья. - Или кто?- Может, ветер? – предположила Милка.- Ага, - согласился я. - Лохматый такой, с клыками.Рёв повторился, по звуку было слышно, что гораздо ближе. Небо разом осветили несколько молний, и в этих вспышках мы чётко увидели противоположный берег. На утесе стояла громадная тёмная фигура.- Жесть какая, - пробормотала Элька.Потом гром заглушил все окружающие звуки. При следующей вспышке на утёсе уже никого не было.- Вот это зрелище! - воскликнул Вовка и посмотрел на меня. - Ты видел?- Конечно, видел, - я ткнул пальцем в сторону соседнего берега. - Прямо на краю утёса стоял.- Может это животное, - предположила Милка. - Лось там какой-нибудь.- Ага, заяц, - хохотнул Старостин, - только очень старый, поэтому и такой огромный.- Может, почудилось? - пробормотал я и огляделся по сторонам.- Не могло же всем сразу почудиться, - не согласилась со мной Милка.Со стороны леса послышался треск, как будто кто-то большой встал на сухую ветку. Затем ещё и ещё. Кто-то явно шёл в нашу сторону. Неуклюже так, тяжело ступая, ломясь сквозь ветки кустов и деревьев.Вовка вскочил и схватил топорик, воткнутый в бревно у затухающего костра. Я вспомнил про свой травмат, но он был на дне рюкзака в палатке, а незваный гость был уже рядом. Зашевелились еловые лапы, и на поляну вышел Серёга.- Сегун, ты дурак! – вскрикнул Вовка, стоя с топориком на изготовку. - Нахрен так пугать?Серега включил фонарь и осветил поляну.- А вы чего такие пугливые? Ждёте кого-то?Вовка метнул топорик в ствол лежащего дерева.- Ты рёв слышал?- Слышал что-то, но в лесу так деревья шумят.Вовка уселся на землю под натянутым пологом. Дождик усилился.- А ты в лес зачем полез?- Отлить пошёл, - ответил Сегун. - Ветер вдруг стих, слышу звуки, как будто кто-то кого-то жрёт. Я фонарик погасил и обратно по-тихому.- Ага, - засмеялся я. - По-тихому. Ты шёл как стадо кабанов через склад стеклотары.Дождь разошёлся не на шутку. Тугие струи стегали по пологам, костёр потух. Гроза постепенно уходила на запад. Рёв больше не повторялся. Поболтав ещё немного, мы разошлись по палаткам. Дарья с Эльмирой заняли отдельную. Дарья звала Вовку к себе, но он отказался, объяснив это тем, что будет охранять лагерь. Как только все улеглись, он ужом ввинтился в нашу с Серёгой палатку, и, хлопнувшись между нами, засопел.- Что это с нашим Вованом? - съязвил я. – Его девчонки к себе приглашали, а он отказался.- Правду Дашка сказала, - захохотал Серёга. - Что-то с ним не так. Давай, на всякий случай от него отодвинемся.- Пацаны, вы чего? – сквозь сон пробормотал Вовка и повернулся ко мне."Боже мой, - пронеслось у меня в голове, - если я ночью во вспышке молнии увижу его пьяную похотливую морду, то явно завоплю от ужаса".Остаток ночи прошёл спокойно, дождь прекратился, гроза ушла. Утром Сегун набрал воды из ручья и поставил чай. Я от нечего делать прогулялся по лесу и обнаружил недалеко от нашей стоянки заросшую густой травой лесную дорогу. Судя по колее, по ней когда-то ходили КрАЗы. "Таскали лес", - подумал я. За поворотом почудилось какое-то движение, я остановился и увидел, что мне на встречу едет мужик верхом на дохлой лошадёнке. Было такое ощущение, что скотину не кормили, а только заставляли работать.Я остановился и подождал, пока конный поравняется со мной.- Здравствуйте.- Здорова, - произнёс мужик, он спешился и подал мне руку. На нём были резиновые сапоги, джинсы и светлая полинялая штормовка.- Вы откуда?- Из Сулема буду, - ответил мужичок. - Данила я, Батин.- Чей? – я огляделся по сторонам, как видно, он был один.- Батин, - повторил мужчина. - Фамилия моя такая.- А что вы здесь делаете?- Охотник я, - ответил Данила. - Живу недалече. А ты тут как?- А мы с друзьями сплавляемся. Остановились на ночёвку. Пойдёмте чай пить.- А пойдём, чего ж нет-то чайку-то не попить, - он взял лошадёнку под уздцы. - На ручье встали?- Да, у ручья, - ответил я и пошёл впереди, представляя, как удивятся друзья, увидев гостя.Старостин встал от костра и вышел навстречу.- Жека, ты кого там нашёл?- Это Данила, охотник. Живет неподалёку.- Здравствуйте, - почти хором сказали Милка, Полина и Эльмира.Сегун поздоровался и стал разглядывать тощую лошадёнку гостя.Данила прихлебнул горячего чая из термокружки, любезно предложенной Старостиным.- Плывёте, значитца.- Да, - ответил Вовка. – Сплавляемся до базы.- А не боитесь?- Чего нам бояться? – Вовка обвёл рукой компанию. - Нас вот как много.- Место плохое, время плохое, - сказал Данила, прихлёбывая чай.- Времена разные бывают, - сказала Милка. - А место-то вам чем не угодило?Из палатки выбралась Силенская и встала у костра.