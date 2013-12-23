Бука

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:44

Лорелин Просмотров: 72 Комментарии: 7 +10 Вчера, 11:44 by

Бука выглядел, как обычно выглядят Буки. Мохнатый, с круглыми совиными глазами и острыми клыками, торчащими вверх, как у кабана. Тим вытаращился на него, не в силах даже укрыться одеялом (да, если честно, он и не верил, что одеяла помогают в таких случаях). Бука выбрался из-под кровати целиком и, прихрамывая, отошел к стене. В лунном свете кровь на его густой шерсти выглядела мерцающей, точно фосфор.– Там кто-то есть, – сказал Бука, испуганно глядя на Тима, – очень сильный… злой…Тим кивнул, потому что не совсем представлял, о чем можно говорить с Буками. На всякий случай он ущипнул себя за руку, но только лишний раз удостоверился, что не спит. Бука почесал плечо, поморщился, обнажив острые белые клыки.– Можно к тебе? Мне туда страшно, – сказал он, кивая на подкроватное пространство.Тим сглотнул. Пускать Буку в постель было жутковато, но больше пугала огромная когтистая лапа, вдруг высунувшаяся из-под кровати. Бука прижался к стене. Он мелко дрожал и тихонько поскуливал, но без приглашения залезть к Тиму не решался.– Ладно, забирайся, – Тим поднял край одеяла. И не потому, что ему стало вдруг жалко несчастного Буку, а потому, что вдвоем бояться было не так уж страшно. Бука торопливо запрыгнул в постель и прижался пушистым боком к Тиму, таращась на когтистую лапу, медленно скребущую пол.– Ты видел это… существо? – шепотом спросил Тим, вцепившись в густую бучью шерсть.– Не-а, – Бука помотал головой, прижавшись теснее к его боку, – никогда такого не видел. Это мы, Буки, должны пугать. Я вон к мальчишке пришел, а она у него под кроватью затаилась, да как вцепится. Сначала в ногу, а потом в плечо. И хвост откусила,– обиженно подытожил он, - а он пока вырастет, лет семь пройдет, не меньше.– Это она тебя так? – Тим сглотнул, тронув его залитое кровью плечо. – Вот черт, мне Билли жаловался, что у него под кроватью Бука сидит, а я не поверил.– Угу, – дернулся пушистый гость, – больно.Кровать подпрыгнула и Тим с Букой вцепились друг в дружку. Оба были напуганы дальше некуда.– Ты хотя бы представление имеешь, откуда она взялась? – зашептал Тим в острое торчащее ухо.Бука помотал головой, но не ответил.– Думаешь, оно хочет нас сожрать?Бука крепче сжал его в своих лапищах и громко сглотнул. Кровать снова подпрыгнула и затряслась, словно то, что было под ней, пыталось выбраться наружу. Огромные когтистые лапы скребли пол, оставляя глубокие царапины на паркете. Тим и Бука судорожно вцепились друг в дружку. От ужаса ни тот, ни другой не могли говорить.Тряска прекратилась так же внезапно, как началась. Громадные лапы втянулись обратно под кровать. Наступила жутковатая тишина, а потом удаляющиеся грохот и треск заставили Буку вздрогнуть и разжать лапы.– Она… ушла? – неуверенно прошептал Тим. Бука прислушался.– По-моему она пошла в другую спальню, – ответил он, – туда, где спит мальчишка.Тим похолодел. Отбросив одеяло, он спрыгнул с кровати и бросился к двери.– Ты куда? – жалобно спросил Бука, кутаясь в одеяло.– Этот мальчишка – мой сын, – ответил Тим, распахивая дверь. – Можешь посидеть тут пока.– Она тебя убьет!– Ну и пусть, – Тим торопливо сдернул со стены здоровенный ассегай (африканское короткое копье), подаренный поклонником, – Билли, я иду!