Это было НЛО или что?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:51

qqq666 Просмотров: 194 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 14:14 by

Этот необыкновенный случай произошел лично со мой в детстве. Почему-то вспомнился он мне только сейчас, спустя столько лет. Было мне тогда лет 12-13. И, как множество детей нашей большей страны, на каникулах я отдыхал в деревне у бабушки. Это было поистине золотое время, кто знает - тот поймет. С утра до вечера я катался на велосипеде, лазил по деревьям и.т.д и.т.п, в общем, дурачился и развлекался как мог. На окраине бабушкиной деревни была небольшая роща, а уж сколько там было ягод и грибов вообще не счесть.Я частенько любил там побродить и покушать ягод, а точнее дикой смородины. Так и в этот раз, бросив велик рядом с рощей, я ходил и кушал ягоду, я даже и не заметил, как быстро пролетело время... и наступил вечер. Стемнело довольно быстро и, чтобы не расстраивать бабушку, я начал собираться домой. Я сразу и не понял, что это было, помню только, что яркий зеленый свет буквально меня ослепил. На миг мне показалось, что я потерял зрение, я протер глаза и просто остолбенел от ужаса. Сказать что я испугался - это ничего не сказать. Передо мной, на высоте 10-20 метров, висел огромный зеленый шар. Казалось, он весь пылал в каком-то невероятно ярком зеленом огне. Не помня себя от страха, я пулей выбежал из леса, подобрал в траве велик и минут через пять был уже дома у бабушки.Кстати, по дороге до дома бабушки виднелось отчетливое зеленое зарево над лесом. Бабушке я все рассказал, выслушав меня, она меня отругала и рассказала, что нельзя вечером до позднего оставаться в лесу, что не к добру это... Прошло столько лет, а я так и не понял, что же это было? .Это было нло или что?

Ключевые слова: Свет нло непонятное страх авторская история

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