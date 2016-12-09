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Творческие истории

Нечисть

Домовой начал тасовать колоду, потягивая самокрутку, остальные игроки начали рассаживаться за кухонный стол. Тощий Банник закинул ноги на столешницу, сложил руки на груди. Оба Злыдня расставляют рюмки, а Бука разливает из хрустального графина мутноватый чистоган.

Когда все закончили, Домовой начал сдавать карты. Бука картинно огляделся, спросил с любопытством:

— А где Дворовой?

— Не хочу бомжей за столом, — пробурчал Домовой, положил остаток колоды на стол, придавив козырную карту.

Банник хохотнул, скинул ноги со стола, подвинул стул и взял карты. На лице заиграла мерзкая улыбка, Банник стрельнул глазами, положил карты обратно, взял рюмку. В зале шуршал кот, к неудовольствию Злыдней заглянул на кухню. Увидев сборище нечисти зашипел, выгибая спину, шерсть на хвосте встала дыбом, от чего хвост на вид стал толще раза в два. Домовой небрежно дёрнул ладонью, кот опустил хвост, фыркнул и гордо удалился в зал. Слышно, как он запрыгнул на диван и принялся точить когти.

— Погоди, погоди, Домовой, с каких пор Дворовик бездомный? — спросил Бука подняв одну бровь.

— А ты видел дворы современных домов? Выгляни в окно! Да это проходной двор! Все снуют, одних дворовиков штук двадцать! Я там даже овинника видел!

— Ну да…в деревне как-то по уютнее было. А тут…не уютно. — пробормотал Бука.

— Тебе-то что? — огрызнулся Банник, доливая в рюмку выпивки. — У тебя жизнь не изменилась вовсе, как сидел в шкафу, так и сидишь! А мне какого, подумал? Тут же не баня, а здоровенное корыто! Пара и вовсе почти нет! Целыми днями сижу под ней в холоде и сырости.

— Нам тоже не совсем хорошо, — согласились Злыдни, — Печка холодная, железная и маленькая…

— Ой, да заткнитесь вы, приблуды, — протянул Банник. — Вас, как девке подол, ветром надуло. Сегодня тут, завтра у соседей, а послезавтра и вовсе в отхожем месте утопнете.

Злыдни зашипели, поднялись уперев руки в стол.

— А ну-ка повтори, погонь плесневелая!

— Хватит!

Домовой грохнул кулаком по столу, рюмка рядом подскочила и опасно закачалась. Кот зашипел из зала.

— Хватит! Мы не так часто собираемся! Так что завалите говорильники и играйте!

— А то что?

— А то, мой сырой друг, я уговорю кота превратить ванну в свой туалет!

— Ладно — ладно, спокойней домовичёк, я просто пошутил. Кто начинает?

Бука поднял руку, бросил на стол карту.

— Похоже я, или у кого найдётся младше шестёрки?

На улице поднялся ор, все не сговариваясь ломанулись к окну, сгрудились, толкаясь плечами. У подъезда столпилось десятка три дворовиков, окружили двоих, скандируя нечто невнятное. Дворовики в круге мордуют друг друга, выдирают клочья бороды, стараются повалить один другого. На спинке лавочки сидит Овинник и радостно хлопает в ладоши, периодически засовывает мизинцы в рот и протяжно свистит.

— Вот, видите! — протянул Домовой — Что, кто-то ещё хочет сидеть за столом с одним из этих…дикарей?

***

Закончив игру и отвесив щелбаны проигравшему Злыдню, захмелевшая нечисть расползлась по углам, оставив Домового наедине с котом, решившим погрызть корм из миски на кухне. Домовой со вздохом сел рядом с животным, погладил по спине, одновременно чеша за ухом. Кот довольно замурчал, не отвлекаясь от еды.

— Как думаешь, Баюн, мы правильно сделали, сбежав из деревни?

— Нет, — ответил кот оторвавшись от миски, — но разве у нас был выбор? Без людей мы сгинем или одичаем, как овинники и дворовики. Они ведь уже и мало чем отличаются от крыс, которыми и питаются.

Домовой тяжело вздохнул, потрепал кота по холке и поплёлся в тёмный угол, отсыпаться до следующего вечера.


Автор: Лит Блог.
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Сегодня, 15:29 by ЛетягаПросмотров: 56Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Домовой банник злыдень бука кот

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:06
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Как все грустно то... +
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#2 написал: marzzz
Сегодня, 17:18
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Ага, грусть-тоска... С другой стороны, что домовому в деревне было? Пара комнат в доме. А тут наверное несколько квартир в ведении, в многоквартирном-то доме! И приятелей мешок в виде зверья знакомого, как кот, и диковинного, ужиков там, золотых рыбок, хорьков, декоративных жаб, морских свинок, игуанчиков.... Целое поле непаханное по части приручения экзотических зверушек. stuck_out_tongue_winking_eye
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