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Истории из жизни

История одной поездки

Случилось это несколько лет тому назад.
Моё внутреннее душевное состояние тогда было очень непростым, тяжёлым. В душе смятение, а вера в высшую справедливость истончилась настолько, что стала трудно осязаема.

И вот именно в тот период, в начале ноября, на работе нам предложили очередную коллективную поездку на выходные. На этот раз это была однодневная экскурсия в Задонские монастыри.
Погрузившись в автобус, в ближайшую субботу, ещё до рассвета, мы тронулись в путь.
Ехали без спешки, автобус был повышенной комфортности, а уютность моей душе составляли сидевшая рядом со мной мама (мы работали в одной организации), мелькавший за окном сплиновый пейзаж "серо-мокрых" реалий средней полосы России, дорожная кружка с чаем в термосе и лейтмотив всему происходящему - бессменные на тот момент "Gregorian" в наушниках.

Итак, в коллективном общении, посещая по пути небольшие городки и их достопримечательности, мы уже во второй половине дня добрались до Липецкой области, первым делом посетив Задонский Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь.
К тому времени служба ещё не началась, кое-где шли восстановительные работы, поэтому мы ограничились прогулкой по территории. А далее наш путь лежал в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь, к мощам святителя Тихона Задонского.. Но перед этим, в обязательном порядке, было решено посетить источник Тихона Задонского, находящийся не так далеко от женского монастыря.

Кто был там, тот знает, что этот объект разделён две части: собственно сам источник, где набирают воду, и одноэтажная большая купальня.. В купальню, как и положено, запускаются люди небольшими группками (девочки-мальчики раздельно), температура воды в купели 3-4 градуса.

Сама купель представляет собой небольшой каменный бассейн с двумя хромированными лесенками - вход в купель и выход из неё на противоположной стороне, где на стене купальни висела большая икона (Богородицы, если мне не изменяет память). Размер купели не особенно велик: заходишь по одному, окунаешься, и на выход.. Справа от купели располагался ряд перегородочек со скамьями, где посетители разоблачались.

Вот тут-то и случилась (перефразируя великого классика) первая странность этого осеннего вечера..
Залетев со стайкой дам в купальню, совершив во благости всё то, что там положено, мы с мамой отошли одеваться. За нами окунались ещё несколько женщин.
Это произошло с сестрой нашей сотрудницы. Очевидно, сотрудница (назовём её Наташа) знала, что с её сестрой что-то не так, возможно, это и послужило причиной их совместной поездки.
В какой-то момент мы вдруг услышали то ли вой, то ли стон, и все разом обернулись на купель.
Скажу честно, это было страшно. Никогда более, ни до, ни после, видеть подобное мне в жизни не приходилось.

Сестра Наташи, облачённая в длинную белую футболку, войдя по ступенькам примерно по пояс в воду, вдруг начала неистово метаться, бить руками по воде, бормотать, стенать, рычать, причудливым образом многократно меняя тональность, и рваться вверх, обратно по лесенке, на которой стояла, вон из купели.
Словно вода вдруг стала причинять ей нестерпимую боль.
Наташа же, взявшись руками за поручни и таким образом перекрыв сестре этот выход, начала криком читать какие-то молитвы. Очевидно, что делала она это, желая, чтобы сестра непременно пересекла купель и вышла к образу иконы.
Это было ужасно, человеческая агония. Было жаль их обеих, но только как им помочь?
Мы просто застыли все, точно каменные.

Но вот сестра Наташи, обезумев от звука голоса сестры окончательно, одним прыжком рванулась на "входную" лесенку, почти сбив при этом родственницу с ног. Затем обе они поспешили укрыться подальше от наших глаз в дальней секции раздевалки.
Мы же постарались быстрее одеться и выйти из помещения, чтобы элементарно дать им возможность успокоиться без нашего присутствия.

