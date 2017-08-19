Да, читается легко Да, но есть, что подправить Нет, рассказ сложно читать и интерес не удерживается.



Таежные рассказы. Охотничьи угодья

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 04:25

Причина: Стилистика автора сохранена

Traumer Просмотров: 55 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 04:25 by

14 июня.Сегодня прекрасное и теплое утро. Небо ясное, без единого облачка, воробьи весело снуют между деревьями, а петухи кукарекают почти в каждом дворе. Я присел на скамеечку возле своего дома, прикрыл глаза и погрузился в воспоминания из своего детства. Будучи маленьким сорванцом я пробирался в хлев, в котором дедушка держал своих коней и отвязывал самого буйного: Атамана. Потом тихонько выводил его в поле, чтобы дед не видел, седлал и с криком "Но!" гнал его, как только мог. Бежал он так резво, что я еле держался в седле, понимая, что сам остановить его не смогу. Когда же я возвращался, дед уже ждал меня с пучком свежей крапивы и хлестал по больному месту.От дремы меня разбудил проходивший мимо Степан, насвистывающий какую-то песенку. Он весело пожал мне руку и предложил прогуляться с ним. Это был высокий и сильный мужчина пятидесяти лет, всегда с улыбкой на лице и парой конфет для детишек. По нему было видно, что когда-то его молодецкая удаль не знала границ, а приключений он пережил не один десяток.Он всегда носил на себе самодельный ремень с небольшими подсумками и ножнами, хорошие берцы и черную фуражку. Из под воротника выступал широкий шрам, напоминавший о далеком прошлом. В армии он служил в мотопехоте, «дембельнулся» и вернулся в родную деревню, где до сих пор промышляет охотой.Я знал, что он держит нескольких коней и предложил прокатиться. Степан сам был рад утренней поездке, и мы свернули в его двор. Зайдя в конюшню, я увидел двух коней и одну старую кобылу по кличке "Вайга". Степан постелил ей свежего сена и шепнул что-то на ушко, слегка приобняв. После мы выехали на лесную тропинку на двух молодых конях, обсуждая их характер. Внезапно разговор зашел про Вайгу:- Вайга-то у тебя старая совсем?- Да, мне ее отец подарил, когда я с армии пришел. У мужика из соседнего села купил. Ей уже тридцать третий год идет.- Хороша кобыла-то? А то эти звери так и норовят скинуть с седла.- Не то что хороша, а вот только связь у нас ней мистическая, я Вайге жизнью обязан, если бы не она, то и разговора нашего не было бы никогда. Мы с ней через такое прошли, что самому с трудом в это верится.Случилось это, как сейчас помню, на Ивана-Купалу. Я недавно вернулся из армии и страсть как хотел на охоту. Собирался с вечера: ружье почистил, вещь-мешок снарядил, нож наточил, в общем, подготовился как следует. Рано утром встал, перекусил и хотел идти, только матушка остановила и говорит: "Не ходил бы ты в лес на Купалу – опасно! А коль на своем стоишь, то возьми яичко и хлеба с солью, да преподнеси лесному хозяину наперекрест двух тропинок". Я тогда в эти суеверия не то, что не верил, слышать не хотел. Рукой махнул да пошел.Лес этот самый древний в округе, многие деревья растут тут сотни лет, старейшины говорят, что его оберегает нечистая сила от пожаров и засухи. Простирается он на многие километры вширь и вглубь, а живность тут такая водится, что нигде больше не встретишь. Селяне в него без надобности не ходят, один только Темный живет, где-то в глуши. Несмотря на все предостережения, я решил, что лучше места для охоты не найти.День вышел совсем неудачный. До самого вечера бродил и даже зайца не встретил. Хотел уже домой возвращаться, но, наконец, напал на след оленя. Шел минут двадцать, вышел на ягодную полянку и вижу оленя! Да еще какого! Большой, красивый, шерсть на солнце блестит, рога двумя руками не обхватить. Я только за ружьем потянулся, а олень увидел меня, испугался и убежал. Ну, я и понесся сломя голову за ним, полянку пробежал, овраг обогнул и вышел на опушку. Олень мой тоже тут, совсем близко стоит. Я ружье вскинул, прицелился... и жалко мне его стало, он смотрит на меня, как будто говорит: "Степа, не убивай меня! Я еще пожить хочу". Ладно, убрал я ружье, любуюсь такой красотой. Да и забылся совсем, стою как завороженный. Так бы и не очнулся, если бы не странные звуки у меня под ногами. Прислушался, шепчется кто-то:- Наш?- Конечно, наш!- А если очнется и убежит?- Не очнется, еще немного и он точно никуда от нас не денется.- Да, хорошо хозяин придумал, дурачка к нам заманил.- Хи-хи-хи-хи!И тут меня словно ледяной водой облили. Глядь, оленя нет, как будто и не было, солнце уже скрылось за лесом давно, а вокруг меня не опушка вовсе, а болото какое-то. Как я тут оказался? Ноги уже в трясине по колени увязли. Я рванулся изо всех сил, да не вышло ничего, как будто приклеился. Страх меня обуздал, руками машу, ноги дергаю, а вокруг смех противный раздается, грязь комками в меня летит, ужас какой. Слезы у меня навернулись, думал, что с ума там сойду и утону в болоте, как вдруг топот копыт из леса доносится. Нечисть сразу притихла, я тоже и вижу: Вайга моя выбегает из леса, к болоту подступает и головой мотает. Я ее за шею схватил, и вытащила она меня из трясины. Все, больше ни секунды тут оставаться не могу, прыгаю на Вайгу и она уносит меня прочь оттуда. Чувствую, за мной погоня, бежит кто-то, каждый шаг гулким звуком отдается и снова этот смех эхом над лесом стоит. А назад посмотреть боюсь, только губы еле-еле шевелятся: "Чур меня, чур меня". Не выдержал, заорал матерной бранью и прекратилась погоня. Долго еще скакал, лошадь совсем выдохлась, и я решил остановиться и подремать до утра. Прилег к сосне и мигом уснул.Просыпаюсь посреди ночи и понимаю: неладное что-то здесь творится, а что не знаю. Вайга пропала куда-то, деревья застыли совсем, ветер стих. Мертвая тишина. И вдруг мурашки по всему телу. Кто-то прямо за мной в нескольких шагах стоит и дышит тяжело. Я с последней надеждой тянусь за ружьем и вспоминаю, что я его на болоте бросил. Тогда я пытаюсь вытащить свой нож. Страх накатывает волнами, сердце бьется как бешеное, холодный пот проступил на лице, рука совсем не слушается. Внезапно оно начинает подходить ко мне. Шаг за шагом. Медленно и безмолвно. Меня от страха парализовало, слезы снова текут ручьем, сердце надрывается. Тяжелая, мохнатая рука ложится мне на плечо, неровное дыхание почти над самым ухом.Все, пропал ты, Степа, пропал!Свет вдалеке. Людской говор, крики. Нервы совсем сдали, картинка поплыла, и я потерял сознание. Проснулся только к обеду, у себя дома. Матушка что-то варила на кухне, отец ходил во дворе. Вышел на улицу, вдохнул свежего воздуха, думаю, не сон ли мне приснился. Спрашиваю отца, что вчера было.- Проснулся, охотничек! Лица на тебе нет, иди, умойся хоть. Ты как ушел Вайга весь покой потеряла, с привязи рвалась, ну, думаю, тяжко ей без хозяина, а что делать. К вечеру иду лошадей кормить, смотрю, а ее нет. Отвязалась и убежала. Тут уж и вправду не по себе стало. Ты уже вернуться должен был давно. Собрал мужиков и пошли тебя искать, на ночь глядя. Идем и видим: лошадь скачет. Пригляделись, а это Вайга в лес галопом несется. Мы за ней побежали, но из виду потеряли, пошли в лес. Долго вас двоих искали. А потом она сама к нам прибегает, да не дает уздечку накинуть, будто зовет нас куда-то. Мы снова за ней побежали, так и нашли тебя без сознания под деревом, грязнущего всего, на болото что ли ходил?- Да, занесла нечистая. Вайга-то где?- Вона, водичку у реки пьет.Не сон все-таки это был. Сходил я, Вайгу обнял и прошептал ей на ухо пару ласковых слов. С тех пор Вайга для меня не просто лошадь, а верная подруга, которая мне жизнь спасла.Вот и вся история. Мы еще долго катались по лесу, и Степан показывал мне места, где с ним происходили чудеса, но ни одно не могло сравниться с первой охотой. После той ночи он сильно изменился и понял, что духи существуют, хотя мы их не замечаем, но они всегда рядом.

Ключевые слова: авторская история тайга охота Леший Кикимора Деревня

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