POLTERGEIST

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:37

Причина: Изменен раздел

BoboBusca Просмотров: 66 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:37 by

В начале клипа показывают карлицу с повязкой на глазах и двух девушек(пока отпустим этот момент). Далее мужчину, которому осознание собственной свободы явно доставляется радость, а его последующий откровенный танец, олицетворяющий злоупотребление человеческой свободой, позволяющей себе даже постыдные вольности. Или же, таким образом он продемонстрировал то, на что именно была потрачена та самая свобода.Девушки, появляющиеся далее с медицинскими инструментами, символизирует расплату за распутный грех, неугодный богу. Мужчина в знак наказания вынужден вырезать собственные соски и провести оскопление. После, девушки сопроводив мужчину до нечто, напоминающего кол, начинают совершать движения, похожие на оральный акт, символизируя опять же таки чрезмерную "свободу" грешника.Показанное чучело животного, похожее на белого кролика, - символ плодовитости и потомства, а белый цвет - чистота. В данном случае чистота помыслов, как антипод мужчине, который вёл беспорядочную половую жизнь. И из-за того, как тот растратил жизнь, дарованную богом, девушки "ангелы" принялись, к всему прочему, ещё и избивать грешника.Перевёрнутый треугольник, который крутится вокруг своей оси, может означать троицу(триединство Отца, Сына и Святого Духа).Крики мужчины скорее похожи на покаяние через боль, так как после всего этого к нему снисходит Господь в образе карлицы(возможно, это символ растущего атеизма и малого процента верующий) с чёрной повязкой на глазах(а это, возможно, призма греховности, через которую Господь наблюдал за искуплением). Сняв с себя повязку и поцеловав мужчину в лоб, тем самым Господь отпустил его грех...Насчёт вставок чёрного экрана и "запикивающего звука", - это словно цензура, которая накладывается на грех мужчины, неугодный Господу, в отличии от коитуса с последующей беременностью в образе чучела белого кролика, ритм на котором набивала карлица(она же бог) вначале клипа, явно акцентируя на нём внимание. Почему же это именно чучело, а не живое существо? Кажется, что это намëк на падение человеческой нравственности и семейных ценностей.А, касаемо названия "Полтергейст" - скорее, тоже похоже на аналогию с Господом, хоть и в таком мистическом ключе.

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