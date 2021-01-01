Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 90 Комментарии: 0 +2 Вчера, 12:05 by

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964), был американским художником, а также астрологом-любителем и писателем фантастики и поэзии. Он нарисовал около 150 обложек для различных научно-фантастических, фэнтезийных и детективных журналов. а также внесение сотен черно-белых иллюстраций интерьера. Работы Бока украшали страницы календарей и ранних журналов для фанатов, а также суперобложки от специализированных книжных издательств, таких как Arkham House, Shasta и Fantasy Press. Его картины приобрели яркое качество благодаря использование сложного процесса остекления, которому научил его наставник Максфилд Пэрриш. Он был первым художником, получившим премию "Хьюго". - цитата из Centipede Press.Автор - Аэрон Алфри.

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