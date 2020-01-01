Тем, кто уснул молодым

Тем, кто уснул молодымВы останетесь в памяти
Ваших верных друзей,
И родителей, сломленных
Потерей детей.
И не ведает ветер,
Закрывающий веки,
Как же быть молодым,
И уснувшим навеки.
И неизвестно судьба ль
Или замысел Бога,
Но в иные миры
Увела их дорога.
И времени нет
Для слова "прощай",
Ты обрел свои крылья
И теперь улетай.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:03
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 07:03 by Марк АдамПросмотров: 9Комментарии: 0
Ключевые слова: Смерть стих крылья авторский стих