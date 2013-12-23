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Несерьезные истории

Бука

Бука выглядел, как обычно выглядят Буки. Мохнатый, с круглыми совиными глазами и острыми клыками, торчащими вверх, как у кабана. Тим вытаращился на него, не в силах даже укрыться одеялом (да, если честно, он и не верил, что одеяла помогают в таких случаях). Бука выбрался из-под кровати целиком и, прихрамывая, отошел к стене. В лунном свете кровь на его густой шерсти выглядела мерцающей, точно фосфор.
– Там кто-то есть, – сказал Бука, испуганно глядя на Тима, – очень сильный… злой…
Тим кивнул, потому что не совсем представлял, о чем можно говорить с Буками. На всякий случай он ущипнул себя за руку, но только лишний раз удостоверился, что не спит. Бука почесал плечо, поморщился, обнажив острые белые клыки.
– Можно к тебе? Мне туда страшно, – сказал он, кивая на подкроватное пространство.
Тим сглотнул. Пускать Буку в постель было жутковато, но больше пугала огромная когтистая лапа, вдруг высунувшаяся из-под кровати. Бука прижался к стене. Он мелко дрожал и тихонько поскуливал, но без приглашения залезть к Тиму не решался.
– Ладно, забирайся, – Тим поднял край одеяла. И не потому, что ему стало вдруг жалко несчастного Буку, а потому, что вдвоем бояться было не так уж страшно. Бука торопливо запрыгнул в постель и прижался пушистым боком к Тиму, таращась на когтистую лапу, медленно скребущую пол.
– Ты видел это… существо? – шепотом спросил Тим, вцепившись в густую бучью шерсть.
– Не-а, – Бука помотал головой, прижавшись теснее к его боку, – никогда такого не видел. Это мы, Буки, должны пугать. Я вон к мальчишке пришел, а она у него под кроватью затаилась, да как вцепится. Сначала в ногу, а потом в плечо. И хвост откусила,– обиженно подытожил он, - а он пока вырастет, лет семь пройдет, не меньше.
– Это она тебя так? – Тим сглотнул, тронув его залитое кровью плечо. – Вот черт, мне Билли жаловался, что у него под кроватью Бука сидит, а я не поверил.

– Угу, – дернулся пушистый гость, – больно.
Кровать подпрыгнула и Тим с Букой вцепились друг в дружку. Оба были напуганы дальше некуда.
– Ты хотя бы представление имеешь, откуда она взялась? – зашептал Тим в острое торчащее ухо.
Бука помотал головой, но не ответил.
– Думаешь, оно хочет нас сожрать?
Бука крепче сжал его в своих лапищах и громко сглотнул. Кровать снова подпрыгнула и затряслась, словно то, что было под ней, пыталось выбраться наружу. Огромные когтистые лапы скребли пол, оставляя глубокие царапины на паркете. Тим и Бука судорожно вцепились друг в дружку. От ужаса ни тот, ни другой не могли говорить.
Тряска прекратилась так же внезапно, как началась. Громадные лапы втянулись обратно под кровать. Наступила жутковатая тишина, а потом удаляющиеся грохот и треск заставили Буку вздрогнуть и разжать лапы.
– Она… ушла? – неуверенно прошептал Тим. Бука прислушался.
– По-моему она пошла в другую спальню, – ответил он, – туда, где спит мальчишка.
Тим похолодел. Отбросив одеяло, он спрыгнул с кровати и бросился к двери.
– Ты куда? – жалобно спросил Бука, кутаясь в одеяло.
– Этот мальчишка – мой сын, – ответил Тим, распахивая дверь. – Можешь посидеть тут пока.
– Она тебя убьет!
– Ну и пусть, – Тим торопливо сдернул со стены здоровенный ассегай (африканское короткое копье), подаренный поклонником, – Билли, я иду!
Из комнаты сына донесся отчаянный детский вопль и Тим рванул туда, ругаясь для поднятия духа. Он припомнил все выражения, что слышал от Джонни, и приправил их бранью собственного изобретения. Дверь в комнату сына он просто вынес.
Билли сидел на постели и верещал от ужаса, вцепившись в медведя с оторванной лапой. Огромные когтистые ручищи шарили по полу и краям кровати, пытаясь ухватить крикуна. Ошалевший от страха и ярости Тим со всей силы вонзил ассегай в одну из лап, почти подобравшуюся к его сыну.
– Папа! – восторженно завопил Билли. Ободренный Тим бросился в атаку, тыкая ассегаем в чудовищные лапы. Монстр завыл от боли, и кровать снова начала трястись.
– Давай ко мне! – взревел Тим, протягивая сыну руку. Билли прыгнул, но почти налету вылетевшее из-под кровати длинное мясистое щупальце обвилось вокруг его щиколотки. Тим вцепился в сына одной рукой, второй пытаясь обрубить щупальце ассегаем. Но оно было словно бронированное. Чувствуя, как Билли выскальзывает из его объятий, Тим выронил ассегай, сел на пол и уперся пятками, обняв сына обеими руками.
– Папа, не отдавай меня! – умолял Билли, цепляясь за него словно обезьянка.
–Ни за что! – Тим чувствовал, как медленно сползает к кровати.
Борьба с чудовищем длилась целую вечность. Тим мертвой хваткой вцепился в сына и изо всех сил упирался ногами теперь уже в край кровати. Отчаяние захлестнуло его, как вдруг цокот когтей о паркет и грозный бучий рев оповестил о приходе неожиданного союзника.
– Мама моя страшная! – выдохнул Бука, шлепнувшись на пол рядом. Спустя секунду его острые зубы вонзились в щупальце. Истошный вой потряс особняк. Бука яростно вцепился в щупальце, обгрызая с него чешую и шипы. И монстр сдался. Лапы втянулись под кровать, а секундой позже туда же скользнул и порядком пожеванный тентакль.
Бука отполз и сел рядом. Кровь монстра капала с его острых клыков, к нижней губе прилипла пара чешуек.
– Уже почти утро, – произнес он слегка севшим голосом, – пойду я. Не думаю, что она ещё раз сунется.
– Так ты все-таки знаешь, что это такое? – спросил Тим, все ещё дрожа и крепко прижимая к себе Билли. Мальчик повернулся, внимательно глядя на мохнатое существо.
– Подозреваю, – ответил Бука, пытаясь стереть кровь с шерсти, – это Букозавра, она приходит к непослушным Букам. Это случается очень редко, раз в сто лет. Она питается маленькими Буками. Но иногда жрет и человеческих детенышей. Старики говорят, Букозавра трусливая, и если её как следует обкусать, она больше никогда не сунется.
Он посмотрел на отца и сына и вздохнул.
– Мне влетит. Мало того, что не напугал никого, так ещё и человеческому детенышу помог.
Билли сполз с колен Тима и подошел к лохматому гостю.
– Я Билли, – сказал он, протянув руку, – это ты у меня под кроватью сидел?
Бука кивнул и осторожно пожал маленькую ладошку. Билли придвинулся и почесал его за острым ухом. Ответом ему было довольное урчание.
– Ты приходи, – сказал мальчик, – я обещаю, что буду тебя бояться. Честно.
Он улыбнулся, и Бука улыбнулся в ответ. Жутковато выглядела его улыбка.
– Ну, пока, – вздохнул он, протискиваясь под кровать, – ужасного вам дня, ребята.
– Ужасного дня, – хором ответили Тим и Билли.

