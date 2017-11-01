Грудь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:19

Мишенька Просмотров: 45 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 12:19 by

У Кельда всю ночь ныло в груди, ворочался он, почти не спал, а подойдя утром к зеркалу, обнаружил, что за ночь у него появилась красивая женская грудь.Ничего красивее он в жизни не видел, хотя многого всего навидался.Но от этой своей груди он не мог оторвать взгляда. Тяжелая, но крепкая, она бы украсила любую женскую грудь, но никак не грудь директора банка Кельда Банка. Была бы грудь скромной, умещавшейся в ладошку, он бы затянул ее бинтами, спрятал ее под ними, никто и не заметил бы этого его недостатка или, наоборот, достоинства. Но вот грудь Кельда было никак не спрятать, да и прятать такую красоту было бы преступлением. Поэтому Кельд нарядил грудь в самый красивый лифчик, что обнаружил в гардеробе у жены: черный с белыми кружевами на прозрачных лямках.- Ничего не пойму, - причитала жена Кельда, - где мой любимый лифчик? Вчера только лежал здесь, а сегодня след его простыл.- Ничего не понимаю в твоих лифчиках, - ответил Кельд, - у тебя их сотни, если только не тысячи. У меня и без твоих лифчиков забот хватает.Вообще-то новая грудь ему нравилась, он ее то и дело потрагивал, отрывая то одну, то другую руку от руля, пока ехал на работу. Внизу живота у него танцевали бабочки, подобных ощущений он уже с десяток лет не испытывал.На рабочем месте все отнеслись к директору Кельду с пониманием.- Тоже хочу такую грудь, - сказал Енс Нильсен, бухгалтер.Страховщик Нильс Енсен ничего не сказал, но серьезно задумался над увиденным, зачесал в голове. Если уж сам директор банка приходит на работу с женской грудью, то все это неспроста, такой, видимо, нынче тренд.Клиенты банка не отводили взгляда от груди Кельда - легко можно предположить, как мало доставалось им от своих жен, если вообще что-то доставалось. По окончании работы Нильс Енсен скромно попросил потрогать грудь Кельда Банка.- Трогайте все, кому пожелается, - сказал Кельд. - Грудь у меня превосходная. Сам не могу ею натрогаться.- Кто такой над вами потрудился? - поинтересовался бухгалтер Нильс Енсен. - Какой-нибудь шведский мастер? Тоже хочу такую грудь. Но только именно такую.- А я бы с вами, Кельд, охотно поменялась грудью, - сказала кассирша Берит. - Моя, хоть и природой мне данная, но все же крошечная. А вот ваша - просто мечта любого работника банка.- Самое интересное, - заметил Кельд, - что никто над моей грудью не трудился. Просто всю ночь сильно чесалось в области груди, чесал и левую грудь, и правую. Вот вам и результат налицо.- Всего-то надо почесаться? - изумился Енс. - Это мне запросто. Завтра ждите меня на работе с красивой грудью.Дома Кельд старался оказываться к жене спиной. Жена к нему повернется, а он тотчас же отвернется, встает к ней спиной.- Ты меня разлюбил? - зарыдала жена. - Завел себе любовницу или, еще хуже того, любовниц?Кельд в конце концов повернулся к ней грудью. Он ожидал что угодно, но никак не восхищения со стороны жены.- Представь себе, - грустно сказал Кельд, - сама за ночь выросла.Жена тут же обзвонила подружек, а их у нее было полгорода, и друзьям, их тоже было полгорода. Если бы Кельд брал за каждое прикосновение к своей груди хотя бы по доллару, он уже наутро смог бы открыть собственный банк. Но в этот вечер он был щедр, раздавал прикоснoвения к своей груди просто так.Наутро Нильс пришел на работу с одной женской грудью, тогда как другая оставалась мужской. Как-то глупо все это выглядело.- Чесалось почему-то только в одной части груди, - извинился Нильс, - а в другой не чесалось. Сегодня обязательно как следует почешу в той части груди, что осталась мужской.Енс пришел с огромной грудью, обе груди до пояса, перечесал себя. Он вообще старательный во всем, подражает директору.- Жена, - сказал Енс, - выгнала из дому, обозвав извращенцем и другими словами. А я всего лишь сто или двести раз почесал грудь. Что делать теперь, Кельд?- Только развод, - ответил Кельд, почесывая грудь. От почесываний грудь Кельда только увеличилась.В банк тем временем зашел клиент, обычный человек с обычным носом.- Что-то нос у меня зачесался, - сказал он и почесал нос. Нос стал вдвое бoльше, почесал еще раз, и тот стал больше вчетверо. - Извращенцы! - закричал мужчина и сбежал из банка. Он рассказал всему городу, какие в банке творятся извращения.В банк тотчас же выстроилась огромная мужская очередь, всем хотелось почесаться в паху, чтобы вечером порадовать любимых жен. Пора на этом историю и заканчивать, поскольку нет ей конца. Добавлю разве что эпилог, то есть конец.К вечеру, перед самым закрытием банка, в него ворвался ковбой, он был весь взмыленный:- Из Техаса всю ночь скакал, - соврал он. - Хочется почесаться в вашем банке.Всего он себя исчесал, но это уже не для детских и дамских ушей.КОНЕЦ.

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