Встреча

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:33

Шепот Полыни Просмотров: 39 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 08:33 by

Здравствуй, любимая, вот Я пришел.Опять.Помнишь секрет, о котором не вышло смолчать?Помнишь, Ты видела когти мои и клыки,Там, в полнолуние, у Голубой Реки?Помнишь, как Я умолял Тебя: "Не предай!"?Слышала это Луна и в Реке вода......Помнишь, как лязгали латы по плитам вдали?Помнишь мой взгляд, когда понял: за мной пришли?..Помнишь, любимая, мой самый сильный страх?.....Вой разбивался о скалы, дрожал в ветвях,Но не сумел заглушить ржавый звон цепей....Выслушай прежде! А после уже - убей.Там у реки мы в преданности клялись!...Я в застенках кричал и жилы мои рвались.Раз за разом пытался понять: почему, почему?Раз за разом проваливаясь в полуночную тьму.Может, любимая, Ты испугалась меня?Когти стальные о камень противно звенят?Или, может, со Зверем Тебе быть уже не под стать?Что же случилось, что Ты вдруг решила предать?.....Преданным Я и останусь - Тобой и Тебе.Клятва сковала похлеще тех ржавых цепей.И Я столь наивен, что Твой преступил порог.Можешь ударить, обнять или просто спустить курок.Милая, что же Ты снова дрожишь, как лист?Тварь полуночная - смертна. Убивший - чист.Я стою у стены, арбалет же танцует в руке.Ты про клятву забудь - Я шепнул за Тебя Реке.Ты устала меня убивать? Извини, есть секрет:Зверя сталь не берет, и железо - увы - но нет.Ты не бойся, получше прицелься, прикинь, куда.И представь, что во мне вместо крови - с Реки вода.Убивать - не так страшно. Не хуже, чем предавать....Лишь представь, Я к Тебе никогда не приду опять.И в ночи под окном Тебя впредь не разбудит лай.Посмотри мне в глаза, заряди серебром.Стреляй.

Ключевые слова: Зверь секрет серебро авторский стих

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