Чуть позже, дождавшись остальных коллег из купальни и сувенирных лавок, мы продолжили своё путешествие. Те, немногие из нас, кто стал свидетелем этого события, ни словом, ни делом старались не смутить Наташу и её сестру, которые скорбно притихли на задних сиденьях автобуса.
Поездка шла своим чередом, велись обычные разговоры.

Почти в сумерках мы, наконец, достигли конечной цели своего визита - храма Владимирской иконы Божией Матери (Владимирский собор). Войдя в храм на вечернюю службу, большинство моих коллег встали в очередь к мощам святого старца у правой стены собора, а я осталась стоять почти при входе, бичуя самосознание, как ни крути, обидой на Бога, терзаемая недоверием.

Почти сразу я заметила напротив себя двух священнослужителей (сановников, судя по их внешнему виду). Один из них преклонных лет, другому на вид было чуть больше тридцати. Они мирно и приятственно о чём-то тихонько говорили.
Влекомая внутренним порывом измученной души, я взяла на себя смелость к ним подойти и осторожно прервать их беседу, чтобы задать тот глубоко личный вопрос, который меня тогда так тревожил.

Выслушав меня внимательно и крайне доброжелательно, они дали мне свой ответ, который, по совести сказать, только усилил моё беспокойство.
Поблагодарив их, я отступила от них на шаг, чтобы обдумать ими сказанное, а они вернулись к своему разговору.

И вот в этот же момент, словно из-под земли, передо мной возник монах - человек средних лет, одетый в простую чёрную рясу, на голове чёрный же клобук. То, что случилось со мной потом, по личному моему ощущению в тот момент, больше похоже на сон.

Монах легко чуть кланяется мне (и я ж скорей ему в ответ) и, мягко улыбаясь, произносит: "Иди со мной".
И вот тут-то произошло что-то непонятное. Я словно полетела за ним по храму по часовой стрелке.
Монах останавливался у разных икон, часто абсолютно неприметных, иногда маленьких с почти неразличимыми на них образами от времени. Но в них была особенность - они мироточили.
Он тихо шелестел мне на ухо, что нужно говорить и что делать, и я послушно вторила за ним святые имена, крестилась, касалась икон.
А мне раз за разом становилось всё легче, всё светлее и почему-то очень хотелось плакать.
Икона сменяла другую икону, а время, казалось, стало бесконечным.

Но вот, мгновение спустя, я снова стою на том же месте, где и была - напротив алтаря, у входа.
Я, словно новая, лишь смогла пролепетать: "Как мне Вас благодарить?"
Он улыбнулся, как мальчишка, и сказал: "За то не благодари, а если когда молиться станешь, то вспомни раба божьего Анатолия..."
Я лишь раз моргнула, а он исчез с открытого пространства храма также неожиданно, как и появился..

Домой возвращалась с поющей душой, внутри меня словно омыли.

Вернувшись в свой город и доехав до дома уже почти за полночь, мы легли спать вместе с мамой в её комнате, поскольку с устатку было лень разбирать диван.
Тело моё слегка гудело от напряжения дня, и я быстро уснула. Как долго я спала, не знаю, но в какой-то момент, проснувшись (я это точно знаю) и открыв глаза, увидела очень близко перед собой, фактически перед носом, что-то белое.

Хватило пары секунд, чтобы понять, что это был потолок. Я парила прямо под потолком комнаты в горизонтальном положении. Мне было очень легко и спокойно, а ещё я испытывала огромное любопытство к тому, что со мной происходит в тот момент. Я спокойно анализировала своё состояние, как при нормальном потоке сознания во время бодрствования. Мне захотелось изменить своё положение и отлепиться, наконец, от потолка. Как только оформилась эта мысль, через мгновение, я уже смотрела сверху на комнату.
Свет в комнате был слегка сероватым, но всё было прекрасно видно - прямо подо мной на кровати лежу я сама, а рядом, повернувшись ко мне, - мама.
Она не спала и смотрела на меня (лежащую на кровати) с большой тревогой.

