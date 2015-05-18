Восставший

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 753 Комментарии: 11 +18 Сегодня, 02:00 by

Мишка при жизни был мужиком бесконфликтным. Кто ж знал, что он проявит характер после смерти!..Сколько фильмов снято про оживших мертвецов, про зомби-апокапипсисы! Только те фильмы мало имеют общего с реальностью. Ну, может, где в Африке и есть умельцы, которые могут воскресить умершую плоть. Вудуисты, одним словом. Только где они, эти вудуисты, и где мы. Я ни одного не встречала. Однако же с воскресшим мертвецом мне довелось столкнуться — правда, не лицом к лицу, но от этого не легче. С тех самых пор живу я, оглушенная возможностью сюрпризов, которые нам может преподнести неизученная сторона бытия. Или небытия…Мишка, мой односельчанин, хороший парень был. Но угораздило его влюбиться в Люську. Она лет с 15 начала с парнями хороводиться, и слава по деревне про нее поползла соответствующая. Мишка был старше Люськи на 4 года. И влюбился в нее, когда Люська еще не шлялась, ей лет 14 было. И Мишке настолько любовь ум застила, что он был как слепой и глухой. Если кто что про Люсеньку плохое скажет, так он кидался морду бить. Люська же его в грош не ставила. Но когда заневестилась, вышло, что замуж-то ее никто с такой репутацией брать не собирается.Люська в город подалась — за женским счастьем. Но только и там ее гулящая натура проявилась. Не хотели на ней мужики жениться. По слухам, Люська в городе только 3 аборта заработала. И вернулась в родное село спустя 6 лет, слегка прибитая пониманием жизни. Тут-то ей и подвернулся верный Мишка, который не переставал любить свою Люсеньку. Согласилась она за него пойти. Сыграли свадьбу. Дом отстроили. И Люська вроде как притихла, по виду — примерная жена.Детей у Мишки с Люськой не получалось. Видно, не зря слухи про аборты ходили. Но Мишку зто не сильно печалило — он так свою Люсеньку любил. Может, все у них и хорошо бы сложилось в итоге. Но через 3 года после их свадьбы в село вернулся Юрец.Юрец — первая Люськина любовь. Еще школьная. А Юрец никого, кроме себя и денег, не любил. Посадили его, когда Люська еще школу не окончила. За убийство с грабежом. Дали 12 лет строгача. Мы и не ожидали, что Юрец вернется в село. Мать у него умерла, а другой родни и не было. Но — вернулся. Тут-то Люськино гулящее сердце и дрогнуло. Закрутила она с бывшим зеком.Сначала они таились, но ведь в селе трудно секреты иметь. Вот и рассекретили их. Мишка плакал, умолял Люську одуматься, а она над ним насмехаться начала — мол, и не мужик ты, даже того самого как следует не можешь, не то что Юрка! Ну, и много чего она ему наговорила. И в тот же день, когда Мишка на работе был, притащила зека прямо в дом. Пили, в койке кувыркались. Так и застал их Михаил, прижизненный мученик, в непотребном виде. От такого предательства в Мишке что-то надломилось. Ни слова он не сказал, просто вышел из дома. А в спину ему неслись смех, издевки и крепкие словечки. Мишка дома не ночевал, на работу не вышел. Когда его схватились — стали искать. И нашли... Висел он в своём гараже, бедняга. Самоубийство совершил.Родители Мишкины от горя чуть с ума не сошли. Мало того, что сына потеряли — да еще и как! Самоубийца! И из-за кого — из-за шалавы! Мишку даже похоронить по-человечески сельский батюшка не разрешил. Закопали без отпевания. Слава богу, хоть не за кладбищем, а просто на краю, у оградки.Люська на похороны не пришла. Тогда-то мать Мишкина и возопила: «Встань, сынок, накажи этих тварей!». И много чего еще она кричала, проклиная Люську.Люське же все было нипочем — она, едва пару дней как вдова, уже не таясь, притащила в дом Юрца. Село бурлило от возмущения, но боялось принять меры для наказания бессовестной бабы. Когда сосед Люськин, Генка, попытался пристыдить нахалку, к нему с топором пожаловал Юрец. Отрубил прямо на крыльце голову у Генкиного петуха и сказал: «Рот откроешь — будешь вместо петуха здесь лежать!». Юрцов нрав все знали, вот и дрожал каждый за свою шкуру.На 9-й дней после похорон случилась буря. Без дождя, без молний. Что-то необычайное. Подул ураганный ветер, время от времени вдалеке будто гремел гром. Почему-то накатывал ужас. Все забились по домам, никто не казал носу на улицу. Только соседка Люськина, Петровна, мучившаяся животом, все бегала в уличный сортир по большой нужде. И вот часа в 2 ночи она услышала крики из Люськиного дома, страшные такие, прямо нечеловеческие. И увидела, как вдоль ограды движется мужская фигура. Только странно как-то — с опущенной и болтающейся головой, будто шея переломана, и походка неровная, дерганая. Петровна испугалась, а крики из Люськиного дома продолжались, но кричала уже только Люська. Юрца не было слышно.Петровна побежала за подмогой. Подняла Генку. Генка взял с собой еще пару мужиков, и они пошли к Люське. Картина перед их глазами предстала нереальная. Лежит Люська, голая, на ней — Юрец. Юрец — кулем, не шевелится. А Люська орет благим матом, глаза стеклянные: «Уйди, уйди, ты же умер, ты же умер!». И пытается с себя Юрца столкнуть, а никак. Когда мужики его снять попытались, выяснилось, что они причинными местами сцеплены и расцепиться не могут. А Юрец по всем признакам того… Мертвый. Вызвали скорую, ментов.Картину спецы нарисовали такую: во время полового акта Юрцу стало плохо с сердцем. Люська испугалась, произошел спазм интимных мышц, ну, Юрцов орган и зажало. У него — разрыв сердца, умер, а у Люськи на этой почве крыша поехала. Люську в дурку забрали, Юрца в морг.Глазастая Петровна обнаружила на полу землю — будто кто натоптал грязными ботинками. Уж очень та жирная земля была похожа на кладбищенскую… А в кастрюлях с едой копошились черви. Спецы морщились и говорили: «Вот пьянь, свинарник развели!». Но у сельчан свои мысли на этот счет были. «Мишка это за ними приходил, — озвучивала общее мнение Петровна. — Отомстил им, бедолага!».Самое удивительное, что могила Мишкина оказалась осквернена. Земля будто разрыта, венки раскиданы, крест упавший. Спецы все списали на акт вандализма со стороны Юрца и Люськи. Мол, надругались над могилкой пьяные, пришли домой, натоптали, грязи нанесли. А потом еще выпили и решили переместиться в кровать. Ну, тут трагедия и случилась. Может, так. Но слабо верится.Люську упекли в психушку. Юрца, естественно, на кладбище определили. Родители Мишкины из села уехали, как и Люськина мамаша. Что с ними стало — никто не знает. Зато после этих происшествий наше село славится верными женами и не гулящими мужьями. Потому что мы видели, что даже мертвые могут отомстить за измену.Мария Григорьевна, 66 лет.

Ключевые слова: Мишка любовь измена мужская фигура смерть

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