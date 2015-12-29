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Истории из жизни

Яблоневый сад

Яблоневый сад


Историю эту услышала я много лет назад в поезде от соседки по купе. Ирина Васильевна (так её звали) была уже довольно зрелой, дочка же на её руках -
ещё совсем крохой. В купе мы оказались вдвоём. Разговорились. Ирина Васильевна нежно и ласково ворковала с годовалой Машей, и я не выдержала, спросила: "А Машенька, она Ваша внучка?", и тут же пожалела об этом. Попутчица смутилась, побледнела и судорожно прижала ребёнка к себе. Мне не по себе стало... но женщина справилась с собой, и печальная улыбка озарила её лицо. "Да, теперь моя. Своих деток Бог не дал, вот мы с мужем и удочерили Машу", - прошептала соседка, и слёзы по щекам покатились. Я поспешила извиниться, но Ирина Васильевна остановила меня, сжав мою ладонь в своей: "Ира, Вы не виноваты, многие думают, что она - наша внучка. И... Вы мне симпатичны, можно я расскажу Вам свою историю? Тридцать лет прошло, а я помню всё, как будто это было вчера..."
Далее от лица Ирины Васильевны.

Я, двенадцатилетняя школьница, спешила в школу с ребятами: Валеркой, Игорьком и Сашком. Дорога наша проходила сквозь заброшенный яблоневый сад и через пустырь. Мы шли, болтали между собой о том о сём, не обращая внимания на маленького Игорька - ему 7 лет было. Как вдруг... вдруг, когда мы прошли уже половину пути, Валерка заметил, что его маленького братика с нами нет.
Мы сначала решили, что мальчик просто отстал или убежал вперёд, поэтому разбились на две поисковых группы. Я, как девочка, вместе с маленьким Сашком, а четырнадцатилетний Валера один. Мы живо разошлись по разные стороны реки и кричали, звали Игоря.

Внезапно от реки поднялся густой, словно молоко, белёсый туман. У меня возникло ощущение неотвратимой опасности, просто какой-то животный страх, ужас! В сознании мелькнула мысль, что надо бежать! Бежать отсюда! Но как я могла оставить в опасности маленького мальчика, с которым, возможно, случилась беда? Пространство вокруг нас наполнилось шипением, свистящим шёпотом, и я похолодела! Почувствовала на себе чей-то цепкий, пристальный взгляд, и внутри у меня всё сжалось от ужаса. Я бежала изо всех сил, таща за руку Сашу, и никак не могла понять, где мы. Откуда взялось здесь круглое, как блюдце, зеркальное озеро и мёртвые, корявые деревья по его чёрным берегам? Свистящий шёпот вокруг нас усиливался, но слов разобрать было невозможно. Мы пытались вернуться, но не могли найти тропинку - та, по которой, казалось, мы пришли, почему-то огибала озеро. Сердце отчаянно колотилось, прыгало, разрывая грудную клетку. Страх сковывал всё моё тело, но я стремглав бежала вперёд и, как могла, пыталась успокоить девятилетнего Сашу.

Вдруг, непонятно откуда, навстречу нам вышла сгорбленная старушка в грязных лохмотьях. Никогда, никогда не забуду я её лица!.. Оно было похоже на печёное яблоко, такое же тёмно-коричневое и такое же сморщенное. Она была босиком и с палкой, на которую опиралась, а руки её с длинными ногтями были ниже колен.
- Что тебе здесь надо? - спросила она меня, не открывая рта.
Её противный скрипучий голос просто звучал у меня прямо в голове. Я подумала, что если бы не Игорь, то мы ни за что бы сюда не пошли.
- Хорошо, отдам тебе его, - проскрипел противный голос, - но не просто так. Взамен его жизни ты отдашь мне другую жизнь.
Какую другую? От страха я ничего не соображала, и мысли путались в моей голове.
- Узнаешь, - гнусно ухмыльнулась бабка.
Помню, что в тот момент я подумала: "Как без мальчика я вернусь домой, как посмотрю в глаза его семье? Ну да, я на всё согласна, только бы Игорёк вернулся..."
Старуха осклабилась беззубым ртом и... я куда-то провалилась, не выпуская из своей вспотевшей ладони Сашину руку. Очнулась я в старом яблоневом саду, совсем одна...