- Луна красная, - ответил Данила. - Кудым Ош в тайгу пришёл.- Кто пришёл? – напряглась Полина.- Кудым Ош, человек-медведь.- Оборотень, что ли? – усмехнулась Фалеева.- Да, - Данила отхлебнул горячей жидкости. - Человек-медведь большой, свирепый.Вовка с интересом посмотрел на Данилу.- Сегун, ты в чай охотнику ничего не плеснул случаем?- Могу, если надо, - ответил Серёга.- А то что-то он сказки начал рассказывать.- Это не сказка, - невозмутимо ответил Данила. - Он ночью пришёл. Теперь пировать будет. Потом луна уйдёт, и он уйдёт. Но кого он увидит, сразу не ест. Кружит и мотает, пока жертва страхом мучается. Замотает, а потом пирует.- Боже, какой бред, - воскликнула Силенская. - Вы сами-то себя слышали? Оборотень-медведь, лучше ничего не могли придумать. Ребята, да он выпить хочет, вот сказки и рассказывает. Налейте ему и пусть катится. Оша он выдумал, страшнее ничего не мог придумать?Данила встал и подал кружку Вовке.- Страшнее Кудым Оша нет. Плывите домой. Или по дороге идите, там зимник недалече. По нему к людям до темноты выйдете.- У нас катамаран, - сказал я. - И лодка, они тяжелые.- Вещи не стоят ваших жизней, - ответил Данила и взял под уздцы свою лошадёнку. - Кудым Ош пришёл.Он повернулся и, ведя за собой лошадь, двинулся в лес.Старостин достал из сумки бутылку водки.- Давайте выпьем за Кудым Оша.- Думаешь, сочиняет? – спросил я Сегуна, который тоже провожал взглядом местного жителя.- А ты сам о здешних оборотнях что-нибудь слышал?- Нет, - с сомнением в голосе сказал я.- Вот и я нет, - усмехнулся Серёга. – Пойдём, бахнем перед заплывом.Вовка, зажав в кулаке бутылку водки, ударил себя несколько раз в грудь и издал победный клич раненого Тарзана.- У-у-у-у-у, - завыл он. – Где же ты, моя красная луна?В плавание наш экипаж отправился в очень приподнятом настроении, даже я не смог отказаться от предложенной Вовкой кружки.- Сто грамм наркомовских, - сморозил он новую чушь и приложил палец к губам. - Мы на задании. Так нужно.- И какое, позвольте спросить, у нас задание?- У нас экспедиция, - заявил Старостин и всем подмигнул. - В поисках Кудым Оша.- Иди ты в баню, - я залпом махнул то, что было налито в кружке, и взял яблоко. Водка обожгла горло и приятным теплом разлилась по желудку.Вовка выпил свою порцию и хлопнул по заднице Дашку.- Баня будет завтра. Как доплывём.Силенская тут же прижалась к нему и зашкрябала его волосатую грудь острыми коготками.- Я так понимаю, мой котик становится тигром. Рыр – р-р. Когда мы уже будем открывать брачный сезон?- Какой ещё брачный сезон? – не понял Вовка.- Ну, это когда влюблённые расписываются и едут в свадебное путешествие.- А без этого никак нельзя?- Нельзя, мой хороший. Нельзя.- Ладно, тогда я ещё выпью. Сегун, наливай!Серёга замотал в ответ головой.- Нет, Вован, не могу. Если ты ещё немного подопьёшь, то у тебя шпили-вили начнутся.- Не поняла, - хохотнула Дашка и отстранилась от Старостина. - Можно подробней. Что это за шпили-вили такие?- Это очень страшное явление. Кудым Ош и рядом не стоял, когда они начинаются. В нашего Вовку словно дьявол вселяется.- Хватит уже! – воскликнула Элька. – Заинтриговал, теперь колись, что это такое?- Нет уж! – воскликнул Сегун. – Всему своё время. Кстати, Милка, у тебя запись прошлого шпили-вили осталась?- Не-а, я её загнала своей мамочке за двадцать баксов. Её подруги от этой записи тащатся.Дарья вновь прильнула к Вовке.- Милый, когда у тебя следующие шпили-вили начнутся? Всем так интересно.- Обещаю, - воскликнул он. - Ты это шоу не пропустишь.- И после этого ты на мне обязательно женишься?- Я боюсь, что ты этого уже не захочешь.- Даже не мечтай.Убрав лагерь, мы погрузились на катамаран и двинулись дальше.- Руки сегодня болят, - пожаловалась Полина. - И плечи ноют.- Так вот кто у нас дитя благоустроенной цивилизации, - засмеялся Старостин и пропел. - Если хочешь быть здоров, занимайся. Утром, после турника, отжимайся.- Тоже мне, тренер-бард, - усмехнулась Полина.Эльмира посмотрела на меня, потом на Фалееву.- Может, тебя поменять?- Нет, спасибо. Это я так, сочувствие пыталась в этих снобах вызвать.Сегун положил весло на бедра и раскинул руки.- Милая моя, Полечка, иди ко мне я тебя пожалею и приголублю.- Знаю я ваше пожалею, - усмехнулась Полина. - Раз - и в койке.- Дружеский секс ещё никто не отменял, - ответил на это Вовка.Сегун махнул веслом.- Ночью сама попросишься в нашу палатку, когда Кудым Ош заявится.- Ты поверил в бред этого полупьяного аборигена? – воскликнула Силенская.- Серёга клянётся, что наливал ему только чай.