Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:00 by

Лес Эдвардс (Les Edwards), один из наиболее знаменитых художников современности, пишущих преимущественно в жанрах научной фантастики, фэнтези, хоррор и апокалипсиса. Наибольшую известность живописцу принесли обложки и суперобложки, созданные именно для книг перечисленных жанров.Родился Лес Эдвардс в небольшом британском городке Уолтамстоу 7 сентября 1949 года. С ранних лет от проявлял способности к рисованию, в связи с чем в 1968 году с первой попытки поступил в колледж искусств, который и закончил через 4 года, после чего был принят на работу в известное «Молодое Агентство Художников» (в наши дни оно носит название «Арена»). Именно с этого времени он и становится профессиональным иллюстратором.В последнее время, впрочем, Эдвардс предпочитает писать картины не под своим именем, а под псевдонимом Эвард Миллер — сделано это было для того, чтобы по возможности максимально расширить количество жанров и ставшую уже привычной и узнаваемой технику письма — а они у этого талантливого художника, кажется, бесконечны!Необходимо заметить, что помимо упомянутых суперобложек к жанровым книгам Эдвардс (продолжим именовать его настоящим именем) в больших количествах делает цветные и черно-белые книжные иллюстрации (например — к «Саге о Конане»), календари в стиле фэнтези, оформляет графические новеллы (в частности, именно его кисти принадлежат рисунки к «Королю Рохеаду» и «Сыну Целлулоида» Клива Барки), создает мужские комиксы к некоторым изданиям «Пентхауса», а также активно сотрудничает с рекламными агентствами, для которых делает эксклюзивные авторские афиши.Британским Фондом Общества Фэнтези иллюстраторская деятельность Леса Эдвардса специальной премией «Лучший Художник» отмечалась уже семь раз — и, по-видимому, это далеко не предел. Кроме того, в 2008 году получил он и Всемирную премию в области живописи фэнтези и фантастики (к слову, ранее выдвигался он на эту престижную премию трижды!).В последние годы живописец активно экспериментирует с новыми цветовыми сочетаниями — во всяком случае, из-под его кисти выходит немало работ, выполненных в красно-коричнево-оранжевой гамме, однако столько «скромное» использование цветов только добавляет творениям Эдвардса таинственности, романтизма, некоторой мистической притягательности и, как ни странно, гармоничности. Особенно же интересны выполненные в новом жанре картины, сюжеты которых посвящены дальнему космосу, средневековой колдовской и каббалистической символике или же прочно, хотя и не так давно вошедшим в моду темам Апокалипсиса и Постапокалипсиса.Конечно же, данное направление живописи возникло не на пустом месте: сам Лес Эдвардс неоднократно говорил, что на его творчество, особенно на начальном этапе, оказали огромное влияние такие корифеи, как известный создатель комиксов и художник-карикатурист Франк Беллэми, а также иллюстратор Брюс Пеннингтон. А кроме того, к своим учителям живописец относит и своих родителей, которые вовремя заметили в нем страсть к рисованию всего «причудливого», но не стали «наставлять на путь истинный», а поощряли в ребенке стремление к живописи — пусть и не в привычных для консервативной Британии жанрах.Как известно, талантливый человек талантлив во всем — и к Лесу Эдвардсу эти слова можно отнести в полной мере, поскольку он занимается не только живописью в самых разнообразных ее проявлениях, но и пишет книги, а также играет на гитаре и сочиняет музыку (хотя на этих поприщах он пока не достиг большой известности).Автор - Admin.

Ключевые слова: Монстры демоны зомби призраки арты графика хоррор

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