Именно в этот момент я словно абсолютно точно что-то для себя поняла. Чувства и мысли молнией пронеслись во мне - это страх за маму, что я не хочу оставлять её одну, вежливая благодарность к кому-то или чему-то, примерно как: "Большое спасибо, но нет" (потому что я ощущала, что я не одна, мне дан какой-то шанс и за мной наблюдают), и тут же моё обращение: "Пожалуйста, верните меня обратно".
Мне хватило только одной этой мысли о возвращении - и следом ощущение мягкого толчка.
Последнее, что помню, - чувство падения в тело. Всё, далее - лишь утреннее пробуждение.

И, может быть, всё бы ничего, если бы не слова мамы за завтраком. Она обратилась ко мне с некоторым беспокойством, спросив о том, как я сегодня спала? Я ответила, что хорошо, и спросила, почему такой вопрос? Она ответила, что проснулась среди ночи, лицом ко мне, и, полежав какое-то время без сна, она почувствовала, что со мной что-то не так. Она не видит и не слышит моего дыхания, тишина.
Понаблюдав ещё минуту и убедившись в своих опасениях, она уже готова была крикнуть в ужасе: "Караул!" - но тут я вздрогнула всем телом и шумно вдохнула. И мир к маме вернулся.
Только тогда я рассказала ей то, что помнила.
Сопоставив мной увиденное с рассказом мамы, я поняла, что стала участником какого-то необычного явления.

И только позже, когда стала серьёзно интересоваться эзотерикой, нашла описание этого состояния в книгах.
Такие вот получились поездка и немного длинная история.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:47
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:47 by WestaПросмотров: 975Комментарии: 30
+17

Ключевые слова: Икона монастырь ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Вареньевна
Сегодня, 13:59
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Комментариев: 46
Немножко сумбурно, как мне показалось. Но первый плюсик ловити. И про сестер что-то не до конца поняла...
Зарегистрирован: 4.02.2017
#2 написал: Voroziche
Сегодня, 14:05
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Интересный опыт...
Истории однозначный плюсище!!!
Зарегистрирован: 21.02.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:10
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Комментариев: 322
Не хочется думать, что одна из сестер одержима, может просто боязнь воды, больше за ней странностей не водилось до или после? а вот то, что произошло с Вами - не связываете ли Вы это с тем обходом икон по кругу. Вы же чего-то просили у святых? Вам Это дали посредством ночного состояния? Плюс, читать Ваши истории одно удовольствие)
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: Voroziche
Сегодня, 14:19
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[quote]И про сестер что-то не до конца поняла...[/quote][/quote]

Если бы автор поняла, что это было, она бы об этом написала, мне кажется)
А так, только описала то, чему была свидетелем... Поведение Наташи явно не укладывается в рамки адекватного..Может, кто из читателей может объяснить, почему у Наташи была такая реакция)
Зарегистрирован: 21.02.2017
#5 написал: Asheera
Сегодня, 14:33
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Мне, Слава Богу, видеть одержимых не доводилось, а вот сослуживцу-мусульманину довелось, там необразованная женщина из глухой деревни стала на чистой латыни поносить Бога и все святыни, и мусульманские, и христианские, и крепких мужиков раскидала, и на четвереньках помчалась так, что ее догнать не могли. Сослуживец с тех пор стал на мир иначе смотреть, больше уважать религии и праведный образ жизни, один из самых достойных мужчин, что я видела blush .

Светлана, может, Ваша душа после поездки стала такой прозрачной и легкой, что непроизвольный ВТО произошел? Плюс измотанность, душевные терзания, недоедали еще наверняка. Я думаю, Вы в тот момент Хранителя своего ощутили, Он Вас в тело и вернул. А дыхание в таких случаях иногда сильно замедляется, до трех вздохов в минуту, это не несет большой опасности, если здоровое сердце. "Астролетчики" специально себя в такое состояние вводят, а у Вас вот непроизвольно вышло. Я думаю, еще выходы будут.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#6 написал: xaruda
Сегодня, 14:42
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Анатолий-призрак, как я поняла. А выход из тела у меня тоже был. Только не такой приятный. Хоть бы раз испытать такое чувство легкости и спокойствия и переживание спокойного выхода из тела.
+++++
Зарегистрирован: 24.01.2017
#7 написал: Westa
Сегодня, 14:51
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Цитата: Вареньевна
И про сестер что-то не до конца поняла...

