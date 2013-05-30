Как проучить бунтаря

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Зонтик Просмотров: 438 Комментарии: 15 -4 Сегодня, 07:23 by

По натуре я холерик - человек импульсивный и взбалмошный. Порой меня не раз надо ткнуть в мои ошибки, чтобы я поняла, что так делать нельзя. Иногда это помогает, иногда - нет. А иногда я просто удивляюсь долготерпению свыше по отношению к моим проделкам. Нет, я не хочу сказать, что я прям собрание всех пороков, скорее мне подходит термин "бунтарь" или "нигилист"- человек, для которого нет авторитетов, зато есть на все свое мнение.Не зря умные люди говорят, что привычка - вторая натура. И даже если человек искренне хочет измениться, не так-то просто вытравить из себя то, что прививалось годами. Так же произошло и со мной, несмотря на неоднократные предупреждения. Мне многие говорили, что у меня больно крутой характер, что надо быть мягче, но меня хватало не больше, чем на несколько дней. В итоге все равно что-то обязательно выводило меня из себя, и я давала себе волю, не жалея ни глотки, ни кулаков.Получив на днях очередное предупреждение, на этот раз уже из загробного мира, я, как обычно, дня три побыла пай-девочкой, но потом бешеный нрав начал брать свое. И тут привычная система дала сбой, видимо, покойные близкие решили взяться за меня всерьез.На новой работе у нас поступил заказ дозвониться через программу Октель до абонентов разных городов по поводу анкетирования. На третий день непрестанных звонков и разной реакции респондентов я начала терять терпение. Перестала вежливо прощаться, тупо стала скидывать вызовы (благо через компьютер никто не перезвонит, а вседозволенность, как известно, портит даже очень хорошего человека), потом в ответ на хамство стала так же хамить (опять же зная, что не перезвонят и мне ничего не будет). Апогеем всего этого праздника произвола стало то, что я пару раз передразнила глуховатых пожилых людей и послала матом одного крикливого деда и женщину, угрожавшую подачей в суд.Сняв наушники, я вышла в коридор на "перекур" - прогуляться и подышать воздухом. Меня трясло от злости на всех людей всего мира. "Хабалье, уроды, как я вас всех ненавижу!" - шептала я про себя, идя по коридору.- Кошаааа.... - вдруг послышалось с лестницы хорошо знакомым с детства старческим голосом.- Баба?! - поперхнувшись минералкой, я стала кашлять. - Что за...- Коша, нельзя, ты же девочка, - послышался другой голос, мужской, но также хорошо знакомый.- Дед?.. - тут я просто присела на пол.Да ну, не может быть. Заработалась я на этом дурацком анкетировании, уже вон голоса мерещатся. Такими темпами скоро и домовой начнет приходить или банник, или еще какая-нибудь ерунда. Решительно тряхнув головой, я продолжила путь. "Это чушь, не бывает никаких голосов, это бред психов", - твердила я сама себе, выходя на улицу.Внезапно дверь повела себя как-то не по-свойски - вместо того, чтобы спокойно закрыться, она хлопнула на пружинах, толкнув меня сзади, и я, подобно Остапу Бендеру в доме собеса, вылетела наружу. Хорошо хоть недалеко, а то пришлось бы ступеньки носом считать.- Твою ж налево! - выругалась я.От злости мне захотелось курить. Сама по себе я некурящая, но в моменты выброса адреналина иногда появляется такое желание. Чаще всего мне помогает справиться с ним, как ни странно, кусочек сыра (не шучу, именно так и есть - пожую сыр и пропадает желание курить). Но сыра под рукой не оказалось, а желание курить усиливалось. Напротив офиса находится круглосуточный супермаркет, где есть все. Туда я и направилась.Не дойдя до перекрестка, я услышала визг тормозов и конкретный такой "бум", оповещающий о том, что два представителя отечественного автопрома "поцеловались". Даже я бы сказала взасос. Водители стали ругаться, вызывать полицию, образовалась пробка. Мне при таком раскладе уже курить перехотелось.- Девочкам нельзя курить, - услышала я сзади.Испытывая огромное желание дать пожилому незнакомцу (а голос принадлежал явно мужчине около 70-ти лет) в лоб, я повернулась и... никого не обнаружила. И тут меня обдало холодом - голос был похож на дедушкин."Что за день сегодня", - думала я, возвращаясь в офис. Сев на свое место, я принялась звонить. Через полчаса я снова начала психовать. И тут компьютер стало глючить - я не могла сразу резко сбросить вызов, для этого надо было нажать на кнопку сброса как минимум раз пять. Меня это взбесило еще больше, и тут я поняла, что глюки не только у компьютера, но и у моих глаз и ушей. У глаз - потому что на экране высветилось "идет дозвон, город - ЕФРЕМОВ", а у ушей - потому что вместо привычных механических голосов автоответчика в наушниках послышалось: "Опять ты за свое..."