Монстр возле детского лагеря

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

iisunex Просмотров: 100 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:46 by

Одним летом пришлось мне ехать в лагерь. Само собой, я этой затее был очень не рад. Как же так: ещё столько игр не пройдено, столько видео пересмотреть не успел. Успокоили меня тем, что хоть телефон будет рядом, а затем, не принимая возражений, усадили в машину и отправились в путь. Так я и оказался в лагере.Располагался он, должен сказать, весьма далеко от города - километров сто пятьдесят или двести. Вокруг леса, лишь деревушка рядом из цивилизации, да редкие заброшенные домики. Мне выделили комнату, родители помогли вытащить вещи и уехали в закат.Я остался один.Со сверстниками не заладилось сразу. Не было общих тем для общения. Первое время я без дела слонялся по территории, иногда посматривая в телефон, но очень скоро и это наскучило. И тогда я решил выбираться подальше - в лес - хотя вожатые этого не позволяли. Очень уж было тяжко без компьютерных игр, старых друзей и фаст-фуда.На третий день я и увидел его.Старое кирпичное здание, всё заросшее мхом, большое, размером, как десять коттеджей. Это было "крошево", как его обозвали другие - здание неизвестного назначения, которое стояло тут, по словам вожатых, чуть ли уже не сто лет. В лагере про это место ходило множество страшных слухов. Не раз и не два говорили, что тут по-ночам снуют всякие тени, а иногда можно услышать жуткие звуки. Особенно, если ходишь один."Классика, - подумал тогда я. - Это они специально говорят, чтобы мы сюда не лезли и не травмировались. Отвечать-то потом им".И, пожав плечами, зашёл внутрь.Внутри было много спутанных коридорчиков, всюду зияли тёмные проёмы и щели в стенах. Гуляли сквозняки. Пахло влагой, мхом и чертополохом с крапивой, но последнее - не удивительно, ведь этого добра полно росло вокруг. Так я и ходил тут, уверенный, что меня не найдут, подсвечивал себе путь телефоном и заглядывал во всевозможные места. До лагеря метров пятьсот, вокруг лишь лес и заросшие тропки, взрослые далеко, сверстники сюда не ходят, напуганные историями. Лишь один я такой молодец.***На втором этаже было также, как и на первом. Лишь мхом воняло сильней. Я, подсвечивая путь телефоном, крался по этим развалинам словно расхититель гробниц и, от любопытства, заглядывал во всё подряд. Меня это так увлекло, что звук я заметил не сразу. Журчащий, доносящийся из проёма впереди. Видимо, там кто-то справлял нужду. Должно быть, сюда всё же пришли...В тот момент мне бы уйти, но нет, любопытство взыграло.Ухватив телефон поудобнее, я прокрался к гнилым доскам проёма, ухватился за них и заглянул. Меня тут же, как громом поразило. Руки и ноги перестали двигаться, тело словно примёрзло. Моё состояние можно было описать в тот момент так: "системная ошибка! все ресурсы системы пошли на устранение вируса, отклик основных программ невозможен!".Возле дальней стены стояло... существо. Ростом оно было где-то с меня, имело лиловый оттенок кожи, а вместо руки у него торчал чёрный садовый шланг, из которого и лилась маслянистая чёрная жижа, напоминающая машинное масло. Существо весело насвистывало и сдвигалось к другому углу, в то время, как это "масло" стекало на пол и собиралось в лужу. Уши у существа были, как у Чебурашки и тоже лиловые, другая рука, если можно её так назвать, была уже "нормальной" - с шевелящимися синими жгутиками заместо пальцев. В данный момент они нелепо шевелились будто плясали под клубную музыку.Я стоял, словно объятый наркотиками, смотрел на него, а существо всё лило и лило эту жижу, насвистывало и смещалось. Затем, закончив дела, сказало: "Ой, как хорошо-то! Какое облегчение!" и жидкость литься уже перестала. Оно обернулось, а я не смог даже вскрикнуть. Лишь подумал: "Лучше бы оно так и стояло спиной".Нос. Он был человеческим, но крупным, в форме картошки и красного, как у алкаша, цвета. Глаза существа тоже напоминали людские и имели цвет "карий". Под носом этим виднелись жёлтые здоровенные усы словно у кавалериста времён Наполеоновский войн и бородка, а причёска напоминала скрученные единорогов рог, тоже желтая и обвязанная какой-то бечёвкой.Ещё один нос. Этот уже зелёный, в форме свиного пяточка и сопливый. Из него тоже течёт что-то чёрное. Рот нормальный - человеческий. Существо смотрит на меня и улыбается прямо им...