***

– Так это ты тут ассегай уронил? – недоверчиво спросила Хелена, разглядывая следы когтей на паркете. Тим кивнул, мечтательно глядя в серое небо.
– Пять раз, – авторитетно сказал Билли, просочившись в отцовскую спальню.

Автор - я.
Написано под ником Дита (Аллорет НКеллен).
Ранее опубликовано тут.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:44
Вчера, 11:44 by ЛорелинПросмотров: 72Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Страшилки на ночь Бука юмор авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:23
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 414
Забавно. Сначала про Тима и не подумаешь, что взрослый. Но страх за ребёнка ставит всё на места friends
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Nlo
Вчера, 16:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 341
Замечательная сказка, иллюстрировать и печатать!
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#3 написал: Лорелин
Вчера, 16:35
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 11
Цитата: зелёное яблочко
Забавно. Сначала про Тима и не подумаешь, что взрослый. Но страх за ребёнка ставит всё на места friends

Ну, на мой взгляд только такому внутренне ребенку как Тим удается снимать такое безумное по-хорошему и очень детское несмотря на ужасы кино)

Цитата: Nlo
Замечательная сказка, иллюстрировать и печатать!
Спасибо))!
Зарегистрирован: 23.10.2019
#4 написал: Летяга
Вчера, 21:45
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 798
Комментариев: 8 749
Прелесть какая! И напуганный Бука, просящийся от страха под одеяло, и ассегай, уроненный пять раз. Ну очень понравилось!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:03
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2957|-1)
Публикаций: 1 867
Комментариев: 12 027
Ну, слава нежити! ) Есть в ней что-то хорошее, когда появляется ещё более страшное существо.) Это прям прорыв какой то, приятно читать было и за Буку переживать.) Огромный плюсище! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#6 написал: Tigger power
Вчера, 23:51
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2291|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 864
Интеиесно, а кто к непослушным Букозаврам приходить тогда?)) Страшно представить +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#7 написал: Лорелин
Сегодня, 00:25
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 11
Цитата: Летяга
Прелесть какая! И напуганный Бука, просящийся от страха под одеяло, и ассегай, уроненный пять раз. Ну очень понравилось!
+++

Спасибо)) ну он няшечка же. Буки тоже люди иногда)

Цитата: Сделано_в_СССР
Ну, слава нежити! ) Есть в ней что-то хорошее, когда появляется ещё более страшное существо.) Это прям прорыв какой то, приятно читать было и за Буку переживать.) Огромный плюсище! +++

Спасибо огромное, очень приятно, когда такие эмоции вызывает родной тебе персонаж)

Цитата: Tigger power
Интеиесно, а кто к непослушным Букозаврам приходить тогда?)) Страшно представить +++

Вот про такое мне даже задумываться страшно!) Но наверное, какой-нибудь БукаТираннозавр.
Зарегистрирован: 23.10.2019
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