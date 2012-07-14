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Истории из жизни

Это было НЛО или что?

Этот необыкновенный случай произошел лично со мой в детстве. Почему-то вспомнился он мне только сейчас, спустя столько лет. Было мне тогда лет 12-13. И, как множество детей нашей большей страны, на каникулах я отдыхал в деревне у бабушки. Это было поистине золотое время, кто знает - тот поймет. С утра до вечера я катался на велосипеде, лазил по деревьям и.т.д и.т.п, в общем, дурачился и развлекался как мог. На окраине бабушкиной деревни была небольшая роща, а уж сколько там было ягод и грибов вообще не счесть.

Я частенько любил там побродить и покушать ягод, а точнее дикой смородины. Так и в этот раз, бросив велик рядом с рощей, я ходил и кушал ягоду, я даже и не заметил, как быстро пролетело время... и наступил вечер. Стемнело довольно быстро и, чтобы не расстраивать бабушку, я начал собираться домой. Я сразу и не понял, что это было, помню только, что яркий зеленый свет буквально меня ослепил. На миг мне показалось, что я потерял зрение, я протер глаза и просто остолбенел от ужаса. Сказать что я испугался - это ничего не сказать. Передо мной, на высоте 10-20 метров, висел огромный зеленый шар. Казалось, он весь пылал в каком-то невероятно ярком зеленом огне. Не помня себя от страха, я пулей выбежал из леса, подобрал в траве велик и минут через пять был уже дома у бабушки.

Кстати, по дороге до дома бабушки виднелось отчетливое зеленое зарево над лесом. Бабушке я все рассказал, выслушав меня, она меня отругала и рассказала, что нельзя вечером до позднего оставаться в лесу, что не к добру это... Прошло столько лет, а я так и не понял, что же это было? .Это было нло или что?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:14 by qqq666Просмотров: 194Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Свет нло непонятное страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 14:15
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А почему бабушка не объяснила-то? Может быть, и знали бы сейчас, что это было, +++++
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#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 14:51
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Публикаций: 8
Комментариев: 463
Что это было не известно. В любом случае, это было НЛО, так как переводится как неопознанный, летающий объект)) Лично я, всегда думаю и думал, что НЛО - это бесовщина, которая просто парит людям мозги. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:58
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Ну раз нет определённого значения объекта, он так и называется - неопознанный летательный объект - НЛО 359 +++
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#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:02
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Мало ли что: шаровая молния, свечение фосфора. А что бабушка ругалась — это верно. Ребёнок один ы ночном лесу, в любом случае не к добру.
Насчёт НЛО — это всё и загадочно, и сомнительно. Пару раз сталкивалась с тем, что возможно принять за оное. Но нет никакой уверенности, что эти явления научно не объяснимы. Каждый судит по своему, а всё может быть очень просто.
Как-то видела фото "настоящей" летающей тарелки. Признанной экспертами. Действительно, никакого фотошопа (его в те годы и не было). Автор потом признался в мистификации, и даже объяснил как.
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