Вот тогда-то я и понял, что нужно бежать. Развернулся, готовясь припустить, как следует, но услышал:- А кто это у нас тут? Гостей я вижу не часто?Вокруг моего тела оплелись какие-то нити и оно оказалось поднятым над землёй. Сердце в груди завыло. Хоть двигаться в тот момент и не получалось, но рот оставался открыт. И он заорал.- Какой ты громкий, - недовольно "цыкнуло" оно и рот тоже оказался завязан. "Нормальная" рука существа теперь оказалась как-то ненормально растянута и покрылось всевозможные колышущимися мягкими жгутиками. Именно ими меня и связали. На вкус, кстати, они были ужасны - как машинное масло.- Мыыы! - мычал я, пока существо ходило рядом и рассматривало меня. В тот момент уже стало понятно, что мой крик не услышат. До взрослых далеко, а единственный путь для него - щель возле потолка... Одета, кстати, тварь была в накидку из занавески, какую я видел лишь в лагере. Должно быть, стащила.- Знаешь, - сказала она, когда я замолк, - у меня ведь тут редко гости бывают. Я с другими мало общаюсь людьми. Да и о чём с вами можно талдычить? Я говорю, а вы вечно орёте. Я хочу с вами поговорить, повеселиться, а вы закатываете глаза и падаете на землю без сознания. Скучные вы существа - люди. Скучные и жестокие. Меня вон всё время обижаете, уродом меня зовёте. А ведь я же не виноват, что родился таким. Жестокие вы существа - люди, - повторил он, - все подряд - ксенофобы. Ты меня понимаешь?Я судорожно закивал головой.- Да ни черта ты меня не понимаешь! Ты ведь тоже такой - увидел и сразу орать. Мне тут так одиноко, - грустно добавила тварь. Затем она подошла, хлюпая по маслу, к щели и выглянула наружу.- Я такой одинокий, - через минуту повторило оно, пока я пытался не сойти с ума от ужаса происходящего. - Я так редко общаюсь с другими. В последний раз, помнится, тоже паренёк ко мне заглянул. Я ему улыбнулся, сказал своим самым дружелюбным тоном: "привет!", а он глаза закатил, задрыгался, пену пустил и упал. Пришлось его обратно тащить. Потом я из истории слышал, что его в психушку перевели. А знаешь, как меня среди других потом называли? Мразь. Урод. Жуткая тварь, что живёт в этом доме! А ведь за что?! Я всего-то поговорить с ним хотел. Я ведь в этом не виноват!Оно топнуло и недовольно посмотрело на меня. Сказало:- Он твоим одногодкой, кстати, был. Вот тебе сколько лет?Когда мне дали сказать, я ответил:- Четырнадцать.- Четырнадцать... Это хорошо. Мне тоже скоро четырнадцать. Мы с тобой, кстати, тоже одногодки, выходит. А зовут тебя как.- Петя, - как можно более спокойно ответил я.- Петя... А меня вот зовут все: "Аааа!". Ну или же: "Ой, что за урод, помогите?!". А иногда и так кричат: "О Боже, оно приближается!", - он засмеялся, а затем в один миг стал грустным. - Не любят меня люди. Да и я людей не люблю, а за что вас любить? Ксенофобы одни. Ненавижу я вас! И тебя я тоже ненавижу, Петя, ведь ты тоже, увидев меня, стал орать.Отростки обвились вокруг меня сильнее, стали давить, я закричал.- Ну ладно-ладно, не голоси так. Шучу я. Я же урод, вот и шутки у меня уродские. Как и нарекли люди. Скучно мне тут, вот и пытаюсь по-всякому себя развлечь. Иногда и наружу выхожу, правда ночью. Был вот у меня один случай, когда я вышел гулять днём и наткнулся на одну из ваших вожатых. Ой, крику-то сколько было! А она ведь ещё и беременная была - у неё от таких криков ребёночек между ног вывалился, я тогда так хохотал. А девушку вот в психушку потом тоже забрали, но уже в другую, во взрослую. Вот и гуляю я теперь только ночью, чтобы самооценку себе не портить. А не то вы, люди, любите портить её другим. Вы даже своим сородичам умудряетесь так подгадить. Тут недалеко есть речка, ты знаешь? На другой её стороне стоит пирс с катамаранами. Я и на них, бывает, катаюсь, правда одному это делать скучно, но теперь я не один, а с тобой. Будем мы вместе развлекаться... Ой, я тебя, должно быть, совсем заболтал, ты прости меня, гости тут не часто бывают. А расскажи мне о себе!Мне снова освободили рот и я стал рассказывать. Пришлось поведать этой твари и о жизни своей, и о своих увлечениях. В частности, о компьютерных играх.