Третий глаз или гиперсенситивность

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:13

Причина: Стилистика автора сохранена

Серый Лис Просмотров: 236 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 06:13 by

Доброго времени суток, уважаемый читатель! Данная история не сказать, чтобы криповая, но попросту хочу поделиться некими странными, на мой взгляд, моментами своей повседневности. Возможно, кто-то даст пояснение этим явлениям.В общем, еду как-то в транспорте, смотрю на окно (тут нужно уточнить, что именно НА окно, а не В, то есть не на улицу, а на само стекло), знаете, взгляд так упал. И в этот момент не было особых мыслей в голове, едешь себе и едешь…Короче, смотрю и вижу как бы размытый силуэт на стекле, что можно принять за игру света и т. п., как череп ворона или что-то похожее на маску чумного доктора (фанатам майора Грома привет). И вот увидел это и сам себе говорю так: «Ой, вот мудрость ко мне идет».Сам не знаю, почему так подумал. Через какое-то недлительное время листаю интернет и вижу пост о каком-то мудреце и его мудростях. Решил прочесть, хоть сейчас уже и не помню особо.Это только то, что вот помню, из недавнего. А вообще часто то запах почувствую и говорю своим, что будет так и так, типа какой-то гнили и что кто-то помрет. Как итог — кто-то из земляков… То еще что-то увижу или просто почувствую. Потом хожу по всему дому и говорю, что я Ванга😂

Ключевые слова: Предвидение ясновидение череп будущее предчувствие мудрость авторская история

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