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Творческие истории

Призрак

Смотрела недавно передачу про всякую нечисть, и вспомнилось мне, как в юности и мне пришлось столкнуться с этим. Было мне где-то лет 15. И пошли по селу слухи, что возле одного пустующего двора видели сидящий силуэт.

Его видело несколько человек и все говорили, что оно сидело возле ворот, как бы в белом одеянии. Однако подойти к нему никто из свидетелей этого не решился. Мы в это, конечно, не верили. Потому что я со своей подругой Ганнусей, постоянно с гулек возвращаясь домой в темное время суток, проходили мимо этого двора и ничего подобного не видели.

В принципе, когда разговор заходил на эту тему, все мыслили одинаково: "Это ж сколько надо выпить, чтоб померещилось такое?" Старшие парни постоянно нас с Ганнусей пугали, мол, будете идти мимо этого двора, а привидение как выскочит и схватит вас за одно место. И вот, однажды возвращаемся мы с дискотеки и замечаем вдалеке, приблизительно где-то возле того двора, что-то белое. Мы с Ганнусей только ухмыльнулись: "Неужели правда!?"

Но, приблизившись ближе, нам стало не до смеха; возле ворот сидело что-то белое, похожее на человека. Только оно как бы светилось. Ганнуся прижалась ко мне и сказала: "Нэшка, мне страшно!" Однако я была не меньше подруги напугана. Я задрожала, мне хотелось бежать, но ноги как в землю вросли.

В это время силуэт как бы встал и повернулся ко мне как бы лицом. Это было последней каплей. Я завизжала и, что есть силы, бросилась тикать. Я была настолько напугана, что реально бросила свою подругу. Ганнуся, будучи обута в туфли на каблуке, бежать быстро не могла и покуда добралась до "наших", не раз упала.

Я начала рассказывать, что произошло, но мне не поверили. "Наверно, вы с Анькой лишнего пригубили", - ответили мне. Нам тоже не поверили, но привидение продолжали видеть. Но нашелся один смельчак, который решил проследить за призраком. Привидение "заплыло" во двор и пропало под старой яблоней. Решили на том месте, где исчез призрак, копать яму, и вскоре обнаружили там труп. Призрак больше не появлялся.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 71Комментарии: 0
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Ключевые слова: Село слухи сидящий силуэт белое призрак яблонь труп

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