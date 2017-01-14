Бурятский бохолдой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:49

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 730 Комментарии: 6 +10 Сегодня, 14:49 by

Эту мистическую историю мне поведала сестра жены Баирма. Случилась она в начале 1990-х в Бурятии, в деревне Баянгол, Баргузинского района. Сейчас Баирме уже 40 лет, а в то время она была молоденькой девушкой лет 15-16.В один из летних вечеров Баирма засиделась у подруги допоздна, но всё-таки решила идти домой. Жила она с бабушкой в типичном деревенском доме на окраине деревни. Подходя к своему двору, Баирма подумала, что бабушка спит, так как света в окнах не было. Поднявшись на крыльцо, девушка достала ключи, но, бросив взгляд на дверь, заметила, что та приоткрыта. «Неужели, бабушка забыла закрыться? Странно, это на нее не похоже», – подумала она и, взявшись за ручку, потянула дверь на себя. К огромному удивлению девушки, дверь не поддалась. Баирма дернула сильнее, но дверь как будто кто-то держал изнутри – в первый миг она чуть приоткрылась, но неведомая сила тут же захлопнула ее.Первая мысль девушки была о том, что ее кто-то разыгрывает. Она громко окликнула бабушку и прислушалась. Та не отвечала, но прямо за дверью Баирма услышала тяжелое дыхание. Девушка поняла, что кто-то проник в дом, ее охватил страх – пробежал мурашками по всему телу, а затем собрался в тяжелый холодный комок где-то в глубине живота. Баирма решила бежать к соседям. Но только она отвернулась от двери, как та распахнулась. С улицы можно было разглядеть темную прихожую, там никого не было. Баирма нажала на кнопку выключателя, но свет не загорелся.Волнение за бабушку пересилило страх, и девушка шагнула в прихожую:– Бабу! – позвала она, но ответа не было.Баирма медленно прошла дальше и открыла дверь в комнату. В следующее мгновение она услышала за спиной хриплое дыхание. Стало очень холодно. Девушку словно парализовало, она пыталась и не могла не только обернуться, но и пошевелить хоть одним пальцем. Так продолжалось несколько секунд, показавшихся ей вечностью в безумном ужасе.Вдруг во всем доме загорелся свет, и Баирма увидела спавшую на диване бабушку. Оцепенение спало, и девушка бросилась к ней. Растолкав бабулю, она рассказала ей о произошедшем.Бабушка Сэсэг стала успокаивать внучку, объясняя, что это, скорее всего, «бохолдошка проказничает» («бохолдой» в переводе с бурятского значит «призрак» или «домовой») и что он, как правило, не причиняет никакого вреда. Затем она прочла буддистскую молитву и зажгла уталгу (благовония у буддистов, ими окуривают дом, защищая от нечисти).Больше подобного с Баирмой не случалось.Автор: Александр.

Ключевые слова: Деревня тяжёлое дыхание бабушка «бохолдошка проказничает»

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