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Истории из жизни

Загадочное «ау»

Загадочное «ау»

Случай, о котором я хочу поведать, произошёл со мной летом 1956 г. Тот год был щедрым на урожай ягод. Особенно много уродилось голубики, которая росла в изобилии на болотах близ нашей деревни, укрытой когда-то предками подальше от государева ока и верных слуг его, в густых труднодоступных дебрях некогда дремучей тайги. Но человек, оставляя за собой обширные плешины вырубок, на какой-то период времени объективно создавал условия для высоких урожаев дикорастущих ягод. На болотах, освобождённых от деревьев, в иные годы столько нарастало клюквы да голубики, что, помнится, зайдешь в такой благодатный уголок - и глаза разбегаются от открывшегося изобилия. Стоишь какое-то время в счастливой растерянности, не зная, какому кустику или холмику поклониться.

В то далёкое лето я, пятнадцатилетний щупленький подросток, в меру своих сил и возможностей, старался внести свою лепту в общесемейное ударное предприятие, каковым являлся ремонт дома, затеянный матерью. Судя по его внешнему виду, он был выходцем из прошлого столетия, так как даже старики, выглядевшие подстать ему, и те не могли припомнить дату его постройки. Так вот, я пристрастился ходить и за голубикой. Благо в тот год у нас в деревне кем-то был организован пункт по закупке этой ягоды у населения.

В один из тёплых солнечных дней, позавтракав, я собрался идти в лес. Мама в напутствие сказала: «Если меня сегодня не позовут на колхозную работу, я тоже к тебе подойду». Она знала, где и на каком болоте я собираю ягоды. Совсем недалеко, километрах в двух от деревни.

Прошло часа два, а может и больше, как я пришёл в лес и начал наполнять посудину голубикой. Вдруг на гриве, поросшей молодым, чуть выше человеческого роста, березняком, послышался мамин голос: «Серёжка, а-у-у». А я почему-то не любил в лесу отзываться голосом на голос. Проще говоря, не «отухивался», а, закладывая в рот по два пальца от каждой руки, свистел, то есть «отсвистывался». Об этой моей привычке знали все мои близкие и родственники, и на сей счёт они никаких замечаний не делали.

Так я сделал и на этот раз. Спустя непродолжительное время, уже ближе послышался всё тот же голос: «Серёжка, а-у-у». Я снова отозвался посвистом, посматривая в сторону, откуда доносился голос матери.

Прошло ещё несколько минут ожидания. Из зарослей никто не появлялся, хотя, по моим расчётам, мать должна уже была выйти в зону моей видимости, на чистое болото. Вместо этого, ещё ближе, но всё ещё в зарослях, снова послышался голос, похожий на мамин: «Серёжка, ау-у-у».

После третьего оклика мне вдруг стало как-то не по себе, наступило малоприятное жутковатое состояние. И на последнее «мамино» «ау» я отзываться не стал, решил выждать, что же последует дальше. Но больше так ничего и не дождался: ни матери, ни её голоса. Находясь в недоумении и растерянности, я всё же продолжил собирать ягоды до конца дня.

Вечером, вернувшись домой, я первым делом спросил у матери, приходила ли она ко мне в лес. «Нет, - говорит. - Какой лес, целый день работала на колхозном поле».

Тогда я рассказал ей о том, что произошло в лесу. Ну и, вполне понятно, поинтересовался, что бы всё это значило. На что она с присущим суеверием для малограмотной деревенской женщины ответила: «Тут, не иначе, замешана нечистая сила, которая под видом матери хотела унести тебя куда-нибудь подальше в лес, откуда ты не смог бы выбраться. И она бы это сделала, если б ты отозвался на её третий оклик...»

Вот такая однажды приключилась со мной история. Хотите - верьте, хотите - нет. А я, вспоминая о ней, до сих пор гадаю: что же всё-таки это было?

Автор - Сергей Иванов, г. Белая Холуница. (По материалам газеты № 46 от 16 апреля 2013 г.).
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:36
Сегодня, 03:36 by Вятка МистическаяПросмотров: 696Комментарии: 8
+16

Ключевые слова: Кировская область Вятка нечистая сила Леший лес эхо свист деревня необъяснимое

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Комментарии

#1 написал: Ель
Сегодня, 06:29
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 50
Не из той же это серии, когда ночью кто то или что то окликает тебя по имени ? Голоса обычно незнакомые. Обычно когда полусонный . У кого подобное было и кто это может быть ? С какими целями ?
Зарегистрирован: 19.05.2020
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 07:47
+1
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Комментариев: 1 425
Цитата: Ель
Не из той же это серии, когда ночью кто то или что то окликает тебя по имени ? Голоса обычно незнакомые. Обычно когда полусонный . У кого подобное было и кто это может быть ? С какими целями ?

И не только ночью. Но до трех раз подряд не доходило.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#3 написал: акжана
Сегодня, 08:34
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 024
Иногда идешь по улице и слышишь как будто рядом зовут по имени и голос такой чёткий, чаще мужской. Смотришь вокруг, никого. Прочитаешь молитву и идешь себе дальше.
Одна моя родственница (она хорошо гадает на бобах), пожилая женщина говорила, что если окликают по имени, то это не слуховой обман, а знак, что в жизни произойдут изменения в ближайшее время, причем значительные.
А в лесу мог завлекать леший или болотная нечисть . За историю однозначно Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#4 написал: daytaler
Сегодня, 09:10
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Комментариев: 1 199
...что же всё-таки это было?
Дух тайги.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:42
-1
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Публикаций: 115
Комментариев: 6 124
Аука это был. Кто ж ещё
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 11:15
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Комментариев: 349
Жуткая история.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#7 написал: Евангелион
Сегодня, 15:08
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Комментариев: 616
Ну не знаю. Может кто то другой бы и звал кого то другого. Ни за что не поверю, что всего один Сережа на весь населенный пункт
Зарегистрирован: 20.09.2013
  
#8 написал: NEMO 1
Сегодня, 17:03
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Комментариев: 251
История интересная и жизненная, мне понравилась))), можно долго рассуждать кто или что это было, какие цели преследует.... самое важное это есть, и надо знать как себя вести.... здесь есть ответ. +
Зарегистрирован: 2.01.2019
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