О смерти и бессмертии

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:54

rakshi-volchiza Просмотров: 188 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 15:54 by

Для меня самое драматичное, самое страшное воспоминание детства - это день, когда я первый раз была на похоронах человека, соседки с 5 этажа. Мы стояли и ждали на улице. Подъехала машина. Соседи перешёптывались. Кто-то плакал. Многие были в чёрном. Вдруг как-то тоскливо и несогласованно заиграла музыка и вынесли нечто. Коробку, обитую бархатом, внутри которой лежала кукла, жёлтая, с заострившимся носом. Запахло сладко и опасно. Мне захотелось убежать, но бабушка крепко прижала меня к себе. Потом соседи по одному подходили к кукле и целовали её в лоб. Рядом с коробкой ещё тошнотворнее пахло сладким и прелым. И все почему-то называли жёлтую куклу именем соседки с 5 этажа. Но она ей не была! Она не двигалась, не дышала и плохо пахла.Коробку, обитую бархатом, загрузили в машину и увезли. А потом бабушка сказала, что все умирают. И я испытала глубинный, неисцелимый ужас. Когда-то я доживу до момента, когда прекращусь. Меня однажды не будет. Меня. Однажды. Не будет. Совсем.Я чётко помню, как что-то во мне сопротивлялось этой мысли. Я лежала на кровати, рядом стоял большой шкаф с острым краем, и я раз за разом била маленькой ножкой по этому острому краю. Со всей силы. Было очень больно. И эта боль почему-то помогала мне справиться с обрушившимся на меня знанием...На следующий день я сидела на подоконнике. За окном летали голуби. И я запустила зов. Мне было так плохо, так одиноко, что я звала птиц. Я прижалась лбом, ладошками и коленками к стеклу и звала птиц. И они прилетели. Много. Очень много птиц. Голуби. Воробьи. Они не помещались на карнизе. Они кружили у окна. А я всё звала и звала. Холодное стекло мешало мне их ощутить в полной мере. И я звала. Звала!В комнату забежала бабушка. Она встряхнула меня и сказала: "Больше никогда так не делай без нужды. Ни с птицами, ни с животными. И никогда так не делай с людьми!" А через пару минут пришёл сосед. Это был странный человек. Очень высокий, худой, похожий на великана из Твин Пикс. Говорили, что этот человек умеет лечить. Руками. К нему ездили со всего города.Он остановился на пороге, не заходя в квартиру. Но вокруг него было нечто невидимое и плотное, словно прозрачный воздушный шарик. Меня этой силой, этой плотностью даже подвинуло на пару метров назад.Он посмотрел на бабушку и спросил: "Когда вы ей всё расскажете и начнёте обучать?" Я первый раз увидела бабушку такой недовольной. Моя тёплая и ласковая бабушка холодно и жёстко сказала: "Пусть живёт обычной жизнью!" Сосед улыбнулся, он явно не верил в слова бабушки, они почему-то казались ему смешными. Потом примиряюще развёл руками и заговорил на какую-то другую тему. Я ушла к себе в комнату.Ночью у меня поднялась очень высокая температура. Предметы двоились и троились, вытягивались в сложные фигуры и контуры. Меня то трясло от холода, то жгло жаром... Узнав о моей болезни, приехала мама. Когда мне стало чуть легче, мы уехали под Мурманск, в Луостари. Северное сияние, гонки на оленьих упряжках, сопки стёрли из памяти предыдущие события.Потом был местный праздник. Ели блины, танцевали у костров. Детям развесили на длинной верёвке подарки. Нужно было взять ножницы, раскрутиться и срезать подарок. Развернулся не туда, срезал пустышку - так и год будет пустым. Срезал подарок - счастливчик. Я сразу поняла, что хочу книжку о Звездоглазке. На обложке была девочка необыкновенной красоты с глазами-звёздами. Рядом с ней мальчик с ярким зверьком на плече. Меня раскрутили, дали в руки ножницы, и я уверенно пошла к книжке. Я видела с закрытыми глазами и людей, и верёвку, и книжку. Поэтому спокойно подошла и срезала её.Кто-то кричал, что я жульничаю, но пожилой мужчина в одежде, расшитой разноцветными лоскутками, успокоил своих. Рассмеялся и сказал: "Отдай книжку маме и поиграй с собачками". Я огляделась, чуть дальше стояла упряжка с лайками. Они были пушистыми, с ясными глазами. И я пошла к собачкам.Мужчина рядом с "разноцветным" подался вперёд, он был чем-то встревожен, но пожилой удержал его. Я подошла к собакам и стала трепать их за лапы, уши и пушистые бока. Собаки виляли хвостами и лизали мне пальцы шершавыми языками. От них пахло рыбой и шерстью. Пожилой подошёл ко мне и сказал: "Умничка, девочка. Слушай своё сердце, девочка".Потом ещё приехали сани с собаками и были гонки на упряжках. К собакам никого не подпускали, особенно детей. Собаки громко лаяли и рычали на чужих, подняв шерсть на загривке и скалясь.А я вдруг успокоилась. И поняла, что мы вечны. Не знаю, откуда и почему ко мне пришло это знание. Но я вдруг стала видеть сны, в которых жила, то в какой-то северной стране и учила маленьких детишек писать, то была музыкантом и изготавливала скрипки, то жила в жаркой стране на берегу ленивой реки и помогала людям правильно соблюдать обряды... Но это всё была я... Нечто большее, чем тела. Тела были лишь одеждой для меня истинной...Да, книжка у меня сохранилась. Картинка со Звездоглазкой из неё. Такая вот история.Хей, если ты ещё сомневаешься - слушай своё сердце!

Ключевые слова: Смерть бессмертие ужас похороны

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