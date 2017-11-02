Пляж на Линде

Пляж на ЛиндеВ июле 2025-го Линда местами превратилась в ручей. Саня решил прочесать с металлоискателем один старый брод, где когда-то стояла мельница, а потом была переправа. Место глухое, заросло всё ивняком и крапивой в человеческий рост.
Ходил он по колено в иле. Находок было мало: пробки, кованые гвозди, всякий хлам. И вдруг прибор выдал четкий, глубокий сигнал. Саня начал копать прямо в воде. Руками разгребал жижу и вытащил старый железный бидон — из тех, в которых раньше молоко возили. Крышка закручена проволокой, тяжелый.
«Клад», — подумал Саня. Сердце заколотилось. Дотащил он этот бидон до берега, сел в тени ив. Стал проволоку перекусывать.
Открыл. Из бидона пахнуло не гнилью, а чем-то странным… как будто старыми духами или церковным ладаном, но очень густо, до тошноты. Внутри, завернутое в мешковину, лежало зеркало в тяжелой раме и сверток одежды. Женское платье, старинное, с кружевами, и пара туфель — совсем крошечных, как на ребенка или на очень маленькую женщину.
Саня расстроился. Зеркало всё потемнело, одежда прелая. Стал он это добро обратно запихивать, и тут заметил, что на дне бидона лежит еще один сверток, поменьше. Развернул — а там коса. Настоящая женская коса, длинная, русая, перевязанная красной лентой. И волосы выглядят так, будто их только что расчесали — блестят на солнце, шелковистые.
Саня косу в реку бросил (брезгливо стало), а зеркало и платье решил забрать — может, антикварам в Нижнем за копейки сдаст.
Привез домой, бросил в гараже. А ночью проснулся от того, что по крыше гаража (он вплотную к дому стоит) кто-то ходит. Причем не кошка — шаги тяжелые, медленные. Топ... топ... топ... Пройдет до края и обратно.
Саня вышел с фонарем. Обошел гараж — никого. Глянул на землю, а там у порога — мокрые следы. Маленькие такие, босые ножки, будто ребенок прошел. И следы эти ведут из огорода, оттуда, где у Сани бочка с водой стоит.
Он зашел в гараж, включил свет. Бидон стоит открытый. Зеркало на верстаке. Он в него глянул — и чуть не закричал. В старом, помутневшем стекле отражался не его гараж. Там была комната. Обычная сельская горница, свечи горят, и на кровати кто-то лежит, накрытый белой простыней. И простыня эта на глазах начинает шевелиться, будто под ней человек пытается сесть.
Саня зеркало тряпкой накрыл, выскочил из гаража, запер на замок. Весь остаток ночи он слышал, как внутри гаража кто-то тихо-тихо плачет. Не воет, а именно всхлипывает, как обиженная девчонка. И голос такой знакомый, будто из детства.
Утром он решил: «Нафиг надо, отвезу обратно». Хватает бидон, зеркало, платье — и видит: на платье, которое вчера было серым и прелым, появились свежие пятна. Мокрые, пахнущие речной водой. А в зеркале, под тряпкой, кто-то отчетливо постучал по стеклу изнутри. Три раза: тук, тук, тук.
Саня прыгнул в машину, погнал обратно к реке. Прибежал к тому броду, кинул бидон со всем добром в самую яму, где поглубже. И стоит, смотрит, как пузыри идут.
И тут из воды, прямо посреди речки, всплыла та самая коса, которую он вчера выбросил. Она медленно поплыла против течения. Не по течению, а против, извиваясь как змея. Она подплыла к берегу, где Саня стоял, и замерла у самых его ног.
Саня оттуда рванул так, что пятки сверкали.
Дома он первым делом заколотил дверь в гараж и не заходил туда неделю. А когда решился — обнаружил, что на верстаке, там, где лежало зеркало, осталась выжженная полоса в форме человеческого силуэта. И на стене мелом (хотя мела у него сроду не было) выведено что то похожее на слова: «Косу-то верни. Без неё не примут».
Саня теперь на реку Линда даже купаться не ездит. Говорит, что когда вода низкая, в ней не клады надо искать, а то, что люди специально глубоко прятали, чтобы оно никогда на свет не вышло. А косу ту он до сих пор во сне видит — как она по сухому полу в его спальню заползает, шурша волосами.
Новость отредактировал Estellan - 16-01-2026, 22:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
16-01-2026, 22:49 by Нитуп ТсугваПросмотров: 790Комментарии: 10
Ключевые слова: Мистика вода коса клад авторская история