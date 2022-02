Шумный дворик или о том, почему я боюсь ночёвок у подруги

Для начала хотелось бы представиться для удобства. Разумеется, все имена будут искажены. Меня зовут Карина, и у меня есть замечательная подруга Анна, с которой мы дружим уже очень давно, поэтому иногда я могу оставаться у неё с ночёвкой. Живём мы буквально через дом: нас отделяет ещё одна шестнадцатиэтажка и два двора. В моей шестнадцатиэтажке и в той, что встала между нашими с Аней домами один подъезд, однако у неё их очень много и поэтому дом, выстроенный по форме уголка, аж на половину закрывает двор. Обычно всё проходило гладко, однако две идущие подряд ночёвки заставляют меня хорошенько подумать перед тем, как снова ночевать у Ани.Немножко про сам двор - это то, что там постоянно происходит всякая необъяснимая чепуха, к примеру, когда мне было лет одинадцать, я шла из музыкальной школы и увидела двух странных курящих девушек. Я спряталась за машиной и начала подслушивать. Они говорили что-то про то, что их могут поймать, что некая сумасшедшая бабка собирается их сдать в полицию, и они ушли и вернулись через пару минут, но не одни. Там была чёртова колонна девушек и парней, которые держали в руках флаги ЛГБТ, а потом приехала полиция. Я испугалась и убежала.Так же этим летом из окна в доме Ани выпала девочка этажа с пятого, без какой-то причины. Она осталась жива чудом.В этом дворе так же проживает и жуткая бабушка. Как-то мы с моей другой знакомой, её Лиза зовут, качались на качелях и увидели во дворе бабульку. Она была низкой, с катарактой на весь левый глаз и что-то шептала, передвигая беззубым ртом и подёргивала головой да шеей. Вдруг Лиза побледнела и схватила меня за руку, сказала :"Бежим!" - и мы метнулись из двора прочь.Как она позже пояснила, поговаривают, что когда эта женщина была совсем молодой, неизвестные у неё на глазах убили всю семью, а она со страху прокляла их, потому что её научила бака-гадалка. Неизвестные вскоре скончались, а бабка проклятьем обрушила часть его и на себя и теперь проклинает всех, кто осмелится посмотреть ей в глаза.Но мы уже немного задержались, пора рассказать вам про сами эти две ночёвки. В первую мы остались одни дома, почти ничего не ели и легли спать. Я легла на диванчик в конце комнаты и могла прекрасно видеть окно. Нюта быстро заснула и уже сопела. Мне не спалось на новом месте и я решила почитать что-нибудь в интернете.Разумеется, спустя некий промежуток времени телефон сел. Я поставила его на зарядку и пошла назад. Услышав шорохи за окном, я раскрыла глаза и повернула голову в окно. Я увидела красный свет, а перед окном стоит чёрный силуэт мужчины. Стоило мне отвернуться - он исчез, и о нём напоминали только удаляющиеся от окна шаги. После этого я заснула, не желая снова увидеть это.Следующее подобное мероприятие случилось через пару лет в летний период. В комнате сделали перестановку и поставили у окна две кровати, ведь у Анны есть младшая сестра, и они живут в одной комнате. Её родители были дома, однако быстро заснули, и мы решили поболтать. Попугав друг друга неправдивыми историями-страшилками под час ночи, мы решили уснуть. Только начала она засыпать, я услышала странный звук: он начинался, словно объявляют поезд и началась тихо и размыто некая фраза на английском языке в женской озвучке, но будто неживой человек то говорил, а очень правдоподобный бот, и я услышала лишь одну фразу: "this willl be so fun". Что переводится: "Это будет довольно весело". Я испугалась не на шутку и, разумеется, подумала, что мне послышалось, однако, когда это повторилось, у меня в груди что-то ёкнуло и я стала тормошить Анечку, но стоило ей проснуться - и этот страх закончился: будто кто паузу нажал.Самое страшное, что это повторялось ежечасно, начинаясь в 00 минут и заканчиваясь в значение часа ночи (например, последняя волна закончилась в 6:06), и между этим происходили жуткие вещи: например, у нас было открыто окно, что бы не было душно, и я слышала, как в соседнем подъезде мать била маленького, ребёнка, а тот плакал и просил мать остановиться, несмотря на все просьбы дитятки, скорее всего пьяная мамка бездушно била и материла своего ребёнка, неистово крича.Когда настало 6 утра, я выдохнула с облегчением. Это закончилось и я смогла лечь спать, но всё же эта история не вылезала у меня из головы и оставила отпечаток в моём сознании. Если честно, Анюта недавно предложила мне снова пойти на ночёвку, но я даже и не знаю, что ей сказать. Было ли это разовым мероприятием или это неизвестное чудо будет меня подстерегать все время?Напишите в комментарии, сталкивались ли вы с подобным и что это могло быть. Спасибо за прочтение и всем удачи!

Ключевые слова: Двор ночёвка ночь неизвестность подруга авторская история

