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Страшные Арты

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Лес Эдвардс (Les Edwards), один из наиболее знаменитых художников современности, пишущих преимущественно в жанрах научной фантастики, фэнтези, хоррор и апокалипсиса. Наибольшую известность живописцу принесли обложки и суперобложки, созданные именно для книг перечисленных жанров.

Родился Лес Эдвардс в небольшом британском городке Уолтамстоу 7 сентября 1949 года. С ранних лет от проявлял способности к рисованию, в связи с чем в 1968 году с первой попытки поступил в колледж искусств, который и закончил через 4 года, после чего был принят на работу в известное «Молодое Агентство Художников» (в наши дни оно носит название «Арена»). Именно с этого времени он и становится профессиональным иллюстратором.

В последнее время, впрочем, Эдвардс предпочитает писать картины не под своим именем, а под псевдонимом Эвард Миллер — сделано это было для того, чтобы по возможности максимально расширить количество жанров и ставшую уже привычной и узнаваемой технику письма — а они у этого талантливого художника, кажется, бесконечны!

Необходимо заметить, что помимо упомянутых суперобложек к жанровым книгам Эдвардс (продолжим именовать его настоящим именем) в больших количествах делает цветные и черно-белые книжные иллюстрации (например — к «Саге о Конане»), календари в стиле фэнтези, оформляет графические новеллы (в частности, именно его кисти принадлежат рисунки к «Королю Рохеаду» и «Сыну Целлулоида» Клива Барки), создает мужские комиксы к некоторым изданиям «Пентхауса», а также активно сотрудничает с рекламными агентствами, для которых делает эксклюзивные авторские афиши.

Британским Фондом Общества Фэнтези иллюстраторская деятельность Леса Эдвардса специальной премией «Лучший Художник» отмечалась уже семь раз — и, по-видимому, это далеко не предел. Кроме того, в 2008 году получил он и Всемирную премию в области живописи фэнтези и фантастики (к слову, ранее выдвигался он на эту престижную премию трижды!).

В последние годы живописец активно экспериментирует с новыми цветовыми сочетаниями — во всяком случае, из-под его кисти выходит немало работ, выполненных в красно-коричнево-оранжевой гамме, однако столько «скромное» использование цветов только добавляет творениям Эдвардса таинственности, романтизма, некоторой мистической притягательности и, как ни странно, гармоничности. Особенно же интересны выполненные в новом жанре картины, сюжеты которых посвящены дальнему космосу, средневековой колдовской и каббалистической символике или же прочно, хотя и не так давно вошедшим в моду темам Апокалипсиса и Постапокалипсиса.

Конечно же, данное направление живописи возникло не на пустом месте: сам Лес Эдвардс неоднократно говорил, что на его творчество, особенно на начальном этапе, оказали огромное влияние такие корифеи, как известный создатель комиксов и художник-карикатурист Франк Беллэми, а также иллюстратор Брюс Пеннингтон. А кроме того, к своим учителям живописец относит и своих родителей, которые вовремя заметили в нем страсть к рисованию всего «причудливого», но не стали «наставлять на путь истинный», а поощряли в ребенке стремление к живописи — пусть и не в привычных для консервативной Британии жанрах.

Как известно, талантливый человек талантлив во всем — и к Лесу Эдвардсу эти слова можно отнести в полной мере, поскольку он занимается не только живописью в самых разнообразных ее проявлениях, но и пишет книги, а также играет на гитаре и сочиняет музыку (хотя на этих поприщах он пока не достиг большой известности).

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Хоррор арт от художника Леса Эдвардса

Автор - Admin.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Монстры демоны зомби призраки арты графика хоррор

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Комментарии

#1 написал: qqq666
Сегодня, 12:38
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классно плюс +++
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