- Компьютерные игры?! - заинтересовался урод. - Интересно! А я раньше о таких лишь от других слышал, но никогда не играл. Компьютера у меня, как видишь, тут нету. А вот телефон есть, посмотри, - один из новых отростков залез... непонятно куда и вытащил на свет телефон. - Я его у паренька одного забрал... Ну как тоже забрал? - он меня увидел, заорал и в бега, а телефон вот выронил, вот и пришлось брать. Не пропадать же добру? Потом в интернете долго сидел, но тот быстро закончился. Там мне такие весёлые видео попадались, ты бы видел! Вот ты когда-нибудь видел видео про "вы кто такие, я вас не звал"? Очень смешное. А теперь вот только и остаётся без интернета, что в игры играть. По видео тем я очень скучаю. А компьютерные игры другие, да? Они лучше, чем телефонные?Я кивнул. Затем спросил:- А зарядка? Как вы телефон заряжаете?- А очень просто, смотри, - другое щупальце вытащило зарядку. - Я её потом у того же паренька и стащил, пока он спал. Без телефона она ему всё равно не нужна. Хи-хи-хи.- А электричество?- Я сам себе электричество! - гордо заявил он и подключил зарядку сначала к телефону, а затем всунул её себе в зелёный свинячий нос. Телефон пиликнул, подтверждая его слова. - Хочешь 220 вольт выдам, хочешь все 250, хочешь 500! Я многое умею, очень много могу. Жаль только, вы, люди, этого не понимаете... Ну давай же, расскажи мне больше про компьютерные игры! Какие они?! Каких боссов ты уже прошёл, какая игра твоя любимая? Мне так интересно послушать! Я ведь очень увлекаюсь современной молодёжной культурой людей, ведь и сам молодой, часто разговоры людей других слушаю, когда прячусь в тени. Ну же, рассказывай!И я стал рассказывать. В тот момент меня больше всего напугал не тот факт, что я в плену у монстра, а, как ни странно, тот, что этот самый монстр мог спокойно выходить из своего ужасного дома и приближаться к другим людям. "Сколько раз он стоял возле меня спящего? - думал я. - Сколько раз меня могли утащить или съесть?". Думая об этом, во мне зарождалась самая настоящая паранойя. Тем временем, приближался вечер.***- Петя, а давай снимем тик-ток! - радостно заявил мне урод, когда я только проснулся. Да, вчера меня так и не спасли. Всю ночь я провёл в логове чудища, засыпая на созданной из отростков кровати. По части создания предметов, это существо было настоящим мастаком. "Жаль только, что сложные электронные устройства мне не подвластны", - уныло сказало оно. А ещё оно отлично умело бегать, что я понял, когда всё же подловил момент и побежал к выходу. Урод меня потом долго отсчитывал, даже выдал пару болезненных пощёчин созданной огромной ладонью, напоминающей перчатку болельщиков. Спасибо хоть, не убил.А теперь мне предлагали снять тик-ток. Любителем подобного я не был, но и отказывать чудищу боялся. Поэтому сказал:- Ну можно... Правда я очень голоден. Вчера так ничего и не ел. Может я это... пойду, схожу поем и снова вернусь, а? Хорошо придумал?- Нет, - категорично заявил тот, - ты снова сбежишь. Я тебе не верю, ведь ты - человек, что своим недавним побегом и доказал. Поэтому еду я тебе уже принёс - у вас в лагере сейчас обед. Да и, кстати, ты был не прав - никто тебя там не ищет, видимо, всем на тебя плевать, как и на меня. Мы с тобой очень похожи. Из нас и правда выйдут отличные друзья. Ты пока ешь, а я скоро приду.Я взял предложенные омлет (ещё дымящийся), кашу, чай и с жадностью стал поглощать пищу. Чтобы сбежать нужно много энергии. Урода сейчас рядом не было, но я уже знал, что он может появиться в любой момент. Каким-то образом, тот умел перемещаться по теням, что прямо так и называл: "теневое перемещение".- Как так? - спросил я и получил ответ:- Это магия.В магию я никогда не верил - не маленький уже - но и объяснить наличие в мире такого существа не сумел. Да и не сильно меня волновали такие вопросы. Сбежать бы - вот, что главное.Урод скоро вернулся, улыбнулся, достал телефон. Затем из его "нормальной" руки возник очередной отросток, который удлинился и превратился в специальную стойку, куда телефон и закрепили.- Ты когда-нибудь снимал тик-ток? - спросил он.- Нет, - честно признался я.- Это плохо, но не критично. Не переживай, я тебя научу. Смотри, сейчас мы ставим какую-нибудь энергичную музыку и ты начинаешь дрыгать руками так, будто по тебе ползут муравьи. Я же в это время буду стоять и с серьёзным видом приседать. А потом, когда музыка смениться - сперва будет фонк, а затем включим рэп - мы меняемся ролями. И дрыгаюсь уже я, а ты приседаешь. А потом ещё надпись на видео добавим: "приседанием и танцем ты делаешь мир чище!". Ну как тебе?