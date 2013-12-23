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Истории из жизни

Это было недавно, это было давно

1983 год, четверо студентов-филологов и один аспирант отправились вместо колхозных работ в этнографическую экспедицию. Три девушки: Аня, Варвара и Лиля, главный " ботаник" курса Андрей и аспирант Юрий поехали в очень дальнюю деревню за песнями, сказаниями и обрядами. Ехать надо было долго, больше четырёх часов на "Икарусе" до районного центра, два с половиной часа на маленьком ПАЗике до села, и потом ещё минут сорок трястись в телеге.
Деревушка небольшая, около двадцати домов, жители пенсионеры и приезд студентов- целое событие. Поселились ребята у бабы Нюры, Юрий уже был в этой деревеньке и знал бабулю.
После тяжёлой дороги все устали, приехали вечером. Баба Нюра накормила ребят, порадовалась привезенному " едову" ( сгущенка, рыбные консервы, сушки и конфеты) и уложила всех спать:" Седня ужо кагалом спите, а завтрева поглядим". Оказалось, что кагалом- три девочки вальтом на одной полуторной кровати. Парней отправили в холодную ( комната, закрывающаяся на зиму, что бы дров меньше уходило) а сама хозяйка легла на печи.
Бабуля сразу предупредила, что пока не посмотрит программу " Время", спать не ляжет, вот так под мерное тиканье ходиков и бормотание телевизора девчонки и уснули. Лиля спала с краю, очень неудобно, жарко, постоянно боялась упасть, но в какой-то момент усталость взяла своё и девушка уснула.

" Проснулась я от какого-то разговора, лежу и подсматриваю сквозь ресницы: телевизор работает без звука, что-то спортивное, видимо ещё новости не закончились, значит спала я не больше часа. За столом сидит наша хозяйка и чай пьёт. А напротив её тоже кто-то сидит. Присмотревшись, я дар речи потеряла- это нечто очертаниями вроде на человека похоже, на карлика, но лохматое какое-то что ли, и чашка на столе тоже стоит. И бабуля с этим разговоры разговаривает, и судя по репликами оно ей отвечает. Я слышала только голос бабки. Мне не было страшно, было очень спокойно и любопытно, и я села на кровати. "Вот, кулема, спи ужо". Спрашиваю:" Баба Нюра, а что это тут было? С кем вы разговариваете?" , а уже нет никого за столом, только чашка с чаем стоит. " Спи, глазастая, с Федоткой мы говорили". Утром не удобно было у бабули спрашивать, я хоть и комсомолка была, но курсовую по народным сказаниям собирала, поэтому наличие домовика меня не удивило. А ещё и постеснялась девочкам сказать, будут потом смеяться надо мной.
За завтраком баба Нюра спросила, почему я не крещеная, выслушав ответ, велела почему-то трусы каждый день на изнанку надевать. Совсем скоро я узнала, что здесь так от сглаза охраняются. Вообще очень интересные люди оказались, столько мы разных поверий, сказаний записали. А парни больше песни записывали.

Через пару дней бабуля позвала нас в лес за грибами, стоял сентябрь, днём довольно тепло, и грибы, как она выражалась "барские", ещё росли. С бабулей пошли мы с Варей и Юрий. Я ещё с собой фотоаппарат взяла. Я тогда была внештатным фотокорреспондентом в нескольких журналах, в том числе " Юный натуралист", и поэтому фотоаппарат везде возила. Юра любезно согласился потаскать мою корзинку, а я стала искать красивые ракурсы для фото. Бабушка строго велела от них далеко не уходить:" Лес-то не велик, да дурен больно". Я вроде бы и далеко не отходила, ну метров двадцать в сторону, слышу, как Варя с Юрий переговариваются, вдруг в далеке я увидела такое! От такого чуда ни один фотограф не откажется - дерево, огромное и похожее на сказочную избушку, ну я туда и ломанулась. Подойдя ближе я поняла, что это просто старое полусгнившее дерево и совсем не красивое, а вот вокруг меня все изменилось: воздух как будто плотным стал, в ушах вата, голос не раздается, а глохнет сразу около меня. Такая паника в голове началась! И в то же время слышу голос из далека, чистый такой, звонкий. Пытаюсь повернуться и не могу, я не верующая была, но в тот момент подумала: " Господи, что за напасть! Господи, помоги к своим выйти!" Сделала буквально шаг вперёд и упала, и понимаю, что лежу как в болотине какой- то, а по лесу крики раздаются, ребята меня ищут. Я давай ноги вытаскивать- сапог в грязи остался, вытащить сил нет, голова жутко заболела. Вдруг на поляну Юрка выскочил, увидел меня, заругался, схватил на руки и понес. Несёт и ругается, а про сапог ему сказать я не успела. Бабуля дома нашла какой то старый, тоже один валялся, так я до конца и проходила в одном чёрном сапога 40 размера, а другой зелёный 37. Как потом мне рассказали, что искали меня минут сорок, сами не поняли как я оказалась в болотине, метров в шестистах от той полянки. Баба Нюра сказала, что меня Леший заманивал, и что мне обязательно покреститься надо, потому как "третий гла ты, девка, имеешь, уволочет тебя нечисть".
И ещё один эпизод произошёл через неделю - загорелся дом на краю деревни, там жила одинокая женщина очень преклонного возраста. Она постоянно экономила и не включала свет, зажигала свечи, видимо из-за свечи и произошло возгорание. Дом вспыхнул быстро, хозяйку не спасли, пожарная дружина (ДПД были во всех совхозах и на больших предприятиях) приехала поздно: телефон на всю деревню один и дорога до неё оставляет желать лучшего, они только угли и потушили. На улицу высыпали все жители, одна из женщин взяла икону, потом мы поняли, что это "Неопалимая Купина", и с молитвами пошла вокруг дома, за ней пошли и другие. Пламя, горевшее как факел, в любую минуту могло перекинуться на соседние дома. Вдруг оно стало успокаивается, не затухло совсем, но огонь стал ниже и опасность пропала. Наши парни хотели броситься в дом, спасать хозяйку, но их не пустили, и мы все вместе стали носить из колодца воду, поливать соседний дом. Именно в тот момент Юра мне признался в любви и предложил встречаться. Мне он тоже нравился и я не отказалась.

В ноябре мы поняли, что хотим жить вместе и пошли в ЗАГС, в январе расписались и вот до сих пор вместе. В деревню к бабе Нюра ездили, помогали, и в тот лес ходили, Юра рассказал, какой ужас он испытал, когда я пропала у него на глазах: сделала пару шагов и нет меня, он атеист и комсомолец, бегал по лесу и просил" Господи, только бы она нашлась, женюсь и ни на шаг не отпущу!" Баба Нюра умерла в 1992 году от онкологии, дом завещала нам. К сожалению, той деревеньки, да и многих других, уже не существует. "
Сегодня, 09:58 by Mary3.11.Просмотров: 176Комментарии: 1
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Ключевые слова: Филологи фольклор деревня лес пожар авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:42
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Восхитительная история, прямо как глоток свежего воздуха.
Скоро авторские станут не вес золота.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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