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Истории из жизни

Как проучить бунтаря

По натуре я холерик - человек импульсивный и взбалмошный. Порой меня не раз надо ткнуть в мои ошибки, чтобы я поняла, что так делать нельзя. Иногда это помогает, иногда - нет. А иногда я просто удивляюсь долготерпению свыше по отношению к моим проделкам. Нет, я не хочу сказать, что я прям собрание всех пороков, скорее мне подходит термин "бунтарь" или "нигилист"- человек, для которого нет авторитетов, зато есть на все свое мнение.

Не зря умные люди говорят, что привычка - вторая натура. И даже если человек искренне хочет измениться, не так-то просто вытравить из себя то, что прививалось годами. Так же произошло и со мной, несмотря на неоднократные предупреждения. Мне многие говорили, что у меня больно крутой характер, что надо быть мягче, но меня хватало не больше, чем на несколько дней. В итоге все равно что-то обязательно выводило меня из себя, и я давала себе волю, не жалея ни глотки, ни кулаков.

Получив на днях очередное предупреждение, на этот раз уже из загробного мира, я, как обычно, дня три побыла пай-девочкой, но потом бешеный нрав начал брать свое. И тут привычная система дала сбой, видимо, покойные близкие решили взяться за меня всерьез.

На новой работе у нас поступил заказ дозвониться через программу Октель до абонентов разных городов по поводу анкетирования. На третий день непрестанных звонков и разной реакции респондентов я начала терять терпение. Перестала вежливо прощаться, тупо стала скидывать вызовы (благо через компьютер никто не перезвонит, а вседозволенность, как известно, портит даже очень хорошего человека), потом в ответ на хамство стала так же хамить (опять же зная, что не перезвонят и мне ничего не будет). Апогеем всего этого праздника произвола стало то, что я пару раз передразнила глуховатых пожилых людей и послала матом одного крикливого деда и женщину, угрожавшую подачей в суд.

Сняв наушники, я вышла в коридор на "перекур" - прогуляться и подышать воздухом. Меня трясло от злости на всех людей всего мира. "Хабалье, уроды, как я вас всех ненавижу!" - шептала я про себя, идя по коридору.

- Кошаааа.... - вдруг послышалось с лестницы хорошо знакомым с детства старческим голосом.
- Баба?! - поперхнувшись минералкой, я стала кашлять. - Что за...
- Коша, нельзя, ты же девочка, - послышался другой голос, мужской, но также хорошо знакомый.
- Дед?.. - тут я просто присела на пол.

Да ну, не может быть. Заработалась я на этом дурацком анкетировании, уже вон голоса мерещатся. Такими темпами скоро и домовой начнет приходить или банник, или еще какая-нибудь ерунда. Решительно тряхнув головой, я продолжила путь. "Это чушь, не бывает никаких голосов, это бред психов", - твердила я сама себе, выходя на улицу.

Внезапно дверь повела себя как-то не по-свойски - вместо того, чтобы спокойно закрыться, она хлопнула на пружинах, толкнув меня сзади, и я, подобно Остапу Бендеру в доме собеса, вылетела наружу. Хорошо хоть недалеко, а то пришлось бы ступеньки носом считать.

- Твою ж налево! - выругалась я.

От злости мне захотелось курить. Сама по себе я некурящая, но в моменты выброса адреналина иногда появляется такое желание. Чаще всего мне помогает справиться с ним, как ни странно, кусочек сыра (не шучу, именно так и есть - пожую сыр и пропадает желание курить). Но сыра под рукой не оказалось, а желание курить усиливалось. Напротив офиса находится круглосуточный супермаркет, где есть все. Туда я и направилась.

Не дойдя до перекрестка, я услышала визг тормозов и конкретный такой "бум", оповещающий о том, что два представителя отечественного автопрома "поцеловались". Даже я бы сказала взасос. Водители стали ругаться, вызывать полицию, образовалась пробка. Мне при таком раскладе уже курить перехотелось.

- Девочкам нельзя курить, - услышала я сзади.

Испытывая огромное желание дать пожилому незнакомцу (а голос принадлежал явно мужчине около 70-ти лет) в лоб, я повернулась и... никого не обнаружила. И тут меня обдало холодом - голос был похож на дедушкин.

"Что за день сегодня", - думала я, возвращаясь в офис. Сев на свое место, я принялась звонить. Через полчаса я снова начала психовать. И тут компьютер стало глючить - я не могла сразу резко сбросить вызов, для этого надо было нажать на кнопку сброса как минимум раз пять. Меня это взбесило еще больше, и тут я поняла, что глюки не только у компьютера, но и у моих глаз и ушей. У глаз - потому что на экране высветилось "идет дозвон, город - ЕФРЕМОВ", а у ушей - потому что вместо привычных механических голосов автоответчика в наушниках послышалось: "Опять ты за свое..."