Я наврал, ведь сказал:- Хорошо.- Ну ещё бы! Я тебя ещё и не такому научу. Пока у меня был интернет, я много тик-токов пересмотрел и понял их главную суть. Теперь я могу снять хоть сто таких и буду самым популярным. Был бы человеком, купался бы в деньгах, но, увы, уродам не платят. Ну давай, вставай, хватит есть.Несколько часов подряд мы только и делали, что плясали и дрыгались под различную музыку, потом смотрели снятое и накладывали всякие странные словечки. Например, "соль-борода. следи за собой". Или же: "в упряжке бывают присыпки". Честно говоря, я не видел в этих словах ни малейшего смысла, а вот мой новый "друг" был просто в восторге.- Гениально! - говорил он. - Это сплошные шедевры! И как жаль, что у меня нет интернета и нельзя выложить их прямо сейчас! Как же жаль! Быть может, он есть у тебя?!После чего, ни слова больше не говоря, у меня вырвали телефон и стали нагло шарить в нём. Будь рядом сверстник-человек, но не слишком крупный, я бы непременно ответил. А так промолчал...- Да, точно! У тебя есть интернет! Так давай же, быстрее выкладываем! Чего мы ждём?!Сил к концу дня не осталось. Я думал лишь о том, как бы присесть в тёмном уголочке и отдохнуть. Голова кружилась, руки и ноги будто полностью высушили. В глазах сверкало, в ушах звенело... Какие уж тут мысли о побеге? Было понятно одно - если выберусь, то всё равно опозорен. Каким-то чудом эти тик-токи набрали тысячи лайкой всего за пару часов. Урод горделиво выпячивал грудь и всё говорил, какой же он молодец. А мне уже было без разницы.***Весь второй этаж "крошева" был завален всевозможными предметами, стащенными у людей. Тут были и утюги, и детские ведёрки и даже дрель одну я нашёл. Чего тут только не валялось? В одном месте нашлась и приставка, правда, грязная вся, мокрая и поломанная. Даже смотреть на неё было мерзко - не то, что держать. Увидев её, урод вздохнул и стал сожалеть, что у него нет телевизора, ведь украсть он его ещё не успел. Сложные вещи он создавать не умел. Не научился ещё.Я пробыл в этих руинах уже три дня. От нечего делать, я потерянно бродил по заброшенным этажам и мечтал о свободе. Косился в сторону улицы. Мы, конечно, иногда выходили, но сбежать шанса не представилось ни разу.За мной так и не пришли. И если первые дни в моей голове жил страх и желание долгожданной свободы, то теперь во мне говорила обида. "Почему они не ищут меня? - думал я. - Им, что, плевать? Да как же так? Как они потом будут объясняться с родителями?".Вот под действием такого эмоционального коктейля я и решился второй раз сбежать. На этот раз всё сложилось просто отлично. Существо куда-то ушло и до сих пор не вернулось, хотя должно было. Я недавно поел принесённой и сил скопилось достаточно. Ноги просили движений. Медленно добравшись до лестницы, я замер и обернулся, но урод не пришёл. Затем спустился. Миновал два сгнивших проёма. В некоторых местах стены осыпались настолько, что, казалось, можно сбежать через них. Кое-где тут росли и поганки. Под ногами скрипела кирпичная крошка. Её тут было полно - всё таки, правильно, что подобное место назвали именно так.Уже на улице я вздохнул полной грудью свежий воздух, выбивая всю скопившуюся в лёгких плесень и пыль, и со всех ног припустил в сторону лагеря. Вот только... Возле группки берёз я завис над землёй. На меня недовольно смотрели.- Петя?! Как же так?! Как ты мог, ведь мы же друзья?!Меня отнесли обратно, а затем последовала пощёчина, вторая, третья, четвёртая. Щёки горели огнём. Я вырывался и плакал, но урод сжимал сильнее и снова хлестал.- А-а-а! - ревел я, урод меня дёргал и передразнивал:- А-а-а! А-а-а! Посмотрите на меня, я маленький мальчик Петя! Я бедный испуганный ребёнок! А-а-а! Кто-нибудь быстрее спасите меня от такого урода! А-а-а! Ведь он такой страшный, что я сейчас описаюсь! Я прав? Все вы люди одинаковые. Все вы - чёртовы ксенофобы.- Пусти меня, пожалуйста-а-а, меня родители потеряют! У меня ведь смена закончится-а-а!