- Ира, Ира! - услышала вдруг голоса ребят.
Смотрю, все трое мальчишек бегут ко мне! Ура! Живые и здоровые!
- Где ты была? - нетерпеливо загалдели они, все трое одновременно. - Мы искали, кричали, звали! Два часа дня, в школу из-за тебя мы не попали!
Собравшись с силами, я спросила:
- А Игорька вы где нашли?
- А он вовсе и не терялся! Это ты пропала! Искали тебя полдня! Сама потерялась и сама недовольная!
Я обняла маленького Игорька и почему-то горько заплакала...

Прошли годы. Я выросла, получила профессию и, выйдя замуж, носила под сердцем свою доченьку. Она должна была уже через месяц увидеть свет. Я почти забыла тот свой кошмар про жуткую старуху. Я была самой счастливой и самой-самой любимой женщиной на свете, но... однажды мне приснился тот самый яблоневый сад, озеро, мёртвые деревья. Я стою на чёрном берегу озера и смотрюсь в него, как в большое зеркало... Вижу себя, но без живота... Странно, в лесу истошно и пронзительно плачет младенец. Крик приближается, он оглушает меня, и вот он уже за моей спиной!.. Но в озере почему-то лишь моё отражение.
Обернувшись, я увидела старуху в грязных лохмотьях, страшную, зловонную, с тёмными и пустыми глазами. У неё на руках была голенькая девочка, видимо, только родившаяся - пуповина кровоточила. Но в озере ни ребёнок, ни бабка не отражались.
- Я взяла своё, помнишь тот наш уговор? - проскрипел её каркающий голос.
Я оторопела, я не могла сдвинуться с места... Девочка плакала. Бабка опустила её в воду и держала, пока малышка не захлебнулась. Старуха дико захохотала, я закричала от ужаса и проснулась... Адская боль в животе... Преждевременные роды... Мёртвая дочь... Реанимация...

Я выжила, но детей больше не будет. Наша жизнь с мужем стала пустой, неважной и ненужной. Всё так же цвела весна, лето приглашало на речку, осень раскрашивала мир золотом, а зима наряжала деревья в белые шубы... Много лет подряд жили мы с этой невыразимой мукой в душе и пустотой в сердце... Муж никогда ни в чём не упрекал меня, а в последние годы он просто молчал. И тогда мы решились удочерить Машеньку... А когда пришли в Дом малютки выбирать себе дочку, то полугодовалая Маша остановила взгляд своих огромных глаз на мне, протянула ко мне ручки и заплакала. Разве могли мы её там оставить после таких знаков внимания?! А сейчас мы уже большие, ходим вовсю! Это такое счастье, такое...

А Машенька всё это время, сидя на материнских коленях, внимательно слушала нас. И, словно понимая, что мама говорит о ней, малышка спустилась с её рук, сделала несколько неуверенных шажков и упала, села на попу и обиженно захныкала. Ирина Васильевна подхватила плачущую малышку на руки и, расцеловав детское личико, заплакала."Родная моя девочка! Никогда, никому и ни за что тебя не отдам!" - твердила она, прижимая к себе дочку.
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Сегодня, 02:00 by LynxПросмотров: 120Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Дети озеро яблоневый сад старуха роды реанимация девочка

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Комментарии

#1 написал: OlgaFF
Сегодня, 02:19
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Плюс. Но, похоже на творческую.
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#2 написал: Дама в черном
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Комментариев: 238
Интересная сказка, плюс
Зарегистрирован: 4.08.2014
#3 написал: Lynx
Сегодня, 02:30
0
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 190
Комментариев: 1 352
Цитата: OlgaFF
Плюс. Но, похоже на творческую.


Под комментариями на первоисточнике Автор указывает историю, как реально переданную со слов соседки по купе. А было или нет - мы никогда не узнаем. Не уверена, что женщина в летах стала бы врать про свое женское несчастье. Но... как говорится, у каждого мнение свое.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
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