Я резко скинула наушники. "Да что за чертовщина-то", - подумала я, открыв бутылку с водой. Но в ту же секунду облилась, так как руки дрожали как у пьяниц с похмелья. Чудом вода не задела компьютер. "Вот был бы номер-то", - невольно подумалось мне.

- Если не перестанешь так себя вести - будет, - снова послышался голос дедушки, на этот раз со стороны окна.

Так... Приехали.

- Надо прекращать читать на ночь страшилки, - пробормотала про себя я, взявшись за работу.

Первый же абонент - старенькая бабушка - стала что-то говорить не по теме опроса. Мне снова захотелось сказануть что-то резкое, как вдруг почувствовала, что язык онемел, и я не то что матюком - вообще никак и ничего не могу сказать. Только мычать как Герасим.

Мне стало страшно. Сразу все в душе улеглось, и я готова была многое отдать за возможность говорить. Оказывается, как это здорово, когда ты УМЕЕШЬ говорить! Бабуля продолжала рассказывать про маленькие пенсии и вторую группу инвалидности, а я взмолилась про себя: "Господи, прости меня, я перешла сегодня все границы. Верни мне дар речи, я прошу! Сто раз теперь подумаю, прежде чем что-то сказать!"

Тут на линии пошли помехи, и вместо голоса бабули я услышала знакомые мягкие, но повелительные интонации своего "ангела-хранителя" Ефремова:

- Последнее тебе китайское предупреждение, дорогая. Нельзя быть такой грубой.
- Олег??? - вырвалось у меня прежде, чем я поняла, что могу говорить и что язык меня слушается.
- Алё-алё, - раздался голос бабули из Нефтеюганска, жалующейся на свое материальное положение.
- Продолжим опрос, - сама не узнавая свой голос, сказала я...

Вернувшись вечером домой, я увидела, что родители смотрят телевизор. Обычно это бывает редко, ибо их хобби - это компьютеры, а если и смотрят телевизор, то по отдельности. Папа предпочитает новости, а мама - фильмы а-ля "Великолепный век". Но чтобы вместе что-то смотреть - это нонсенс.
- Что вы там смотрите?
- Да концерт один.
- Какой еще концерт? - удивилась я, зная, что современную эстраду они не любят, а еще больше не любят Пугачеву и Кобзона.
- По каналу Ностальгия. Тут ВИА Веселые ребята выступает.

- И пускай не на каждый вопрос мы находим ответ
В том кино, где сценарий написан судьбой...
Только как бы порою для нас ни сложился сюжет,
Надо быть нам в любом эпизоде собой... - донеслось из телевизора.

От этих слов у меня на глаза набежали слезы. Стараясь не заплакать, я прошла в свою комнату и улеглась в кровать.

- Быть в любом эпизоде собой... - шептала я. - СОБОЙ... Вот именно, что собой. Ну а если я не умею лицемерить? Не умею я делать хорошую мину при плохой игре... Лицедея бы из меня точно не получилось, да и дипломата тоже. Где же правда - в хорошем воспитании или в правдолюбии? А ведь одно с другим не сочетается...

С этими мыслями я заснула. Мне приснился дедушка. Таким я его никогда не видела при жизни, да и не могла видеть. Он был молодым и черноволосым, как на фотографиях конца 50-х, когда они с бабушкой еще даже женаты не были. Мы шли рядом по знакомому лугу, и он сказал мне:

- Пойми, Коша, за правду нужно бороться, это ты права, но не такими методами. Ты же чуть что не по тебе, сразу колючки выпускаешь. Тут надо мудрость иметь, чтобы и не прогнуться, но и не опуститься до хамства, что ты, к сожалению, часто делаешь.
- Дед, но всем же хорошим не будешь. Все равно будут враги.
- Будут, согласен. Но не всегда надо правду-матку в глаза рубить, как ты. Это уже граничит с невоспитанностью. Вот ты многих людей называешь хабальем, а сама в такие минуты чем от них отличаешься? Будь мудрой, внученька. Ты с характером выросла, но очень уж ты людей порою обижаешь грубостью своей. Причем незнакомых и пожилых. Так нельзя.

Мы дошли до красивого высокого дуба.

- Мне пора, Викусь, баба (так мы прабабку называли) ждет, просила, чтобы я недолго. И от Олега тебе привет.
- Он, наверное, сердится, - потупила я глаза, - я же обещала ему, что буду мягче к людям, а сама...
- Да нет, - дедушка засмеялся, - не сердится. Мы все тебя очень любим. Ты нам помогаешь, молишься за нас. А ему ты вдвойне помогла. Так что не переживай. А что проучили сегодня всем хором, так это для твоего же блага.

...Как объять необъятное? Как сочетать несочетаемое? Как одновременно жить по правде и быть мягким человеком? Может, это и есть тот идеал, к которому должен стремиться каждый человек?