- У тебя хотя бы есть родители, а у меня вообще никого нет. До этого дня я думал, что у меня есть друг, но, видно, ошибся. Из своего детства я помню лишь бабку, которая поливала растение, где я рос, это было 13 лет назад, когда я только осознал себя в капусте. Я рос, питался тем, чем польют, а потом, как поднабрался сил, решил вылезти. Должно быть, та бабка и считается мне семьёй. Вот только не долго наши с ней отношения продлились - увидела она меня, выпучила глаза и закричала. А потом упала и всё. Эх, а её ещё ведьмой считали, думали хорошая ворожея. Вот такая, видать, ворожея, что увидала чудовище, которое сама же и вырастила и тут же копыта дряхлые отбросила. И остался я один-одинёшенек в этом враждебном и злом мире, где мне так одиноко, где никто меня не любит, где все ненавидят такого урода. Это мне нужно плакать, Петя! Ведь всё это время я растил себя сам, жил на улице. Я был словно гангста из Бруклина, дитя улиц, понимаешь?! Но я не реву, ведь крепкий мужик! А ты - нытик позорный!- Но ведь это не я тебя держу у себя в плену, а ты меня. Это ты тут - главный урод, - всхлипнул я. Существо замолчало и в шоке уставилось на меня, а я напрягся, ожидая расправы.- Ну знаешь, что?! - сказало оно. - Я теперь на тебя жутко обижен!А затем меня связали лозами и бросили в тёмный угол. Я лежал, сердце в груди безумно колотилось, а в голове крутилось: "Должно быть, мне отсюда уже не сбежать. Ну, с другой стороны, плюс есть и в этом. Не нужно будет в школу идти и домашку чёртову делать. Но и не поиграешь больше в компьютер, не увидишь старых друзей".Собственная голова этими мыслями довела до такого, что я вновь стал реветь. Ревело и существо в другой комнате, обзывая меня распоследними словами. Так мы оба и проревели с ним до утра.***- Знаешь, я тут подумал и понял, что моя вина в этом тоже есть. Прости меня. Извини за то, что держу тебя в плену.Это я услышал на другой день, когда проснулся и наблюдал за щелью в стене. Кожу жутко холодил сквозняк. В комнате было сыро. Должно быть, снаружи выпал туман. На дворе сейчас стояло раннее утро.- Отпусти меня, - недовольно сказал я, моргая из-за рези в глазах. - Если хочешь, чтобы совесть не мучила, то отпусти. Меня искать будут.- Никто тебя не будет искать, всем на тебя наплевать. Мы похожи. Да и совести у меня нет - я ведь монстр, чудовище. Забыл?- Мы не похожи. Я тебя не похищал. И я не монстр.- Но ведь ты живёшь с монстром. А значит - скоро и сам станешь таким.- Не стану. И развяжи. Я домой хочу.- И не стану. Да и вообще, я тоже жду от тебя извинений. Ты меня вчера сильно обидел. В конце-то-концов, я же перед тобой извинился. И монстром ты скоро станешь, вот увидишь.- Не стану. И на твои извинения мне плевать, - сказал я.- Я тебе покушать принёс, - сказал монстр. - Омлет в стакане и чай. Хотел ещё принести и каши, но её я случайно съел. Видишь, какой я хороший. Я кормлю тебя, даю тебе место над головой, всячески ухаживаю. А ты даже извиниться не можешь.- Это не ухаживание, это - плен. Отпусти меня, тогда я тебя и прощу. Тогда и сам извинюсь.- Нет, никуда я тебе не отпущу. Ты теперь живёшь тут и до конца жизни жить тут и будешь. Понятно?- Нет. Ничего мне не понятно. Отпусти.- Тебе нужно поесть.Мне развязали руки и рядом поставили еду. Я вдруг не выдержал, схватил тарелку и кинул её прямо в урода. Стекло отскочило от податливого тела и разбилось об пол. Всё случилось на рефлексах, я не успел даже подумать. А когда всё закончилось, то думать уже было поздно...- Ах вот ты как?! Кидаться удумал?! Ну я тебе покажу! Признаться, я долго терпел твои наглые человеческие выходки, но и моему великому терпению наступил конец! Теперь тебя ждёт наказание! Не бойся, так будет даже лучше. Я окончательно уверился в том, что с людьми дружбы построить невозможно, поздравляю.- Стой! - крикнул я, когда меня потащили. - Что за наказание?!- Скоро узнаешь, - буркнул урод.- Подожди! Ну ладно-ладно, прости меня, я был не прав. Извини, что бросил тарелку.- Нет! Довольно с меня твоих выходок! Необходимо тебе преподать урок, ведь по-другому с людьми и нельзя.- Но ты сам виноват! - крикнул я. - Это ты меня сюда притащил, ты меня тут удерживал. Понятно, что я психанул!- Это теперь не важно. Теперь я понял, что нужно сделать.Я попытался вырваться, но держал монстр крепко. Тогда заревел. Но на слёзы ему было плевать.- Так надо, Петя, - сказал он мне, когда мы куда-то пришли. - Ты сам мне потом спасибо скажешь.- Выпусти!..