Мне не хотелось в истории писать открытым текстом, что каждый из нас тогда понял об этой ситуации.. Я до сих пор чувствую к той женщине огромное сочувствие..
Наверняка, здесь многие видели такие записи о церковных практиках экзорцизма..
Тут просто сестра попыталась это сделать самостоятельно.. Наверное, надеялась, что этого будет достаточно и она сама справится..

Цитата: Tigger power
Не хочется думать, что одна из сестер одержима, может просто боязнь воды, больше за ней странностей не водилось до или после?

Я ничего больше об этой женщине не знаю.. Наташа относилась к обслуживающему персоналу компании, мы не были близко знакомы, да и не хотелось её тревожить..
Боязнь воды - это была первая у нас мысль, но потом всё стало слишком явственно..
Однозначно, что Наташа "гнала" сестру выйти к иконе, крича (не говоря, а именно криком) при этом молитвы.. Да и про аквафобию сестры она обязана была знать, им обеим было далеко за сорок..
И БлагоДарю, за тёплые слова)

Цитата: Voroziche
Интересный опыт...
Истории однозначный плюсище!!!

БлагоДарю за отзыв)
Зарегистрирован: 12.02.2017
#8 написал: акжана
Сегодня, 14:53
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Посещение святых мест даёт благодать, очищает от негатива, дает особую энергию. Поведение Наташиной сестры в купели больше похоже на одержимость, чем на боязнь воды. Жаль, но что поделать, именно в таких местах она проявляется.
Отлично изложенная история. Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#9 написал: Минди
Сегодня, 14:57
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Меня в рассказе ужаснул эпизод с явно одержимой женщиной в купели. Нехотелось бы увидеть такое...Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#10 написал: Snejnay
Сегодня, 15:03
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К монастрырям у меня особое отношение .. Мое отношение ярко выраженно в книге "Исповедь Бывшей послушницы". Если кто почитает надеюсь не пожалеет. Со святыми местами еще сложнее складываются отношения - ибо на такие места нужно ездить аккуратно и просить тоже. Ибо все может обернуться не так как люди просят.. А вот рабу Алексею закажите молитву о здравии. Ваша история натолкнула меня написать историю об таких паломничествах и к чему это привело в конечном результате...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#11 написал: Westa
Сегодня, 15:14
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Публикаций: 9
Комментариев: 90
Цитата: Tigger power
а вот то, что произошло с Вами - не связываете ли Вы это с тем обходом икон по кругу. Вы же чего-то просили у святых? Вам Это дали посредством ночного состояния?

Нет, я ничего у святых не просила, совсем.. мне нЕчего было.. Просто душа была словно каменная.. Была обида..
А когда он меня за собой повёл я оказалась словно в состоянии транса, сказал бы он мне (грубо если) прыгни с крыши, то я бы прыгнула, хотя за минуту до этого была нормальным адекватным человеком, без фантазий и иллюзий..
Как будто в полусне всё стало происходить.. И с каждым шагом мне становилось всё легче..

Как сказала мне подруга - это "внутрення мистика", поймёт лишь тот, кто с этим знаком))

То, что случилось ночью.. Пресловутый "выход в астрал", (хотя я тогда даже слова такого не знала), поскольку фактически были выполнены к нему все условия: физическая усталость, сотоянние сильного эмоционального напряжения (тут целых две причины к этому - вялотекущая депрессия + некоторая духовная экзальтация после того, что произошло со мной в храме)..

