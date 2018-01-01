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Страшные Арты

Художник Юрий Сергеев

Работы художника Юрия Сергеева называют "Русь Зачарованная". Этот художник-славянист знаменит своим трепетным отношением к родной стороне. Образы русской жизни неизменно одухотворены и наполнены глубоким сопереживанием - жизнь простых людей в селениях, гадания по вечерам, языческие волхвы. Юрий Сергеев последователь русской реалистичной школы живописи и традиций итальянского Возрождения. Кроме того, он настоящий знаток истории своей земли и пытается свои знания, свои представления о древней истории выразить на полотне.

Юрий Сергеев родился в Ярославле 1 апреля 1961 года. Обучался в Московском государственном художественном институте имени Сурикова. Участвовал как в региональных, так и во Всесоюзных выставках.

Художник Юрий Сергеев

Художник Юрий Сергеев

Художник Юрий Сергеев
Художник Юрий Сергеев


Художник Юрий Сергеев
Бабушкины наряды


Художник Юрий Сергеев
Гадание на свечах. Святки


Художник Юрий Сергеев
Гадание на суженого


Художник Юрий Сергеев
Зимний вечер. Святки


Художник Юрий Сергеев
Масленица. Красное село


Художник Юрий Сергеев
Невеста


Художник Юрий Сергеев
Ночное гадание


Художник Юрий Сергеев
Русь языческая. Волхв


Художник Юрий Сергеев
Русь языческая


Художник Юрий Сергеев
Тройка


Художник Юрий Сергеев
У гадалки


Художник Юрий Сергеев
Февральская метель

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:03
Вчера, 20:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 29Комментарии: 0
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Ключевые слова: Язычество обряды традиции верования славяне картины живопись страшные арты

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