- А без нас он не мог нажраться? - спросила Дарья. - Ну не мог же адекватный человек такое выдумать. Может, какие колёса проглотил.Вовка поднял вверх палец.- А кто утверждает, что он адекватный? Разве мог Джонни найти в лесу, где давно не ступала нога человека, нормального мужика?- Никто никого не искал, - весело отмахнулся я. - Он сам пришёл.- Прискакал на своём Росинанте, - засмеялась Полина.Вдруг на левом берегу, противоположном скалистому, я заметил какое-то движение. Заслонив рукой солнце, я вгляделся в чащу. Между двух старых елей у небольшой коряги стояло огромное существо. Именно существо, потому что, несмотря на человекообразную фигуру, оно было очень большим. Таких зверей в наших лесах ранее не водилось.- Смотрите! – выкрикнул я и указал пальцем на стоящую у коряги фигуру.Существо резко отпрянуло назад и исчезло между еловыми лапами.- Куда смотреть? – не понял Сегун.- Ну и кого ты там опять заприметил, Зоркий глаз? - заржал Старостин.- Там у коряги, между елей кто-то был, - сказал я. - Громадная тёмная фигура.- Это Йети, - снова заржал Вовка - Сине-зелёненький человечек.- А почему сине-зелёненький? – спросила Милка.- От количества употреблённого Жекой алкоголя, - пояснил Вовка.- А, может, это охотник был, – предположила Полина. - Или зверь какой.- А, может, и померещилось, - подхватил Сегун. - Напекло нашего Джонни.Все весело засмеялись. Старостин затянул песню про моряка и гашиш, девчонки стали ему подпевать.- Может, и правда померещилось, - пробормотал я. - Сегун, банкуй по чуть-чуть для ясности ума.- Будет сделано, - тут же отреагировал Сегун и забрякал своей сумкой, доставая стаканчики и водку.Мы продолжили путь по реке. В течение всего дня я вглядывался в берега, пытаясь понять, привиделось ли мне существо между елями или нет. Но берега были безмятежны, только однажды к воде подошёл небольшой табун косуль. Вовка тогда вскинул весло на манер ружья и прокричал: «Бабах!». Косули, совершая громадные по высоте и длине прыжки, скрылись в перелеске.Солнце клонилось к закату, подул ветер и с востока снова появились тучи.- Чёрт, опять гроза, - констатировал неизбежное Сегун. - Надо место для ночёвки искать.- Скоро заброшенная деревня, - произнёс я. – Нам бы до неё дотянуть.- А от неё и до базы недалеко! - завопил Вовка. – Плыть надо по-любому. Никаких к чёрту дополнительных ночёвок!- Попробуем дотянуть, - сказал Сегун и подналёг на весло. – Давайте, ребятки, вздрогнем!Плыть приходилось против ветра, на реке пошла волна. Тучи заволокли всё небо, раздались глухие раскаты грома. Сверкнула первая молния, ветер усилился.- Поднажмём! - крикнул я и оттолкнулся веслом от большого суковатого ствола наполовину погруженного в воду. - За тем мысом поворот и деревня.Ветер поменялся и теперь дул с того берега, куда мы должны были пристать. После очередного громового раската стеной пошёл дождь.- Блин! – прокричал Вовка. - Придётся швартоваться к этому берегу! Ничего не видно! Напоремся на корягу и привет судну!Я попытался увидеть, что там нас ожидает впереди по течению, но из-за дождя видимость сократилась до двух метров.- Согласен! – выкрикнул я. - Там раньше мост был подвесной!Сегун смахнул пятернёй воду с лица.- Думаешь, он целый!?- Не знаю! А куда деваться?!Противоположный берег не просматривался. Впереди в завесе дождя проступали очертания моста. Молнии сверкали с периодичностью секунд в двадцать, глаза не успевали привыкнуть к сумеркам.Одна молния шарахнула так близко, что у меня застучали зубы. Не хватало нам ещё поджариться прямо на катамаране.- Швартуемся! – закричал я, как только катамаран ткнулся баллоном в берег.Я спрыгнул с катамарана и, схватив конец веревки, потянул его за собой. В считанные секунды рядом оказался Сегун.- Давай, дружно! - он схватился за веревку, и мы втащили катамаран на сушу вместе с девчонками.Вовка успел спрыгнуть в воду, и теперь волок лодку.- Вяжи к дереву, чтоб не унесло! – я изо всех сил перекрикивал шум дождя и ветра.Девчонки сбились в кучу под разлапистой елью.- А ну брысь оттуда! – заревел на них Сегун. - Молния в дерево ударит и кранты вам!Вовка подхватил рюкзак.- Что будем делать?!- Надо на тот берег к деревне перебираться! Если что в ней переждём! А там и до базы километра три! - сказал Сегун и посмотрел на меня. - Кто знает, сколько этот ураган будет идти? Может, всю ночь!Старостин повесил рюкзак на правое плечо.- А катамаран с вещами куда?Я махнул рукой.- Завтра вернёмся. Сейчас уже всё равно ничего не сделать!Вовка и Сегун похватали сумки. Катамаран с лодкой я закрыл пологом, а сверху придавил камнями и слегой, не пойми, сколько лет стоящей под настилом моста.