О более глубокой взаимосвязи этих двух событий мне лично сказать сложно..
Это могло быть как следствием, поскольку я имела именно Знание в тот момент, что вот сейчас я спокойно и легко могу "уйти", именно поэтому я испугалась за маму, она бы этого не пережила..
Но так же это могло не иметь какой-то особенной связи..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#12 написал: Westa
Сегодня, 15:46
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Публикаций: 9
Комментариев: 90
Цитата: Asheera

Светлана, может, Ваша душа после поездки стала такой прозрачной и легкой, что непроизвольный ВТО произошел? Плюс измотанность, душевные терзания, недоедали еще наверняка. Я думаю, Вы в тот момент Хранителя своего ощутили, Он Вас в тело и вернул. А дыхание в таких случаях иногда сильно замедляется, до трех вздохов в минуту, это не несет большой опасности, если здоровое сердце. "Астролетчики" специально себя в такое состояние вводят, а у Вас вот непроизвольно вышло. Я думаю, еще выходы будут.

Да, возможно, что именно так и было, Оля..
По поводу выходов - я интуитивно подозреваю, что они очень редко, но случаются и сейчас..
Просто я отрицательно отношусь к намеренному вмешательству в эту сферу, когда человек самостоятельно и осознанно предпринимает попытки к "выходу", но память, по крайней мере, ещё о трёх случаях (два неприятных и ещё один очень позитивный) такого "особого" состояния во сне, возникшего спонтанно, имею..

Цитата: xaruda
Анатолий-призрак, как я поняла. А выход из тела у меня тоже был. Только не такой приятный.

Интересная версия) Расскажите об опыте с "выходом", если возможно?

акжана, Минди
БлагоДарю за отзывы)

Цитата: Snejnay
Ваша история натолкнула меня написать историю об таких паломничествах и к чему это привело в конечном результате...

Книгу возьму на заметку, спасибо) И у меня так происходит - какие-то истории здесь напоминают о собственных случаях, и я пишу))
Зарегистрирован: 12.02.2017
#13 написал: xaruda
Сегодня, 16:00
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Комментариев: 45
Рассказываю. Я проснулась за несколько секунд до того, как открыла глаза. Как бы сознание проснулось, а тело-нет. Все произошло очень быстро. Проснулась, лежу с закрытыми глазами и в тоже время вижу себя со стороны. Стою рядом с диваном и наблюдаю. От моего тела отделилась точная копия меня состоящая из серого тумана. Копия была соединена с телом шнуром, который выходил из пупка. Копия пару раз рванулась вверх, как воздушный шарик на веревочке, но шнур растягивался не больше бельевой резинки. Причем мое сознание было одновременно и в копии и смотрело на все это со стороны, но не в теле. Потом я резко упала в тело. И пуп после противно болел пару дней, как будто меня за него тянули. Фантомные боли ничуть не слабее реальных confused
Зарегистрирован: 24.01.2017
#14 написал: xaruda
Сегодня, 16:16
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Комментариев: 45
[/quote]но память, по крайней мере, ещё о трёх случаях (два неприятных и ещё один очень позитивный) такого "особого" состояния во сне, возникшего спонтанно, имею.. [quote]


Расскажите пожалуйста! Мне очень интересно. И не только мне.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#15 написал: Asheera
Сегодня, 16:17
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Комментариев: 127
Цитата: xaruda
Причем мое сознание было одновременно и в копии и смотрело на все это со стороны, но не в теле.

Вы вышли одновременно центром восприятия и фантомным телом, это очень круто на самом деле, так делить сознание, таким способом можно уходить от погони в "астральном плане". Перемещаешь свое сознание из одной точки восприятия в другую, в старом местоположении остается "сброшенная" оболочка, и Вас уже не засечь. Маги говорят, так можно порчу сбросить.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#16 написал: xaruda
Сегодня, 16:26
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Публикаций: 5
Комментариев: 45
Цитата: Asheera
Цитата: xaruda
Причем мое сознание было одновременно и в копии и смотрело на все это со стороны, но не в теле.

