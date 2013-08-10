Зеркало. Часть 3

astrelez Просмотров: 473 Комментарии: 1 +8 Вчера, 19:01 by

Дома Ирина увидела, что на автоответчике снова накопились сообщения. Она включила прослушивание. Сперва слышался только шорох, затем зазвучал голос матери Марины, Нины Васильевны, она плакала и просила прощения, просила приехать как можно скорее. Ничего не понимающая Ирина еще раз прослушала запись и начала собираться. По пути в лофт Алтуфьевых она набрала номер адвоката, но он был недоступен. Лофт, как и придомовая территория, был погружен во мрак. Марина подъехала к крыльцу и посигналила. Никто не отозвался. Ей было не по себе, но она помнила голос Нины Васильевны, потому, захватив сумочку, она вышла из машины. Подойдя к парадной двери, она обнаружила ее приоткрытой. Она несмело толкнула ее, зайдя в холл, остановилась и крикнула.- Нина Васильевна, Николай Андреевич, это я, Ирина!Ответом ей была могильная тишина. Ирина щелкнула включателем на стене холла, но электричества не было. Включив фонарик на смартфоне, Ирина хотела подняться на второй этаж, но вдруг услышала в тишине какие-то звуки, она прислушалась, звуки доносились из мастерской. По-прежнему подсвечивая себе фонариком, Ирина прошла в мастерскую. На пороге она остановилась и еще раз по имени позвала родителей Марины. Ответом ей была тишина. Когда она была уже готова переступить порог комнаты, раздался звонок телефона. Он перепугал ее до смерти, она раздраженно ответила на звонок:- Алло.- Алло, Ира, это ты? Это Тамара.- Боже, Тамара, ты напугала меня до чертиков. Я одна в этом дурацком лофте.- Что ты там делаешь?- Ищу родителей Марины, они позвонили мне, вернее, ее мать позвонила, просила меня приехать, а самих дома нет. Дверь нараспашку, заходи, бери, что хочешь, на редкость безответственные люди.- Ира, ты ведь сказала, что Марина умерла?- Да, а что?- Скажи мне, пожалуйста, как это было?- Не знаю. Знаешь, я там не присутствовала, что бы ни писали эти бульварные сплетники.- Знаю, что не была, просто скажи мне, она перерезала себе горло?- Откуда ты знаешь, Тамара? Кто тебе сказал?- Ирина, - голос Тамары зазвучал тревожно, – ты должна немедленно уехать из этого дома. Вызови полицию и уезжай оттуда, не ищи Зворыкиных.- Тамара, прекрати меня пугать! Объясни, в чем дело?- Я только что поняла перевод текста, там написано, что первая жертва должна быть исколота ножом, вторая жертва должна перерезать горло.- Постой, Тамара, о чем ты говоришь? Какие еще жертвы?- Как какие жертвы? Я ведь тебе вчера говорила, что перевела часть текста с рамы зеркала. Там говорилось о способах принесения жертвы, для того чтобы вернуться с того света в случае смерти.- Тамара, ты что, спятила? О чем ты говоришь? Этому тексту сто лет в обед, мало ли чего придумывали средневековые шарлатаны, а ты, человек с двумя высшими образованиями, веришь в эту чушь. Меня беспокоит не возвращение мертвецов, а исчезновение Зворыкиных. Куда они могли деться?- Ирина, во-первых, тексту больше двух тысяч лет, так что средневековые шарлатаны тут не при чем. А во-вторых, тут сказано о пяти жертвах, пожалуйста, ради меня, уйди из этого дома, я еду к тебе, давай посмотрим дом вместе. Ирина, я тебе умоляю.- Ладно, только в мастерскую загляну, проверю, как там зеркало, не расколошматила ли его Нина Васильевна в порыве злости.- Ирочка…Это было последнее, что слышала Ирина, так как на этом месте связь оборвалась. Пискнув, телефон отключился. Ирина оказалась в полной темноте. Мурашки побежали у нее по коже. Осторожно она двинулась в сторону кухни, потому что знала, что там, в навесном шкафу, есть свечи, которые хозяйственные Алтуфьевы держали на всякий случай. Дойдя до кухни и зажегши свечу, Ирина подумала о том, что, может быть, было бы лучше дождаться Тамару и с ней вдвоем сходить в мастерскую. Но сколько нужно будет ждать Тамару, было непонятно, а просто так стоять и ничего не делать было не в характере Ирины. Она взяла свечу и направилась в мастерскую. Там было пусто, только зеркало стояло на подставке. Покрывало было снято. Ирина подошла ближе и поняла, что ее смутило в зеркале. Она смотрела в зеркало и ничего в нем не видела, вопреки всем законам физики, зеркало ничего не отражало. Вдруг в глубине зеркала появилась полоска света, создалось ощущение, что где-то там внутри открывается дверь. Ирина поднесла свечу к зеркалу, свеча зашипела и погасла. Дрожь пробежала по телу Ирины. Животный страх охватил ее, она хотела оторваться от зеркала, но не смогла. Полоска света ширилась, дверь открывалась все шире. Она вдруг поняла, что не хочет видеть того, что было за дверью, и закричала…Из газетной хроники:«Сегодня ночью в лофте известного художника-реставратора Алексея Алтуфьева и его супруги Марины Зворыкиной, убитых меньше месяца назад, произошла еще одна трагедия. В мастерской художника были обнаружены тела родителей Марины Зворыкиной и приятельницы Алтуфьева, Ирины Богдановой, известного искусствоведа и специалиста по антиквариату, которая была подозреваемой в деле убийства Марины Зворыкиной. По данным нашего источника, тела нашел нотариус Михаил Доронин, который приехал в лофт Алтуфьева, для того чтобы обсудить завещание Марины Зворыкиной с ее родителями. На момент верстки номера редакция не располагает официальными комментариями СК РФ по N-ской области».P.S. Глубокой ночью из лофта Алтуфьевых вышел высокий человек. В темноте невозможно было разобрать, старый он или молодой. Он остановился на крыльце и жадно вдохнул воздух, явно наслаждаясь свежим воздухом. Затем он спустился с крыльца, насвистывая какой-то веселый мотив, и растворился во мраке...

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