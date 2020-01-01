Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Тем, кто уснул молодым

Вы останетесь в памяти
Ваших верных друзей,
И родителей, сломленных
Потерей детей.

И не ведает ветер,
Закрывающий веки,
Как же быть молодым,
И уснувшим навеки.

И неизвестно судьба ль
Или замысел Бога,
Но в иные миры
Увела их дорога.

И времени нет
Для слова "прощай",
Ты обрел свои крылья
И теперь улетай.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:03
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 07:03 by Марк АдамПросмотров: 9Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Смерть стих крылья авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.