Я взял свой рюкзак и сумку и первым стал взбираться по склону к подвесному мосту.Дождь не затихал, ветер чувствовался всё сильней и сильней. Я встал на первую доску моста, она выдержала. Осторожно ступая по мокрому настилу, прошёл около двух метров. Правой рукой, держась за трос, перекинутый с одного берега на другой, я покачал мост. За ним давно не следили, но в качестве переправы на другой берег он определённо годился.- Давайте цепочкой, не растягиваясь, перейдём на тот берег! - я ткнул пальцем в Сегуна. - Серёга идёт последним. Вовка, смотри за Дашкой и Эльмирой!Настил был мокрым, поэтому я просто переставлял ногу с места на место, скользя по доскам. Второй рукой я так же взялся за трос, но тут же отдёрнул её. Трос размочалился, и я наколол ладонь тонкой проволокой.Я прошёл больше половины пути, когда сзади раздался женский крик. Обернувшись, сквозь пелену дождя, я увидел, как Силенская, размахивая руками, полетела в воду.Вовка тут же швырнул сумку Сегуну и, сорвав с плеча рюкзак, поставил его под ноги Милке. После чего, не говоря ни слова, солдатиком прыгнул вниз.Мост закачался, порывы ветра пытались сорвать нас с него, как листья с осенней берёзы.- Все стоим на месте! – скомандовал я.Сегун опустил на мост сумку, лёг на живот и стал всматриваться в воду.Я последовал его примеру, только в сгущавшихся сумерках и при таком ливне видимость была нулевая.Сегун сделал ладони рупором и закричал.- Вован!- Я здесь! - донесся из-под моста Вовкин голос.- А Дашка где?!- Рядом! Она в корягу вцепилась и не хочет ни в какую отпускать её!- Чего вдруг?- Говорит, что плавать не умеет.На лице Сегуна расплылась улыбка.- Это любовь, Вовка. Сто процентов.- Я не понимаю, что к чему.- Ты её один до берега допрёшь?!- Допру, куда я денусь?Вовка вытащил Дашку на берег и помог вновь забраться на мост.- Ты совсем того, Дашка! Плавать не умеешь и с нами напросилась.- С тобой мне не страшно. Видишь вот, не утонула.Мы перебрались на другой берег и собрались в кучу. Ветер немного стих, но дождь продолжал лить как из ведра.Вовка держал Дашку за руки, её била крупная дрожь.- Что будем делать?- Предлагаю идти до базы, - сказала Милка и показала нам свой навигатор, зачехлённый в водонепроницаемый чехол. – Тут по прямой два километра будет.Эльмира взглянула на Милку.- А вещи?Милка похлопала по своему рюкзаку.- Часть шмотья мы всё же взяли. А за остальными завтра вернёмся.Полина повернулась спиной, демонстрируя свой рюкзак.- Я тоже свой прихватила.Налетел порыв ветра, дождь стеганул по промокшей спине. Я подхватил рюкзак и просунул руки в лямки.- Решено, идём до базы, - я заглянул в Милкин навигатор. - Веди нас, Сусанин, пока вообще не стемнело.Мы шли через заброшенную деревушку. Центральная улица представляла собой густо заросшую травой поляну, на которой угадывались очертания грунтовки. От деревни осталось от силы семь домов, которые едва виднелись в наступивших дождливых сумерках. Они смотрели на нас пустыми глазницами окон. Было что-то в этом месте такое, что веяло неприятным могильным холодом.Вовка догнал меня. Он украдкой взглянул через плечо и хохотнул.- Сколько раз я здесь ходил, но мне никогда не было страшно. А сегодня всё кажется каким-то зловещим.- Да уж, - пробормотал я и посмотрел на остатки сгоревшего дома.Русская печь трубой указывала в низкое хмурое небо.К нам присоединился Сегун.- Блин. Такое ощущение, что в спину кто-то смотрит. С армейки такого не испытывал. Но там-то граница, а здесь, можно сказать, дома и такая же фигня.Деревня закончилась, и мы углубились в лес. Заскрипели деревья, застонали, как измученные тяжким трудом люди. Где-то далеко закаркала ворона.Продвигались мы с большим усилием. Идти мешал густой подлесок и колючие кустарники, которые приходилось огибать.Милка включила налобный фонарик и показала рукой на едва угадывающуюся в темноте прогалину. Свет фонарика до неё не доставал.- Нам туда.Дарья вцепилась в Старостина и не отходила от него ни на шаг.- Жуть-то какая, - поделилась она своими ощущениями. – Если сейчас кто-нибудь выскочит и крикнет, то я умру от инфаркта.- Обычный лес, - ответила на это Полина. - Дождь достал только, промокла насквозь.- Сплав продолжается, - весело сказал Старостин. - Только в сухопутную.- Скорее уж, в мокропутную, - хохотнул Сегун.- А тут звери есть? – поинтересовалась Элька.- Конечно, есть, - Вовка задрал голову к верху и завыл. - Куда нам деться-то.Дашка ткнула его кулаком в бок.- Дурак!Далеко в лесу, по правую руку, раздался ответный жуткий утробный вой.