Пляж на Линде

В июле 2025-го Линда местами превратилась в ручей. Саня решил прочесать с металлоискателем один старый брод, где когда-то стояла мельница, а потом была переправа. Место глухое, заросло всё ивняком и крапивой в человеческий рост.Ходил он по колено в иле. Находок было мало: пробки, кованые гвозди, всякий хлам. И вдруг прибор выдал четкий, глубокий сигнал. Саня начал копать прямо в воде. Руками разгребал жижу и вытащил старый железный бидон — из тех, в которых раньше молоко возили. Крышка закручена проволокой, тяжелый.«Клад», — подумал Саня. Сердце заколотилось. Дотащил он этот бидон до берега, сел в тени ив. Стал проволоку перекусывать.Открыл. Из бидона пахнуло не гнилью, а чем-то странным… как будто старыми духами или церковным ладаном, но очень густо, до тошноты. Внутри, завернутое в мешковину, лежало зеркало в тяжелой раме и сверток одежды. Женское платье, старинное, с кружевами, и пара туфель — совсем крошечных, как на ребенка или на очень маленькую женщину.Саня расстроился. Зеркало всё потемнело, одежда прелая. Стал он это добро обратно запихивать, и тут заметил, что на дне бидона лежит еще один сверток, поменьше. Развернул — а там коса. Настоящая женская коса, длинная, русая, перевязанная красной лентой. И волосы выглядят так, будто их только что расчесали — блестят на солнце, шелковистые.Саня косу в реку бросил (брезгливо стало), а зеркало и платье решил забрать — может, антикварам в Нижнем за копейки сдаст.Привез домой, бросил в гараже. А ночью проснулся от того, что по крыше гаража (он вплотную к дому стоит) кто-то ходит. Причем не кошка — шаги тяжелые, медленные. Топ... топ... топ... Пройдет до края и обратно.Саня вышел с фонарем. Обошел гараж — никого. Глянул на землю, а там у порога — мокрые следы. Маленькие такие, босые ножки, будто ребенок прошел. И следы эти ведут из огорода, оттуда, где у Сани бочка с водой стоит.Он зашел в гараж, включил свет. Бидон стоит открытый. Зеркало на верстаке. Он в него глянул — и чуть не закричал. В старом, помутневшем стекле отражался не его гараж. Там была комната. Обычная сельская горница, свечи горят, и на кровати кто-то лежит, накрытый белой простыней. И простыня эта на глазах начинает шевелиться, будто под ней человек пытается сесть.Саня зеркало тряпкой накрыл, выскочил из гаража, запер на замок. Весь остаток ночи он слышал, как внутри гаража кто-то тихо-тихо плачет. Не воет, а именно всхлипывает, как обиженная девчонка. И голос такой знакомый, будто из детства.Утром он решил: «Нафиг надо, отвезу обратно». Хватает бидон, зеркало, платье — и видит: на платье, которое вчера было серым и прелым, появились свежие пятна. Мокрые, пахнущие речной водой. А в зеркале, под тряпкой, кто-то отчетливо постучал по стеклу изнутри. Три раза: тук, тук, тук.Саня прыгнул в машину, погнал обратно к реке. Прибежал к тому броду, кинул бидон со всем добром в самую яму, где поглубже. И стоит, смотрит, как пузыри идут.И тут из воды, прямо посреди речки, всплыла та самая коса, которую он вчера выбросил. Она медленно поплыла против течения. Не по течению, а против, извиваясь как змея. Она подплыла к берегу, где Саня стоял, и замерла у самых его ног.Саня оттуда рванул так, что пятки сверкали.Дома он первым делом заколотил дверь в гараж и не заходил туда неделю. А когда решился — обнаружил, что на верстаке, там, где лежало зеркало, осталась выжженная полоса в форме человеческого силуэта. И на стене мелом (хотя мела у него сроду не было) выведено что то похожее на слова: «Косу-то верни. Без неё не примут».Саня теперь на реку Линда даже купаться не ездит. Говорит, что когда вода низкая, в ней не клады надо искать, а то, что люди специально глубоко прятали, чтобы оно никогда на свет не вышло. А косу ту он до сих пор во сне видит — как она по сухому полу в его спальню заползает, шурша волосами.

Ключевые слова: Мистика вода коса клад авторская история

