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Истории из жизни

Восставший

Мишка при жизни был мужиком бесконфликтным. Кто ж знал, что он проявит характер после смерти!..
Сколько фильмов снято про оживших мертвецов, про зомби-апокапипсисы! Только те фильмы мало имеют общего с реальностью. Ну, может, где в Африке и есть умельцы, которые могут воскресить умершую плоть. Вудуисты, одним словом. Только где они, эти вудуисты, и где мы. Я ни одного не встречала. Однако же с воскресшим мертвецом мне довелось столкнуться — правда, не лицом к лицу, но от этого не легче. С тех самых пор живу я, оглушенная возможностью сюрпризов, которые нам может преподнести неизученная сторона бытия. Или небытия…

Любовь ум застила
Мишка, мой односельчанин, хороший парень был. Но угораздило его влюбиться в Люську. Она лет с 15 начала с парнями хороводиться, и слава по деревне про нее поползла соответствующая. Мишка был старше Люськи на 4 года. И влюбился в нее, когда Люська еще не шлялась, ей лет 14 было. И Мишке настолько любовь ум застила, что он был как слепой и глухой. Если кто что про Люсеньку плохое скажет, так он кидался морду бить. Люська же его в грош не ставила. Но когда заневестилась, вышло, что замуж-то ее никто с такой репутацией брать не собирается.

Люська в город подалась — за женским счастьем. Но только и там ее гулящая натура проявилась. Не хотели на ней мужики жениться. По слухам, Люська в городе только 3 аборта заработала. И вернулась в родное село спустя 6 лет, слегка прибитая пониманием жизни. Тут-то ей и подвернулся верный Мишка, который не переставал любить свою Люсеньку. Согласилась она за него пойти. Сыграли свадьбу. Дом отстроили. И Люська вроде как притихла, по виду — примерная жена.

Детей у Мишки с Люськой не получалось. Видно, не зря слухи про аборты ходили. Но Мишку зто не сильно печалило — он так свою Люсеньку любил. Может, все у них и хорошо бы сложилось в итоге. Но через 3 года после их свадьбы в село вернулся Юрец.

Юрец — первая Люськина любовь. Еще школьная. А Юрец никого, кроме себя и денег, не любил. Посадили его, когда Люська еще школу не окончила. За убийство с грабежом. Дали 12 лет строгача. Мы и не ожидали, что Юрец вернется в село. Мать у него умерла, а другой родни и не было. Но — вернулся. Тут-то Люськино гулящее сердце и дрогнуло. Закрутила она с бывшим зеком.

«Встань, сынок, накажи этих тварей!»
Сначала они таились, но ведь в селе трудно секреты иметь. Вот и рассекретили их. Мишка плакал, умолял Люську одуматься, а она над ним насмехаться начала — мол, и не мужик ты, даже того самого как следует не можешь, не то что Юрка! Ну, и много чего она ему наговорила. И в тот же день, когда Мишка на работе был, притащила зека прямо в дом. Пили, в койке кувыркались. Так и застал их Михаил, прижизненный мученик, в непотребном виде. От такого предательства в Мишке что-то надломилось. Ни слова он не сказал, просто вышел из дома. А в спину ему неслись смех, издевки и крепкие словечки. Мишка дома не ночевал, на работу не вышел. Когда его схватились — стали искать. И нашли... Висел он в своём гараже, бедняга. Самоубийство совершил.

Родители Мишкины от горя чуть с ума не сошли. Мало того, что сына потеряли — да еще и как! Самоубийца! И из-за кого — из-за шалавы! Мишку даже похоронить по-человечески сельский батюшка не разрешил. Закопали без отпевания. Слава богу, хоть не за кладбищем, а просто на краю, у оградки.
Люська на похороны не пришла. Тогда-то мать Мишкина и возопила: «Встань, сынок, накажи этих тварей!». И много чего еще она кричала, проклиная Люську.

Люське же все было нипочем — она, едва пару дней как вдова, уже не таясь, притащила в дом Юрца. Село бурлило от возмущения, но боялось принять меры для наказания бессовестной бабы. Когда сосед Люськин, Генка, попытался пристыдить нахалку, к нему с топором пожаловал Юрец. Отрубил прямо на крыльце голову у Генкиного петуха и сказал: «Рот откроешь — будешь вместо петуха здесь лежать!». Юрцов нрав все знали, вот и дрожал каждый за свою шкуру.

На 9-й дней после похорон случилась буря. Без дождя, без молний. Что-то необычайное. Подул ураганный ветер, время от времени вдалеке будто гремел гром. Почему-то накатывал ужас. Все забились по домам, никто не казал носу на улицу. Только соседка Люськина, Петровна, мучившаяся животом, все бегала в уличный сортир по большой нужде. И вот часа в 2 ночи она услышала крики из Люськиного дома, страшные такие, прямо нечеловеческие. И увидела, как вдоль ограды движется мужская фигура. Только странно как-то — с опущенной и болтающейся головой, будто шея переломана, и походка неровная, дерганая. Петровна испугалась, а крики из Люськиного дома продолжались, но кричала уже только Люська. Юрца не было слышно.

Отомстил...
Петровна побежала за подмогой. Подняла Генку. Генка взял с собой еще пару мужиков, и они пошли к Люське. Картина перед их глазами предстала нереальная. Лежит Люська, голая, на ней — Юрец. Юрец — кулем, не шевелится. А Люська орет благим матом, глаза стеклянные: «Уйди, уйди, ты же умер, ты же умер!». И пытается с себя Юрца столкнуть, а никак. Когда мужики его снять попытались, выяснилось, что они причинными местами сцеплены и расцепиться не могут. А Юрец по всем признакам того… Мертвый. Вызвали скорую, ментов.