И я приложу все усилия к достижению этого идеала.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:23 by ЗонтикПросмотров: 438Комментарии: 15
-4

Ключевые слова: Голоса умершие исправление авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 502
Ваш рассказ повеселил. Плюсанул. Вы можете занестись и будете неудел здесь. Поэтому, пожалуйста, не раскрывайтесь до конца. Что касается вашего забавного поведения: многие, если не все заслужили вашей на них реакции. Потому что практически все осуждают, давят ближнего, идут по костям, используют выгоду, задницу вылизывают, угодничают, забирают, оскорбляют, бросают, предают, жалеют себя. Мир с людьми на самом деле страшен. И я такой же, как все. Так что не сокрушайтесь особо. Будьте самой собой и ваш путь будет только вашим.
А рассказ ваш веселый. Я даже смеялся. Ха-ха-ха. Вы по жизни такая интересная.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: klavdiya
Сегодня, 08:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
помнится, вначале "карьеры" вы были(предстали) такой набожной тихоней, молилась "за всех" и т.д. а тут такое выясняется. и с каждым рассказом(не историей) понимаешь что перед нами .. писака ) (-)
Зарегистрирован: 27.01.2017
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 08:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 146
...Как объять необъятное? Как сочетать несочетаемое? Как одновременно жить по правде и быть мягким человеком? Может, это и есть тот идеал, к которому должен стремиться каждый человек?
Возможно пройдет время и Вы к этому созреете. Возраст успокаивает, болезни усмиряют , и учат терпеть, а за жесткость характера воды никто не подаст. И вот Вы уже совсем другая!
Но можно и быстрей - меняйте работу, иначе скоро начнете " убивать" !
За в Вами так круто присматривают!
Плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 08:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (152|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 975
Уж будьте любезны, приложите все свои усилия к достижению идеала. Хорошая история, поучительная. Да, характер надо менять в лучшую сторону и у Вас все получится! Спасибо, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#5 написал: Ади
Сегодня, 09:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 11
Самая трудная работа - это работа над собой! Главное начать, дальше будет легче! Люди разные, но когда к людям с душой, люди и к тебе хорошо относятся.
Зарегистрирован: 18.06.2015
#6 написал: Sausy_Jade
Сегодня, 09:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Цитата: klavdiya
помнится, вначале "карьеры" вы были(предстали) такой набожной тихоней, молилась "за всех" и т.д. а тут такое выясняется. и с каждым рассказом(не историей) понимаешь что перед нами .. писака ) (-)

А человек может быть тихоней, но при этом иногда ругаться матом. Молиться тоже может. Почему бы и нет? Как связано одно с другим? Это просто разные стороны характера. А насчёт грубости... Знаю по себе, что такое каждодневное общение воочию с сотнями людей, 90% которых вначале настроены враждебно. Работала 2 месяца в приёмной комиссии одного престижного университета, куда люди толпами приходили, и когда им сообщали, что у их ребёнка мало шансов на поступление, или чего хуже, он не поступил, так реакцию не нужно было долго ждать. Летали даже тапки ))) но я никогда не позволяла себе нахамить или нагрубить, потому что, во-первых, родители абитуриентов-люди в возрасте, во-вторых, измученные, на нервах. Мне бывало жалко. Бывало, будили в 6 утра и спрашивали, поступил ли их ребёнок. Зато потом, когда успокаивались, многие из них приходили извиняться, приходили с подарками и цветами. Просто нужно стараться понимать и жалеть не только себя, но и других, ведь они такие же ранимые и слабые на эмоции люди, как и ты.
Зарегистрирован: 12.06.2017
#7 написал: Ади
Сегодня, 09:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 11
Я никогда не позволяла себе такого поведения, только лишь потому, что уважаю чувства других людей. Даже страдала от того, что в отличие от других, не могу ответить грубо, боюсь обидеть человека. Своим примером, я показала, что доброта, сдержанность и скромность может очень помогать в жизни! Мир всегда благодарен за хорошее отношение, за чистые мысли, он многе может дать взамен.
Зарегистрирован: 18.06.2015
#8 написал: yuliya.yuliya
Сегодня, 09:37
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 72
Цитата: klavdiya
помнится, вначале "карьеры" вы были(предстали) такой набожной тихоней, молилась "за всех" и т.д. а тут такое выясняется. и с каждым рассказом(не историей) понимаешь что перед нами .. писака ) (-)

