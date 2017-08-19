Лучше бы дома сидел

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:44

Причина: Изменён раздел.

richardtheunknown Просмотров: 41 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:44 by

За окном осень, обычный субботний вечер. Я возвращался домой после небольшой посиделки со старой знакомой, с которой мы частенько проводили время вместе. Было довольно поздно, и, чтобы поскорее добраться до места назначения, я решил свернуть через дворы. К слову сказать, райончик, в котором я жил, был не из приятных — тут частенько нападали на людей. Но я, хоть и был подвыпивший, находился в полной уверенности, что смогу дать отпор местным гопникам, так как в то время был уже довольно крепким парнишей.Не пройдя, как мне показалось, даже полсотни метров, я, сквозь затуманенный рассудок, вдруг начал осознавать, что не могу узнать ни одного дома в округе. «Что за хрень?» — спросил я сам себя, а затем, пожав плечами, достал телефон, чтобы посмотреть, куда же меня все-таки занесло. Однако эту прекрасную мысль внезапно перебило уведомление о пропущенном звонке от неизвестного мне номера, на который я не ответил по понятным причинам, — был пьян, да к тому же тот еще любитель постоянно держать телефон на беззвучке. Черт бы меня побрал перезванивать по этому номеру, но интерес взял верх. Палец нажал на кнопку вызова, и рука медленно потянулась к голове. После пары гудков я услышал глухую мелодию позади себя, громкость которой возрастала по мере приближения ко мне владельца аппарата.Сильно не придав этому значения, я еще несколько секунд послушал гудки и повесил трубку — мелодия на фоне тут же прекратилась.. Это ввело меня в конкретный ступор, а сознание стало таким ясным, будто я сегодня не пил вовсе. «Парень, подожди» — послышался знакомый мужской голос сзади. Я медленно обернулся и, узнав в нем бармена, который обслуживал меня с моей знакомой, невнятно пробормотал: «Чего?». «Ты по ошибке взял телефон своей подруги, трубку не берешь, а она не в том состоянии, чтобы за тобой бегать», — усмешливо сказал он, протянув вперед ладонь. Действительно, пошарив по карманам, я обнаружил ее телефон и передал его в теплые руки бармена.Холод хорошо проветриваемых улиц начинал ощущаться все сильнее — резкое отрезвление под воздействием выброса адреналина дало о себе знать: сосуды сузились, уменьшив скорость циркуляции крови в организме, что лишь повысило мое желание как можно скорее оказаться дома. Вспомнив о той самой прекрасной мысли, которая посетила мой затуманенный разум до того, как меня с нее сбили, я вновь потянулся в карман за телефоном.Заряда батареи оставалось всего ничего — 13%, а если учитывать, что моему дружку уже скоро стукнет три, отчего переживать морозы с каждым разом ему становится все сложнее, у меня оставалось не больше пяти минут. Включив определение моего местоположения через GPS, я зашел в карты и стал ждать, пока наш «наибыстрейший» мобильный интернет хоть что-то прогрузит. Секунды спустя начали прорисовываться первые «квадратики» изображения с названиями улиц, но... Конечно, как же могло быть иначе — телефон выключился, так и не дав мне сориентироваться. Сказать, что я пришел в ярость, — ничего не сказать. Один, ночью, на морозе, на Бог знает какой улице — меня попросту переполняло желание разбить об асфальт этот чертов телефон! Однако я быстро пришел в себя и начал обдумывать дальнейший план действий.Первое, что пришло в голову — найти кого-нибудь и спросить, где я нахожусь, но, что необычно даже для столь позднего времени суток, за последние полчаса я не встретил ни души, кроме того самого бармена. Я постепенно стал приходить к осознанию того, что больше не слышу ни гула машин, ни шума ветра. В окнах не горит свет, а на небе не видно ни одной звезды. Ни-че-го, кроме работающих через одну ламп, еле-еле освещающих улицу, которые так и норовят выключиться. Ощущение, будто бы тебя просто поместили в какой-то макет, на меня вновь накатило чувство страха.Не знаю, прошло три часа или пять минут, но когда ты находишься в такой обстановке, счет времени попросту теряется. Побродив какое-то время среди повторяющихся, точь-в-точь похожих друг на друга домов, мертвую тишину нарушили чьи-то шаги. Я увидел вдали от себя медленно удаляющийся силуэт, который вселил в меня надежду. Вздохнув с облегчением, я окрикнул его: «Эй!», он остановился, повернулся ко мне передом и застыл. Лица видно не было, потому что освещение доходило только до половины его туловища. Помахав ему рукой, я получил такой же взмах в ответ.