hurt.mp3Hurt. mp3. Я обычный деревенский житель и живу один в свои 13 лет, так как родители постоянно на работе. Я выполняю работы по дому, тоесть уборка, готовка, и коска травы. И в один момент во время того как я косил траву во дворе я обнаружил диск, который лежал в траве около туалета. Я решил может там будут что то интересное и притащил его к компьютеру и вставил. (Комп у меня старый и там есть дисковод). И на диске был файл с названием Hurt. mp3. Открыв его меня встретил файл с непонятными звуками.
Как-будто это работа новичка в Флке. Решив его закрыть, у меня ничего не получилось, но перезагрузив Пк, он выключился. Все хорошо. Но потом ночью меня как-будто манило его открыть и я открыл. Я сидел и слушал этот 13 секундный файл и не мог остановится. Вскоре мне стало трудно дышать и я вырубился. Встав на утро, я увидел пометки коричнегово цвета в виде линий, волдырей и т. д на теле. Весь дом был разгромлен. И после удаления файла я проснулся как нивсем не бывало. Если кто-то хочет послушать я оставлю ссылку где залью его на гуго диск hurt.mp3
Сегодня, 15:28 by lunariumbakaПросмотров: 43Комментарии: 0
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