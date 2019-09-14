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Истории из жизни

Пряничный домик

Это реальная история из жизни меня и моего брата в детстве.
Однажды летом мы с родителями, бабушкой и дедушкой поехали с дачи (из деревни) на машине за грибами в соседний лес.
Родители и бабушка сразу пошли вглубь леса, чтобы набрать побольше грибов, а дедушка должен был собирать грибы в недалеке от дороги, чтобы видеть нашу машину. Мы же с братом могли ходить по окраине леска, чтобы не затеряться, и травы там было меньше, а берёзки молодые, так что мы прекрасно видели, где находимся, да и были мы там все не в первый раз, ездили каждый год по нескольку раз.
И вот ходим мы с братом по этому леску, светло, понятно, что мы рядом с местом где, остановились, ищем сыроежки и любуемся мухоморами, и вдруг брат обращает мое внимание на что-то. Домик.
Реальный пряничный домик.

Сразу могу сказать, что я иностранных сказок/историй особо не знала, может мельком что-то слышала, но в тот момент, когда мой брат направился к этому домику - я сказала сразу: Стоп, мы туда не идем, пошли обратно. Мой брат меня послушался, мы были маленькие, мне наверно тогда было лет 8, он на 3 года младше.
В общем вышли мы опять на спокойные тропинки, провели время как обычно в том месте (пришли к машине, поели бутерброды которые были про запас, попили - у дедушки наверно были ключи от машины конечно, дождались родителей и бабушку с грибами и поехали обратно к нам домой (на дачу всмысле, в деревне).
Мне уже много лет, можете спросить сколько, но эта история реальна, там правда был пряничный домик, и не знаю что меня дёрнуло свалить оттуда вместе с братом. Чуйка наверно. Я думаю это всё реально.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:05 by lama_kateПросмотров: 270Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Лес брат домик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 21:32
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И правда, чуйка. Наверное так особо любопытные дети и пропадают в лесу..
А брат этот домик помнит?
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Talisha
Вчера, 21:53
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Я помню в детстве в тайге такие вещи видела! Которым там явно не место. Дети видят больше.
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