Решив, что все в порядке, я начал делать шаги в его сторону — спросить, что же все-таки происходит, но.. лучше бы я этого не делал, ведь на это последовали совершенно идентичные действия, и теперь освещения хватало, чтобы наблюдать его лицо во всей красе. По нему стало ясно, что этот силуэт принадлежал далеко не человеку, хотя это существо очень на него походило. Да и лицом назвать это было чрезвычайно сложно, потому что на месте привычной пары глаз, носа и губ виднелись лишь темные впадины, а кожа его была бледной-бледной, как у альбиноса. Понятное дело, желание делать дальнейшие шаги в его сторону у меня тут же пропало, чего я не мог сказать в тот момент о нем: он продолжал надвигаться, постепенно с шага переходя на бег. Находясь в ступоре, я просто не мог пошевелиться, хотя совершенно прекрасно понимал, что пора как-то действовать. Между нами остается буквально несколько метров и «Все, конец», — пронеслось у меня в голове, как вдруг он исчезает, проваливаясь под землю. «Там ему и место», — сказал я себе, пытаясь отойти от увиденного. Разворачиваюсь, врезаюсь во что-то твердое, как камень, и тут же падаю на землю — предо мной стоит ОНО — я рефлекторно начинаю отползать назад. А существо стоит все в той же неизменной позе и смотрит на меня своими впадинами, отчего мне с каждой секундой становится все жутче — чувствуя тяжелый удар, я теряю сознание.Очнувшись в непонятной мне комнате, состоящей из четырех стен без окон и дверей, я обнаружил себя привязанным по рукам и ногам к стулу, напротив него стоял стол. На столе бумажка, где написано: «Ключ внутри тебя», а рядом лежит скальпель. Написанное побудило меня осмотреть себя: я был одет в белый халат, а также имел бинты и повязки в районе живота, который, кстати, сильно болел. И больше ничего: ни нижнего белья, ни носков, не обуви. Чтобы освободиться от веревок, мне не пришло в голову ничего лучше, кроме как ломать стул, то и дело прыгая на него своим весом и расшатывая его туда-сюда. Безрезультатно — моего веса оказалось недостаточно, чтобы хоть как-то скривить стул, что уж говорить о его поломке, а нарастающая боль в животе сделала эти действия просто невыносимыми.«Скальпель!» — вспомнил я, ругая себя за то, что не додумался до этого раньше, а ведь мог столько сил сэкономить. Превозмогая боль, я совершил несколько прыжков, чтобы развернуться спиной ко столу и дотянуться до лежащего на нем скальпеля. Но дистанция между нами была все еще слишком велика. Начав наклоняться, я успел ухватить его и повалился на пол, положив свой взгляд на люк, который, оказывается, все это время был под столом. Нехитрым движением взяв скальпель в руку поудобнее, я стал медленно, но верно освобождать конечность за конечностью от привязи.Полностью отвязав себя от стула, я подполз к люку, чтобы осмотреть его: как и ожидалось, он был заперт. Заперт на ключ.. ключ, который, судя по всему, и «спрятан» у меня в животе. В попытках открыть люк без ключа, мне пришлось принять неизбежность использования скальпеля не в качестве ножа для резки веревок, а в виде хирургического инструмента, коим он, в принципе, и является. Собравшись с мыслями, я резко чиркнул себя — по брюху медленно потекла теплая кровь. Стараясь не потерять сознание от боли, я засунул два пальца себе под кожу. Обнаружив ключ, аккуратно вытащив его и перемотав себя остатками бинтов, я начал судорожно отпирать замок — готово, люк открыт.Неторопливо спускаясь вниз по лестнице, я старался придерживать свой живот — бинты не оказывали достаточного эффекта, и кровь продолжала течь сквозь них, отчего мне почему-то становилось очень жарко. То, куда меня занесло, было похоже на какую-то трубу, что-то вроде канализации, которая ведет к помещению. Помещение это — обычная коробка, все так же без окон, но с одним-единственным отличием — напротив трубы красовалась дверь, на мое удивление, оказавшаяся незапертой, открыв которую, я обнаружил табличку с надписью «Объект #481». «Я им крыса подопытная?!» — с гневом пронеслось у меня в голове, ведь сил произнести какой-либо складный звук, хоть немного походящий на слово, у меня почти не оставалось, потому что постепенно жар перешел в холод и все тело начинало покрываться мурашками, а конечности стали ощущаться так, будто я их обморозил — крови из меня вытекало все больше, из-за чего я стал терять контроль над своим телом.Как было дальше — не помню, проснулся уже в палате своей районной больницы. Врач сказал, что я провел в коме больше года. А нашли меня в лесу двое грибников, полностью голым, в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Так это все галлюцинации», — более-менее радостно подумал я, положив руку на живот, на котором почувствовал рубец...

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