Вы вышли одновременно центром восприятия и фантомным телом, это очень круто на самом деле, так делить сознание, таким способом можно уходить от погони в "астральном плане". Перемещаешь свое сознание из одной точки восприятия в другую, в старом местоположении остается "сброшенная" оболочка, и Вас уже не засечь. Маги говорят, так можно порчу сбросить.


Ого! Спасибо за столь интересную и высокую оценку. А я сейчас сидела и думала, что мой случай неинтересный и очень классический. Очень хочется научится "летать" самой, но боюсь. Знаю, что чревато и без знаний туда ходить не стоит.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#17 написал: Asheera
Сегодня, 16:33
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Комментариев: 127
Цитата: xaruda
Знаю, что чревато и без знаний туда ходить не стоит.


Вообще да, я туда один раз вылезла и получила от Хранителя, мне ясно дали понять: не лезь. Но мой случай запущенный, не буду вдаваться в подробности.
А мой знакомый человек, который умел так двоить сознание, всюду проникать, и ломать проекции, в итоге получил "воронку смерти": каждый выход из тела сопровождался появлением дико ревущей воронки рядом с ним, раскола пространства. Хранитель, стоящий рядом с ним, пояснил: попадешь туда- и всё, смерть. Так что Светлана правильно говорит: без приглашения лучше не входить.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#18 написал: marlin
Сегодня, 16:47
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Комментариев: 574
Отличный рассказ, читал с удовольствием, и осталось приятное впечатление. В тот момент видно были проблемы у Вас жизненные, где и вера во все пошатывалась. Но предположу, что была дана благодать свыше.( не знаю как ещё происходящее назвать) Редко кому такое показывают и так помогают "открыто" и старцы и ночью, что было. Значит Вы по-настоящему достойный всего этого человек.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#19 написал: xaruda
Сегодня, 16:52
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Комментариев: 45
[/u]Asheera[u]
Видимо туда лучше совсем не ходить. Уметь-то наверное многие умеют, кто больше, кто меньше. А вот знаниями и техникой безопасности владеют не все. Только продвинутые души или избранные. Я так думаю. И сколько их таких упавших в эту бездну?
Ваш опыт крайне интересен! Нет ли у вас в планах описать его поподробнее?
И что вы думаете насчет Михаила Радуги ? Он у меня вызывает какое-то отторжение непонятное, а не так давно услышала интересное мнение о нем и подобных ему "тренерах". Они стоят на службе у сущности и своими тренингами заманивают наивных людей говоря, что опасности нет.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#20 написал: Asheera
Сегодня, 17:06
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Комментариев: 127
Цитата: xaruda
[/u]Asheera[u]
Видимо туда лучше совсем не ходить. Уметь-то наверное многие умеют, кто больше, кто меньше. А вот знаниями и техникой безопасности владеют не все. Только продвинутые души или избранные. Я так думаю. И сколько их таких упавших в эту бездну?
Ваш опыт крайне интересен! Нет ли у вас в планах описать его поподробнее?
И что вы думаете насчет Михаила Радуги ? Он у меня вызывает какое-то отторжение непонятное, а не так давно услышала интересное мнение о нем и подобных ему "тренерах". Они стоят на службе у сущности и своими тренингами заманивают наивных людей говоря, что опасности нет.


У Вас очень верное предчувствие по поводу Михаила Радуги, все, кого я знаю, о нем отзываются плохо. Я сама сдуру вышла по его методике, и друг, который меня этому надоумил- тоже, он, выйдя и раскачав фантомное зрение, столкнулся со страшилищем прямо рядом с кроватью, потом без сил валялся месяц.
Воронка смерти- очень редкое явление, новичок с ней не столкнется, не бойтесь.
Остальное отпишу в личку, нужно отыскать переписку с тем человеком, у кого "воронка смерти" была.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#21 написал: Westa
Сегодня, 17:45
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Цитата: xaruda
Копия была соединена с телом шнуром, который выходил из пупка. Копия пару раз рванулась вверх, как воздушный шарик на веревочке, но шнур растягивался не больше бельевой резинки. Причем мое сознание было одновременно и в копии и смотрело на все это со стороны, но не в теле. Потом я резко упала в тело. И пуп после противно болел пару дней, как будто меня за него тянули. Фантомные боли ничуть не слабее реальных confused