Я резко скинула наушники. "Да что за чертовщина-то", - подумала я, открыв бутылку с водой. Но в ту же секунду облилась, так как руки дрожали как у пьяниц с похмелья. Чудом вода не задела компьютер. "Вот был бы номер-то", - невольно подумалось мне.- Если не перестанешь так себя вести - будет, - снова послышался голос дедушки, на этот раз со стороны окна.Так... Приехали.- Надо прекращать читать на ночь страшилки, - пробормотала про себя я, взявшись за работу.Первый же абонент - старенькая бабушка - стала что-то говорить не по теме опроса. Мне снова захотелось сказануть что-то резкое, как вдруг почувствовала, что язык онемел, и я не то что матюком - вообще никак и ничего не могу сказать. Только мычать как Герасим.Мне стало страшно. Сразу все в душе улеглось, и я готова была многое отдать за возможность говорить. Оказывается, как это здорово, когда ты УМЕЕШЬ говорить! Бабуля продолжала рассказывать про маленькие пенсии и вторую группу инвалидности, а я взмолилась про себя: "Господи, прости меня, я перешла сегодня все границы. Верни мне дар речи, я прошу! Сто раз теперь подумаю, прежде чем что-то сказать!"Тут на линии пошли помехи, и вместо голоса бабули я услышала знакомые мягкие, но повелительные интонации своего "ангела-хранителя" Ефремова:- Последнее тебе китайское предупреждение, дорогая. Нельзя быть такой грубой.- Олег??? - вырвалось у меня прежде, чем я поняла, что могу говорить и что язык меня слушается.- Алё-алё, - раздался голос бабули из Нефтеюганска, жалующейся на свое материальное положение.- Продолжим опрос, - сама не узнавая свой голос, сказала я...Вернувшись вечером домой, я увидела, что родители смотрят телевизор. Обычно это бывает редко, ибо их хобби - это компьютеры, а если и смотрят телевизор, то по отдельности. Папа предпочитает новости, а мама - фильмы а-ля "Великолепный век". Но чтобы вместе что-то смотреть - это нонсенс.- Что вы там смотрите?- Да концерт один.- Какой еще концерт? - удивилась я, зная, что современную эстраду они не любят, а еще больше не любят Пугачеву и Кобзона.- По каналу Ностальгия. Тут ВИА Веселые ребята выступает.- И пускай не на каждый вопрос мы находим ответВ том кино, где сценарий написан судьбой...Только как бы порою для нас ни сложился сюжет,Надо быть нам в любом эпизоде собой... - донеслось из телевизора.От этих слов у меня на глаза набежали слезы. Стараясь не заплакать, я прошла в свою комнату и улеглась в кровать.- Быть в любом эпизоде собой... - шептала я. - СОБОЙ... Вот именно, что собой. Ну а если я не умею лицемерить? Не умею я делать хорошую мину при плохой игре... Лицедея бы из меня точно не получилось, да и дипломата тоже. Где же правда - в хорошем воспитании или в правдолюбии? А ведь одно с другим не сочетается...С этими мыслями я заснула. Мне приснился дедушка. Таким я его никогда не видела при жизни, да и не могла видеть. Он был молодым и черноволосым, как на фотографиях конца 50-х, когда они с бабушкой еще даже женаты не были. Мы шли рядом по знакомому лугу, и он сказал мне:- Пойми, Коша, за правду нужно бороться, это ты права, но не такими методами. Ты же чуть что не по тебе, сразу колючки выпускаешь. Тут надо мудрость иметь, чтобы и не прогнуться, но и не опуститься до хамства, что ты, к сожалению, часто делаешь.- Дед, но всем же хорошим не будешь. Все равно будут враги.- Будут, согласен. Но не всегда надо правду-матку в глаза рубить, как ты. Это уже граничит с невоспитанностью. Вот ты многих людей называешь хабальем, а сама в такие минуты чем от них отличаешься? Будь мудрой, внученька. Ты с характером выросла, но очень уж ты людей порою обижаешь грубостью своей. Причем незнакомых и пожилых. Так нельзя.Мы дошли до красивого высокого дуба.- Мне пора, Викусь, баба (так мы прабабку называли) ждет, просила, чтобы я недолго. И от Олега тебе привет.- Он, наверное, сердится, - потупила я глаза, - я же обещала ему, что буду мягче к людям, а сама...- Да нет, - дедушка засмеялся, - не сердится. Мы все тебя очень любим. Ты нам помогаешь, молишься за нас. А ему ты вдвойне помогла. Так что не переживай. А что проучили сегодня всем хором, так это для твоего же блага....Как объять необъятное? Как сочетать несочетаемое? Как одновременно жить по правде и быть мягким человеком? Может, это и есть тот идеал, к которому должен стремиться каждый человек?И я приложу все усилия к достижению этого идеала.

Ключевые слова: Голоса умершие исправление авторская история

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