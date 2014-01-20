"Улетела моя гулюшка"Приятель рассказывал мне, что перед тем, как его бабушка умерла, она стала заговариваться и несколько дней подряд говорила родственникам, что в углу кто-то стоит.
С моей же бабушкой произошло нечто прямо противоположное. Но сначала я, наверное, вам понадоедаю небольшой предысторией.
Когда бабушке было всего года три-четыре, ее мама родила второго ребенка, мальчика, и все могло бы быть хорошо... Но уже через несколько дней после родов свекровь послала сноху работать в поле. Стояла осень, холодная и слякотная, а бедной девушке в качестве обуви дали дырявые валенки, худые настолько, что, считай, совсем без подошвы. Бабушкина мама сильно простыла и умерла. За ней следом ушел и ее грудной сынишка. Так бабушка стала сиротой.
Началась война, и та самая свекровь (бабушка моей бабушки) умерла от голода. После смерти в руке у нее нашли несколько колосков, которые она, возможно, чувствуя за собой некую вину, так и не съела, оставив внучке.
Впоследствии бабушкин папа снова женился. И дальнейшая ее жизнь в точности повторяет известный сюжет про злую мачеху, которая готова была отправить ненавистную падчерицу куда угодно, лишь бы с глаз подальше.
Ей было шестнадцать лет, когда с каждой семьи из окрестных деревень потребовали по одному человеку на восстановление города, который на тот момент превратился в руины.
Мачеха не захотела посылать мужа или ехать сама, об их новой малолетней дочери тем более не шло речи, так что отправили падчерицу – ненужные воспоминания о предыдущей жене и лишний рот.
Бабушка часто, утирая слезы, рассказывала, как приехала она в город, и дали ей место в общежитии. Было холодно, но топить было нечем, люди давно сожгли все, что горит, пытаясь обогреть жилища, и теперь ползали по руинам, собирая щепки, обрывки бумаги, обои.
В комнате, где ее поселили, стояла лишь железная кровать. Без подушки, одеяла или даже матраса. Есть было нечего. Кочан капусты, который от щедрот своих выделила мачеха, быстро закончился. И потом бабушке приходилось собирать и варить картофельные шкурки, которые выбрасывали «богатые» соседки.
Начался нелегкий труд. Она работала на фабрике и стирала на раненых в проруби. Ох и нелегко отстирывалась запекшаяся кровь.
Потом, правда, счастье все же заглянуло к ней – красивая веселая с зелеными глазищами, она даже после войны, когда мужчин оставалось так мало, не осталась без кавалеров и легко вышла замуж.
Причем мужа выбирала очень придирчиво:
- Вот идем мы с ним (с ухажером), - говорила, - а он возьми да и плюнь (на дорожку)! Я развернулась и ушла.
Потом она родила двоих сыновей, а от фабрики выделили квартиру.
Почему-то оставшийся на тот момент совсем один - старый, больной и никому не нужный -0 ее папа тут же перебрался к дочери в город. И она до конца жизни за ним ухаживала, хотя пенсию он отдавал молодой любовнице – но это уже совсем другая история.
Бабушка всегда считала, что именно из-за стирки в проруби у нее и стали разбухать и воспаляться суставы на руках и коленки. И впоследствии, в старости, из-за болей она ничего не могла делать и совсем перестала ходить.
За пару лет до смерти она стала заговариваться. Внезапно начинала звать своего папу. Будила весь дом криками:
- Откройте дверь! Выпустите меня! – почему именно это, я не знаю. Лежала она в самой просторной комнате в доме. И я не припоминаю, чтобы она когда-либо рассказывала, что ее где-то запирали. А на тот момент спрашивать ее уже было бесполезно. Она не понимала, кто она, где находится... и не узнавала никого вокруг.
Все это я веду к тому, чтобы вы представляли себе ситуацию: на момент описываемых событий, она уже довольно долгое время не могла ходить и перестала воспринимать реальную действительность.
И вот умер ее сын (младший брат моего отца). Тела она не видела. О его смерти ей никто не сообщал (сами понимаете – во-первых, она не в себе, во-вторых, даже если поймет, зачем ей такой шок). Из дома, да даже и из комнаты, она никуда не выходила. Поминок в доме не устраивали. В общем, по всем статьям никак она не могла об этом узнать, но...
Совершенно неожиданно для всех в тот же день она стала кричать:
- Улетела моя гулюшка! Сыночек! – кричала и плакала.
Я была потрясена. Все были потрясены. Было очень больно это слышать. Больно и жутко.
Вот откуда она узнала? Как ее мозг вообще смог воспринять эту информацию, когда ничего другого уже не воспринимал?
Расскажу и еще кое-что странное в связи с бабушкой. Отдельный пост для этого писать, наверное, нет смысла.
Я предвидела ее смерть.
Ну как предвидела. Чтобы попасть в свою комнату, мне приходилось ходить через зал, где была ее кровать. И вот в какой-то момент мне стало казаться, что свет в зале померк. Объяснить это сложно, вообще-то в нем огромное окно и шторы всегда раздвинуты. Одна из самых светлых комнат.
Я не знаю, как это объяснить или описать. У меня было четкое ощущение, что над ее кроватью висел как будто черный туман или, скорее, марево.
Я, как мышь, проскальзывала в свою комнату, боясь смотреть на ЭТО. Потому что мне казалось, что если я буду смотреть на НЕГО, то и ОНО меня тоже увидит. А от одной мысли об этом у меня мороз бежал по коже.
Во времена моей учебы в универе мне тоже все время казалось, что в нашей комнате в общаге темно. Это тоже было необъяснимо. Восьмой этаж, солнечная сторона. А прямо сумрак какой-то. И гул. Такой низкий, вибрирующий, вроде воя ветра в широкой трубе или чего-то подобного. Я спрашивала своих соседей, но все утверждали, что ничего не слышат. А мне прямо жутко было от этого воя.
Однажды замок нашей комнаты вскрыли, унесли телевизор и еще какую-то мелочевку. Приехала милиция. И я слышала, как девушка в форме говорила напарнику:
- Несчастливая комната. В который раз приезжаем. Это хоть ограбление. А до этого было два убийства.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:59
Сегодня, 17:59 by SagotoПросмотров: 240Комментарии: 4
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