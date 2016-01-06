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Страшные Арты

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

В 1953 году американский художник Верджил Финлэй стал первым и последним лауреатом премии «Хьюго» в номинации «Внутренняя иллюстрация». И он действительно был лучшим в свои годы — в середине XX века ему практически не было равных в иллюстрации фантастики.

Работы Верджил Финлэй были сделаны нетипичным для того времени способом: в своей технике он предпочитал опираться скорее на точки, чем линии, что придает поразительный эффект его работам. Они были психоделическими и триповыми задолго до того, как эти понятия появились в массовой культуре.

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Автор - Аэрон Алфри.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:43
Вчера, 07:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 163Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Вёрджил Уорден Финлэй (Virgil Warden Finlay 1914-1971 художник иллюстратор мистика ужасы арты

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Вчера, 11:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (283|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 735
Классные арты! Их так много, надо еще раз пересмотреть))). Супер,+++++++++++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#2 написал: Евангелион
Вчера, 14:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (29|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 065
Годнота да и только :)
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#3 написал: Depressivniy_dokumentoved
Вчера, 17:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Нарисовано просто потрясающе! Жаль только, что ни одного из произведений, иллюстрации к которым приведены, я либо не читал, либо не могу узнать.
Зарегистрирован: 6.01.2021
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