- Чёрт! - встрепенулся я. Алкоголь, принятый мною за день, мгновенно выветрился. - Это ещё что за фигня?- Это и есть звери, - констатировал Сегун.Вой повторился, только теперь уже более протяжно и ближе. Мила с Полиной тут же подбежали к нам.- Что это было? – заскулила Полина. Вся её смелость куда-то испарилась.Милка взглянула на тускло мерцающий экран навигатора.- Нам осталось полтора километра до места, - сообщила она.- Если эта тварь ещё раз завоет, - нервно хохотнул Вовка, - я вообще протрезвею.Сегун рванул вперёд, чуть ли не побежал.- Валим отсюда.Он включил свой фонарь. В отличие от Милкиного налобника, луч его фонаря бил на довольно приличное расстояние. Мы все ускорились. Не очень нам хотелось пересечься с тем, кто так жутко выл.В какой-то момент мне показалось, что мы прём наугад. Я схватил Милку за плечо.- Куда нам сейчас?Милка указала на поваленную ель.- Туда.- Вперёд! - скомандовал я и быстро пошёл в обход препятствия.- Не гони, - закричал мне в спину Сегун. - Видимость хреновая, не дай Бог ухнешь куда-нибудь, ногу сломаешь.Сумерки сменились темнотой. Ветер подул с такой силой, что деревья, несмотря на свой размер, закачались словно былинки. Раздался треск, Сегун посветил фонарем на звук. Сухая осина, не выдержав напора ветра, переломилась пополам и с шумом упала в заросли молодняка. Снопы брызг засверкали в луче фонаря.Сегун осветил окружающие нас деревья.- Блин, а если б по башке? Где же эта чёртова база?- Почти пришли, - подала голос Милка. - Если верить навигатору, метров триста осталось.Сегун посветил фонарем между двумя разлапистыми елями.- Смотрите - дорога!Мы вслед за ним выскочили на то что, он назвал дорогой. Две колеи, заполненные водой. Но то, что по ней ездили, - это факт.Вовка перешагнул одну колею, теперь стоял, оглядываясь.- И на чём же можно ездить по этой дороге?- На УАЗике можно, - ответил я. - На Ниве.- На базе есть транспорт? – спросила Полина.- Кто ж его знает, - ответил Вовка. - Я у Саньки про это не спрашивал.Дорога привела нас к центральным воротам базы. В центре на больших проушинах висел замок. Территория базы была обнесена высоченным забором.- От кого они тут прячутся? - спросил я у Старостина.- От Кудым Оша, наверное, - хохотнул Вовка, шаря по карманам. - Чёрт, я ключи посеял.- Какие ключи?- От замка. Наверное, когда за Дашкой нырял, выронил.Из тёмной громады леса, стоящей за нами, снова раздался жуткий, пробирающий до костей, вой. Тварь, которая выла, шла за нами по пятам.- Твою мать, - выругался Сегун и направил фонарь в сторону леса. - Это уже не смешно.Я схватил Старостина за локоть.- Что делать!? Через забор нам не перелезть. Тут есть другой вход?В лесу раздался треск веток и шум, как будто кто-то большой пробирался сквозь чащу. Луч фонаря Сегуна запрыгал по веткам и стволам деревьев.Я дернул Старостина за рукав.- Вова, не тормози! Есть ещё вход?Где-то недалеко от нас раздался оглушительный свист. Мы инстинктивно пригнулись. Свист оборвался и раздался ответный рёв.Вовка махнул рукой вдоль забора.- Там калитка с противоположной стороны!Мы, не сговариваясь, рванули направо. За спиной раздался хруст веток и снова вой. Милка с Вовкой побежали впереди, за ними - Даша с Эльмирой и Полиной. Мы с Сегуном замыкали процессию. Серёга то и дело освещал фонарём пространство за нами, но из леса никто так и не выскочил.- Что там абориген про этого Оша говорил? - крикнул на бегу Сегун. - Помотает, потом пировать будет!- Иди ты, - выдохнул я. - В сказки начал верить?- Поверишь тут!В заборе показалась брешь, и мы выбежали к невысокой калитке.- Закрыто! - завопил Вовка и со злости пнул по ней ногой.- Перелезем, - уверенно сказал Сегун, освещая пространство в сторону леса. – Твою мать! – выкрикнул он и выронил фонарь. – Там кто-то есть. Глаза такие зелёные-зелёные.- Мама, что происходит? – завизжала Эльмира.Я рванул к калитке.- Милка, посвети! Смотрите тут засов!Я двинул засов и начал открывать калитку. Со стороны базы резко в свет Милкиного фонаря выскочила здоровая псина и залаяла.У меня от неожиданности волосы на голове встали дыбом.- Чёрт! - я захлопнул калитку перед её носом. - Она откуда?!Вовка виновато посмотрел на меня.- Твою мать! Это собака хозяина. Она, кроме Сашки, никого не признаёт. Злющая, падла!- Что будем делать? – спросил Сегун, он водил фонарем по стене леса за нами.Вовка заглянул поверх калитки.- Она должна была сидеть в вольере. Кто её выпустил?!И тут же отпрыгнул, собака с приступом кинулась на дверь калитки, оскалив пасть.Дверь пошатнулась, но я успел задвинуть засов и отступил от неё.Сегун подошел к кусту черёмухи рядом с забором и выломал длинную ветку.