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Страшные Арты

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964), был американским художником, а также астрологом-любителем и писателем фантастики и поэзии. Он нарисовал около 150 обложек для различных научно-фантастических, фэнтезийных и детективных журналов. а также внесение сотен черно-белых иллюстраций интерьера. Работы Бока украшали страницы календарей и ранних журналов для фанатов, а также суперобложки от специализированных книжных издательств, таких как Arkham House, Shasta и Fantasy Press. Его картины приобрели яркое качество благодаря использование сложного процесса остекления, которому научил его наставник Максфилд Пэрриш. Он был первым художником, получившим премию "Хьюго". - цитата из Centipede Press.

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Ханнес Бок, псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) - иллюстратор

Автор - Аэрон Алфри.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:05
Вчера, 12:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 90Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ханнес Бок псевдоним Уэйна Вударда (1914-1964) художник иллюстратор арты по книгам

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