Очень интересно, xaruda! Спасибо, что поделились..
А шнур этот имеет и другие названия, известен он с незапамятных времён.. Чаще всего его называют Серебряной Нитью, иногда Серебряной Струной..
Читала случаи, как у Вас, когда она проходит в виде пуповины, а ещё есть тип соединения по некоторым свидетельствам, более редким - через темя..

Один из "опытов" у меня тоже был связан с болью, но иначе.. Может быть, отдельно напишу о нём подробнее позже.
В двух словах, если, то причиной выхода (как я себе это объясняю) было какое-то астральное существо, потому что я видела фигуру над собой слева, но точно не себя.. И по моему ощущению именно оно и послужило причичиной этой боли..
Боль просто адская прошла буквально по каждой клетке тела, и ещё мелькнула дословная мысль в мозгу, что "вот так жизнь из тела и вынимают".. меня словно немного подняло, меня "вытягивало".. но всё обошлось.. Концентрация воли.. хотя и с большим трудом, совсем не так, как в описанном мною случае выше, меня отпустило..

Ещё один неприятный случай был, там тоже было воздействие.. но рассказывать публично мне об этом здесь не хочется, потому что кому-то это может показаться забавным, а мне тогда было определённо не до смеха..

А позитивным был случай, когда я встретилась "там" со своим другом в конкретном месте, с полным отсутствием ощущения тела.. Можно долго описывать это состояние и всё равно объяснить это будет очень трудно.. Это было "сверх"восприятие себя.. Чётко проявленный спиритуальный аспект - точно так же я чувствовала и присутствие своего друга, отдельной энергией..
Вот когда мы смотрим на вечный огонь - над ним есть движение воздуха, вот это будет самым близким сравнением.. Вот такой вот "воздух" ты сам и тот, кто рядом.. Я видела Землю с огромной высоты..
Скажу ещё только, что утром в переписке друг начал с того, что стал рассказывать мне тот же самый "сон"..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#22 написал: Asheera
Сегодня, 17:56
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Цитата: Westa
Боль просто адская прошла буквально по каждой клетке тела, и ещё мелькнула дословная мысль в мозгу, что "вот так жизнь из тела и вынимают".. меня словно немного подняло, меня "вытягивало".. но всё обошлось..

Похоже на нападение сильного неорганика, или АС с нижних планов, это УЖАС!!!!
На меня такое нападение было один раз в осознанном сне, существо было наполовину человеком невиданной красоты, с серебряными волосами, серебряными глазами без зрачков, чешуей вместо кожи, напоновину осьминогом. Демон накинулся на меня, и я не могла проснуться. Разбудил кот, он прыгнул мне на грудь, царапая и шипя. Вечером коту стало плохо, и он скончался. Мне до сих пор тошно, за то, что он погиб из-за меня.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#23 написал: Asheera
Сегодня, 18:11
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Публикаций: 2
Комментариев: 127
Цитата: Westa
А позитивным был случай, когда я встретилась "там" со своим другом в конкретном месте, с полным отсутствием ощущения тела.. Можно долго описывать это состояние и всё равно объяснить это будет очень трудно.. Это было "сверх"восприятие себя.. Чётко проявленный спиритуальный аспект - точно так же я чувствовала и присутствие своего друга, отдельной энергией..

Это прекрасно...удивительно...нет слов innocent
Зарегистрирован: 29.10.2016
#24 написал: Westa
Сегодня, 18:15
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Цитата: marlin
Отличный рассказ, читал с удовольствием, и осталось приятное впечатление. В тот момент видно были проблемы у Вас жизненные, где и вера во все пошатывалась. Но предположу, что была дана благодать свыше.( не знаю как ещё происходящее назвать) Редко кому такое показывают и так помогают "открыто" и старцы и ночью, что было. Значит Вы по-настоящему достойный всего этого человек.

