Истории из жизни

Ночные истерики

Сразу хочу отметить, что в потустороннее я верю лишь отчасти, без фанатизма, несмотря на то, что с детства моя жизнь была буквально пронизана тончайшими нитями паранормального.

Эти самые нити проявились, когда я был ещё совсем маленьким. Родители тогда сняли на первое время небольшую квартирку в двухэтажном доме, которую я совсем не помню, однако, по рассказам родственников, она была «нехорошей».
Периодически квартира «радовала» новых постояльцев пугающими странностями: непонятные звуки, шорохи, стуки. Гости тоже ощущали себя неуютно и всегда старались скорее уйти, в следующий раз назначая встречу уже на «своей» территории.
Именно в той квартире мне впервые пришлось встретиться если не с паранормальным, то, как минимум, с Божественным.
В момент, когда это началось, мне было около 2-3 лет. Каждую ночь я просыпался и испуганно кричал, потом начиналась истерика, сопли, слезы...
По словам мамы, даже когда включали свет и пытались меня успокоить, это не помогало. Я сидел со стеклянными глазами, смотрел сквозь родителей в пустоту и истерически ревел.

Меня водили по врачам, которые разводили руками и не понимали, в чем может быть причина. Либо, как это принято, ссылались на возраст. У врачей в целом два объяснения, если вы пришли с недугом тяжелее ОРВИ: если тебе до 15 лет, то это просто такой возраст, а если больше 15, то нервы. В этот раз выбор пал на первое, так как под вторую категорию я явно не подходил.
Так продолжалось около 2–3 месяцев, пока родители окончательно не разочаровались в медицине и не приступили к поискам альтернативных способов избавления от проблемы (не от меня :)).
И тут однажды знакомая заговорила про сглазы, порчи и прочие вещи, не укладывающиеся в мироздание современного технологичного человека. Верилось, конечно, слабо, но выбора уже не было, так как современная технологичная медицина оказалась бессильна.
Знакомая дала контакты какой-то бабушки и сказала, что она очень сильная, молитвами лечит, через Бога. Недолго думая, мама набрала ей, и та назначила встречу.

Я не помню, какие манипуляции со мной производились, что она делала, как она это делала. В памяти будто чистый лист за этот период.
Никто не ожидал, что проблема разрешится, тем больше было удивление, когда ночные истерики после посещения этой бабушки прекратились.
Со временем мы переехали в другой дом, и этот недуг ко мне более не возвращался. Сейчас мне 24, и до сих пор я не могу объяснить случившееся с рациональной точки зрения, рассказывая эту историю как доказательство того, что нечто неосязаемое все-таки существует. И вдвойне отрадно, что это неосязаемое — тот, кого мы называем Господом.


Новость отредактировал Летяга - 4-04-2026, 17:20
Причина: Стилистика автора сохранена
4-04-2026, 17:20 by MrBugi
+1

Ключевые слова: Истерика бабушка помощь авторская история

Комментарии

#1 написал: Сергей Фомин
4 апреля 2026 18:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 54
А почему товарищ(или господин-это уж как ему угодно будет) Ведагор строчит всё свои истории подряд, как с конвеера? Они что, всё действительно с ним происходили? Тогда это уже не человек, а демон какой-то!

54 истории. Прошу прощения у аудитории, что написал комментарий не к тому автору-господин Ведагор отвел мне глаза!
Зарегистрирован: 29.12.2016
#2 написал: зелёное яблочко
4 апреля 2026 18:43
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 102
Цитата: Сергей Фомин
господин Ведагор отвел мне глаза!

Мистика, не иначе satisfied
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
4 апреля 2026 21:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 39
Ну не знаю... Я что-то не увидел мистики... Да еще и не вижу связи с Богом. Словно автор про него додумал. Во всяком случае, я сужу по последней строчке истории.
Зарегистрирован: 29.12.2025
#4 написал: MrBugi
4 апреля 2026 21:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Поясню.

Поясню.
Бабушка лечила молитвами. Повторюсь, что конкретно она читала, делала- я не помню. Помню только, что бабушка очень набожная была
Зарегистрирован: 3.04.2026
#5 написал: serg-kil-inc
Вчера, 05:30
-1
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 181
Цитата: MrBugi
Уж кто кто, а ведьмы - люди стопудово набожные.

