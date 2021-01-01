POLTERGEIST
SOY MAS LIBRE, QUE LA LIBERTAD
(я свободнее свободы)
TU ERES LIBRE
(ты свободен)
DIOS EN TI Y DE DAR VIDA
(Господь внутри тебя и дарует жизнь)
В начале клипа показывают карлицу с повязкой на глазах и двух девушек(пока отпустим этот момент). Далее мужчину, которому осознание собственной свободы явно доставляется радость, а его последующий откровенный танец, олицетворяющий злоупотребление человеческой свободой, позволяющей себе даже постыдные вольности. Или же, таким образом он продемонстрировал то, на что именно была потрачена та самая свобода.
Девушки, появляющиеся далее с медицинскими инструментами, символизирует расплату за распутный грех, неугодный богу. Мужчина в знак наказания вынужден вырезать собственные соски и провести оскопление. После, девушки сопроводив мужчину до нечто, напоминающего кол, начинают совершать движения, похожие на оральный акт, символизируя опять же таки чрезмерную "свободу" грешника.
Показанное чучело животного, похожее на белого кролика, - символ плодовитости и потомства, а белый цвет - чистота. В данном случае чистота помыслов, как антипод мужчине, который вёл беспорядочную половую жизнь. И из-за того, как тот растратил жизнь, дарованную богом, девушки "ангелы" принялись, к всему прочему, ещё и избивать грешника.
Перевёрнутый треугольник, который крутится вокруг своей оси, может означать троицу(триединство Отца, Сына и Святого Духа).
Крики мужчины скорее похожи на покаяние через боль, так как после всего этого к нему снисходит Господь в образе карлицы(возможно, это символ растущего атеизма и малого процента верующий) с чёрной повязкой на глазах(а это, возможно, призма греховности, через которую Господь наблюдал за искуплением). Сняв с себя повязку и поцеловав мужчину в лоб, тем самым Господь отпустил его грех...
Насчёт вставок чёрного экрана и "запикивающего звука", - это словно цензура, которая накладывается на грех мужчины, неугодный Господу, в отличии от коитуса с последующей беременностью в образе чучела белого кролика, ритм на котором набивала карлица(она же бог) вначале клипа, явно акцентируя на нём внимание. Почему же это именно чучело, а не живое существо? Кажется, что это намëк на падение человеческой нравственности и семейных ценностей.
А, касаемо названия "Полтергейст" - скорее, тоже похоже на аналогию с Господом, хоть и в таком мистическом ключе.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:37
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 06:37 by BoboBuscaПросмотров: 66Комментарии: 0
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