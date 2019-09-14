Пряничный домик

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

lama_kate Просмотров: 270 Комментарии: 2 +6 Вчера, 21:05 by

Это реальная история из жизни меня и моего брата в детстве.Однажды летом мы с родителями, бабушкой и дедушкой поехали с дачи (из деревни) на машине за грибами в соседний лес.Родители и бабушка сразу пошли вглубь леса, чтобы набрать побольше грибов, а дедушка должен был собирать грибы в недалеке от дороги, чтобы видеть нашу машину. Мы же с братом могли ходить по окраине леска, чтобы не затеряться, и травы там было меньше, а берёзки молодые, так что мы прекрасно видели, где находимся, да и были мы там все не в первый раз, ездили каждый год по нескольку раз.И вот ходим мы с братом по этому леску, светло, понятно, что мы рядом с местом где, остановились, ищем сыроежки и любуемся мухоморами, и вдруг брат обращает мое внимание на что-то. Домик.Реальный пряничный домик.Сразу могу сказать, что я иностранных сказок/историй особо не знала, может мельком что-то слышала, но в тот момент, когда мой брат направился к этому домику - я сказала сразу: Стоп, мы туда не идем, пошли обратно. Мой брат меня послушался, мы были маленькие, мне наверно тогда было лет 8, он на 3 года младше.В общем вышли мы опять на спокойные тропинки, провели время как обычно в том месте (пришли к машине, поели бутерброды которые были про запас, попили - у дедушки наверно были ключи от машины конечно, дождались родителей и бабушку с грибами и поехали обратно к нам домой (на дачу всмысле, в деревне).Мне уже много лет, можете спросить сколько, но эта история реальна, там правда был пряничный домик, и не знаю что меня дёрнуло свалить оттуда вместе с братом. Чуйка наверно. Я думаю это всё реально.

Ключевые слова: Лес брат домик авторская история

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