4ЁрHыМ п0 бEл0MY.avi

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37 world Просмотров: 130 Комментарии: 0 0 Вчера, 07:43 by

Нашёл я какой-то диск на мусоре, взял и потащил домой.Я вставил диск в компьютер. комп чуть залагал где-то 5 сек, затем просмотрел содержание диска.Там была папка "презентации" я открыл её. В папке было видео и фото. Сначала я посмотрел фото. Название его было "YбNЙцА" оно содержало фото с недовольным человеком похоже в подвале который злобно смотрел в камеру.Затем я включил видео. Оно было с ужасным звуком, были головы со странным названием, и непонятный человек который стоял неподвижно а затем он повернулся и заорал как бешеный. на следующий день я выкинул диск в большую мусорку из чугуна.Когда я пришёл домой я увидел как мусорка задымилась и сначала я не придал этому значение но потом появился огонь. через 10 минут прибыли пожарные и сделали свою работу.Я честно не знаю почему мусорка загорелась но хорошо одно: что этот диск был сожжен. К слову я сохранил видео на компе что-бы скинуть другу в вк.

Ключевые слова: Диск мусор компьютер урна авторская история

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