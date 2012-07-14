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Страшные Арты

Smug

Smug родился в небольшом австралийском городе примерно в трех часах езды от Сиднея, всегда интересовался искусством. Несмотря на то, что он рисовал годами, разрисовывать стены при помощи баллончиков с краской он начал только после того, как окончил среднюю школу. Когда Smug был моложе, они с своими друзьями катались и слонялись по улицам, слушая хип-хоп и разукрашивая стены надписями своих имен. Граффити было большой частью этой культуры. Отвечая на вопрос о своем художественном псевдониме, Smug утверждает, что он даже не помнит, как он его получил. В то время он использовал разные имена, но "Smug" каким-то образом оставалось неизменным. Smug берет вдохновение от друга, которого он регулярно видит, писателей, с которыми он работает, а также людей, которые являются частью его повседневной жизни, - это люди, которые подталкивают его к тому, чтобы стать лучшим человеком и лучшим художником.

Smug живет и работает в Глазго, Шотландия.

Smug
Smug
Smug
Smug
Smug
Smug
Smug
Smug
Smug
Smug

Автор: Smug.
Источник № 1.
Источник № 2.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53 by HelldogПросмотров: 14Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Smug художник граффити

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:54
+1
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Комментариев: 2 171
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Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Луквус
Сегодня, 08:55
+1
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Какой милый скелетик!
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Зарегистрирован: 3.05.2018
#3 написал: Летяга
Сегодня, 09:18
0
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Публикаций: 575
Комментариев: 7 493
Идёшь такой с темное время суток по плохо освещённой улице, а там...
Инфаркт не инфаркт, но особо впечатлительным штаны сушить придётся))
Отлично нарисовано!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
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