Мне в рот засунули садовый шланг. Тот самый, которым монстр поливал стену "маслом" в тот проклятый день. Он пролез глубже, ещё глубже, на глаза вышли слёзы, меня затошнило. А затем полилась и жидкость. Тоже та самая. Казалось, что она проникает в каждую клеточку тела, пропитывает её своим мерзким маслом, изменяет... К горлу то и дело подступала тошнота, но выйти ей было негде. Шланг не давал. Когда же он, наконец, исчез, то из меня полилось, как из фонтана. Очень скоро весь пол был испачкан жижей.- Что ты сделал?! - ревя и исторгая блевоту, крикнул я.Но урод не ответил. Он подошёл и взял меня на руки. Я не сопротивлялся. Сил не осталось. Хотелось просто спать...А потом перед мутными глазами потекли картины - одна краше другой. Когда галлюцинации закончились, я вновь отключился, а когда пришёл в себя - увидел урода. Он смотрел на меня жалобным лицом и что-то бормотал.- Т-темно, - выдавил я. Была ночь.- Ничего, я включу свет.Щупальце стало светильником и свет разогнал мрак. Но на это мне уже снова стало начхать, ведь я опять улетел во мглу... Следующие несколько дней я только и делал, что вырывался из сна, бредил и проваливался обратно. В теле ощущалась ужасная лёгкость. Казалось, что я сбросил 60 килограмм. При том, что весил я 54.- Ты хочешь есть, Петя? Я принёс тебе каши, возьми, - сказали мне в какой-то момент. Не помню, ел я или же снова заснул.- Ты пока спи-спи, поправляйся. Когда ты снова станешь в порядке, то мы вновь будем снимать тик-токи...- Я сегодня вашу вожатую видел. Она мылась в душе, а я наблюдал из трубы. Симпоти-и-и-чная! Вот был бы я человеком и чуть постарше...Свет то был, то его не было. Мысли то метались по черепной коробке, то полностью исчезали. Голоса то были, то пропадали. Урод всё также сидел рядом... А может мне всё это просто кажется. Быть может, это лишь сон. Вот проснусь сейчас - и вокруг моя комната, а впереди мой любимый компьютер... Снова заснул.В какой-то момент мне стало лучше. Я даже смог сам вставать и кушать без помощи. В один из таких моментов урод мне сказал:- Вот, я принёс тебе телефон, поиграй. Твой разрядился, я там в интернете пытался кое-что найти, пусть он пока заряжается. Но ты не бойся - это не порнография, сразу тебе говорю. Вирусов я не нахватал. Не переживай, он скоро зарядится, видишь? - указал он на зарядку в носу.Я с трудом уселся на кровати и огляделся. Судя по всему, на улице сейчас день. Интересно, как долго меня не было в лагере.- Ты всю неделю лежал тут, - сказал урод, почесав жёлтый "рог" на голове. - И тебя до сих пор не ищут. Вот сволочи! У них ребёнок пропал, а они и глазом не повели. Устроили сейчас какой-то волейбольный турнир и довольны. Неужели у тебя среди других совсем нет друзей? Ты прямо, как я.Волейбол я никогда не любил и, в глубине души, даже был рад, что лежу сейчас тут. "Господи, о чём я думаю?!", - подумалось мне.- Я тебе специально телефон хороший искал. Парень, у которого я его свистнул - заядлый игроман. Ты только посмотри, какая у него тут коллекция. Хочешь - птичек в свинюшек покидай, хочешь - блоки киркой разбей, хочешь - в бандитов стреляй. Тут даже змейка есть! Ну и старье! Когда она была популярна, я даже и не родился-то толком. Да что ты сидишь?! Ведь тебе уже лучше! На играй пока, отходи от мофозы, я потом ещё зайду.- Погоди? От какой такой "морфозы"? - не понял я.- Ну... от наказания своего. Я надеюсь, что теперь-то ты не думаешь о побеге, ведь так?Промолчал. Я бы ответил, но мысли опять спутались... Урод ушёл, а они окунулись в мир телефонных игр. Сейчас мне было не до того, чтобы думать.***Сейчас можно очень много описать из того, что было со мной в моменты жизни с уродом - это бы заняло не один том. Скажу лишь одно: всего я пробыл у него около 2-х недель. Скоро моя смена в лагере заканчивалась и всё больше я задумывался о будущем. Что мне делать, когда сюда придут полицейские? Что мне им рассказать? А в то, что они придут - я не сомневался. Скоро за мной приедут родители, а когда не найдут - устроят скандал. Должно быть, после такого тут всё вдоль и поперёк облазят.Сказать по правде, домой мне уже не хотелось. Не знаю, что во мне изменилось, но я всё больше подумывал над тем, чтобы остаться жить тут - с уродом. Ну а что? И игры есть, и кормят, и на многие километры рядом нет школ. Чем не рай.