Тем, кто уснул молодым

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:03

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Марк Адам Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:03 by

Вы останетесь в памятиВаших верных друзей,И родителей, сломленныхПотерей детей.И не ведает ветер,Закрывающий веки,Как же быть молодым,И уснувшим навеки.И неизвестно судьба льИли замысел Бога,Но в иные мирыУвела их дорога.И времени нетДля слова "прощай",Ты обрел свои крыльяИ теперь улетай.

Ключевые слова: Смерть стих крылья авторский стих

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