Уж кто кто, а ведьмы - люди стопудово набожные.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#6 написал: Talisha
Вчера, 08:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 616
Просто дети видят тонкий мир. Было в квартире что-то, что пугало вас-ребенка во сне. Неужели не помните своих снов на тот момент? Это были не сны. Бабушка поставила защиту.
Мне это близко и понятно, я в такой квартире прожила с 9 до 15 лет. И помогла моя бабушка, рассказала мне о Боге, что он сильнее всех. Эта мысль спасала. Я не стала набожной в плане церкви, но Бог живёт в моем сердце. Он реально сильнее любой нечисти.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: MrBugi
Вчера, 17:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Цитата: Talisha
Вообще ничего не помню.
Мне это близко и понятно, я в такой квартире прожила с 9 до 15 лет. И помогла моя бабушка, рассказала мне о Боге, что он сильнее всех. Эта мысль спасала. Я не стала набожной в плане церкви, но Бог живёт в моем сердце. Он реально сильнее любой нечисти.

Вообще ничего не помню.
Помню только, что, когда был постарше, тоже кошмары снились, причём всегда один и тот же - куча геометрических фигур, огромное количество, и они резко становились то очень близко, то быстро отдалялись и становились неразличимы. Потом снова резкое приближение и маленькие фигуры становились огромными.
Звучит не очень страшно, но почему-то меня эти сны сильно пугали каждый раз.
Не знаю, это ли я видел в детстве или нет, но все, что вспомнилось..
Зарегистрирован: 3.04.2026
#8 написал: Eifersucht
Вчера, 18:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 651
Отсутствие фокусировки во взгляде указывает на внутреннюю какую-то деятельность. Может быть что угодно, в данном случае может быть какой-то приснившийся сон, что проснувшийся ребёнок ещё толком не понял, что он проснулся, а находился ещё под впечатлением кошмарного сна. Другое дело, что долго это было, раз пошли по врачам, а потом к бабуле.
Вообще с самых древних времён снимали детские страхи пожилые старушки - своим присутствием, поглаживанием старческой сморщенной рукой лба ребёнка, какими-то успокаивающими словами.
Нашли древние таблички хеттов, так там были прямые указания, что для снятия длительных страхов у ребёнка нужны действия пожилой старушки.
Вспоминаю, недавно мой внук с бабкой поехал в гости к прабабушке, та такая страшная, ну, как баба-яга, ей 96, вся такая перекошенная, её увидишь - год не будешь спать от ужаса. Нашли общий язык, и внук её не боялся, родные люди - что тут скажешь. Но внук чувствовал себя прекрасно и был рад прабабушке, она тоже радостная такая.
Семья должна быть сильной, когда силён отец, а ещё сильнее дед, а ещё сильнее прадед. И по женской линии тоже должна быть сила, но сила другая - женская, материнская. Когда ребёнок видит бабушку и дедушку, да ещё прабабушку с прадедушкой, который жив ещё благодаря силе своего рода - ни о каком страхе даже намёка не может быть. В этом случае ребёнок получает от своей же семьи гармонию по отношению к известному и неизвестному.
У нас сейчас происходит чёрт-те что, разводов полно. Делают детей, потом разводятся, дети воспитываются отчимами, да мачехами, где до любви далеко, а до родственных отношений прабабок с правнуками или правнучками ещё дальше. В общем и целом, в принципе, ни о какой силе рода не может быть даже речи нынче. И следствие не оставляет себя долго ждать . Инфаркт помолодел, уже в 20-25 лет случается.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#9 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
Вчера, 21:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 39
Цитата: MrBugi
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Возможно, имело место быть самовнушение. Может быть, и молитвы не при чем... Хотя, я уже начал задумываться, а вдруг и не совпадение... Так что, извините за тот мой комментарий. disappointed_relieved

Поясню.
Бабушка лечила молитвами. Повторюсь, что конкретно она читала, делала- я не помню. Помню только, что бабушка очень набожная была

Возможно, имело место быть самовнушение. Может быть, и молитвы не при чем... Хотя, я уже начал задумываться, а вдруг и не совпадение... Так что, извините за тот мой комментарий. disappointed_relieved
Зарегистрирован: 29.12.2025
#10 написал: MrBugi
Вчера, 21:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Цитата: MrBugi
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Ничего страшного.

Поясню.
Бабушка лечила молитвами. Повторюсь, что конкретно она читала, делала- я не помню. Помню только, что бабушка очень набожная была

Возможно, имело место быть самовнушение. Может быть, и молитвы не при чем... Хотя, я уже начал задумываться, а вдруг и не совпадение... Так что, извините за тот мой комментарий. disappointed_relieved

Ничего страшного.
Верить или нет - дело каждого. Я для себя версию самовнушения отмёл в силу малолетнего возраста на момент случившегося, что, опять же, по моему мнению, самовнушение исключает.
В любом случае, спасибо за Ваш комментарий!
Зарегистрирован: 3.04.2026
