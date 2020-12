Livre de la Vigne nostre Seigneur

***(The book of our Lord's vineyard)«Книга виноградника Господа нашего»France ca. 1450-1470.Bodleian, MS. Douce 134Это, наверно, самая прекрасная из возможных, древняя книга.***Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Древние книги Франция демоны дьявол ад религия гротеск арты по книгам