- Слушайте сюда! Жека, откроешь калитку, а я отвлеку псину.У Полины глаза на лоб полезли от такого предложения.- Как? - она посмотрела на калитку, за которой бесновалась собака. - Она же очень большая.Сегун сплюнул на землю.- Что не добавляет ей мозгов! - сказал он и обломил тонкий конец ветки, сделав себе прут длиной около двух метров. - Как только собака выскочит, вы заскакиваете внутрь и закрываете калитку.Полина с опаской взглянула в сторону леса.- А ты!?Сегун со свистом рассёк прутом воздух.- А я справлюсь! Давайте, шустрее! Не хватало, чтоб кто-то из леса выскочил.Я подошёл к калитке, Вовка и девчонки затаились за моей спиной.- Давай! – скомандовал Сегун и встал метрах в трёх напротив калитки.Я отодвинул засов и резко распахнул содрогающуюся от прыжков собаки калитку. Собака выскочила на поляну, и Сегун тотчас направил на неё луч фонаря. Она тормознула, почуяв неладное, и зарычала.Сергей резко взмахнул прутом. В этот момент Вовка с девчонками заскочили на территорию базы. Я забежал за ними и теперь придерживал калитку, давая возможность Серёге попасть внутрь.Прут Сегуна обвился вокруг туловища собаки, громко щёлкнув. Псина взвизгнула и подпрыгнула.- Иди сюда тварь! – сквозь зубы процедил Сегун, сделал шаг вперёд и снова взмахнул прутом.Собака отскочила на безопасное расстояние и зарычала. Вовка подобрал обломок кирпича и с криком запустил в неё. Оружие пролетариата достигло цели, псина заскулила и отбежала подальше. Сегун проследил за её движениями лучом фонаря. Поняв, что она ему больше не угрожает, он боком прошёл к калитке. Зайдя на территорию базы, Сегун закрыл калитку на засов и ещё раз осветил пространство от леса до калитки. Собаки не было.- Что дальше? – спросил я и огляделся по сторонам, хотя в такой темноте невозможно было что-то разглядеть. Сегун осветил территорию базы фонарем.- Тут должен быть рубильник, - уверенно ответил Вовка. - Слышите, дизель работает, значит электричество есть.Действительно, если прислушаться, в шуме ветра и дождя можно было услышать гул работающего дизеля. Вовка взял фонарь у Сегуна. Теперь он шёл впереди нас, освещая дорогу в сторону видневшегося в темноте сарая.- А это что за вагончик? - я махнул рукой на железный контейнер, стоящий справа от нас.- Это каморка обслуги, - сказал Вовка и направил луч на угол сарая, где виднелась железная коробка, укрытая сверху кожухом из тракторной или машинной камеры.- Вот чёрт! - вскрикнул Вовка и ударил кулаком по коробке рубильника. - Вот же!Я приблизился к нему.- Что случилось?Вовка осветил железную коробку рубильника. Там, где должна была быть ручка, зияло овальное отверстие. А сам металлический ящик был закрыт на замок.- Рукоятки нет.- Я уже понял.- Вот блин! - выругался Вовка и двинулся к вагончику обслуги. - Договорились же обо всём!- Не нравится мне всё это, - уже тише сказал он, подходя к торцу вагончика, где была дверь.Сегун подошёл к Вовке справа.- Что именно? – спросил он.- А вот это, - ответил Вовка и посветил лучом на открытую дверь.В вагончике было тихо. Я больше всего боялся того, что из него кто-нибудь резко выскочит. Моё сердце бешено колотилось внутри грудной клетки.- Эй, хозяева! – крикнул Сегун и постучал по металлическому боку вагона.Вовка посветил внутрь. В свете его фонаря громадная крыса юркнула под шкаф для спецодежды. На полу, покрытом линолеумом, была видна дорожка красных капель. В середине вагончика на линолеуме красовалась небольшая красная лужица.Вовка, не опуская фонарь, повернулся к Сегуну:- Это, что, кровь?Тот подцепил каплю с пола и растёр между пальцами.- Она... родимая.Я встал между Сегуном и Вовкой, чтобы девчонки не увидели, что внутри вагона. Они стояли немного в стороне и что-то обсуждали.- Чья кровь?Сегун наклонился и вытер пальцы об траву.- Откуда я знаю. Дай сюда фонарь.Он забрал у Вовки фонарь и посветил на землю. Вдоль вагончика тянулся след, как будто кого-то тащили волоком по земле. Трава была примята и на некоторых листьях и травинках виднелись красные капли. След уходил к забору. Местами на траве вместо капель были видны красные смазанные полосы. Вероятнее всего, картина выглядела бы более жуткой, но дождь старательно уничтожил большую её часть.Я ещё раз взглянул на след, и почувствовал, как моё тело покрывают мурашки величиной с хороших крыс. Ноги мои стали ватными.Что за хрень здесь происходит? Сначала эта тварь, воющая и ревущая в лесу, а теперь кровь.Милка подошла к нам и увидела кровавый след.- Что это?! – вскрикнула она.- Мы пока не знаем, - ответил Сегун.