Картину спецы нарисовали такую: во время полового акта Юрцу стало плохо с сердцем. Люська испугалась, произошел спазм интимных мышц, ну, Юрцов орган и зажало. У него — разрыв сердца, умер, а у Люськи на этой почве крыша поехала. Люську в дурку забрали, Юрца в морг.
Глазастая Петровна обнаружила на полу землю — будто кто натоптал грязными ботинками. Уж очень та жирная земля была похожа на кладбищенскую… А в кастрюлях с едой копошились черви. Спецы морщились и говорили: «Вот пьянь, свинарник развели!». Но у сельчан свои мысли на этот счет были. «Мишка это за ними приходил, — озвучивала общее мнение Петровна. — Отомстил им, бедолага!».

Самое удивительное, что могила Мишкина оказалась осквернена. Земля будто разрыта, венки раскиданы, крест упавший. Спецы все списали на акт вандализма со стороны Юрца и Люськи. Мол, надругались над могилкой пьяные, пришли домой, натоптали, грязи нанесли. А потом еще выпили и решили переместиться в кровать. Ну, тут трагедия и случилась. Может, так. Но слабо верится.

Люську упекли в психушку. Юрца, естественно, на кладбище определили. Родители Мишкины из села уехали, как и Люськина мамаша. Что с ними стало — никто не знает. Зато после этих происшествий наше село славится верными женами и не гулящими мужьями. Потому что мы видели, что даже мертвые могут отомстить за измену.

Мария Григорьевна, 66 лет.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:00
Сегодня, 02:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 753Комментарии: 11
+18

Ключевые слова: Мишка любовь измена мужская фигура смерть

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 08:25
+1
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Публикаций: 46
Комментариев: 2 581
А тело-то нашли? Смахивает на аыдуианную историю.
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#2 написал: ZelD
Сегодня, 08:29
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 197
Конечно аыдуианная.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#3 написал: Шахерезада
Сегодня, 09:15
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 408
Хорошая история, но творческая. Есть такие терпилы, их унижают, опускают, ни в грош не ставят, а они все терпят как ГГ, который просрал свою жизнь из за грязной шалавы, а все потому, что не ценил свою жизнь, не заботился о нравственной чистоте своей избранницы, ну а если связал свою судьбу со свиньёй, то должен был быть готовым жить в грязи, а не бежать вешаться. Шалава то тут причем, если сам лошара?
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:30
+3
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Группа: Комментаторы
Репутация: (625|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 303
Выдумано то выдумано. Но лучше бы Мишка при жизни мужиком был, чем уж после неё бегать и мстю сеять (и страшна его мстя).
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 10:20
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 37
Пусть история творческая... но вот что в голове у мужиков, когда они за такими отбитыми тёлками бегают, как собачонки?
Зарегистрирован: 18.07.2016
#6 написал: Crowned Clown
Сегодня, 10:33
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Цитата: Fleur Delacour
Пусть история творческая... но вот что в голове у мужиков, когда они за такими отбитыми тёлками бегают, как собачонки?

любовь зла,все хороши)
Зарегистрирован: 5.03.2018
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 10:42
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1224|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 311
Читаю третью историю и все как одна оформлены, но столько движухи в них))
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#8 написал: Минди
Сегодня, 10:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (80|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 730
Мишку жаль конечно... Но вешаться из-за б..ди?! Это как жеж себя не любить, не уважать то надо. А ведь правда - есть такие мужики, как Мишка. Лично одного наблюдаю - знакомая семья. Чувство самолюбия и самоуважения отсутствует напрочь! Терпят таких баб. И что самое странное - любят. Ну была б хоть там красота неземная, я бы поняла. Чего уж тут - падкие очень мужики на красоту. Но нет ни красоты, ни ума, не характера. Странно, не понимаю я таких мужиков. А на месте матери Мишкиной я бы не просила сына подняться, а кислотой эту мурамойку облила б с головы до ног...ну чтоб не насмерть. чтоб помучилась...Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
#9 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 11:23
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 37
Цитата: Crowned Clown
любовь зла,все хороши)

Да, в общем-то, парни в пабликах жалуются, что девушки предпочитают, корректно выражаясь, "плохих мальчиков", девушки тыкают обвинительно парней в ответ)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#10 написал: murikns
Сегодня, 11:42
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Публикаций: 0
Комментариев: 151
Блин, ну вот почему очень часто из-за таких б..дей нормальные мужики страдают?! А этот всесто того что-бы вешаться, дал-бы пи..лей шалаве этой с хахалем,да и выгнал бы обоих....хотя чужая душа потемки!
Зарегистрирован: 19.12.2011
#11 написал: Долгопят
Сегодня, 12:42
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 302
Цитата: murikns
Блин, ну вот почему очень часто из-за таких б..дей нормальные мужики страдают?

А у меня сразу вопрос- а почему нормальные мужики на б..дей вешаются? Они по-ярче , да по-разухабистее? Глаза сами видели, что брали.
Я когда читаю это народное творчество, всегда возникает один и тот же вопрос- что это за удивительный очевидец, от лица которого идет повествование?И про любовь с 14 лет знает( опрашивал?), и про аборты( следил за судьбой) и на похоронах был, слышал проклятия, и на сцене " застукивания неверных" тоже присутствовал- слова бранные конспектировал, потом узнавал- Мишки на работе не было, и с петли снимал,, и голую Люську видел, и со спецами беседовал, версии их узнавал.
Похоже на больную фантазию недалекой брошенной бабенки, которая мечтает отомстить- да руки и ум короток. Вот она этот мутный поток и сформировала.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
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