Из комнаты сына донесся отчаянный детский вопль и Тим рванул туда, ругаясь для поднятия духа. Он припомнил все выражения, что слышал от Джонни, и приправил их бранью собственного изобретения. Дверь в комнату сына он просто вынес.Билли сидел на постели и верещал от ужаса, вцепившись в медведя с оторванной лапой. Огромные когтистые ручищи шарили по полу и краям кровати, пытаясь ухватить крикуна. Ошалевший от страха и ярости Тим со всей силы вонзил ассегай в одну из лап, почти подобравшуюся к его сыну.– Папа! – восторженно завопил Билли. Ободренный Тим бросился в атаку, тыкая ассегаем в чудовищные лапы. Монстр завыл от боли, и кровать снова начала трястись.– Давай ко мне! – взревел Тим, протягивая сыну руку. Билли прыгнул, но почти налету вылетевшее из-под кровати длинное мясистое щупальце обвилось вокруг его щиколотки. Тим вцепился в сына одной рукой, второй пытаясь обрубить щупальце ассегаем. Но оно было словно бронированное. Чувствуя, как Билли выскальзывает из его объятий, Тим выронил ассегай, сел на пол и уперся пятками, обняв сына обеими руками.– Папа, не отдавай меня! – умолял Билли, цепляясь за него словно обезьянка.–Ни за что! – Тим чувствовал, как медленно сползает к кровати.Борьба с чудовищем длилась целую вечность. Тим мертвой хваткой вцепился в сына и изо всех сил упирался ногами теперь уже в край кровати. Отчаяние захлестнуло его, как вдруг цокот когтей о паркет и грозный бучий рев оповестил о приходе неожиданного союзника.– Мама моя страшная! – выдохнул Бука, шлепнувшись на пол рядом. Спустя секунду его острые зубы вонзились в щупальце. Истошный вой потряс особняк. Бука яростно вцепился в щупальце, обгрызая с него чешую и шипы. И монстр сдался. Лапы втянулись под кровать, а секундой позже туда же скользнул и порядком пожеванный тентакль.Бука отполз и сел рядом. Кровь монстра капала с его острых клыков, к нижней губе прилипла пара чешуек.– Уже почти утро, – произнес он слегка севшим голосом, – пойду я. Не думаю, что она ещё раз сунется.– Так ты все-таки знаешь, что это такое? – спросил Тим, все ещё дрожа и крепко прижимая к себе Билли. Мальчик повернулся, внимательно глядя на мохнатое существо.– Подозреваю, – ответил Бука, пытаясь стереть кровь с шерсти, – это Букозавра, она приходит к непослушным Букам. Это случается очень редко, раз в сто лет. Она питается маленькими Буками. Но иногда жрет и человеческих детенышей. Старики говорят, Букозавра трусливая, и если её как следует обкусать, она больше никогда не сунется.Он посмотрел на отца и сына и вздохнул.– Мне влетит. Мало того, что не напугал никого, так ещё и человеческому детенышу помог.Билли сполз с колен Тима и подошел к лохматому гостю.– Я Билли, – сказал он, протянув руку, – это ты у меня под кроватью сидел?Бука кивнул и осторожно пожал маленькую ладошку. Билли придвинулся и почесал его за острым ухом. Ответом ему было довольное урчание.– Ты приходи, – сказал мальчик, – я обещаю, что буду тебя бояться. Честно.Он улыбнулся, и Бука улыбнулся в ответ. Жутковато выглядела его улыбка.– Ну, пока, – вздохнул он, протискиваясь под кровать, – ужасного вам дня, ребята.– Ужасного дня, – хором ответили Тим и Билли.***– Так это ты тут ассегай уронил? – недоверчиво спросила Хелена, разглядывая следы когтей на паркете. Тим кивнул, мечтательно глядя в серое небо.– Пять раз, – авторитетно сказал Билли, просочившись в отцовскую спальню.Автор - я.Написано под ником Дита (Аллорет НКеллен).

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