К нам приблизились остальные девчонки. Полина поёжилась и запахнула плотнее джинсовку.- А что если здесь произошло убийство? – предположила она.- Кого и кем? - буркнул Вовка и вытащил из рюкзака мобильник, закрытый в водонепроницаемый чехол. - Блин, связи здесь нет. А то бы я позвонил Александру и всё прояснил.Полина ткнула рукой в сторону вагона.- Ты же видел след! Кого-то убили и уволокли за забор!Сегун ещё раз осветил территорию около вагончика.- А вдруг это было животное. Они после охоты разделывали тушу.Эльмира передёрнула плечами и боязливо огляделась.- Кто они?- Обслуга базы.- А сколько их здесь было? – спросила Милка, она посмотрела на Сегуна, затем перевела взгляд на Вовку. - Я имею в виду, сколько человек обслуживает базу?- Я не знаю, - занервничал Вовка. - Саня не говорил, а я не спрашивал.- Блин, - взвизгнула Дарья, - и что нам теперь делать? Тут предполагалась баня, шашлычок и клёвый отдых! Но этим всем здесь даже не пахнет. Вовчик, я хочу домой!Старостин поднял вверх руки.- Так, все успокоились! Сейчас идём в коттедж. Отдыхаем, обсыхаем, а утром разберемся, что к и чему.- Если доживём, - буркнула Полина.- Что ты сказала?! – зло отреагировал на это Вовка.Полина боязливо огляделась по сторонам.- Утро вечера мудренее. Вот, что я сказала.- Ясно! Пошли в коттедж. Нечего тут питаться страхами.Мы двинулись вслед за Старостиным по дорожке, выложенной из спилов бревна к темнеющей громаде дома.- А если и там закрыто? - крикнул я ему в спину.- Окно выставим.Сегун с фонарём поднялся на крыльцо и потянул на себя ручку двери.- Давай, - одними губами прошептал я и внутренне напрягся. Раздался скрип, и дверь подалась.- Открыто! - крикнул Сегун и тут же на всей территории базы загорелись фонари. Все вздрогнули и прикрыли ладонями глаза.Вовка, щурясь, пытался разглядеть сарай.- Наверное, обслуга вернулась. Пойду, поздороваюсь. И выскажу им пару ласковых от коллектива и от себя лично.- Подожди, - сказал я и поставил у крыльца рюкзак. - С тобой прогуляюсь.Мы пошли по дорожке из деревянных кругляшей в сторону сарая. Здесь все дорожки были так оформлены. Было видно, что спилы лежат уже давно. Они почернели, некоторые сгнили и рассыпались в труху. Мы подошли к рубильнику, не встретив никого на своем пути. Вовка поднял кусок камеры и посмотрел на металлическую коробку. Ручки не было.- Эй, есть тут кто-нибудь? Ау!- Никого здесь нет, - ответил ему я. – Уже нет.- Вот придурки! - выругался Вовка и пнул по доскам сарая. - Вы где?!Прямо за забором напротив сарая раздался жуткий вой.- Твою ж мать! - вздрогнул Старостин. - Так и обосраться можно!От этого воя активизировались на спине мурашки. Раздался рёв, и кто-то ударил со всей дури с той стороны по забору. Доски затрещали, но выдержали. Я почувствовал, что мои волосы на затылке зашевелились.- Что это за фигня?!- Кудым Ош, наверное, - нервно хохотнул Вовка. - Валим в коттедж, там забаррикадируемся до утра. А к утру эта скотина, может, сама уберётся восвояси.- Какая скотина? - не понял я.- Та, которая за забором воет.В этот момент снова раздался удар, и одна из досок треснула. Старостин дёрнул меня за рукав.- Валим! – закричал он и рванул в сторону двухэтажного коттеджа.Мы с Вовкой подбежали к коттеджу. Сплавщики толпой стояли на крыльце и озирались. Девчонки спрятались за Серёгой и выглядывали из-за его широких плеч.- Опять воет? - спросил Сегун. Я был удивлён его выдержкой и спокойствием. Меня всего колотило от страха.Вовка забежал на крыльцо.- И не только! Он ещё и забор пытается сломать.Дашка тут же схватила Вовку за руку.- Ребята, давайте зайдём внутрь. Вдруг он через забор перелезет.Вовка открыл дверь и первым вошёл в коттедж. Мы вслед за ним окунулись в темноту дома. Рука Старостина заскользила по стене, щёлкнул выключатель, но свет не появился.- Сегун, включи фонарь, - попросил Вовка. - Электричества в доме нет.- Как нет? – Сегун включил фонарь. - А территория откуда освещается?- В подвале дизель, но походу дом отцеплен. Там щиток распределительный есть. Может, автоматы выключены, - Вовка вышел из коттеджа. - Джонни, ты с девочками следи за территорией, а Сегун с Милкой за мной.- А Серёга тебе зачем? Сам не справишься?- Не ссы, Джонни, - засмеялся Старостин. - Я тебе Полинку и Дашку оставлю. Можешь храброй воды хлебнуть, она в сумке.- Да иди ты, - беззлобно отмахнулся я и огляделся по сторонам.Ночь уже полностью вступила в свои права и, если бы не свет фонарей, видимость была бы нулевая. Дождь перешёл в мелкую моросящую хмарь, которая довершала унылость и жутковатость картины.