По поводу "доблести" - это, конечно, спорный вопрос)) Но, видимо, в тот раз посчитали возможным мне таким образом помочь.. хотя был ещё случай моего "пересечения" со старцем, но не такой масштабный, конечно..
И благодарю Вас, marlin, за тёплый отзыв..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#25 написал: xaruda
Сегодня, 18:17
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Комментариев: 45
Цитата: Asheera



Остальное отпишу в личку, нужно отыскать переписку с тем человеком, у кого "воронка смерти" была.

Ой, спасибо большое! Вы не представляете какой это подарок для меня. Инфа из первых рук - это что-то!

А кот ваш - маленький герой и защитник. Как-же я люблю этот народец. Не нужно переживать. Там мы будем вместе с любимыми животными, а они с любимыми друзьями. Это ли не счастье?
Зарегистрирован: 24.01.2017
#26 написал: Tigger power
Сегодня, 18:30
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Комментариев: 322


Цитата: Asheera
Похоже на нападение сильного неорганика, или АС с нижних планов, это УЖАС!!!!
На меня такое нападение было один раз в осознанном сне

Всегда считала, что осознанный сон-это просто сон (фантазия мозга) идущий по твоему сценарию, т.к. ты понимаешь, что спишь. Так по вашему там есть посторонние сущности??? Надо почитать пойти 418
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#27 написал: Asheera
Сегодня, 18:34
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 127
Цитата: xaruda
Там мы будем вместе с любимыми животными, а они с любимыми друзьями. Это ли не счастье?

Я в это верю и надеюсь, главное- научиться жить достойно с любовью к Богу и окружающим, научиться Творить... А то загремишь в загробный цугундер и не надейся на встречу с родными...

Цитата: Tigger power
Всегда считала, что осознанный сон-это просто сон (фантазия мозга) идущий по твоему сценарию, т.к. ты понимаешь, что спишь. Так по вашему там есть посторонние сущности???

Я тоже так считала, пока не нарвалась.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#28 написал: Westa
Сегодня, 18:37
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Публикаций: 9
Комментариев: 90
Цитата: Asheera
Похоже на нападение сильного неорганика, или АС с нижних планов, это УЖАС!!!!
На меня такое нападение было один раз в осознанном сне, существо было наполовину человеком невиданной красоты, с серебряными волосами, серебряными глазами без зрачков, чешуей вместо кожи, напоновину осьминогом. Демон накинулся на меня, и я не могла проснуться. Разбудил кот, он прыгнул мне на грудь, царапая и шипя. Вечером коту стало плохо, и он скончался. Мне до сих пор тошно, за то, что он погиб из-за меня.

Какая жуткая история.. А Коты они ТАКИЕ, да.. disappointed_relieved
Маленький, но какой смелый.. настоящий Герой.. и очень жаль, что так вышло((
Но Вашей вины тут нет, Оля.. У каждого - своя миссия, даже у котов..

Сущность я не видела так конкретно, как Вы.. Это был силуэт.. Объёмный.. словно фигура в просторной одежде, и какой-то головной убор или это такая голова была у фигуры, не знаю..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#29 написал: Asheera
Сегодня, 18:50
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Комментариев: 127
Светлана, спасибо!
Вообще непонятно с чем связано было нападение,
Ни по каким астралам я не лазила, один раз мой случился два года спустя по уважительной ТАМ причине, не по простому любопытству, никаких практик и техник не проводила. Просто напал во сне ни с того, ни с сего.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#30 написал: ZurbagaN
Сегодня, 19:06
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Комментариев: 7
История отличная, как и комментарии участников. Прочитал все с большим удовольствием. Считаю, что автору повезло здесь во всех отношениях. Кроме, может быть, первого случая, но это тоже опыт.
ПЛЮС.
Зарегистрирован: 19.02.2017
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