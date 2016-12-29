Ночные истерики

Сразу хочу отметить, что в потустороннее я верю лишь отчасти, без фанатизма, несмотря на то, что с детства моя жизнь была буквально пронизана тончайшими нитями паранормального.Эти самые нити проявились, когда я был ещё совсем маленьким. Родители тогда сняли на первое время небольшую квартирку в двухэтажном доме, которую я совсем не помню, однако, по рассказам родственников, она была «нехорошей».Периодически квартира «радовала» новых постояльцев пугающими странностями: непонятные звуки, шорохи, стуки. Гости тоже ощущали себя неуютно и всегда старались скорее уйти, в следующий раз назначая встречу уже на «своей» территории.Именно в той квартире мне впервые пришлось встретиться если не с паранормальным, то, как минимум, с Божественным.В момент, когда это началось, мне было около 2-3 лет. Каждую ночь я просыпался и испуганно кричал, потом начиналась истерика, сопли, слезы...По словам мамы, даже когда включали свет и пытались меня успокоить, это не помогало. Я сидел со стеклянными глазами, смотрел сквозь родителей в пустоту и истерически ревел.Меня водили по врачам, которые разводили руками и не понимали, в чем может быть причина. Либо, как это принято, ссылались на возраст. У врачей в целом два объяснения, если вы пришли с недугом тяжелее ОРВИ: если тебе до 15 лет, то это просто такой возраст, а если больше 15, то нервы. В этот раз выбор пал на первое, так как под вторую категорию я явно не подходил.Так продолжалось около 2–3 месяцев, пока родители окончательно не разочаровались в медицине и не приступили к поискам альтернативных способов избавления от проблемы (не от меня :)).И тут однажды знакомая заговорила про сглазы, порчи и прочие вещи, не укладывающиеся в мироздание современного технологичного человека. Верилось, конечно, слабо, но выбора уже не было, так как современная технологичная медицина оказалась бессильна.Знакомая дала контакты какой-то бабушки и сказала, что она очень сильная, молитвами лечит, через Бога. Недолго думая, мама набрала ей, и та назначила встречу.Я не помню, какие манипуляции со мной производились, что она делала, как она это делала. В памяти будто чистый лист за этот период.Никто не ожидал, что проблема разрешится, тем больше было удивление, когда ночные истерики после посещения этой бабушки прекратились.Со временем мы переехали в другой дом, и этот недуг ко мне более не возвращался. Сейчас мне 24, и до сих пор я не могу объяснить случившееся с рациональной точки зрения, рассказывая эту историю как доказательство того, что нечто неосязаемое все-таки существует. И вдвойне отрадно, что это неосязаемое — тот, кого мы называем Господом.

