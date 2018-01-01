Художник Юрий Сергеев

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:03 by

Работы художника Юрия Сергеева называют "Русь Зачарованная". Этот художник-славянист знаменит своим трепетным отношением к родной стороне. Образы русской жизни неизменно одухотворены и наполнены глубоким сопереживанием - жизнь простых людей в селениях, гадания по вечерам, языческие волхвы. Юрий Сергеев последователь русской реалистичной школы живописи и традиций итальянского Возрождения. Кроме того, он настоящий знаток истории своей земли и пытается свои знания, свои представления о древней истории выразить на полотне.Юрий Сергеев родился в Ярославле 1 апреля 1961 года. Обучался в Московском государственном художественном институте имени Сурикова. Участвовал как в региональных, так и во Всесоюзных выставках.Художник Юрий СергеевБабушкины нарядыГадание на свечах. СвяткиГадание на суженогоЗимний вечер. СвяткиМасленица. Красное селоНевестаНочное гаданиеРусь языческая. ВолхвРусь языческаяТройкаУ гадалкиФевральская метельАвтор - blincov.

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