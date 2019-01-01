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Стихи

Встреча

Здравствуй, любимая, вот Я пришел.
Опять.
Помнишь секрет, о котором не вышло смолчать?
Помнишь, Ты видела когти мои и клыки,
Там, в полнолуние, у Голубой Реки?

Помнишь, как Я умолял Тебя: "Не предай!"?
Слышала это Луна и в Реке вода...
...Помнишь, как лязгали латы по плитам вдали?
Помнишь мой взгляд, когда понял: за мной пришли?..

Помнишь, любимая, мой самый сильный страх?..

...Вой разбивался о скалы, дрожал в ветвях,
Но не сумел заглушить ржавый звон цепей.

...Выслушай прежде! А после уже - убей.

Там у реки мы в преданности клялись!
...Я в застенках кричал и жилы мои рвались.
Раз за разом пытался понять: почему, почему?
Раз за разом проваливаясь в полуночную тьму.

Может, любимая, Ты испугалась меня?
Когти стальные о камень противно звенят?
Или, может, со Зверем Тебе быть уже не под стать?
Что же случилось, что Ты вдруг решила предать?..

...Преданным Я и останусь - Тобой и Тебе.
Клятва сковала похлеще тех ржавых цепей.
И Я столь наивен, что Твой преступил порог.
Можешь ударить, обнять или просто спустить курок.

Милая, что же Ты снова дрожишь, как лист?
Тварь полуночная - смертна. Убивший - чист.
Я стою у стены, арбалет же танцует в руке.
Ты про клятву забудь - Я шепнул за Тебя Реке.

Ты устала меня убивать? Извини, есть секрет:
Зверя сталь не берет, и железо - увы - но нет.
Ты не бойся, получше прицелься, прикинь, куда.
И представь, что во мне вместо крови - с Реки вода.

Убивать - не так страшно. Не хуже, чем предавать.
...Лишь представь, Я к Тебе никогда не приду опять.
И в ночи под окном Тебя впредь не разбудит лай.

Посмотри мне в глаза, заряди серебром.
Стреляй.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:33
Сегодня, 08:33 by Шепот ПолыниПросмотров: 39Комментарии: 0
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Ключевые слова: Зверь секрет серебро авторский стих

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