Следующие дни пролетели легко.Чем мы только с уродом не занимались. Ходили на речку, рыбачили, катались на катамаранах, пугали других детей, прячась в кустах. Несколько раз и до воспитателей мы добрались. Одна так вообще в обморок упала. Я думал, что прямо так от смеха и лопну. А как-то вечером мы прошли много километров вдоль дороги, прячась в тенях (урод меня этому хорошо научил), пока не увидели впереди заправку. В ней урод, накинув какой-то морок, добыл нам сэндвичей с яйцом и огромную бутылку колы.Я уже смирился с тем, что останусь жуть тут. Теперь меня подобные думы не ужасали, а успокаивали. Что же до родителей... Ну с ними я как-нибудь договорюсь - не чужие же люди.Тем временем, шла вторая неделя моего здесь пребывания, а никто меня так и не искал. Будто все факты моего существования вдруг взяли и испарились. И, видя это, во мне всё больше играла обида. Да как они могут?! Что это за безответственность такая при работе с детьми! Урод, видя это, решил меня поразвлечь.- Давай, - говорит, - накажем их. Преподадим небольшой урок. Я тут такую штуку придумал, ты слушай...Ну я и слушал. И, должен сказать, отличная штука. Полный, как говориться, хохотач. Так мы и оказались ночью в блоке. Рядом с людьми. Чуть дальше - в каморке - привычно дрых сторож, даже сюда долетал его громкий храп. В окно у входа бился мотылёк, запутавшийся в жизни. Паркет скрипел под ногами и мы шли, как можно тише. А потом, дойдя до крупной тени, рраз! и всё. Мы на месте. В кабинете 204.Вокруг много кушеток и все спят. Кто-то храпит.- Сейчас мы пройдёмся по их одежде и я её заражаю специальным грибком, - говорит он. - Как только такой попадёт на солнце, то сразу же начинает разъедать ткань. Вот выйдут они на улицу и мигом голыми станут. Уху-ху-ху-ху! - смеётся он, смеюсь и я, чтобы не отставать. - Но я ещё лучше придумал! - выдаёт урод. - Я рассчитаю время так, чтобы грибок разъел ткань лишь к полудню, когда у них смотры. Ты представь, стоят эти взрослые перед детьми и - рраз! - одежда слетает. Ха-ха-ха-ха! Ты представь просто их лица! Полная растерянность во взглядах!- Да, - говорю я, - будет смешно.А потом начинаю орать. Уж не знаю, что на меня нашло, ведь я давно уже смирился со своей участью. Даже находил её просто отличной. Вот стою я, смеюсь, а вот уже и ору словно мифическая баньши. Хотя, нет. Даже та не смогла бы такое выдать. Это был не крик - ужасающий рёв, вопль ядерной тревоги.Сперва лёгкие рывком расширяются. За мгновение они становятся такими большими, что способны вместить в себя воздух всей комнаты. Кислород убывает. Урод, стоящий рядом, сперва делается красным от возмущения, а затем резко синеет, задыхаясь. Таким же резким рывком лёгкие начинают вновь сокращаться и воздух вновь появляется - урод снова краснеет...Ломаются вдребезги стёкла.Вот зажёгся свет. После моего крика ненадолго установилась тишина. Будто бы кто-то переключил небесный выключатель с надписью: "Окружающие звуки".Сперва встала, откинув одеяло, какая-то девушка, затем другая, ещё один - уже мужик, люди поднимались, не понимали, что происходит. Их взгляды то и дело метались от урода ко мне, возвращались обратно к нему и повторяли свой путь. Все без одежды - в одних трусах. Я, видя всех их, вдруг внезапно покраснел от смущения и стыда. Затем замер, наблюдая за происходящими событиями. Сердце моё застучало сильнее. Бум, бум, бум, бум. Словно молот.А потом крик повторился, но уже не мой. Мне его возвращали в ответ. Девушка, что стояла ближе всех, упала на пол и упёрлась спиной в ножку кровати. Затем, продолжая визжать, стала отползать всё дальше и дальше. Кричали и другие. Один из мужчин отскочил к дальней стене, схватился за какую-то металлическую палку, вроде гардину, ринулся в атаку, замахнувшись на урода, но едва только палка достигла цели, как стала бесформенной и мягкой будто она и не из металла вовсе, а из воздушного шарика. Другая девушка выпрыгнула в окно. Даже то не открыв. Почему-то пластиковых окон тут ещё не поставили, что очень странно, ведь стекло опасно для детей, и послышался звон. А затем крик, но уже снизу. Ещё один парень, миновав нас со скоростью пули, выскочил в коридор, не успел затормозить и ударился о стену, замер без чувств. Тот, кто пытался ударить урода, поняв, что удар не прошёл, вновь отскочил, выронил забавно трепыхающуюся палку и дико завыл, хватаясь за волосы. Сполз по стене на пол и заревел. Кто-то отчаянно повторял: "Монстр, монстр, они существуют"."