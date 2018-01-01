Дело №18. Часть первая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:52

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан-командор Просмотров: 17 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:51 by

Труп был определённо обыкновенным. В целом, за долгую практику нашего отдела, мы видели и не такое. Ритуальные убийства, фанатики, психопаты с идеей "очищения" - это все наше, так сказать, родное...Так вот, труп-то был обычным, но три следователя, прапорщик Крей и я, капитан-командор Фаларес, уже третий час, передвигаясь исключительно на цыпочках, чтобы не задеть ничего в квартире, пытались понять обстоятельства смерти человека, чьи очертания были обведены в его спальне мелом.Дверь мы проверили первым делом. Хотя это и казалось глупым. Заводская десятисантиметровая сталь, три замка, две щеколды и титановая цепь толщиной в палец. Без следов взлома, конечно же.Затем окна, всего четыре. Но тут тоже чисто - пять этажей, бетон гладкий как стекло и такой же скользкий: вчера вечером был дождь, а ночью грянул мороз.С одной стороны - все признаки какого-то ритуального самоубийства, что ли, налицо. Сонная артерия и трахея перерезаны, бритва в руке, кровь - где надо. Бонусом - какая-то оккультная рисовальщина на полу: круг, а в нем всякие значки.Но вот из-за этой рисовальщины и весь сыр-бор!Ну, не мог этот старичок (да, если что, - это был старичок) прожечь её через паркет на бетоне. У него даже спичек-то не было. Документов, кстати, тоже. Что странно. Вообще, было такое ощущение, что в квартире чего-то не хватает. Будто кто-то здесь был и что-то унес. Остались только книги. Много книг. Были и на легайском, и на тоцерском, и на других языках.В итоге из квартиры мы ушли ни с чем. Даже о том, кто позвонил в департамент, не было известно. Пока что составили и разослали объявления в газеты (авось кто откликнется), да и пошли по домам. Остался лишь постовой у дверей квартиры.

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