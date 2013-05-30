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Истории из жизни

Третий глаз или гиперсенситивность

Доброго времени суток, уважаемый читатель! Данная история не сказать, чтобы криповая, но попросту хочу поделиться некими странными, на мой взгляд, моментами своей повседневности. Возможно, кто-то даст пояснение этим явлениям.
В общем, еду как-то в транспорте, смотрю на окно (тут нужно уточнить, что именно НА окно, а не В, то есть не на улицу, а на само стекло), знаете, взгляд так упал. И в этот момент не было особых мыслей в голове, едешь себе и едешь…
Короче, смотрю и вижу как бы размытый силуэт на стекле, что можно принять за игру света и т. п., как череп ворона или что-то похожее на маску чумного доктора (фанатам майора Грома привет). И вот увидел это и сам себе говорю так: «Ой, вот мудрость ко мне идет».
Сам не знаю, почему так подумал. Через какое-то недлительное время листаю интернет и вижу пост о каком-то мудреце и его мудростях. Решил прочесть, хоть сейчас уже и не помню особо.

Это только то, что вот помню, из недавнего. А вообще часто то запах почувствую и говорю своим, что будет так и так, типа какой-то гнили и что кто-то помрет. Как итог — кто-то из земляков… То еще что-то увижу или просто почувствую. Потом хожу по всему дому и говорю, что я Ванга😂


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:13
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:13 by Серый ЛисПросмотров: 236Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Предвидение ясновидение череп будущее предчувствие мудрость авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 06:51
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 24
Комментариев: 2 381
Слишком мало информации в истории, чтобы развернуться в комментариях. Но плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Talisha
Сегодня, 07:01
0
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Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 384
Тут даже важнее в этот момент состояние: отсутствие мыслей в голове, а уже "узор" на стекле стал катализатором, чтоб считать из пространства что-то. Вы так получаете информацию. Спонтанную и не важную особо, но можете любую при должном усердии в настройке состояния.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:16
0
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Репутация: (492|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 790
Всё начиналось аналогично)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#4 написал: Голландец Михель
Сегодня, 18:38
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
"не сказать, чтобы криповая".
Во-первых, вообще не криповая - непонятно, зачем эту историю тут разместили. Вы - разместили; Во-вторых, прежде чем излагать, попробуйте несколько раз перечитать самому. Вам нравится это? В-третьих, постарайтесь, впредь, обходиться без жаргонизмов: "зашло", "доброго времени суток" и т.п. Хотите поприветствовать людей - пишите "здравствуйте". Так Вас будет приятней читать sunglasses
Зарегистрирован: 23.04.2017
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