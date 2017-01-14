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Истории из жизни

Бурятский бохолдой

Эту мистическую историю мне поведала сестра жены Баирма. Случилась она в начале 1990-х в Бурятии, в деревне Баянгол, Баргузинского района. Сейчас Баирме уже 40 лет, а в то время она была молоденькой девушкой лет 15-16.

В один из летних вечеров Баирма засиделась у подруги допоздна, но всё-таки решила идти домой. Жила она с бабушкой в типичном деревенском доме на окраине деревни. Подходя к своему двору, Баирма подумала, что бабушка спит, так как света в окнах не было. Поднявшись на крыльцо, девушка достала ключи, но, бросив взгляд на дверь, заметила, что та приоткрыта. «Неужели, бабушка забыла закрыться? Странно, это на нее не похоже», – подумала она и, взявшись за ручку, потянула дверь на себя. К огромному удивлению девушки, дверь не поддалась. Баирма дернула сильнее, но дверь как будто кто-то держал изнутри – в первый миг она чуть приоткрылась, но неведомая сила тут же захлопнула ее.

Первая мысль девушки была о том, что ее кто-то разыгрывает. Она громко окликнула бабушку и прислушалась. Та не отвечала, но прямо за дверью Баирма услышала тяжелое дыхание. Девушка поняла, что кто-то проник в дом, ее охватил страх – пробежал мурашками по всему телу, а затем собрался в тяжелый холодный комок где-то в глубине живота. Баирма решила бежать к соседям. Но только она отвернулась от двери, как та распахнулась. С улицы можно было разглядеть темную прихожую, там никого не было. Баирма нажала на кнопку выключателя, но свет не загорелся.

Волнение за бабушку пересилило страх, и девушка шагнула в прихожую:
– Бабу! – позвала она, но ответа не было.

Баирма медленно прошла дальше и открыла дверь в комнату. В следующее мгновение она услышала за спиной хриплое дыхание. Стало очень холодно. Девушку словно парализовало, она пыталась и не могла не только обернуться, но и пошевелить хоть одним пальцем. Так продолжалось несколько секунд, показавшихся ей вечностью в безумном ужасе.

Вдруг во всем доме загорелся свет, и Баирма увидела спавшую на диване бабушку. Оцепенение спало, и девушка бросилась к ней. Растолкав бабулю, она рассказала ей о произошедшем.

Бабушка Сэсэг стала успокаивать внучку, объясняя, что это, скорее всего, «бохолдошка проказничает» («бохолдой» в переводе с бурятского значит «призрак» или «домовой») и что он, как правило, не причиняет никакого вреда. Затем она прочла буддистскую молитву и зажгла уталгу (благовония у буддистов, ими окуривают дом, защищая от нечисти).

Больше подобного с Баирмой не случалось.

Автор: Александр.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:49
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 730Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Деревня тяжёлое дыхание бабушка «бохолдошка проказничает»

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Комментарии

#1 написал: Великий Инквизитор
Сегодня, 16:24
0
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 146
Повеяло холодом!. Призрак шалил,может неупокоеная душа!

Зарегистрирован: 14.01.2017
#2 написал: Татушка
Сегодня, 16:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
"Бохолдошка" решил таким образом наказать девушку за то что так поздно пришла домой! Плюс +
Зарегистрирован: 16.07.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 19:54
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (7484|-1)
Публикаций: 170
Комментариев: 5 734
Летяга в край уработалась crazy
Читаю первый абзац: " Эту мистическую историю мне поведала сестра жены Баирма (Степана, Фёдора)."
"Сейчас Баирме уже 40 лет, а в то время она была молоденькой девушкой лет 15-16."
И туплю, думаю, как Баирм (Степан, Фёдор) мог оказаться в прошлом девушкой? Минут пять тупила, перечитывала. Потом дошло))
Плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 20:52
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (476|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 271
Цитата: Летяга
Летяга в край уработалась crazy
Читаю первый абзац: " Эту мистическую историю мне поведала сестра жены Баирма (Степана, Фёдора)."
"Сейчас Баирме уже 40 лет, а в то время она была молоденькой девушкой лет 15-16."
И туплю, думаю, как Баирм (Степан, Фёдор) мог оказаться в прошлом девушкой? Минут пять тупила, перечитывала. Потом дошло))
Плюсанула.

Зато сразу две страшных истории)))) Плюс и от меня)
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: Arhip
Сегодня, 21:08
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 35
Цитата: Летяга
Летяга в край уработалась crazy


Я похоже тоже перенапрягся. В первый момент прочел "БлохоДой". Долго думал что это за зверь и как доить блох.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#6 написал: Летяга
Сегодня, 21:22
0
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Репутация: (7484|-1)
Публикаций: 170
Комментариев: 5 734
Цитата: Arhip
В первый момент прочел "БлохоДой"

Тоже здорово))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
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