Вёрджил Уорден Финлэй - американский художник фантастики, мистики и литературы ужасов

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 163 Комментарии: 3 +3 Вчера, 07:43 by

В 1953 году американский художник Верджил Финлэй стал первым и последним лауреатом премии «Хьюго» в номинации «Внутренняя иллюстрация». И он действительно был лучшим в свои годы — в середине XX века ему практически не было равных в иллюстрации фантастики.Работы Верджил Финлэй были сделаны нетипичным для того времени способом: в своей технике он предпочитал опираться скорее на точки, чем линии, что придает поразительный эффект его работам. Они были психоделическими и триповыми задолго до того, как эти понятия появились в массовой культуре.Автор - Аэрон Алфри.

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