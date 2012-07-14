Smug

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:53

Helldog Просмотров: 14 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 08:53 by

Smug родился в небольшом австралийском городе примерно в трех часах езды от Сиднея, всегда интересовался искусством. Несмотря на то, что он рисовал годами, разрисовывать стены при помощи баллончиков с краской он начал только после того, как окончил среднюю школу. Когда Smug был моложе, они с своими друзьями катались и слонялись по улицам, слушая хип-хоп и разукрашивая стены надписями своих имен. Граффити было большой частью этой культуры. Отвечая на вопрос о своем художественном псевдониме, Smug утверждает, что он даже не помнит, как он его получил. В то время он использовал разные имена, но "Smug" каким-то образом оставалось неизменным. Smug берет вдохновение от друга, которого он регулярно видит, писателей, с которыми он работает, а также людей, которые являются частью его повседневной жизни, - это люди, которые подталкивают его к тому, чтобы стать лучшим человеком и лучшим художником.Smug живет и работает в Глазго, Шотландия.Автор: Smug.

Ключевые слова: Smug художник граффити

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