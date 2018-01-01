Художник Юрий СергеевРаботы художника Юрия Сергеева называют "Русь Зачарованная". Этот художник-славянист знаменит своим трепетным отношением к родной стороне. Образы русской жизни неизменно одухотворены и наполнены глубоким сопереживанием - жизнь простых людей в селениях, гадания по вечерам, языческие волхвы. Юрий Сергеев последователь русской реалистичной школы живописи и традиций итальянского Возрождения. Кроме того, он настоящий знаток истории своей земли и пытается свои знания, свои представления о древней истории выразить на полотне.
Юрий Сергеев родился в Ярославле 1 апреля 1961 года. Обучался в Московском государственном художественном институте имени Сурикова. Участвовал как в региональных, так и во Всесоюзных выставках.
Художник Юрий Сергеев
Бабушкины наряды
Гадание на свечах. Святки
Гадание на суженого
Зимний вечер. Святки
Масленица. Красное село
Невеста
Ночное гадание
Русь языческая. Волхв
Русь языческая
Тройка
У гадалки
Февральская метель
Автор - blincov.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:03
Вчера, 20:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 29Комментарии: 0
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