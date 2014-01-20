"Улетела моя гулюшка"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:59

Sagoto Просмотров: 240 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 17:59 by

Приятель рассказывал мне, что перед тем, как его бабушка умерла, она стала заговариваться и несколько дней подряд говорила родственникам, что в углу кто-то стоит.С моей же бабушкой произошло нечто прямо противоположное. Но сначала я, наверное, вам понадоедаю небольшой предысторией.Когда бабушке было всего года три-четыре, ее мама родила второго ребенка, мальчика, и все могло бы быть хорошо... Но уже через несколько дней после родов свекровь послала сноху работать в поле. Стояла осень, холодная и слякотная, а бедной девушке в качестве обуви дали дырявые валенки, худые настолько, что, считай, совсем без подошвы. Бабушкина мама сильно простыла и умерла. За ней следом ушел и ее грудной сынишка. Так бабушка стала сиротой.Началась война, и та самая свекровь (бабушка моей бабушки) умерла от голода. После смерти в руке у нее нашли несколько колосков, которые она, возможно, чувствуя за собой некую вину, так и не съела, оставив внучке.Впоследствии бабушкин папа снова женился. И дальнейшая ее жизнь в точности повторяет известный сюжет про злую мачеху, которая готова была отправить ненавистную падчерицу куда угодно, лишь бы с глаз подальше.Ей было шестнадцать лет, когда с каждой семьи из окрестных деревень потребовали по одному человеку на восстановление города, который на тот момент превратился в руины.Мачеха не захотела посылать мужа или ехать сама, об их новой малолетней дочери тем более не шло речи, так что отправили падчерицу – ненужные воспоминания о предыдущей жене и лишний рот.Бабушка часто, утирая слезы, рассказывала, как приехала она в город, и дали ей место в общежитии. Было холодно, но топить было нечем, люди давно сожгли все, что горит, пытаясь обогреть жилища, и теперь ползали по руинам, собирая щепки, обрывки бумаги, обои.В комнате, где ее поселили, стояла лишь железная кровать. Без подушки, одеяла или даже матраса. Есть было нечего. Кочан капусты, который от щедрот своих выделила мачеха, быстро закончился. И потом бабушке приходилось собирать и варить картофельные шкурки, которые выбрасывали «богатые» соседки.Начался нелегкий труд. Она работала на фабрике и стирала на раненых в проруби. Ох и нелегко отстирывалась запекшаяся кровь.Потом, правда, счастье все же заглянуло к ней – красивая веселая с зелеными глазищами, она даже после войны, когда мужчин оставалось так мало, не осталась без кавалеров и легко вышла замуж.Причем мужа выбирала очень придирчиво:- Вот идем мы с ним (с ухажером), - говорила, - а он возьми да и плюнь (на дорожку)! Я развернулась и ушла.Потом она родила двоих сыновей, а от фабрики выделили квартиру.Почему-то оставшийся на тот момент совсем один - старый, больной и никому не нужный -0 ее папа тут же перебрался к дочери в город. И она до конца жизни за ним ухаживала, хотя пенсию он отдавал молодой любовнице – но это уже совсем другая история.Бабушка всегда считала, что именно из-за стирки в проруби у нее и стали разбухать и воспаляться суставы на руках и коленки. И впоследствии, в старости, из-за болей она ничего не могла делать и совсем перестала ходить.За пару лет до смерти она стала заговариваться. Внезапно начинала звать своего папу. Будила весь дом криками:- Откройте дверь! Выпустите меня! – почему именно это, я не знаю. Лежала она в самой просторной комнате в доме. И я не припоминаю, чтобы она когда-либо рассказывала, что ее где-то запирали. А на тот момент спрашивать ее уже было бесполезно. Она не понимала, кто она, где находится... и не узнавала никого вокруг.Все это я веду к тому, чтобы вы представляли себе ситуацию: на момент описываемых событий, она уже довольно долгое время не могла ходить и перестала воспринимать реальную действительность.И вот умер ее сын (младший брат моего отца). Тела она не видела. О его смерти ей никто не сообщал (сами понимаете – во-первых, она не в себе, во-вторых, даже если поймет, зачем ей такой шок). Из дома, да даже и из комнаты, она никуда не выходила. Поминок в доме не устраивали. В общем, по всем статьям никак она не могла об этом узнать, но...Совершенно неожиданно для всех в тот же день она стала кричать:- Улетела моя гулюшка! Сыночек! – кричала и плакала.Я была потрясена. Все были потрясены. Было очень больно это слышать. Больно и жутко.Вот откуда она узнала? Как ее мозг вообще смог воспринять эту информацию, когда ничего другого уже не воспринимал?Расскажу и еще кое-что странное в связи с бабушкой. Отдельный пост для этого писать, наверное, нет смысла.Я предвидела ее смерть.Ну как предвидела. Чтобы попасть в свою комнату, мне приходилось ходить через зал, где была ее кровать. И вот в какой-то момент мне стало казаться, что свет в зале померк. Объяснить это сложно, вообще-то в нем огромное окно и шторы всегда раздвинуты. Одна из самых светлых комнат.Я не знаю, как это объяснить или описать. У меня было четкое ощущение, что над ее кроватью висел как будто черный туман или, скорее, марево.Я, как мышь, проскальзывала в свою комнату, боясь смотреть на ЭТО. Потому что мне казалось, что если я буду смотреть на НЕГО, то и ОНО меня тоже увидит. А от одной мысли об этом у меня мороз бежал по коже.Во времена моей учебы в универе мне тоже все время казалось, что в нашей комнате в общаге темно. Это тоже было необъяснимо. Восьмой этаж, солнечная сторона. А прямо сумрак какой-то. И гул. Такой низкий, вибрирующий, вроде воя ветра в широкой трубе или чего-то подобного. Я спрашивала своих соседей, но все утверждали, что ничего не слышат. А мне прямо жутко было от этого воя.Однажды замок нашей комнаты вскрыли, унесли телевизор и еще какую-то мелочевку. Приехала милиция. И я слышала, как девушка в форме говорила напарнику:- Несчастливая комната. В который раз приезжаем. Это хоть ограбление. А до этого было два убийства.

Ключевые слова: Бабушка комната сын мачеха авторская история

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