Когда Вовка, Серёга и Милка скрылись за углом дома, я осторожно спустился с крыльца и сделал несколько шагов по дорожке.- Женька, ты куда? – спросила Полина, она стояла на крыльце, опершись на перила.- Я только осмотрюсь, - ответил я. - Далеко отходить не буду.Да я бы и не за какие коврижки не согласился бы шастать тут по территории, когда за забором ходит какое-то животное. И явно немаленьких размеров.Сделав ещё несколько шагов по дорожке из кругляшей, я огляделся. На территории вроде бы всё было спокойно. Фонарь, висевший на столбе, раскачивался под ветром и неприятно скрежетал. Из-за его движения тени скакали на стене коттеджа и поляне заросшей густой травой и кустами.Заморгал свет, и территория базы вновь погрузилась во мрак.- Чёрт! – выругался я.Я повернулся к коттеджу, всматриваясь в темноту. Я на себе почувствовал, что значит выражение «сердце в пятки ушло». По спине вновь затопали мурашки мутанты.- Женька! – крикнула Полина и включила налобный фонарик. - Женька, ты там?!- Конечно, - ответил я, стараясь скрыть дрожь в голосе.Свет Полининого фонаря немного успокоил меня. Я вспомнил, что мой небольшой ручной фонарик лежит во внутреннем кармане ветровки. Я достал его и включил.Дашка затопала ногами по полу крыльца.- Что нам делать!? Женька, вруби этот грёбаный свет!- Извините, сударыня, - сказал я и сплюнул себе под ноги. - Сейчас электрика вызову.- Надо ребят предупредить, - прошептала Эльмира, - что у нас свет погас.- А может, это Старостин так шутит, - предположила Полина и посветила фонарем на угол дома. - Добрался до генераторной и прикалывается.- Может, и он, - согласился с ней я и подошел к крыльцу. - Но ты, Полишка, всё равно сходи к ним и скажи, что света на территории нет. Мало ли, может, это и не они его вырубили.- А кто же тогда?! – взвизгнула Дашка. - Мы тут одни! Ты же не поверил в этого грёбаного Кудым Оша?!- Это мог быть кто угодно, - ответил я. - Даже ветер.- Ладно, я пошла, - сказала Полина, она спустилась с крыльца и скрылась за углом коттеджа.Проводив её взглядом, я подошел к своему рюкзаку и вытащил кобуру с травматическим пистолетом. Потом достал ещё один фонарик и подал его девчонкам.Силенская прижалась спиной к двери и уцепилась в рукав Эльмиры.- Женечка, ты куда?- Я осмотрюсь, - ответил я, спускаясь со ступенек.Кобуру я оставил в сумке, а пистолет поставил на предохранитель и держал в правой руке.Дашка направила мне в глаза луч света.- Женечка, не оставляй нас. Можно мы с тобой?- Да убери ты фонарь! - рявкнул я и закрылся рукой. - Я из-за тебя ослеп совсем. Я никуда не ухожу, только осмотрюсь.«Ши-шить» - раздался неожиданно непонятный то ли звук, то ли шёпот у меня за спиной. Я резко развернулся. Луч фонарика заплясал по поляне и зацепил большой камень, непонятно откуда взявшийся в лесу. Что это было? Что за звук? Почудилось, что ли? Я ощутил внутри себя медленно растекающийся жуткий мертвящий холод. И меня от этого ощущения всего передёрнуло.Камень в свете фонарика блестел как стекло. Я осторожно двинулся к нему и, подойдя ближе, увидел, что вся поверхность камня покрыта какой-то блестящей слизью. Густо так, как будто по нему только что проползла громадная улитка. Я наклонился вперёд и протянул руку, чтобы коснуться слизи. В этот момент справа от меня в стороне сарая раздался вой. Он был настолько жутким и не передаваемым, что страх заполнил каждую клеточку внутри меня.Так не воют ни волки, ни собаки. Так воют оборотни. Смешно звучит, конечно. Но если б я снимал кино про оборотней, то они бы у меня выли именно так: жутко, протяжно, с душевной болью и непрекращающимся голодом.«Тварь эта уже на территории базы», - пронеслось в моей голове. Я отдернул руку и выпрямился. Снова раздался вой, но уже с другой стороны – от реки. На крыльце завизжали девчонки.Я рванул к ним и, угодив ногой в канаву, кубарем полетел в траву. В этот момент надо мной мелькнула чья-то тень. В нос ударила вонь мокрой псины. Луч фонаря выхватил из темноты бок собаки, которую мы выгнали за территорию базы.Промахнувшись в первый раз, она развернулась и, рыча, кинулась повторно. Совершенно забыв про травмат, я выставил перед собой левую руку с фонариком. Собака, ослеплённая светом, снова промахнулась. Ей удалось вцепиться в рукав ветровки, руку, к счастью, она не задела. Я со всей силы саданул рукояткой пистолета ей по голове. Псина взвизгнула, выпустила рукав и отскочила в сторону. Я лихорадочно искал предохранитель, пистолет при падении превратился в комок грязи и палец постоянно соскальзывал.Продолжение следует.

Ключевые слова: Медведь сплав оборотни вой авторская история

Другие, подобные истории: