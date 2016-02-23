Поход в морг

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:22

Fro Просмотров: 336 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 01:22 by

Невероятно длинный кошмар был развеян на удивление противным писком будильника. В свои двадцать с небольшим лет я умел то, что для большинства моих сверстников казалось абсолютно невозможным, а именно - соблюдать режим сна. Это, в общем-то, несложно, совсем не обязательно ложиться в десять-одиннадцать вечера, достаточно поспать восемь часов. Ну, плюс-минус час, в зависимости от организма. Поэтому, когда нет первых пар в универе, я позволяю себе не спать и до часа-двух, а если выходной, то вообще не ложиться до утра. В связи с этим я был хоть и не “как огурчик”, то, по крайней мере, относительно бодрым. Относительно большинства однокурсников уж точно. Но не сегодня.Сказать, что мне редко снятся сны - ничего не сказать. Сны, а уж кошмары - тем более. Это не к добру. И не только потому, что сегодня важный день в универе. Какое-то плохое предчувствие, но обо всем по порядку.Сегодня действительно важный день в универе. Нет никакого экзамена. Вообще, мероприятие, которого боятся чуть ли не все студенты, меня беспокоило лишь на первом курсе. Потом отлегло. Нет, я не умник, у меня нет связей, а лишних нескольких десятков, а то и сотен тысяч на подаяние преподу - тем более, равно как и навыков в списывании. Просто я хожу на все пары и лекции, что-то услышал там, что-то записал тут, плюс хорошее отношение лектора, и заветное “удовлетворительно”, а если повезет - даже “хорошо”, у меня в кармане. Нет, поступаю я так не потому, что я типичный раздолбай, а потому что искренне убежден, что от нашей системы образования толку немного, что уже далеко не раз подмечали некоторые из наших преподавателей.Сегодня же было кое-что действительно стоящее. У нас будет вскрытие. Кого-то вид бездыханного тела может ввести в состояние ступора, паники, а то и истерики. Нам же, студентам-медикам, оно служило более подробным вариантом учебника, причем учебника по многим дисциплинам.Как я решил стать врачом? - спросите вы. Не то чтобы это была мечта всей жизни, просто десять лет отучившись в школе, на одиннадцатый год мне, как и всем моим товарищам по несчастью или же просто одноклассникам, пришлось сделать выбор. И я сделал. Повторюсь, что это не было мечтой всей жизни, но это было самым оптимальным вариантом для меня. И вот, как и многие жители нашей родины, поступать я приехал в столицу. И вот как минимум раз в год мы посещаем патологоанатомический корпус или просто морг.Из этих размышлений меня вывел не менее противный второй писк будильника, что означало, что я уже пять минут тупо лежу, уставившись в одну точку.Без особого удовольствия я встал, сделал все то, что делают люди между пробуждением и выходом из дома, но меня все еще беспокоил мой сон. Я не помню, что там было, но это точно был кошмар. К сожалению, после не самого приятного момента в моей жизни, кошмары никогда не появлялись просто так. Поэтому я взял то, что предпочел бы не видеть никогда - две медные монетки*.И вот мы (несколько человек, меньше половины группы, ибо остальные решили воспользоваться освобождением от официальных занятий и тупо не пришли, но все же нас было чуть больше, чем лично я предполагал) стоим у порога потрепанного временем здания и ждем того, кто сегодня будет на наших глазах маленьким ножичком резать очередного бедолагу, относительно недавно покинувшего сей бренный мир. Но из мертвых здесь явно не только трупы, и от этого моя голова просто разрывается. Чую, что денек сегодня будет веселым.И вот к нам вышел Андрей Сергеевич, человек средних лет и настолько средней внешности для своего возраста, что мне и описывать-то нечего. Впустил нас, забрав наши телефоны, планшеты и прочие приборы, в которых был хоть намек на камеру. И вот мы всей толпой из десяти студентов и одного патологоанатома идем по довольно чистым коридорам с хорошим освещением. Обстановочка явно не соответствует фильму ужасов, но боль непреклонна.Нас завели в небольшую комнату, у стен которой стояли всякие ящички для инструментов и прочего, мусорки с буквами "А" и "Б"** и раковина. Пока в центре комнаты не было ничего - это место для стола с “пациентом”, за которым и пошел Андрей Сергеевич. Прежде чем он вышел, я отпросился в туалет, в который мне совсем не надо было, но зато надо было разведать обстановку.Обычно, чтобы найти цель, надо ориентироваться по головной боли - чем она сильнее, тем я ближе. Это не просто боль, вызванная изменением АД***, это было эдакое “шестое чувство”, и хотя она была достаточно сильной, чтобы возникло желание эту самую голову отрезать к чертям, она совершенно не туманила мой разум и позволяла вполне себе здраво мыслить. К сожалению, целями, которые я искал, были потенциальные гости с того света, а я еще раз напомню, что был в морге. Всюду были невидимые человеческому глазу (но видимые моему) красные нити. Много. Очень, чтоб их, много! Причин, почему я не сказал своим товарищам об опасности, две: первая - я бы хотел провести остаток жизни где-то в более просторном помещении, нежели палата психиатрической клиники, и вторая - я не думал, что мне доведется встретить столь сильного некроманта. Теперь же я понимал, что надо брать ребят и валить отсюда. Я мог бы переключить внимание пока не известного мне чернокнижника на себя, но, увы, ему нужен был не я. Понял я это сразу, как заметил, что чем дальше я от своей группы, тем боль слабее."Надо бежать к ним", - подумал было я, но путь мне преградила невероятно тощая голая туша. К счастью для меня, слепая, как и все ее сородичи. Они каким-то образом чувствуют живых. Опять таки, к счастью для меня, моего присутствия они не ощущали. Главное, не привлекать к себе много внимания, да и, честно говоря, и в этом случае можно было рвануть от них. Слепые по своей природе и с атрофированными мышцами тел, что они захватили, они едва смогли бы догнать старичка на костылях, не говоря о более-менее здоровом студенте. Но, увы, несмотря на это, их физической силе мог бы позавидовать любой тяжелоатлет, поэтому, если вдруг они вас поймали, соболезную. И, увы, в комнате, где были мои одногруппники, была одна дверь, поэтому мне надо было торопиться.Миновав моего нового незнакомого (чудом миновав, стоит отметить), я направился к товарищам. Обратно идти пришлось намного меньше, так как в коридоре сего замечательного увеселительного заведения я заметил пятерых одногруппников, “радостно” бегущих мне навстречу. Не нужно быть гением, чтобы понять, что остальных постигла незавидная судьба. Забавно, что наш местный, как их называют, задрот Витек, гордо звавший себя “экспертом выживания при зомби-апокалипсисе”, входил именно в число бедолаг.Итак, сзади трупак, спереди, судя по всему, вообще что-то, что цензурными словами не описать, следовательно, бежим назад. Уж с одним-то я точно справлюсь. Увы, он привел друзей. Мы вшестером спрятались в какой-то комнате, похожей на ту, в которой были изначально.Что мы имеем? Я и пять трясущихся студентов-медиков. Что ж, их нельзя винить, повезет вообще, если не тронутся умом после сегодняшнего, но все же - три парня и две девушки.Дима. “Вечно молодой, вечно пьяный” - это про него. Спокойный, но дерзкий, всегда носит при себе складной нож и зажигалку, являющуюся его талисманом. Работающим талисманом, судя по тому, что он еще жив.Коля. Золотая середина мозгов и мышц. Один из самых адекватных в группе, и тот факт, что он единственный, в чьих глазах я сейчас вижу не только животный страх, но и вполне адекватное желание выбраться из этого места, это подтверждает.Сема. “Наш девиз непобедим - мы не учим, но сдадим”. Типичный весельчак-раздолбай. Очень эмоционален и излишне оптимистичен (впрочем, сейчас от оптимизма не осталось и следа). Именно за его психическое состояние я беспокоюсь больше всего. Мы, как будущие медики, много всего насмотрелись, и сломать моих товарищей было не так просто, но Сема в этом плане всегда был исключением. Тварям проще всего захватить мертвые тела, так как в них нет душ, но могут захватить и психически нестабильного человека. А это значит, что с нами в одной комнате находится потенциальный сосуд. Пришлось отдать одну из монет ему. Она защитит его тело от одержимости, но, увы, не от срыва.Аня. Староста. Компанейская, но довольно строгая. Невысокая, с виду слегка неуклюжая, на деле довольно спортивная и, пожалуй, самая физически крепкая и выносливая из выжившей пятерки. Признаться, если бы мне не доводилось раньше иметь дело с мертвецами, я бы ее побаивался.Наташа. Умница, красавица, в другое время была бы комсомолкой. Без преувеличения, самая умная (ну или самая не ленивая) в нашей группе, при этом довольно приятной наружности. Но это вам не типичная жертва. Поверьте, она вполне может за себя постоять.Ну, вот такая команда. Я не чувствую их приближения, но они все еще где-то здесь. Мои монеты делают людей в радиусе около пяти метров невидимыми для них, а с учетом того, что монеты две, мы можем спокойно передвигаться по комнате, в которой оказались. Они не знают, что мы здесь, но, видимо, знает некромант. Нам нужен план.Из раздумий меня вывел Коля, задав мне вполне логичный вопрос: ”Что за?!”. Видимо, я был слишком спокоен (видели бы они меня, когда я впервые встретил этих тварей), и это “немного” беспокоило моих товарищей. Пришлось ввести их в курс дела. Тот факт, что люди не могут противостоять им в открытую, я сказал сразу, дабы ни у кого не возникло желания проявить себя, но умолчав при этом, что сам я имею гораздо больше общего с нашими преследователями, чем с людьми. Сказал и о том, чтобы избавиться от мертвяков, нужно разобраться с некромантом. Но мне могла понадобиться помощь. Оценив ситуацию, я понял, что Николай - единственный, на кого я сейчас могу положиться. И предложил пойти со мной. Кажется, на пару секунд его лицо слегка побелело, но, отойдя от шока, он все же согласился. Девушек и Диму я оставил приглядывать за Семой, состояние которого отнюдь не улучшалось.И вот мы идем по пустым, на первый взгляд, коридорам. На тот случай, если нам придется разделиться, я отдал Коле вторую монету и пояснил, как себя вести при встрече с ними. На его вопрос: "А как же ты?", я ответил, что у меня есть еще одна монета. Я солгал. Монеты были для них. Меня же твари не чувствовали и так. Почему? Что ж, кажется, пора рассказать свою историю.Несколько лет назад я, любитель пеших прогулок, загулялся допоздна и наткнулся на столь привычную для нашей страны компанию. На типичный вопрос: "Есть че?" я ответил: "Нет", так как у меня с собой реально ничего ценного не было. Увы, это меня не спасло. Один я против толпы гопников, расклад явно не в мою пользу. Я давно заметил, что мой болевой порог слегка завышен, и их удары были мне нипочем, пока один из них не пришелся по затылку. Далее - темнота, длившаяся пять минут. Клиническая смерть, за которой, если не завести сердце и легкие, наступает смерть биологическая. За темнотой последовал все тот же пейзаж столицы. Я не сразу понял, что что-то не так, а головную боль списал на недавно полученную травму. Да что там, я людей без глаз принял за чудиков в костюмах. Кстати, об этом. Глаза -зеркала души, если у живых это не так заметно, то на том свете - вполне. Тот свет выглядит, как наш мир, только видят его, по-разному, в зависимости от глаз. Если при жизни ты был хорошим человеком, то глаза у тебя обычные, и загробный мир ты видишь, как довольно радостное и цветущее место. Если ты был не таким хорошим, но и не таким плохим, как, например, я, то глаза твои белые и выглядят так, как у больного глаукомой. Но ты не слепой. Ты видишь тот свет довольно мрачным, как теплой ранней весной, когда снег уже растаял, но растительности ни на деревьях, ни на земле еще нет. Все вокруг серое и довольно гнетущее. Если же при жизни ты был той еще мразью, то твои глаза закрыты навечно сросшимися веками, и, естественно, ты ничего не видишь. Именно последние и проникают в мир живых по разным причинам. Кто-то хочет исправить свои ошибки, кто-то отомстить, а многие маньяки продолжить свое дело. Именно они сегодня с радостью пришли на зов некроманта. Монеты же даются тем, кто желает скрыть свои глаза. Они из мира мертвых, но я прихватил свои в мир живых. Как же я вернулся? Я не знаю. Я просто убегал по серой столице от безглазых (в мире мертвых нельзя навредить другим, но я этого не знал, а они решили повеселиться), и в какой-то момент я оказался в больничной палате с перевязанной головой. Сколько я был мертв - не знаю, да и знать не хочу. Но я не человек, просто дух, чудом вернувшийся в свое тело. Чувствующий потусторонних гостей и видящий красные нити. Эти нити - связь между некромантом и тварями.По этим самым нитям мы и шли. И я и не заметил, как мы подошли к кабинету, на двери которого висела табличка: ”Заведующий патологоанатомического корпуса Бессмертных А. В.”. Бессмертных, блин. Как-то иронично, что ли. Тот факт, что мы не встретили ни одного мертвеца, меня немного беспокоил, но я предполагал, что кто-то отошел от Семы слишком далеко, или же сам Сема в порыве истерики выбросил монету и их заметили. Что ж, будем надеяться, что они еще живы.Как ни прискорбно, но вполне ожидаемо, что дверь была заперта. К счастью, тот, кто ее ставил, не был суеверным и решил вместо стальной двери поставить деревянную (ну согласитесь, кто будет буянить в морге?). Так что, пусть и не без труда, мы с Коляном, вынеся эту дверь, ворвались в кабинет, где, кроме нас, были еще трое: какой-то мужик лет пятидесяти и двое мертвяков, служивших, по-видимому, его охраной. Рванув на звук, слетевшей с петель двери, они попытались нас поймать, но мы успели разбежаться по сторонам. Так как сами они нас не чуяли, у нас было немного времени. Дима не единственный, кто всегда носит с собой нож. Не считая возможности двигаться, не смотря на атрофию мышц и невероятную силу, мертвяки не отличались от людей, в плане строения организма. И хоть их нельзя было убить, пока некромант поддерживает их существование, разрезав спинной мозг в области шеи, их можно было сделать абсолютно беспомощными, что я и сделал с одним.К Колиному удивлению, удар в челюсть, нанесенный им, не был особо эффективен, но это отвлекло второго мертвяка, и я сделал то, что и с первым. И вот нас трое: я, Коля и некромант Бессмертных. Впрочем, ненадолго. Не совсем молодой человек, явно нервничая, но при этом осознавая, что ему недолго осталось, улыбнулся (причем не самой приятной улыбкой) и попытался было что-то сказать, но мой нож, который оказался в его горле, не дал ему этого сделать. Красные нити исчезают, и я уверен, что в коридорах морга сейчас разбросанно очень много мертвых тел. Теперь действительно мертвых.Вернувшись к своим, мы увидели не самую радостную картину: Сема, на губах и руках которого была кровь, причем явно не его, лежал в отключке. Как позже выяснилось, он все-таки выбросил монету, и один из безглазых захватил его тело. Рядом лежал Дима, точнее то, что от него осталось. Видимо, он попытался остановить обезумевшего товарища, но забыл, что я им всем говорил. Человеку эту тварь не победить. Но Ане удалось вырубить его, ударив стулом по затылку (ух, аж те гопники вспомнились).И вот две девушки сидят в сторонке, от шока не могут даже зарыдать. При других обстоятельствах я бы сбежал, но сейчас были свидетели, а мое бегство вызвало бы подозрения, поэтому мы ждали, пока сначала придет охрана, а затем и полиция.Сначала нас хотели обвинить в вандализме и убийствах, но, учитывая наше психическое состояние (я, видимо, неплохой актер), сначала хотели смягчить наказание, а потом и вовсе признали пострадавшими.В итоге у нас больше десяти убийств. Пять моих одногруппников и несколько сотрудников морга, включая Андрея Сергеевича. Один - абсолютно невменяемый Сема, две девушки, проходящих лечение. Коля, проходящий реабилитацию (кстати, я благодарен ему за то, что он никому не сказал о том, кто же убил заведующего корпусом). И я, человек, говорящий всем врачам, что я искренне убежден, что все произошедшее было простым кошмаром. На доводы врачей о моих одногруппниках я говорил, что не верю им.И вот, пройдя короткий курс реабилитации, я вновь на свободе. Но это не конец. Я знаю, о чем хотел сказать некромант. Помимо него и безглазых в морге я чувствовал что-то еще. Одна из тварей, что никогда не были ни людьми, ни живыми, куда опасней армии мертвяков. Пришедшая в мир живых с неясной мне целью. Но я точно знал, что я ей неинтересен, а значит - у меня есть немного времени отдохнуть. Монеты потерять невозможно, они сами возвращаются к хозяину, избавляя меня от необходимости возвращаться в корпус. Никогда больше не пойду в морг.Примечания автора:* - у многих народов есть обычай давать покойнику деньги. Кто-то это делает, чтобы душа могла заплатить за проезд в загробный мир. На глаза же монеты кладутся, чтобы покойник их не открыл, так как того, на кого посмотрит покойник, ждут несчастья, а то и смерть.** - классификация медицинских отходов. "А" - не контактирующие с пациентом. Например, упаковки от шприцов. "Б" - контактирующие с неинфицированным или не тяжело инфицированным больным. Например, шприцы или перчатки. Есть и другие классификации, но опасно приводить простых студентов в места, где могут быть такие отходы. Это, например, шприцы, использованные при лечении тяжело инфицированных больных. Например, туберкулезом или ВИЧ.*** - АД - артериальное давление.

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