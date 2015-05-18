Земляника

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:55

Причина: Стилистика автора сохранена

lukery Просмотров: 256 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 05:55 by

Нам с подругой было лет по шестнадцать.Жили с родителями на даче в деревне.И часто выбирались с ней в лес и на полянки за грибами и ягодами.Лес знали уже хорошо. Не первый год тут бродили.В тот раз тоже пошли. Грибов набрали мало и хотели уже сворачивать, как я наткнулась на лесную землянику. Ягод было на удивление много. Лес не густой. Проходимость хорошая. Мы переложили грибы в общее ведёрко и присели в другое ягоды собирать. Так тихонько от одной россыпи к другой переходили. Потом подруга взмолилась:- Не могу больше! Пошли обратно.Я её оставила у ведёрка, а сама пошла за кустами посмотреть. Вдруг там ещё ягоды или грибочки спрятались?Через ветки пролезла. А там кладбище. Кресты. Стало как-то не по себе.Рядом с погостом ягод насобирали!Мне от удивления даже в голову не пришло, что ему возле нашей деревни взяться неоткуда. А далеко мы не уходили.Ломанулась обратно через кусты к подружке.- Лерка, там кресты! Кладбище!Сказала и встала столбом. Погост не за кустами, а вокруг нас. Мы всё время тут ходили. И не замечали.Вся расслабленность с нас вмиг слетела.Ещё минуту назад мы весело переговаривались, обсуждали планы на вечер. И лес был как дом родной. Теперь стало неуютно, а нарушать тишину разговором — страшно. Постояли на «полянке», прижавшись друг к другу.Молча. И я, и она пытались услышать: где дорога? Лес выходил к достаточно оживлённой полосе. И обычно её было слышно. Но не сейчас.Лерка шопотом говорит:- Давайка выбираться. Дорога же тут должна быть.Логично. К кладбищу люди как-то добирались...Мы пошли вдоль могил и оградок. Я старалась не рассматривать пристально кресты и надгробия. Но и без этого замечала, что захоронения старые. Очень. В большинстве заброшенные и поросшие. Без цветов. Покосившиеся. Многие и вовсе без ограждения. Холмики. Мы с Лерой друг друга дёргали из стороны в сторону. Чтобы не наступить на них случайно...Но не смогли пройти между оградками. В одну сторону, в другую. И вроде есть между ними дорожка, пройдем и упираемся в оградку. Обратно идём, видим «просвет» в другом месте, тихонько пробираемся туда, опять тупик!Вернулись на то же место. Нет выхода. Пяточек с кустами, где «очнулись». А дальше куда ни сунемся — нет прохода. Как только зашли?!Мы под эти кусты и сели. Ноги не держали. Состояние хоть плачь. А на нас смех напал. До слёз. Повалились на землю и остановиться не можем.В приступе хохота перевернули ведро с земляникой...Потихоньку стало отпускать. Лежим на земле. Тишина такая, будто не на природе, а в погребе.Лерка мне говорит:- Помнишь, ты рассказывала, что у тебя прадед с этих мест. Коренной. Попроси, чтобы нас выпустили. Я слышала, что если есть родня на кладбище, то не тронут.У меня от её слов мурашки по телу как муравьи проползли. Кто не тронет?!И про себя, вслух страшно было, думаю:- Помогите выбраться, пожалуйста. Помогите выбраться.Лес зашумел от ветра. Тихо так издали, а потом всё чётче и громче. Как если бы шум прибавляли на музыкальном проигрывателе, по чуть-чуть.Птицы запели, машины с дороги стало слышно.И видим в просвет между деревьями: вот же! Дорога!Широкая просёлочная! Прям рядом совсем.По ней дед едет на старом велосипеде. И сидушка под ним скрипит. Громко. Очень!Я подниматься начала, на дорогу выбежать. А подруга меня обратно дёрнула.- Молчи!И глаза такие страшные сделала.Лежим за кустами, как два партизана. На деда смотрим. И меня опять смех начал пробирать. Лерка меня за бок щиплет, чтобы замолчала. А меня от этого ещё сильнее распирает.Дед медленно ехал. Потом остановился почти напротив нашей засады. Стоял долго. Не смотрел по сторонам. Просто замер. Чудной такой. Как из советских фильмов. Лето, а он в фуфайке, сапогах, кепке-ленинке.И чем больше я его разглядывала, тем меня сильнее жуть брала. В итоге я Лерке в плечо уткнулась. Слышу, заскрипела сидушка на велосипеде. Уезжает.Подружка в бок пихнула:- Выходим.Вышли в этот раз без проблем. С одной стороны, откуда вылезли, кладбище и лес. С другой — деревня. Просёлочная дорога ведёт к асфальту. Просматривается прекрасно. И нет на ней того деда!Мы такого стрекача дали по этой дороге. Весёлые старты. Наперегонки! Бежали до указателя населённого пункта.Оказалось, что мы в соседней к нашей деревне. Прошли через многокилометровый лес и не заметили как.И проходили ведь вроде недолго...У нас и телефоны с собой были. Новенькие тогда ещё «Моторолки».Почему в «лесу» про них не вспомнили? Может, не принимали до конца, что происходившее реально. Боялись сами себе подтвердить.В итоге добирались обратно на автобусе. Хорошо, что у Лерки мелочь была в кармане. Лезть обратно в лес не решились.И в то лето ходили только по краешку посадки, рядом с дачей.А на другое подружка не приехала. Потом мы обе поступали...Так и не виделись толком больше. Связь поддерживали в соцсетях, редко.Лет надцать уже прошло. Пишет мне:— Сижу на сайте родословных. Смотрела по нашей деревеньке. Смотри, что нашла по твоей фамилии девичьей!Так выяснилось, что мои предки жили на той земле аж с начала 1800-х (что можно проследить). И захоронены там, на старом кладбище.Она написала женщине, что вела публикацию. И оказалось, та знает, где могилы «моих». Оставила Лерке свой номер. Чтобы, если я решусь приехать, связалась с ней.Лерка предложила:- Хочешь вместе сгоняем? Вдруг то место, где мы заплутали. Интересно же.Но у меня семья, дети...Да и если ехать, то и могилы в порядок приводить надо. А то что, праздное любопытство?Да и духу, если честно, что-то не хватает.Может быть, позже...*****Будет здорово, если кто-нибудь из читающих подскажет вот ещё на какую тему.Сейчас широко поднимается тема рода. Связи с предками. Будет интересно (мне как автору) услышать ваши размышления о важности «корней» со стороны «мистики» как основной темы сайта.

Ключевые слова: Лес кусты кладбище дед род авторская история

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