Вот точно, согласна. Каждый новый рассказ все больше походит на фантазии подростка. А по поведению, описанному в этой истории, кажется, что еще и не очень умного подростка. Уж простите. Минус
Зарегистрирован: 5.04.2013
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 10:03
+7
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (364|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 119
Вы автор понятие "правдолюбие" очень сильно перепутали с обычным хамством. Это Вы звоните и навязываетесь людям со своим опросом, они Вам ничего не должны, а Вы ещё и опускаетесь до передразнивания глухих и мата. Давно взрослая женщина, но предстаете перед читателем как застывшая в возрасте 12-14 лет. Терпимость - вот главное слово, если Вы решили исправиться. Но что то мне все больше кажется, что Вы писака, нашли здесь аудиторию и начали сочинять.
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#10 написал: yuliya.yuliya
Сегодня, 10:18
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Онлайн
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Репутация: (0|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 72
А еще мне казалось, что все разговоры с операторами уже давно записываются, чтобы не допустить вот такого вот поведения опрашивающего. Да и сидят они вроде не по одному человеку в кабинете (обычно когда звонят операторы, слышно, что в кабинете еще находятся люди и тоже ведут опрос), неужели никто замечание не сделал? Или какая-то шарашкина контора или выдумка. По крайней мере мне такие операторы не попадались ни разу.
Зарегистрирован: 5.04.2013
#11 написал: Koroleffna
Сегодня, 11:16
+1
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 437
[quote=Tigger power]Вы автор понятие "правдолюбие" очень сильно перепутали с обычным хамством. Это Вы звоните и навязываетесь людям со своим опросом, они Вам ничего не должны, а Вы ещё и опускаетесь до передразнивания глухих и мата. Давно взрослая женщина, но предстаете перед читателем как застывшая в возрасте 12-14 лет. Терпимость - вот главное слово, если Вы решили исправиться. Но что то мне все больше кажется, что Вы писака, нашли здесь аудиторию и начали сочинять.[/quote
Согласна на 100%
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
#12 написал: Snejnay
Сегодня, 11:31
+3
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Репутация: (791|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 324
А мне не кажется автор писакой. Автор делится наболевшем. В реале такое не расскажешь никому) - вот и выплескивает автор свои истории сюда. А верить или нет дело сугубо индивидуальное.
Насчёт опросов - Видите ли непонятно каким образом телефоны попадают в базу. Лично у моего ребёнка в школе забрали телефон. Вызвали меня в школу. Поставили двойку. Из за такого звонка посреди урока. А по сути он просто взял трубку и к нему прицепилась настырная дама. Так почему нам испытывать уважение к людям, которые звонят в неподходящие моменты или просто звонят(мы им телефон свой не оставляли и звонить не просили) ? Мне по 10 раз звонят - то с бирж, то с салонов, то с продажами, то с билетами на концерты, то с опросами... И ладно бы все - когда вежливо отвечаешь и говоришь что в их услуге и товаре не нуждается . Но они в ответ продолжают настойчиво и агрессивно впаривать всякую ерунду. В последнее время я беру трубку, сбрасываю и заношу номер в ЧС....
+
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#13 написал: Lynx
Сегодня, 11:35
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 238
Комментариев: 1 511
А теперь я выскажусь. Предыдущие истории про работу не читала, и я так думаю, что слава Богу, потому что тут выдумки 90% от все истории. Остальное - психи и стрессы на фоне постоянного контакта с людьми.
Как человек, работающий в торговле и тоже постоянно общающийся с разными людьми, скажу Вам, автор, что Вам за такую работу лучше не браться, если у Вас такая реально неадекватная нетерпимость к людям. Вы с ними по телефону общаетесь (по телефону гораздо проще), а я каждый день контактирую. Да, приходят и пожилые, глухие, ссакой кошачьей от бабок несет, приходят люди нарочно подерзить, но надо уметь держаться, а не опускаться до уровня хабалки. Вы уже взрослая женщина, а не ребенок или подросток, который всегда использует такие оправдания, как у Вас в первых абзацах истории. Все остальное - выдумка, дабы оправдать свой змеиный характер. Вы уж простите, но это так. Мертвые не будут так приходить, свыше ситуации формируются: Вас или также словесно поколотят или чего хуже, ежели не поймете. Бумеранг - по-просторечному называется. У мертвых покой, им некогда за Вами ходить, как за лялькой.
Работайте над собой или дома сидите и не связывайтесь никогда с продажами и консультации. Эти направления не терпят дерзости ни в малых, ни в больших дозах.
За историю жирный минус.
Зарегистрирован: 23.02.2016
          
#14 написал: sagasha
Сегодня, 11:45
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 14
Творческая история, сразу видно. Не в тот раздел пишете.
Зарегистрирован: 8.08.2016
#15 написал: ана аю
Сегодня, 12:12
0
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Репутация: (861|0)
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Комментариев: 1 011
Такое ощущение, что автор даже гордится тем, что запросто может нахамить и ничего за это не будет. Из рассказа непонятно в чём заключается сила характера. Передразнить слабослышащего человека? Так процентов 80 людей после 60 лет страдают этим недугом и никто от этого не застрахован.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
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