Цирк какой-то, - подумал я. -Вы помогать мне будете или как?".- Чудовища! - завизжала возле двери, разбуженная криками вожатых девчонка, метнулась тенью вбок и я услышал, как хлопает дверь.Тут подал голос и урод, который всё это время просто стоял и смотрел.- Вот видишь, Петя. Всё, как я тебе и говорил. Все люди - жуткие ксенофобы. Стоит им только увидеть нас, как они сходят с ума, теряют свой облик и делаются похожими на животных. И рядом с ними ты всё это время жил. Должно быть, поэтому в тебе столько нехорошего скопилось. Старые инстинкты всё ещё бьют в голову. В какой уже это раз ты меня предаёшь? И это при том, что человеком ты быть уже перестал.- Помогите! - закричал я, приближаясь в людям. - Тут монстр, он держит меня в плену! Вызывайте полицию! Он живёт в "крошеве"...- Они тебя не слушают, ведь ты - тоже монстр.- Эй, люди, очнитесь, мне нужна помощь?! Меня держит в плену этот монстр!Мои слова будто не долетали до их ушей. Делалось что-то странное. Стоило мне лишь приблизиться к кому-то, как тот закатывал глаза, у него изо рта шла пена и он терял сознание. Складывалось ощущение, что во мне они видят и этого урода тоже. Быть может, потому, что я пришёл вместе с ним?- Они не помогут тебе, в лучшем случае убьют.Или запрут где-нибудь. Нужно было слушать меня. Со мной тебе было бы легче. Но ты опять предал меня! - миг и его грустный тон сменяет на дикую злость. Урод подскакивает ко мне, создаёт огромную ладонь, и бьёт меня ей, бьёт, бьёт. Всё кричит: - Предатель, предатель, предатель! Мы с тобой придумали такую великую шутку, а ты всё испортил! Теперь я точно тебе не доверяю.Я же отмахиваюсь, реву, кричу: "Помогите!". А он всё хлестает меня этой своей ладонью и лишь громче орёт. Потом, вроде, успокоился и стал ходить по спальне и осматривать всех людей.- Ну хоть на баб голых посмотрел - и то ладно, - недовольно сказал.- Послушай, - начал я, всхлипывая, - извини. Прости, только не бей. Я исправлюсь!- Нет, не исправишься, ведь ты - человек. Вы всегда такие, какие есть. Не нужно мне было выбирать себе друга из вас. Но из кого тогда, раз не из вас?! Других монстров тут нет, звери слишком тупы, вы люди - жестоки. Боже, я так одинок, - с этими словами урод разревелся, схватился за лицо и убежал. А я остался лежать на полу, потирать свои щёки и тоже реветь. Шли минуты и люди стали приходить в себя.- Извините, - сказал я одной из вожатых - той, которую помню. - Я...- А-а-а! Монстр! - завизжала сиреной она и снова упала. Возле коридора уже собралась переговаривающаяся толпа. Я слышал, как кто-то пытался привести в чувства того мужика.- Эй, народ, - сказал я, выходя. Мои сверстники, а это были они, шокировано на меня посмотрели, внезапно заверещали, кто-то и заревел, и тут же, давя друг друга, бросились в рассыпную.- Монстр! Это тот монстр!Такая реакция меня столь шокировала, что я, сам не зная зачем, тоже побежал. Скорее всего, в тот момент я поддался стадному чувству. Вот я и бежал, бежал, бежал. Мимо промелькнул блок, дверь, улица, фонари. Я выскочил на дорогу и побежал уже по ней, наблюдая за тянущейся вдаль тёмной полосой. Странно, бег продлился много часов, но усталости не было. Я был будто пушинка.Солнце было далеко, а луна пряталась в тучах. Видимо, она тоже видела во мне монстра. Но почему?! Шло время, летели часы, тучи ослабли. Появились первые лунные лучи - холодные от влаги и безразличия. Затем пропали и они, из-за горизонта выглянуло красное солнце. Начался рассвет. Мимо проехала машина. Не знаю, что подумал водитель, но он решил съехать в кювет. Вроде бы, даже не слабо ударился. Но помогать я не стал - ещё сильнее испорчу всё. Вот я и продолжал бежать.Становилось светлее. Облака пропали совсем. Теперь солнцу негде было прятаться от меня. В какой-то момент впереди замаячил какой-то кисок и я подошёл ближе. Дверь у него состояла из зеркала. Я протянул было руку, чтобы её открыть, но тут дверь открылась сама, а затем резко закрылась. Опять кто-то закричал. А из зеркала на меня смотрел монстр.

Ключевые слова: Существо лагерь лес авторская история

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